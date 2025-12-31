ADOR¡¢NewJeans¥À¥Ë¥¨¥ë¤È¥ß¥ó¡¦¥Ò¥¸¥óÁ°ÂåÉ½¤Ë431²¯¥¦¥©¥ó¤ÎÂ»³²Çå½þÁÊ¾Ù
´Ú¹ñ¥¬¡¼¥ë¥º¥°¥ë¡¼¥×¡ÖNewJeans¡Ê¥Ë¥å¡¼¥¸¡¼¥ó¥º¡Ë¡×¤Î½êÂ°»öÌ³½êADOR¡Ê¥¢¥É¥¢¡Ë¤¬¡¢¥á¥ó¥Ð¡¼¤Î¥À¥Ë¥¨¥ë¤È¤½¤Î²ÈÂ²¡¢¥ß¥ó¡¦¥Ò¥¸¥óÁ°ÂåÉ½¤ËÂÐ¤·¡¢430²¯¥¦¥©¥ó¡ÊÌó47²¯±ß¡ËÂæ¤ÎÂ»³²Çå½þÀÁµáÁÊ¾Ù¤òÄóµ¯¤·¤¿¡£
ÁÊ¾Ù¤Ï¡¢¥ß¥ó»á¤ÈHYBE¡Ê¥Ï¥¤¥Ö¡Ë¤Î´Ö¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤¤¤¿³ô¼°Ê¶ÁèÁÊ¾Ù¤òÃ´Åö¤·¤¿ºÛÈ½Éô¤ËÇÛÅö¤µ¤ì¤¿¡£
30Æü¡¢´Ú¹ñË¡Áâ³¦¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¥½¥¦¥ëÃæ±ûÃÏÊýË¡±¡¡ÊÃÏºÛ¡Ë¤ÏADOR¤¬¥À¥Ë¥¨¥ëÂ¦¤È¥ß¥ó»á¤òÁê¼ê¼è¤Ã¤Æµ¯¤³¤·¤¿Â»³²Çå½þÁÊ¾Ù¤òÌ±»ö¹çµÄ31Éô¡Ê¥Ê¥à¡¦¥¤¥ó¥¹ÉôÄ¹È½»ö¡Ë¤ËÇÛÅö¤·¤¿¡£ÀÁµá³Û¤Ï430²¯9000Ëü¥¦¥©¥óÍ¾¤ê¤È¤Ê¤ë¡£
ADOR¤ÏÁ°Æü¡¢¥À¥Ë¥¨¥ë¤È¤ÎÀìÂ°·ÀÌó¤ò²ò½ü¤¹¤ë¤ÈÆ±»þ¤Ë¡¢Â»³²Çå½þÀÁµáÁÊ¾Ù¤òµ¯¤³¤·¤¿¡£ADOR¤Ï¡¢NewJeansÎ¥Ã¦¤ª¤è¤ÓÉüµ¢ÃÙ±ä¤Ë½ÅÂç¤ÊÀÕÇ¤¤¬¤¢¤ë¥À¥Ë¥¨¥ëÂ¦¤È¥ß¥ó»á¤ËË¡ÅªÀÕÇ¤¤òÌä¤¦¤È¤¤¤¦Î©¾ì¤À¡£
¤³¤ì¤ËÀèÎ©¤Á¡¢NewJeans¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤¿¤Á¤Ï²òÇ¤¤µ¤ì¤¿¥ß¥ó»á¤ÎÉüµ¢¤Ê¤É¤òµá¤á¤¿¤¬¼õ¤±Æþ¤ì¤é¤ì¤º¡¢ºòÇ¯11·î¡¢ADOR¤È¤Î·ÀÌó²ò½ü¤òÀë¸À¤·¤¿¡£
¤³¤ì¤ËÂÐ¤·¤ÆADOR¤Ï¡¢ÀìÂ°·ÀÌó¤ÎÍ¸úÀ³ÎÇ§ÁÊ¾Ù¤È¤È¤â¤Ë¡¢¥á¥ó¥Ð¡¼¤¿¤Á¤ÎÆÈ¼«¹Ô³èÆ°ÁË»ß¤òµá¤á¤ë²¾½èÊ¬¿½ÀÁ¤ò½Ð¤·¡¢ºÛÈ½½ê¤ÏADOR¤Î¼çÄ¥¤òÇ§¤á¤¿¡£
¥á¥ó¥Ð¡¼¤¿¤Á¤ÈÉüµ¢¤ò¤á¤°¤ë¶¨µÄ¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤¿ADOR¤Ï¡¢Á°Æü¡¢¥À¥Ë¥¨¥ë¤È¤Î·ÀÌó¤ò²ò½ü¤·¡¢ÁÊ¾Ù¤òµ¯¤³¤·¤¿¡£