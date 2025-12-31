Netflix¡ØÁ´Íç´ÆÆÄ¡Ù¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¡Ö¥·¥Ê¥ê¥ª¤Ï¹ñ¸ì¤Ç¤Ï¤Ê¤¯»»¿ô¡×¡£ÅìÂçÍý·Ï½Ð¿È¤¬²òÌÀ¤·¤¿¡ÈÌÌÇò¤µ¤Î7ÃÊ³¬ÍýÏÀ¡É
¡½¡Î°ÛÃ¼¤Î¾ï¼±¡Ï¡½
¡¡ÍÎÁ²ñ°÷¿ô¤Ï3²¯¿Í¤òÆÍÇË¤·¡¢¥Æ¥ì¥Ó¤ä±Ç²è¤ò²¡¤·¤Î¤±¤Æ¡¢¤â¤Ï¤ä±ÇÁü¶È³¦¤ÇºÇÂç¤Î¥¤¥ó¥Õ¥é¤È²½¤·¤Æ¤¤¤ëNetflix¡£¤½¤ÎÃæ¤ÇÆüËÜºîÉÊ¤¬À¤³¦¤ÇÃíÌÜ¤µ¤ì¤ëÎ®¤ì¤ò¤Ä¤¯¤Ã¤¿¥É¥é¥Þ¤È¤¤¤¨¤Ð¡ØÁ´Íç´ÆÆÄ¡Ù¤À¤í¤¦¡£¤³¤ÎºîÉÊ¤ò¼ê¤¬¤±¤¿¤Î¤¬¡¢ÅìµþÂç³ØÍý³ØÉôÂ´¤Î¥É¥é¥Þ¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¡¦¤¿¤Á¤Ð¤Ê ¤ä¤¹¤Ò¤È»á¤À¡£·Ý½ÑÅªºÍÇ½¤Ï¤Ê¤¤¤±¤ì¤É¡¢¤É¤¦¤Ë¤«¤½¤¦¤¤¤¦»Å»ö¤¬¤·¤¿¤¤¡¢¤½¤³¤ÇÃ©¤êÃå¤¤¤¿¡ÈÍýÏÀ¤ÎÀ¤³¦¡É¡£¡Ö¥·¥Ê¥ê¥ª¤Ï¹ñ¸ì¤Ç¤Ï¤Ê¤¯»»¿ô¤À¡×¤È¸ì¤ëÍý·Ï¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿¡¼¤È¤È¤â¤Ë¡¢ÌÌÇò¤µ¤Îº¬¸»¤ËÇ÷¤ë¡£
¢¡ÅìÂçÂ´¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¤Ë¤è¤ëÍý·ÏÇ¾¤Ç¹Í¤¨¤ë¡Ö¿·¥¨¥ó¥¿¥áÏÀ¡×
¡Ö¾®¤µ¤¤º¢¤«¤é»»¿ô¤Ï100ÅÀ¤À¤±¤É¡¢¹ñ¸ì¤È¤«Èþ½Ñ¤Ï30ÅÀ¤ß¤¿¤¤¤ÊÊÐ¤ê¤¬¤¢¤ë¿Í´Ö¤Ç¤·¤¿¡£³¨¤â²¼¼ê¡£·Ý½ÑÅª¤ÊºÍÇ½¤Ï¤Ê¤¤¤ó¤À¤±¤É¡¢¤½¤ì¤Ç¤âÉ½¸½¤¹¤ë¤³¤È¤ËÆ´¤ì¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡£Ê¸·Ï¤ËÆ´¤ì¤ëÍý·Ï¤È¤¤¤¦´¶¤¸¤Ç¤·¤¿¤Í¡×
¡¡¤½¤Î¸ÀÍÕÄÌ¤ê¤«¡¢¿·Â´¤ÇÆþ¤Ã¤¿¥¤¥ó¥¿¡¼¥Í¥Ã¥È·Ï¤Î²ñ¼Ò¤«¤é¥Æ¥ì¥Ó¥É¥é¥Þ¤ÎÀ©ºî²ñ¼Ò¤ËÅ¾¿¦¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡£28ºÐ¤Ë¤·¤Æ¡¢°ìÈÖ²¼¤ÎAD¤«¤é¤Î½ÐÈ¯¤À¤Ã¤¿¡£
