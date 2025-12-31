Áê¼ê¤Ø¤Îµ¤¸¯¤¤¤¬¥³¥ó¥×¥é°ãÈ¿¤Ë¡ªÇº¤á¤ëÃæÇ¯¤Î¼«¸ÊËÉ±Òºö¤È¤Ï¡¿¤Ò¤í¤æ¤
¡½¡Î¤Ò¤í¤æ¤¤ÎÊ¼Ë¡¡Á¤ï¤ì¤éÉ¹²Ï´ü¤Ï[¿ÍÀ¸¸åÈ¾]¤ò¤É¤¦À¸¤¤ë¤«?¡Á¡Ï¡½
¥³¥ó¥×¥éÁ´À¹¤Î»þÂå¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È¤·¤¿µ¤¸¯¤¤¤Ë¤â¡¢Áê¼ê¼¡Âè¤Ç¤Ï¥ê¥¹¥¯¤ÏÈ¼¤¦¡£Âç¤¤¯Ç¯Îð¤Î³«¤¤¤¿¼ã¼ê¼Ò°÷¤È¤ÎÀÜ¤·Êý¤ÏÇº¤Þ¤·¤¤¤â¤Î¤À¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î¿ÍÀ¸¤Çº¤Æñ¤ËÎ©¤Á¸þ¤«¤Ã¤Æ¤¤¿½¢¿¦É¹²Ï´üÀ¤Âå¤â40-50Âå¤ÈÃæÇ¯¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤º¡¢Èà¤é¤Î¿ÍÀ¸¸åÈ¾Àï¤âº¤Æñ¤ÎÏ¢Â³¤À¡£¤½¤³¤Ç¡¢¤¤¤«¤ËÀ¸¤È´¤¤¤Æ¤¤¤¯¤Ù¤¤«¡©¡¡Æ±À¤Âå¤Î¤Ò¤í¤æ¤»á¤¬¹Í¤¨¤ë¡£
¡¡¤¿¤È¤¨Éô²¼¤Ç¤¢¤Ã¤Æ¤â¥É¥é¥¤¤ËÀÜ¤·¤¿¤Û¤¦¤¬¤¤¤¤¡£¤³¤ì¤ÏÉ¹²Ï´üÀ¤Âå¤Ë¤È¤Ã¤Æ¥ê¥¹¥¯¤òºÇÂç¸Â¤Ë¸º¤é¤¹¤¿¤á¤ÎËÉ±Òºö¤Ç¤¢¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£²ñ¼Ò°÷À¸³è¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤Ï¡¢¡ÖÌäÂê¤òµ¯¤³¤µ¤Ê¤±¤ì¤Ð¥¯¥Ó¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦ÆüËÜ¤Î¥ë¡¼¥ë¤òÍøÍÑ¤·¤Æ¡¢²ºÊØ¤Ë¤ä¤ê²á¤´¤¹¤Î¤¬¹çÍýÅª¤Ê¤ï¤±¤Ç¤¹¡£
¡¡¤½¤ÎºÝ¤Ë¡¢¼ã¼ê¤«¤é¡Ö°·¤¤¤Ë¤¯¤¤¡×¤È¤«¡Ö¤¤¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¤È»×¤ï¤ì¤ë¤Î¤ÏÂç¤¤Ê¥ê¥¹¥¯¡£¤½¤·¤Æ¡¢¡Ö¤É¤ó¤Ê¹ÔÆ°¤¬¥ê¥¹¥¯¤Ë¤Ê¤ë¤«¡©¡×¤È¤¤¤¦È½ÃÇ¤â¡¢²æ¡¹¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Î¾ï¼±¤ÎÈÏ°Ï¤Ç¹Í¤¨¤Ê¤¤¤Û¤¦¤¬¤¤¤¤¤Ç¤¹¡£¤È¤¤¤¦¤Î¤â¡¢¾ï¼±¤ò·è¤á¤ë¤Î¤Ï¡¢¤½¤Î»þÂå¤Î²Ë¤Ê¿Í¤¿¤Á¤À¤«¤é¤Ç¤¹¡£
