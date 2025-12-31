150²ó°Ê¾åÅ¾¿¦¤·¤¿42ºÐÃËÀ¡¢Êª²Á¹â¤Ç1Æü1¿©À¸³è¤¬ÄêÃå¡£º£Ç¯¤Î´Á»ú¤Ï°ÂÄê¤Î¡ÖÈô¡×
½¢¿¦É¹²Ï´ü¤Î¿¿¤ÃÂþÃæ¤ËÀìÌç³Ø¹»¤òÂ´¶È¤·¡¢¤³¤Î20Ç¯Í¾¤ê¤ÇÃÏ¸µ¡¦ÀÅ²¬¤òÃæ¿´¤Ë153¤Î¿¦¾ì¡ÊÈóÀµµ¬¸ÛÍÑ¡¦Ã»´ü¸ÛÍÑ¤Ê¤É¤â´Þ¤à¡Ë¤òÅÏ¤êÊâ¤¤¤Æ¤¤¿¤È¤¤¤¦YouTuber¡¦¥Þ¡¼¥·¡¼¤µ¤ó¡ÊX¡§@100Marcy100¡Ë¡£
2024Ç¯12·î¡¢¤½¤Î¶ÃØ³¤Î¿¦Îò¤ÈÈ¾À¸¤ò¡È100²óÅ¾¿¦¤·¤¿ÃË¡É¤È¤·¤Æ¾Ò²ð¤¹¤ë¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼µ»ö¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£¤¢¤ì¤«¤éÌó1Ç¯¡¢¤¤¤Þ42ºÐ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿Èà¤Ï¤É¤ó¤ÊÀ¸³è¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡© 2025Ç¯¤Î»Å»ö¤Ã¤×¤ê¤òËÜ¿Í¤Ë¿¶¤êÊÖ¤Ã¤Æ¤â¤é¤¦¡£
¢¡2025Ç¯¤Î¿¦Îò¤Ï90Ê¬¤ÎÂÎ¸³Æþ¼Ò¤Ç¥Õ¥£¥Ë¥Ã¥·¥å
¡½¡½Ìó1Ç¯Á°¡¢µ»ö¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤Æ²¿¤«È¿¶Á¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤«¡£
¥Þ¡¼¥·¡¼¡§ÆÉ¼Ô¤ÎÊý¤«¤éÎäÅà¤Î¥Ï¥ó¥Ð¡¼¥°¤äÅâÍÈ¤²¤Ê¤É¤òAmazon·ÐÍ³¤ÇÁ÷¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤¡¢¤½¤ì¤À¤±¤Ç2½µ´Ö¤¯¤é¤¤À¸³è¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£500·ï¤¯¤é¤¤¥ä¥Õ¥³¥á¤¬¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤¿µ²±¤¬¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢Æ±À¤Âå¤ÎÊý¡¹¤é¤·¤¿Í¤Î½ñ¤¹þ¤ß¤â¥Á¥é¥Û¥é»¶¸«¤µ¤ì¡¢¤ï¤ê¤È¹¥°ÕÅª¤Ë¼õ¤±»ß¤á¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿°õ¾Ý¤Ç¤¹¡£