¡Ö¥¹¥¿¡¼¥È¤¬ÃÙ¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¼þ¤ê¤È¤Îº¹¤òÃÎ¼±¤ä¥í¥¸¥Ã¥¯¤ÇËä¤á¤è¤¦¤È¡¢¼«Ê¬¤Ê¤ê¤Ë¥Ï¥ê¥¦¥Ã¥É¤ÎµÓËÜ½Ñ¤ä±é½Ð¤Ë¤Ä¤¤¤Æ½ñ¤«¤ì¤¿ËÜ¤òÆÉ¤ßµù¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤â¤Á¤í¤ó¡¢ºÇ½é¤ÏÀ¸È¾²Ä¤ÊÃÎ¼±¤ÏÄÌÍÑ¤·¤Ê¤¯¤Æ¡¢¡È¹Í¤¨¤ë¤è¤êÆ°¤±¡É¤Ã¤Æ´¶¤¸¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¸½¾ì¤ÇÙæ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤¦¤Á¤Ë¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤ÎÎÎ°è¤Ç¥Î¥¦¥Ï¥¦¤ä¥á¥½¥Ã¥É¤Ï¤¢¤ë¤Ê¤Èµ¤¤Å¤¤¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¼ÂºÝ¡¢¥×¥í¥Õ¥§¥Ã¥·¥ç¥Ê¥ë¤Ê¿Í¤Û¤É¸À¸ì²½¤·¤Æ¼«Ê¬¤Ê¤ê¤ÎÂÎ·Ï²½¤¬¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£ºÍÇ½¤ä´¶À¤Ç¤Ï¾¡¤Æ¤Ê¤¤¡£¤Ç¤â¡¢Íý¶þ¤ÎÀ¤³¦¤À¤È¤·¤¿¤é¡¢Íý·Ï¤Î¼«Ê¬¤ÎÎÎÅÚ¤Ç¤â¤¢¤ë¡£¤À¤«¤é¤³¤½¡¢¤ß¤ó¤Ê¤¬Íý²ò¤Ç¤¤ëÊýË¡ÏÀ¤ò³ÎÎ©¤¹¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡×
¢¡¡ÖÌÌÇò¤¤¡×¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤Ï¡¢¿Í¤Ë¤è¤Ã¤Æ°ÕÌ£¤¬°Û¤Ê¤ë
¡¡»î¹Ôºø¸í¤ÎÃæ¡¢¤¿¤Á¤Ð¤Ê»á¤òÀ©ºî¸½¾ì¤ÇÇº¤Þ¤»¤¿¤Î¤¬¡¢¡ÖÌÌÇò¤¤¡×¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤À¤Ã¤¿¡£
¡Ö²ñµÄ¤Ç¡Ø¤³¤ìÌÌÇò¤¤¤è¤Í¡Ù¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤Æ¤â¡¢¿Í¤Ë¤è¤Ã¤ÆÁ´Á³°ã¤¦¤â¤Î¤ò»Ø¤·¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£¤¢¤ë¿Í¤Ï¥Ï¥é¥Ï¥é¥É¥¥É¥¤¹¤ë¶½Ê³¤ò¡¢ÊÌ¤Î¿Í¤Ï¹Í¤¨¤µ¤»¤é¤ì¤ë¿¼¤ß¤ò¡¢¤Þ¤¿ÊÌ¤Î¿Í¤Ï¾Ð¤¨¤ë¤³¤È¤òµá¤á¤Æ¤¤¤ë¡£¤ß¤ó¤Ê¡ØÌÌÇò¤¤¡Ù¤È¤¤¤¦Æ±¤¸¸ÀÍÕ¤ò»È¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ë¡¢¼Â¤ÏÁ´¤¯°ã¤¦¤â¤Î¤òÍß¤·¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡×
