¡Ö½¤Íå¤Î¹ñ¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤¿Ä®¤Ç°é¤Ã¤¿¾¯Ç¯»þÂå¡£ÎÄ¸¤¤ËÄÉ¤ï¤ì¤¿ÂÎ¸³¤¬Ì¾ºî±Ç²è¡Ø¥¹¥¿¥ó¥É¡¦¥Ð¥¤¡¦¥ß¡¼¡Ù¤Ë¡©±§Éô»Ô¡ÖK¶è¡×¤ÎÅÔ»ÔÅÁÀâ
¡¡ºùºé¤¤¤¿¤é1Ç¯À¸¡¢Í§Ã£100¿Í½ÐÍè¤ë¤«¤Ê¡© ¤Ã¤Æ¤Ê¤â¤ó¤Ç¡¢¥É¥¥É¥¥ï¥¯¥ï¥¯¤Î¾®³ØÀ¸ÊÔ¤Ø¡£
¡¡57¤¬Æþ³Ø¤·¤¿±§Éô»ÔÆâ¤Î¾®³Ø¹»¤Ï¡¢57¤ÎÆþ³Ø1Ç¯Á°¤Ë¤Ç¤¤¿¤Ð¤Ã¤«¤È¤¤¤¦»ö¤â¤¢¤ê¡¢²¿¤â¤«¤â¤¬¥Ô¥«¥Ô¥«¤Ç¡¢¤È¤Ë¤«¤¯Æþ³Ø¤¹¤ë¤Î¤¬³Ú¤·¤ß¤Ç¤·¤ç¤¦¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤À¤Ã¤¿¤ó¤À¤±¤É¡¢Æþ³Ø¼°¤ÎÍâÆü¤Ë¥È¥¤¥ì¤ËÈ÷¤¨ÉÕ¤±¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¥´¥ßÈ¢¤Ë¤Õ¤¶¤±¤Æ¤ª¤·¤Ã¤³¤ò¤·¤Æ¡¢¿ÍÀ¸½é¤Î¥Ó¥ó¥¿¤ò¤¯¤é¤¤¡¢¤¤¤¤Ê¤ê¿Æ¤¬¸Æ¤Ó½Ð¤·¤ò¤¯¤é¤¦¤È¤¤¤¦¡¢²¿¤È¤â¶ì¡¹¤·¤¤Ëë³«¤±¡Ä¡Ä¡£Ä´»Ò¤Ë¤Î¤ê²á¤®¤ÆÅÜ¤é¤ì¤ë¤Î¤Ïº£¤âÊÑ¤ï¤ó¤Ê¤¤¤±¤É¡Ä¡Ä¡£
¡¡57¤¬À¸¤Þ¤ì°é¤Ã¤¿ÃÏ¶è(¤³¤³¤«¤é¡ÖK¶è¡×¤È¤·¤Þ¤¹)¤ÏÁ°²ó¤â½ñ¤¤¤¿ÄÌ¤ê¡¢¤á¤Ã¤Á¤ãÊÁ¤¬°¤¯¤Æ¡¢¿§¤ó¤Ê¸ÄÀ¤¬Æþ¤ê»¨¤¸¤Ã¤¿ÎÉ¤¯¤â°¤¯¤âÆø¤ä¤«¤ÊÃÏ¶è¤À¤Ã¤¿¡£¹â¹»À¸¤Ë¤Ê¤Ã¤ÆÂ¾¤ÎÃÏ¶è¤«¤é¤ä¤Ã¤Æ¤¤¿Æ±µéÀ¸¤Ë¸À¤ï¤ì¤ÆÃÎ¤Ã¤¿¤±¤É¡¢K¶è¤Ï¡Ö½¤Íå¤Î¹ñ¡×¤Ã¤Æ¸Æ¤Ð¤ì¤Æ¤¿¤é¤·¤¤¡ª
¡¡¤¤¤ä¡Ö½¤Íå¤Î¹ñ¡×¤Æ¡ªËÌÅÍ¤Î·ý¤¸¤ã¤Ê¤¤¤ó¤À¤«¤é¤µ(¾Ð)
¢¡¡ÖÈëÌ©´ðÃÏ¡×¤ÇÍ·¤ó¤Ç¤¤¤¿¤é¡Ä¡Ä
¡¡¤Þ¤¡¤½¤ó¤Ê¡Ö½¤Íå¤Î¹ñ¡×¤Ç¾¯Ç¯´ü¤ò²á¤´¤·¤¿Ìõ¤À¤±¤É¡¢¤¤¤Þ¤À¤ËÍ§Ã£¤È¤Î´Ö¤ÇÅÔ»ÔÅÁÀâÅª¤Ë¸ì¤ê·Ñ¤¬¤ì¤Æ¤¤¤ëÏÃ¤¬¤¢¤ó¤Î¤è¡£
¡¡ÃË¤Î»Ò¤Ã¤Æ¡¢´ðÃÏ¤òºî¤Ã¤¿¤ê¤È¤«ËÁ¸±¤ß¤¿¤¤¤Ê¤³¤È¤¬¹¥¤¤¸¤ã¤Ê¤¤¡©