¡½¡½¤½¤ì¤Ï²¿¤è¤ê¤Ç¤¹¡£¿·Ç¯Áá¡¹¡¢ºÎÍÑÌÌÀÜ¤«²¿¤«¤Ç¿È¥Ð¥ì¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿ÏÃ¤ò¥Þ¡¼¥·¡¼¤µ¤ó¤ÎSNS¤Ç¸«¤«¤±¤¿¤è¤¦¤Êµ¤¤â¤¹¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡£
¥Þ¡¼¥·¡¼¡§¥Í¥¬¥Æ¥£¥Ö¤Ê±Æ¶Á¤Ç¸À¤¦¤È¡¢¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡£1·î¤ËÀÜµÒ¥Ð¥¤¥È¤ÎÌÌÀÜ¤ò¼õ¤±¤¿¤È¤³¤í¡¢¤¹¤ó¤Ê¤êºÎÍÑ¤µ¤ì¤¿¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢ÀÕÇ¤¼Ô¤ÎÊý¤«¤éÅÅÏÃ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤Æ¡£¡Ö¤É¤¦¸«¤Æ¤â¤³¤Î¼Ì¿¿¥Þ¡¼¥·¡¼¤µ¤ó¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡×¡Ö¤ª»Å»ö¾å¤Î¤³¤È¤òÏ³¤é¤µ¤ì¤ë¤Èº¤¤ë¤Î¤Ç¡¢º£²ó¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤Ë¡×¤È¡£
¡½¡½ÇÈÍð¤ÎËë³«¤±¤À¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ç¤¹¤¬¡¢2025Ç¯¤Ï¤É¤ó¤Ê1Ç¯¤Ç¤·¤¿¤«¡©
¥Þ¡¼¥·¡¼¡§2024Ç¯¤Ë°ú¤Â³¤¡¢ÉÏË³¤Ê¤¬¤é¡¢¤Þ¤¢¤Þ¤¢Ê¿ÏÂ¤Ê1Ç¯¤À¤Ã¤¿¤«¤Ê¤È¡£¤³¤Î2Ç¯¤Û¤É¤ÇÄ¹´ü¡¦Ìµ´ü¸ÛÍÑ¤Î»Å»ö¤òÈô¤Ó¤Þ¤¯¤ë¤è¤¦¤Ê¤³¤È¤Ï¡¢¤Û¤Ü¤Ê¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¤Í¡£¤¤¤Þ¤Ï¥¹¥Ý¥Ã¥È¥ï¡¼¥¯¤ä¥¹¥¥Þ¥Ð¥¤¥È¤ÇÆüÁ¬¤ò²Ô¤®¤ä¤¹¤¤»þÂå¤Ê¤Î¤Ç¡£
¡½¡½¸½ºß¤ÎÅ¾¿¦²ó¿ô¤Ï¡©
¥Þ¡¼¥·¡¼¡§»ä¤Î¥«¥¦¥ó¥ÈÊý¼°¤À¤È¡¢2025Ç¯12·î»þÅÀ¤Ç153²óÅ¾¿¦¤·¤¿¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£Ä¹´ü´ÖÆ¯¤¯Á°Äó¤ÇºÎÍÑ¤µ¤ì¤¿»Å»ö¤Ï¡¢1·î¤ËºÎÍÑ¤ò¼è¤ê¾Ã¤µ¤ì¤¿ÀÜµÒ¥Ð¥¤¥È¤â´Þ¤á¤Æ¡¢º£Ç¯¤Ï4¼Ò¤À¤±¤Ç¤¹¡£¤Á¤Ê¤ß¤Ë»ä¤¬ºÇ¤âÂ¿¤¯Å¾¿¦¤·¤¿Ç¯¤Ï2015Ç¯¤Ç¤¹¡£2¡Á3¥ö·î¤ÎÃ»´ü¥Ð¥¤¥È¤â¹þ¤ß¤Ç¤¹¤¬¡¢Ã±È¯¥Ð¥¤¥È·Ï¤Î¤ª»Å»ö¤Ï°ìÀÚ¥Ê¥·¤Ç¡¢22¼Ò¤òÅ¾¡¹¤È¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡½¡½º£Ç¯¡¢Ä¹´ü¡¦Ìµ´ü¸ÛÍÑ¤ÇºÎÍÑ¤µ¤ì¤¿4¼Ò¤Î¤¦¤Á¡¢»Ä¤ê¤Î3¼Ò¤Ï¤É¤ó¤Ê»Å»ö¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©