¡¡¤¿¤È¤¨¤Ð¡¢¼ÖÄÌ¶Ð¤ò¤·¤¿Æü¤Ë»Ä¶È¤ÇÃÙ¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤¦¤¨¤Ë±«¤¬¹ß¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢Éô²¼¤Ë¡ÖÁ÷¤í¤¦¤«¡©¡×¤ÈÍ¶¤Ã¤¿¤È¤·¤Þ¤¹¡£¾ï¼±Åª¤Ë¤ÏÁê¼ê¤Î¤³¤È¤ò¹Í¤¨¤¿µ¤¸¯¤¤¤Ê¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢º£¤Î»þÂå¤Ç¤Ï¤½¤Îµ¤¸¯¤¤¤¹¤é¡ÈÃÏÍë¡É¤Ë¤Ê¤ê¤«¤Í¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢¸À¤¦¤Ù¤¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡Áê¼ê¤«¤é¤¹¤ì¤Ð¡¢²È¤òÃÎ¤é¤ì¤¿¤¯¤Ê¤¤¤È¤«°ìÉÃ¤Ç¤âÁá¤¯¾å»Ê¤«¤éÎ¥¤ì¤¿¤¤¤È¤«¡¢¼Ö¤Ë¾è¤ê¤¿¤¯¤Ê¤¤ÀµÅö¤ÊÍýÍ³¤Ê¤ó¤Æ¤¤¤¯¤é¤Ç¤â¤¢¤ë¤ï¤±¤Ç¤¹¤·¤Í¡£²Ã¤¨¤Æ¡¢¤â¤·¤½¤ÎÉô²¼¤¬¤¢¤Ê¤¿¤òìÊ¤á¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤é¡¢¥³¥ó¥×¥é¥¤¥¢¥ó¥¹Áë¸ý¤Ë¡ÖÌëÃæ¤Þ¤Ç»Ä¶È¤µ¤»¤é¤ì¤Æ¡¢2¿Í¤Ã¤¤ê¤Î¼Ö¤Ë¾è¤ë¤è¤¦¤Ë¸À¤ï¤ì¤¿¡×¤ÈÄÌÊó¤¹¤ë¤³¤È¤â¤Ç¤¤ë¡£
¡¡¤¤¤¯¤éÁ±°Õ¤Ç¤¢¤Ã¤Æ¤â¡¢Í¶¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦»ö¼Â¤ÏÊ¤¤é¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢¤¢¤Ê¤¿¤¬Ìµ¼Â¤«¤É¤¦¤«¤Ï´Ø·¸¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤¹¡£
¡¡Éô²¼3¿Í¤ò½çÈÖ¤ËÁ÷¤Ã¤¿¤È¤·¤Æ¤â¡¢¡Ö2¿Í¤¤ê¤Î¤È¤¤Ë¥Ï¥é¥¹¥á¥ó¥È¤ò¤µ¤ì¤¿¡×¤È¤«¸À¤ï¤ì¤¿¤é¡¢ÈÝÄê¤¹¤ë¾Úµò¤ò½Ð¤¹¤Î¤¬Æñ¤·¤¤¤Î¤Ç¤¹¡£
¢¡¤¿¤È¤¨»ö¼ÂÌµº¬¤Ç¤â¡¢µ¿¤ï¤ì¤¿¤é¤ª¤·¤Þ¤¤