¡¡¤½¤¦¤·¤¿¡ÖÌÌÇò¤µ¡×¤¬»ý¤Ä¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¥Ë¥å¥¢¥ó¥¹¤òÉ³²ò¤¤¤Æ¤¤¤¯¤È¡¢Â¿¤¯¤Î¿Í¤¬µá¤á¤ë¡ÖÍßµá¡×¤ÎÃÊ³¬¤È¤ÎÌ©ÀÜ¤Ê·Ò¤¬¤ê¤Ëµ¤¤Å¤¤¤¿¤Î¤À¤È¤¤¤¦¡£
¡Ö¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤ò¼õ¤±¼è¤Ã¤¿¿Í¤¬¤É¤ó¤ÊÍßµá¤òËþ¤¿¤·¤¿¤¤¤«¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢Âç¤¤¯ÊÑ¤ï¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£¤½¤³¤òÀ°Íý¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢¼Ò²ñ³Ø¤ÇÍÌ¾¤Ê¥Þ¥º¥í¡¼¤ÎÍßµá5ÃÊ³¬Àâ¤ò²¼Éß¤¤Ë¤·¤Æ¡¢7ÃÊ³¬¤ËÊ¬¤±¤Æ¤ß¤Þ¤·¤¿¡×
¢¡¡ÖÌÌÇò¤¤¡×¤Ï7¤Ä¤ÎÍßµá¤Ç¤Ç¤¤Æ¤¤¤ë
¡¡¥Þ¥º¥í¡¼¤ÎÍßµá5ÃÊ³¬Àâ¤Ï¿Í¤ÎÍßµá¤Ï¡ÖÀ¸ÍýÅªÍßµá¡×¡Ö°ÂÁ´Íßµá¡×¡Ö¼Ò²ñÅªÍßµá¡×¡Ö¾µÇ§Íßµá¡×¡Ö¼«¸Ê¼Â¸½Íßµá¡×¤Î5¤Ä¤ËÊ¬¤«¤ì¡¢´ðÁÃÅª¤ÊÍßµá¤¬Ëþ¤¿¤µ¤ì¤ë¤È¤è¤ê¿¼¤¤Íßµá¤òË¾¤à¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ë¤È¤¤¤¦¿´Íý³ØÏÀ¡£¤½¤ì¤ò±þÍÑ¤·¤¿¿Þ¤ò¸«¤ë¤È¡¢ºÇ½é¤Ï»É·ã¤òµá¤á¤ë¡Ö¶½Ê³¡×¤Ç¥¹¥¿¡¼¥È¤·¡¢¼¡Âè¤Ë¤è¤ê¡Ö¿¼¤¤´¶Æ°¡×¤Ø¤ÈÊÑ²½¤·¤Æ¤¤¤¯¤Î¤¬¤ï¤«¤ë¡£
¡ÖËÜÍè¡¢ÆüËÜ¿Í¤Ï¤³¤¦¤¤¤¦¡È¿¼·¡¤ê¡É¤¬ÆÀ°Õ¤Ç¡¢¤³¤ÎÎ®¤ì¤Ï¡Ø¿ä¤·³è¡Ù¤ËÅö¤Æ¤Ï¤á¤ë¤È¡¢¤ï¤«¤ê¤ä¤¹¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£SNSÅê¹Æ¤ò¸«¤ÆÁÇÅ¨¤À¤È»×¤¦¡Ø²÷³Ú¡Ù¡£¤½¤³¤«¤é¿ä¤·Ãç´Ö¤È¤¤¤¦¡Ø·Ò¤¬¤ê¡Ù¤¬À¸¤Þ¤ì¤Æ¡¢Ê¸Ì®¤Î¡ØÃµµá¡Ù¤¬»Ï¤Þ¤ë¡£¤µ¤é¤Ë¤ÏÆó¼¡ÁÏºî¤Î¤è¤¦¤Ê¡ØÁÏÂ¤¡Ù¤ò¤·¤¿¤ê¡Ø¾µÇ§¡Ù¤òµá¤á¤¿¤ê¤È½ù¡¹¤Ë¡Ø¼«Î©¡Ù¤·¤Æ¤¤¤¡¢ºÇ¸å¤Ë¤Ï¿ä¤·¤Ë°ÍÂ¸¤»¤º¼«Î©¤·¤Ê¤¬¤é¤â¡¢¤è¤ê¿¼¤¯·Ò¤¬¤ë¡Ø¶¦ÌÄ¡Ù¤Ë»ê¤ë¤è¤¦¤Ê¥¤¥á¡¼¥¸¤Ç¤¹¡£¥¨¥ó¥¿¥á¤Ë¸Â¤é¤º¡¢¤³¤Î7ÃÊ³¬¤Ë±è¤Ã¤Æ°ì¤Ä°ì¤Ä¤¬ÅÀ¤Ç½ª¤ï¤é¤ºÏ¢Â³¤·¤Æ¼õ¤±»®¤òºî¤ì¤¿¤â¤Î¤¬À®¸ù¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¢¡¶¯¤¤»É·ã¤È¿¼¤¤´¶Æ°¤òÎ¾Î©¤·¤¿±Ç²è¡Ø8ÈÖ½Ð¸ý¡Ù