¥Þ¡¼¥·¡¼¡§ 5·î¤Ë¥´¥ë¥Õ¾ì¤ÎÀ¶ÁÝ¥Ð¥¤¥È¤ò10Æü¤Ç¼¤á¤Þ¤·¤¿¡£7·î¤Ë¤Ï±¿Á÷²ñ¼Ò¤ÇÀµ¼Ò°÷¤È¤·¤ÆºÎÍÑ¤¤¤¿¤À¤¡¢¤³¤Á¤é¤Î²ñ¼Ò¤Ï½éÆü¤À¤±½Ð¶Ð¤·¤Æ¡¢¤½¤Î¤Þ¤ÞÈô¤ó¤Ç¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤¿¤Í¡£ºÇ¸å¤Ï·Ú¥ï¥´¥ó¤Ë¾è¤Ã¤Æ¿©ÉÊ¤ò¹©¾ì¤«¤éÅ¹ÊÞ¤Ø±¿¤ÖÇÛÁ÷¥É¥é¥¤¥Ð¡¼¤Î»Å»ö¤Ç¡¢8·î¤Ë90Ê¬¤À¤±ÂÎ¸³Æþ¼Ò¤·¡¢¼¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢¡ÃÏÊý¤ÎÃ±È¯¥Ð¥¤¥È»ö¾ð¤Ï¡© AI»þÂå¤âÀ¶ÁÝ¤ÈÀÜµÒ¤ÎºÎÍÑ¤Ï°ÂÄê
¡½¡½7·î¤ËÈô¤ó¤À±¿Á÷²ñ¼Ò¤ÏÀµ¼Ò°÷ºÎÍÑ¤È¤Î¤³¤È¤Ç¤¹¤¬¡¢¸åÉå¤ì¤Ê¤¯¼¤á¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¤«¡©
¥Þ¡¼¥·¡¼¡§Èô¤ó¤ÀÆü¤ÎÌë¡¢¥¹¥Þ¥Û¤ò¸«¤¿¤é²ñ¼Ò¤«¤é¤ÎÃå¿®ÍúÎò¤¬16·ï¤¯¤é¤¤»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£µ´ÅÅ¤¬³Ý¤«¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤Î¤¬ÉÝ¤¯¤Æ1ÆüÃæ¡¢¥¹¥Þ¥Û¤òÉÛÃÄ¤È°ì½ï¤Ë²¡¤·Æþ¤ì¤ËÆÍ¤Ã¹þ¤ó¤ÇÉõ°õ¤·¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡£
¡½¡½µ´ÅÅ¤ÎÂÐ½èË¡¤âÇ¯µ¨¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥Þ¡¼¥·¡¼¡§¾¯¤·Æü¤Ë¤Á¤¬·Ð¤Ã¤¿¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤ÇÅÅÏÃ¤¬³Ý¤«¤Ã¤Æ¤¤Æ¡¢ÇÉ¸¯²ñ¼Ò¤«¤é¤ÎÅÅÏÃ¤È´ª°ã¤¤¤·¤Æ½Ð¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤é¡¢¤½¤Î±¿Á÷²ñ¼Ò¤Î¼ÒÄ¹¤µ¤ó¤«¤é¤Ç¤·¤¿¡£¡Ö»ö¸Î¤ä»ö·ï¤Ë´¬¤¹þ¤Þ¤ì¤¿¤«¤È»×¤Ã¤Æ¿´ÇÛ¤·¤Æ¤¤¤¿¤ó¤À¤è¡×¤È¸À¤ï¤ì¡¢ÒôÓÍ¤Ë¡Ö¿ÆÀÌ¤¬Ë´¤¯¤Ê¤ê¡¢¥Ð¥¿¥Ð¥¿¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¡¢±³¤ò¤Ä¤¤¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡½¡½¥É¥¿¥¥ã¥ó¤¹¤ë¿Í¤Ã¤Æ¡¢¤Ê¤ó¤Ç¥Ð¥ì¥Ð¥ì¤Î±³¤Ä¤¯¤ó¤Ç¤¹¤«¤Í¡Ê¶ì¾Ð¡Ë¡£