¡¡¿ôÇ¯Á°¤Ë¡¢ÁðÄÅÄ®¤Î½÷ÀµÄ°÷¤¬¡ÖÄ®Ä¹¤«¤éÀÈï³²¤ò¼õ¤±¤¿¡×¤È¹ðÈ¯¤·¤¿»ö·ï¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¸å¤ËÑÍºá¤È¤ï¤«¤Ã¤Æ¤â¡¢Ä®Ä¹¤ÏÁêÅö¤ÊÈãÈ½¤ò¼õ¤±¤Þ¤·¤¿¡£Ï¿²»¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤ËºÛÈ½¤Þ¤Ç¤¤¤Ã¤Æ¤ë¤¯¤é¤¤¤Ê¤Î¤Ç¡¢Àµ¤·¤«¤Ã¤¿¤È¤·¤Æ¤â¡¢Ï«ÎÏ¤È¥À¥á¡¼¥¸¤ÏÁêÅö¤Ê¤â¤Î¤À¤·¡¢¤³¤ì¤Ï²ñ¼Ò°÷¤Ç¤âÂçÂÇ·â¤Ç¤¹¡£¤½¤ì°ÊÁ°¤Ë¡¢°ìÅÙ¤Ç¤â¤³¤ó¤Ê¾õ¶·¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤é²ºÊØ¤Ë²á¤´¤»¤Ê¤¯¤Ê¤ë¤ï¤±¤Ç¤¹¡£¥¢¥«¥Ç¥ß¡¼¾ÞÇÐÍ¥¤Î¥±¥ô¥£¥ó¡¦¥¹¥Ú¥¤¥·¡¼¤â¡¢Ê£¿ô¤ÎÀ²Ã³²¤ÇÁÊ¤¨¤é¤ì¤Æ¡¢ºîÉÊ¤«¤é¹ßÈÄ¡£Â¿³Û¤Î°ãÌó¶â¤¬È¯À¸¤·¤Þ¤·¤¿¡£ºÇ½ªÅª¤Ë¤ÏÌµºá¤Ç¤·¤¿¤±¤É¡¢¤½¤³¤«¤é2Ç¯¤¿¤Ã¤¿º£¤âÈà¤Ï¸½¾ì¤ËÌá¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£
¡¡¤Ä¤Þ¤ê¡Ö¿¿¼Â¤Ï¤É¤¦¤Ê¤Î¤«¡©¡×¤¬½ÅÍ×¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¡Ö¤½¤¦»×¤ï¤ì¤¿¡×»þÅÀ¤Ç¿ÍÀ¸¤¬ÊÑ¤ï¤ë¤·¼º¤Ã¤¿¤â¤Î¤ÏÌá¤Ã¤Æ¤³¤Ê¤¤¡£º£¤Ï¤½¤¦¤¤¤¦»þÂå¤Ç¤¹¡£
¡¡¤À¤«¤é¤³¤½¡¢¾¯¤·¤Ç¤â¥ê¥¹¥¯¤¬¤¢¤ë¤Ê¤é¿¨¤ì¤Ê¤¤¤Û¤¦¤¬¤¤¤¤¡£¼«¸ÊËÉ±Ò¤Î´ðËÜ¤Ï¡¢¡Èµ¿¤ï¤ì¤ëÍ¾ÃÏ¤ò¤Ä¤¯¤é¤Ê¤¤¡É¤³¤È¡£Ìµ¼Â¤ò¾ÚÌÀ¤¹¤ë¤Î¤ÏÌÌÅÝ¤À¤·¡¢µ¿¤ï¤ì¤Ê¤¤¤Û¤¦¤¬°µÅÝÅª¤Ë³Ú¡£ÀµµÁ¤è¤ê¤â¡¢°ÂÁ´¤òÍ¥Àè¤·¤¿¤Û¤¦¤¬¥³¥¹¥Ñ¤¬¤¤¤¤¤Î¤¬¸½¼Â¤Ê¤Î¤Ç¤¹¡£
¡¡¤Ê¤Î¤Ç¡¢ËÍ¤Ï2¿Í¤¤ê¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¤·¡¢Ç¯Îð¤Ë´Ø·¸¤Ê¤¯Ã¯¤ËÂÐ¤·¤Æ¤â·É¸ì¤È·É¾Î¤ò»È¤¦¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£¼ã¤¤¤«¤é¤È¤¤¤Ã¤Æ´Å¤¯¸«¤ÆÀÜ¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¡¢¤É¤³¤«¤ÇÂ¤ò¤¹¤¯¤ï¤ì¤«¤Í¤Þ¤»¤ó¡£Ã¯¤¬¤É¤³¤Ç½ÐÀ¤¤¹¤ë¤«¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¤·¡¢Ã¯¤¬º¬¤Ë»ý¤Ä¤«¤â¤ï¤«¤é¤Ê¤¤»þÂå¤Ç¤¹¤«¤é¡£
¹½À®¡¦»£±Æ¡¿¿ù¸¶¸÷ÆÁ¡Ê¥ß¥É¥ë¥Þ¥ó¡Ë