¡¡¤¦¤Á¤é¤¬½»¤ó¤Ç¤ëK¶è¤Î»³¤ÎÊý¤Ë¡¢»ºÇÑ½¸ÀÑ½ê¤ß¤¿¤¤¤Ê½ê¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£»Ò¤É¤â¤«¤é¤¹¤ë¤È¼Ö¤ä¥Ð¥¤¥¯¤ä¿§¤ó¤Ê¶âÂ°¤¬»³ÀÑ¤ß¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤ë¤½¤Î¾ì½ê¤Ï¡¢ÈëÌ©´ðÃÏ¤ß¤¿¤¤¤Ç¡¢¤È¤Ë¤«¤¯¥ï¥¯¥ï¥¯¤·¤¿¤Î¤è¡£
¡¡¿Í¤ÎÉßÃÏ¤À¤«¤é¡ÖÆþ¤ë¤Ê¡×¤È¤Ï¸À¤ï¤ì¤Æ¤¿¤±¤É¡¢ÃÏ¸µ¤Î¥¯¥½¥¬¥Ã£¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¤«¤Ã¤³¤¦¤ÎÍ·¤Ó¾ì¡£
¡¡¤½¤ó¤Ê¤¢¤ëÆü¡¢¤¤¤Ä¤â¤Î¤è¤¦¤Ë¤½¤³¤ËÆþ¤Ã¤Æ³§¤ÇÍ·¤ó¤Ç¤¿¤é¡Ä¡Ä¡Ö²¿¤·¤è¤ó¤¸¤ã¡¢¥¯¥½¥¬¥¶¦¤¬¡¼¡ª¡×¤ÈÅÜ¹æ¤¬Ê¹¤³¤¨¤Æ¤¤¿¡£¿¶¤êÊÖ¤ë¤È¡¢¤½¤³¤Ë¤Ï¤Ç¤Ã¤«¤¤¼ª¤¬¿â¤ì¤¿ÎÄ¸¤¤òÏ¢¤ì¤¿¤ª¤Ã¤Á¤ã¤ó¤Î»Ñ¤¬¡ª
¡¡¤½¤ì¤Þ¤Ç¤½¤³¤Ç¿Í¤ò¸«¤¿¤³¤È¤Ê¤«¤Ã¤¿¤«¤é¡¢¥Ó¥Ã¥¯¥ê¡ª
¡¡¤³¤Ã¤Á¤â¤³¤Ã¤Á¤Ç¥¯¥½À¸°Õµ¤¤Ê¥¯¥½¥¬¥·³ÃÄ¤À¤«¤é¡Ö¤¦¤ë¤»¡¼¤³¤³¤Ï¥ï¥·¤é¤Î´ðÃÏ¤¸¤ã¥Ü¥±¡¼¡×¤ß¤¿¤¤¤Ê´¶¤¸¤Ç¥ï¡¼¥ï¡¼¸À¤¤ÊÖ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¤½¤·¤¿¤é¡¢¤ª¤Ã¤Á¤ã¤ó¤¬µÞ¤Ë¸¤¤Î¥ê¡¼¥É¤ò³°¤·¤ÆÂç¤¤ÊÀ¼¤Ç¡ÖGO¡¼¡¼¡¼¡¼¡×¤È¶«¤Ö¡ª
¡¡±§Éô¤Ï¹©¶ÈÃÏÂÓ¤Ç¤â¤¢¤ë¤±¤ÉÇÀ²È¤âÂ¿¤¯¡¢¼íÎÄ¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤ë²È¤âÂ¿¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢ÎÄ¸¤¤ò»ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë²È¤âÂ¿¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡»ô¤¤¼ç¤Î¹æÎá¤È¶¦¤Ë¡¢¤è¤¯»ô¤¤´·¤é¤µ¤ì¤¿àØÌÔ¤ÊÎÄ¸¤¤Ï¡¢°ìÄ¾Àþ¤Ë¥¯¥½¥¬¥¶¦¤Î¸µ¤Ø¡ª