¥Þ¡¼¥·¡¼¡§µÞ¾ìÎ¿¤®¤â¤¤¤¤¤È¤³¤í¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢¤½¤ì¤Ç¤â¼ÒÄ¹¤Ë¡Ö¤Þ¤¿°ì½ï¤Ë´èÄ¥¤é¤Ê¤¤¡©¡×¤ÈÍ¥¤·¤¯Í¡¤µ¤ì¡¢°ìÅÙ¤Ï½ÐÌá¤ê¤ÇÆ¯¤¯¤³¤È¤Ë¤·¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤Ç¤â¡¢·ë¶É¡¢¤½¤Î¤Þ¤ÞºÆ¤ÓÈô¤Ó¤Þ¤·¤¿¡£
2024Ç¯12·î¡¢¤½¤Î¶ÃØ³¤Î¿¦Îò¤ÈÈ¾À¸¤ò¡È100²óÅ¾¿¦¤·¤¿ÃË¡É¤È¤·¤Æ¾Ò²ð¤¹¤ë¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼µ»ö¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£¤¢¤ì¤«¤éÌó1Ç¯¡¢¤¤¤Þ42ºÐ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿Èà¤Ï¤É¤ó¤ÊÀ¸³è¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡© 2025Ç¯¤Î»Å»ö¤Ã¤×¤ê¤òËÜ¿Í¤Ë¿¶¤êÊÖ¤Ã¤Æ¤â¤é¤¦¡£
¢¡2025Ç¯¤Î¿¦Îò¤Ï90Ê¬¤ÎÂÎ¸³Æþ¼Ò¤Ç¥Õ¥£¥Ë¥Ã¥·¥å
¥Þ¡¼¥·¡¼¡§ÆÉ¼Ô¤ÎÊý¤«¤éÎäÅà¤Î¥Ï¥ó¥Ð¡¼¥°¤äÅâÍÈ¤²¤Ê¤É¤òAmazon·ÐÍ³¤ÇÁ÷¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤¡¢¤½¤ì¤À¤±¤Ç2½µ´Ö¤¯¤é¤¤À¸³è¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£500·ï¤¯¤é¤¤¥ä¥Õ¥³¥á¤¬¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤¿µ²±¤¬¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢Æ±À¤Âå¤ÎÊý¡¹¤é¤·¤¿Í¤Î½ñ¤¹þ¤ß¤â¥Á¥é¥Û¥é»¶¸«¤µ¤ì¡¢¤ï¤ê¤È¹¥°ÕÅª¤Ë¼õ¤±»ß¤á¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿°õ¾Ý¤Ç¤¹¡£
¡½¡½¤½¤ì¤Ï²¿¤è¤ê¤Ç¤¹¡£¿·Ç¯Áá¡¹¡¢ºÎÍÑÌÌÀÜ¤«²¿¤«¤Ç¿È¥Ð¥ì¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿ÏÃ¤ò¥Þ¡¼¥·¡¼¤µ¤ó¤ÎSNS¤Ç¸«¤«¤±¤¿¤è¤¦¤Êµ¤¤â¤¹¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡£