¡¡ÎÄ¸¤¤¬ÉÝ¤¤¤Î¤Ï³§ÎÉ¤¯ÃÎ¤Ã¤Æ¤¿¤«¤é¡¢Á´ÎÏ¤ÇÆ¨¤²¤ë¡ª
¡¡ÎÄ¸¤¤ÏÁö¤ë¡ª¥¬¥¶¦¤ÏÆ¨¤²¤ë¡ª¸½¾ì¤Ï°¤É¡¶«´¡ª
¡¡ÎÄ¸¤¤ÎÂ©¤Å¤«¤¤¤¬¤¹¤°¶á¤¯¤ËÊ¹¤³¤¨¡Ö¤¦¤ï¡¼¤ä¤é¤ì¤ë¡¼¡¼¡¼¡×¤È»×¤Ã¤¿½Ö´Ö¡¢¤ª¤Ã¤Á¤ã¤ó¤Î¡Ö¥¹¥È¡¼¡¼¡¼¡¼¥Ã¥×¡×¤È¸À¤¦Ì¿Îá¤ÎÀ¼¤È¤È¤â¤Ë¡¢ÎÄ¸¤¤ÎÂ²»¤âÊ¹¤³¤¨¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¤ª¤Ã¤Á¤ã¤ó¤¬¤Ï¤ë¤«¸åÊý¤«¤é¡Ö¼¡¤ÏËÜÅö¤Ë½±¤ï¤»¤ë¤¾¡¢¥¬¥¶¦¡ª¡×¤ß¤¿¤¤¤Ê¤³¤È¤ò¶«¤ó¤Ç¤¿¤±¤É¡¢¤³¤Ã¤Á¤Ï¡ÖÆ¨¤²¤¤Ã¤Æ¤ä¤Ã¤¿¤¼¡×¤ß¤¿¤¤¤Ê´¶¤¸¤Ç¡¢È¿¾Ê0¡ª ¤â¤¦¤É¤¦¤·¤è¤¦¤â¤Ê¤¤¥Ð¥«¥¬¥¤À¤Ã¤¿¤Í¡£
¡¡¤â¤Á¤í¤ó¤ª¤Ã¤Á¤ã¤ó¤Ë³Ø¹»¤ËÄÌÊó¤µ¤ì¡¢ÍâÆü¤·¤Ã¤«¤ê¤³¤Ã¤Æ¤êÀèÀ¸¤Ë¹Ê¤é¤ì¤Ï¤·¤¿¤±¤É¡Ä¡Ä¡£
¢¡¡ØSTAND BY ME¡Ù¤Î¥â¥Ç¥ë¤ÏK¶è¤À¤Ã¤¿¡©
¡¡¤Þ¤¡¤½¤Î½ÐÍè»ö¤Ï¤½¤ì¤Ç½ª¤ï¤Ã¤¿¤ó¤À¤±¤É¡¢¤½¤³¤«¤éÄø¤Ê¤¯¤·¤Æ¡¢¡Ö¥Û¥é¡¼¤ÎÄë²¦¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ë¥¹¥Æ¥£¡¼¥Ö¥ó¡¦¥¥ó¥°¸¶ºî¤Î¡ØSTAND BY ME¡Ù¡Ê1986Ç¯¡Ë¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£1950Ç¯Âå¡¢¥¢¥á¥ê¥«¤Î¥ª¥ì¥´¥ó½£¤Ë½»¤à¾¯Ç¯¤¿¤Á¤¬ÀþÏ©¤Å¤¿¤¤¤Ë¡Ö»àÂÎÃµ¤·¡×¤ÎÎ¹¤Ë½Ð¤ë¤È¤¤¤¦¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¡£±Ç²è¤ò¸«¤Æ¤¤¤¿¤é¤Ê¤ó¤È¡¢¾¯Ç¯¤¿¤Á¤¬ÇÑ¼ÖÃÖ¤¾ì¤Î¥Õ¥§¥ó¥¹¤ò¾è¤ê±Û¤¨¤è¤¦¤È¤·¤Æ¡¢´ÉÍý¿Í¤Ë¡Ö¶Ì¤ò³ú¤ßÀÚ¤ì¡×¤ÈÌ¿¤¸¤é¤ì¤¿ÈÖ¸¤¤¬¾¯Ç¯¤¿¤Á¤òÄÉ¤¤¤«¤±¤é¤ì¤ë¥·¡¼¥ó¤¬¤¬½Ð¤Æ¤¤¿Ìõ¡ª