¥Þ¡¼¥·¡¼¡§¥Í¥¬¥Æ¥£¥Ö¤Ê±Æ¶Á¤Ç¸À¤¦¤È¡¢¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡£1·î¤ËÀÜµÒ¥Ð¥¤¥È¤ÎÌÌÀÜ¤ò¼õ¤±¤¿¤È¤³¤í¡¢¤¹¤ó¤Ê¤êºÎÍÑ¤µ¤ì¤¿¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢ÀÕÇ¤¼Ô¤ÎÊý¤«¤éÅÅÏÃ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤Æ¡£¡Ö¤É¤¦¸«¤Æ¤â¤³¤Î¼Ì¿¿¥Þ¡¼¥·¡¼¤µ¤ó¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡×¡Ö¤ª»Å»ö¾å¤Î¤³¤È¤òÏ³¤é¤µ¤ì¤ë¤Èº¤¤ë¤Î¤Ç¡¢º£²ó¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤Ë¡×¤È¡£
¡½¡½ÇÈÍð¤ÎËë³«¤±¤À¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ç¤¹¤¬¡¢2025Ç¯¤Ï¤É¤ó¤Ê1Ç¯¤Ç¤·¤¿¤«¡©
¥Þ¡¼¥·¡¼¡§2024Ç¯¤Ë°ú¤Â³¤¡¢ÉÏË³¤Ê¤¬¤é¡¢¤Þ¤¢¤Þ¤¢Ê¿ÏÂ¤Ê1Ç¯¤À¤Ã¤¿¤«¤Ê¤È¡£¤³¤Î2Ç¯¤Û¤É¤ÇÄ¹´ü¡¦Ìµ´ü¸ÛÍÑ¤Î»Å»ö¤òÈô¤Ó¤Þ¤¯¤ë¤è¤¦¤Ê¤³¤È¤Ï¡¢¤Û¤Ü¤Ê¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¤Í¡£¤¤¤Þ¤Ï¥¹¥Ý¥Ã¥È¥ï¡¼¥¯¤ä¥¹¥¥Þ¥Ð¥¤¥È¤ÇÆüÁ¬¤ò²Ô¤®¤ä¤¹¤¤»þÂå¤Ê¤Î¤Ç¡£
¡½¡½¸½ºß¤ÎÅ¾¿¦²ó¿ô¤Ï¡©
¥Þ¡¼¥·¡¼¡§»ä¤Î¥«¥¦¥ó¥ÈÊý¼°¤À¤È¡¢2025Ç¯12·î»þÅÀ¤Ç153²óÅ¾¿¦¤·¤¿¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£Ä¹´ü´ÖÆ¯¤¯Á°Äó¤ÇºÎÍÑ¤µ¤ì¤¿»Å»ö¤Ï¡¢1·î¤ËºÎÍÑ¤ò¼è¤ê¾Ã¤µ¤ì¤¿ÀÜµÒ¥Ð¥¤¥È¤â´Þ¤á¤Æ¡¢º£Ç¯¤Ï4¼Ò¤À¤±¤Ç¤¹¡£¤Á¤Ê¤ß¤Ë»ä¤¬ºÇ¤âÂ¿¤¯Å¾¿¦¤·¤¿Ç¯¤Ï2015Ç¯¤Ç¤¹¡£2¡Á3¥ö·î¤ÎÃ»´ü¥Ð¥¤¥È¤â¹þ¤ß¤Ç¤¹¤¬¡¢Ã±È¯¥Ð¥¤¥È·Ï¤Î¤ª»Å»ö¤Ï°ìÀÚ¥Ê¥·¤Ç¡¢22¼Ò¤òÅ¾¡¹¤È¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡½¡½º£Ç¯¡¢Ä¹´ü¡¦Ìµ´ü¸ÛÍÑ¤ÇºÎÍÑ¤µ¤ì¤¿4¼Ò¤Î¤¦¤Á¡¢»Ä¤ê¤Î3¼Ò¤Ï¤É¤ó¤Ê»Å»ö¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©
¥Þ¡¼¥·¡¼¡§ 5·î¤Ë¥´¥ë¥Õ¾ì¤ÎÀ¶ÁÝ¥Ð¥¤¥È¤ò10Æü¤Ç¼¤á¤Þ¤·¤¿¡£7·î¤Ë¤Ï±¿Á÷²ñ¼Ò¤ÇÀµ¼Ò°÷¤È¤·¤ÆºÎÍÑ¤¤¤¿¤À¤¡¢¤³¤Á¤é¤Î²ñ¼Ò¤Ï½éÆü¤À¤±½Ð¶Ð¤·¤Æ¡¢¤½¤Î¤Þ¤ÞÈô¤ó¤Ç¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤¿¤Í¡£ºÇ¸å¤Ï·Ú¥ï¥´¥ó¤Ë¾è¤Ã¤Æ¿©ÉÊ¤ò¹©¾ì¤«¤éÅ¹ÊÞ¤Ø±¿¤ÖÇÛÁ÷¥É¥é¥¤¥Ð¡¼¤Î»Å»ö¤Ç¡¢8·î¤Ë90Ê¬¤À¤±ÂÎ¸³Æþ¼Ò¤·¡¢¼¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢¡ÃÏÊý¤ÎÃ±È¯¥Ð¥¤¥È»ö¾ð¤Ï¡© AI»þÂå¤âÀ¶ÁÝ¤ÈÀÜµÒ¤ÎºÎÍÑ¤Ï°ÂÄê
¡½¡½7·î¤ËÈô¤ó¤À±¿Á÷²ñ¼Ò¤ÏÀµ¼Ò°÷ºÎÍÑ¤È¤Î¤³¤È¤Ç¤¹¤¬¡¢¸åÉå¤ì¤Ê¤¯¼¤á¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¤«¡©
¥Þ¡¼¥·¡¼¡§Èô¤ó¤ÀÆü¤ÎÌë¡¢¥¹¥Þ¥Û¤ò¸«¤¿¤é²ñ¼Ò¤«¤é¤ÎÃå¿®ÍúÎò¤¬16·ï¤¯¤é¤¤»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£µ´ÅÅ¤¬³Ý¤«¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤Î¤¬ÉÝ¤¯¤Æ1ÆüÃæ¡¢¥¹¥Þ¥Û¤òÉÛÃÄ¤È°ì½ï¤Ë²¡¤·Æþ¤ì¤ËÆÍ¤Ã¹þ¤ó¤ÇÉõ°õ¤·¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡£
¡½¡½µ´ÅÅ¤ÎÂÐ½èË¡¤âÇ¯µ¨¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥Þ¡¼¥·¡¼¡§¾¯¤·Æü¤Ë¤Á¤¬·Ð¤Ã¤¿¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤ÇÅÅÏÃ¤¬³Ý¤«¤Ã¤Æ¤¤Æ¡¢ÇÉ¸¯²ñ¼Ò¤«¤é¤ÎÅÅÏÃ¤È´ª°ã¤¤¤·¤Æ½Ð¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤é¡¢¤½¤Î±¿Á÷²ñ¼Ò¤Î¼ÒÄ¹¤µ¤ó¤«¤é¤Ç¤·¤¿¡£¡Ö»ö¸Î¤ä»ö·ï¤Ë´¬¤¹þ¤Þ¤ì¤¿¤«¤È»×¤Ã¤Æ¿´ÇÛ¤·¤Æ¤¤¤¿¤ó¤À¤è¡×¤È¸À¤ï¤ì¡¢ÒôÓÍ¤Ë¡Ö¿ÆÀÌ¤¬Ë´¤¯¤Ê¤ê¡¢¥Ð¥¿¥Ð¥¿¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¡¢±³¤ò¤Ä¤¤¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡½¡½¥É¥¿¥¥ã¥ó¤¹¤ë¿Í¤Ã¤Æ¡¢¤Ê¤ó¤Ç¥Ð¥ì¥Ð¥ì¤Î±³¤Ä¤¯¤ó¤Ç¤¹¤«¤Í¡Ê¶ì¾Ð¡Ë¡£
¥Þ¡¼¥·¡¼¡§µÞ¾ìÎ¿¤®¤â¤¤¤¤¤È¤³¤í¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢¤½¤ì¤Ç¤â¼ÒÄ¹¤Ë¡Ö¤Þ¤¿°ì½ï¤Ë´èÄ¥¤é¤Ê¤¤¡©¡×¤ÈÍ¥¤·¤¯Í¡¤µ¤ì¡¢°ìÅÙ¤Ï½ÐÌá¤ê¤ÇÆ¯¤¯¤³¤È¤Ë¤·¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤Ç¤â¡¢·ë¶É¡¢¤½¤Î¤Þ¤ÞºÆ¤ÓÈô¤Ó¤Þ¤·¤¿¡£