¡Ö¤¨¤§¡¼¡¼¡¼¡¼¡ª¡ª¡ª¡ª¡ª¡×¤Ã¤Æ»×¤¦¤¸¤ã¤ó¡ª¡©
¡¡¤³¤ì¤À¤±¤Ê¤é¶öÁ³¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤±¤É¡¢ÏÃ¤Ï¤½¤ì¤À¤±¤¸¤ã½ª¤ï¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡ÃÏ¸µ¥í¡¼¥«¥ëÀþ¤Ç¤¢¤ë±§ÉôÀþ±è¤¤¤Ë¡¢K¶è¤ÈÂ¾¤ÎÃÏ¶è¤ò³Ö¤Æ¤ëÂç¤¤ÊÀî¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£¤½¤ÎÀî¤Ë¤«¤«¤ëÅ´¶¶¤Î¾å¤Ç¡¢¤¦¤Á¤é¤È¤ÏÊÌ¤ÎÏ¢Ãæ¤¬¡Ö¤³¤Î»þ´Ö¡¢ºßÍèÀþ¤ÏÍè¤Ê¤¤¡×¤È»×¤Ã¤ÆÍ·¤ó¤Ç¤¤¤¿¤é¡¢²ßÊªÎó¼Ö¤¬Íè¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¾Ç¤ê¡¢Å´¶¶¤«¤éÀî¤ËÈô¤Ó¹þ¤à¤Ã¤Æ»ö·ï¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£
¡ØSTAND BY ME¡Ù¤ÎÃæ¤Ë¤â¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¡¢¾¯Ç¯¤¿¤Á¤¬Å´¶¶¤òÅÏ¤Ã¤Æ¤¤¤ëºÇÃæ¡¢¸å¤í¤«¤é¾øµ¤µ¡´Ø¼Ö¤¬Ç÷¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤Ê¥·¡¼¥ó¤¬½Ð¤Æ¤¯¤ë¡£¤½¤ì¤Ç¡ØSTAND BY ME¡Ù¤Ï¡ÖK¶è¤ò¥â¥Ç¥ë¤Ëºî¤é¤ì¤¿ÏÃ¤·¤Ê¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¡©¡×¤ÈÍ§Ã£¤È¤Î´Ö¤Ç¤¤¤Þ¤À¤Ë¸À¤ï¤ìÂ³¤±¤é¤ì¤Æ¤ó¤Î¤è¡£
¡¡¤â¤·¤«¤·¤¿¤é¥¹¥Æ¥£¡¼¥Ö¥ó¡¦¥¥ó¥°¤Ï¡¢¥¢¥á¥ê¥«½Ð¿È¤È¸À¤¤¤Ä¤Ä°ì»þ´üK¶è¤Ë½»¤ó¤Ç¤¤¤¿¤«¡¢K¶è¤Î¿Í´Ö¤«¤â¡©
¡¡¿®¤¸¤ë¤«¿®¤¸¤Ê¤¤¤«¤Ï¤¢¤Ê¤¿¼¡Âè¤Ç¤¹¡ª(¾Ð)
¡ÚÃÓÅÄ57CRAZY¡Û
1975Ç¯8·î17Æü¡¢»³¸ý¸©±§Éô»Ô½Ð¿È¡£2016Ç¯¡¢¼Â¤ÎÌ¼¡¦ÃÓÅÄ¥ì¥¤¥é¤È¤È¤â¤ËÉãÌ¼¥³¥ó¥Ó¡Ö´°½Ï¥Õ¥ì¥Ã¥·¥å¡×·ëÀ®¡£Ãø½ñ¤Ë¡Ø¿Æ»ÒÌ¡ºÍ¡ª¡Ù¡ÊKADOKAWA¡Ë
