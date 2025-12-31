¡È¤¢¤ª¤ê±¿Å¾¡É¤·¤Æ¤¤¿¹õ¤¤¥Ï¥¤¥¨¡¼¥¹¤Î°Õ³°¤¹¤®¤ëÀµÂÎ¡£±¿Å¾¼ê¤¬ÀÄ¤¶¤á¤¿É½¾ð¤ÇÊ¿¼Õ¤ê¤¹¤ë¤Þ¤Ç¡½¡½Ç¯ËöÇ¯»Ï¥Ù¥¹¥È
Âç»ö·ï¤Ð¤«¤ê¤¬¥Ë¥å¡¼¥¹¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡¢¿È¶á¤Ê¾®¤µ¤Ê»ö·ï¤ÎÊý¤¬¿ÍÀ¸¤òº¸±¦¤¹¤ë¤³¤È¤â¡£ÃíÌÜ¤Î¥Æ¡¼¥Þ¤ò¼è¤ê¾å¤²ÂçÈ¿¶Á¤ò¸Æ¤ó¤À2025Ç¯¤Î¶ÄÅ·¥Ë¥å¡¼¥¹¤òÆÃÊÌ¥»¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¡ª¡Ê½é¸ø³«2025Ç¯1·î21Æü¡¡µ»ö¤Ï¼èºà»þ¤Î¾õ¶·¡Ë¡¡¡ö¡¡¡¡¡ö¡¡¡¡¡ö
¡¡¥Ë¥å¡¼¥¹¤Ê¤É¤ÇÉÑÈË¤Ë¼è¤ê¾å¤²¤é¤ì¤ë¡Ö¤¢¤ª¤ê±¿Å¾¡×¡£Èï³²¼Ô¤ÎÀº¿ÀÅª¶ìÄË¤Ï¿¼¹ï¤Ç¤¢¤ê¡¢¥È¥é¥¦¥Þ¤Ë¤â¤Ê¤ê¤«¤Í¤Ê¤¤¡£
¡¡¼«Æ°¼ÖÂ»³²ÊÝ¸±¤ò°·¤¦¥Á¥å¡¼¥ê¥Ã¥ÒÊÝ¸±¤Î¡Ø2024Ç¯¤¢¤ª¤ê±¿Å¾¼ÂÂÖÄ´ºº¡Ù¤Ë¤è¤ì¤Ð¡¢¤¢¤ª¤ê±¿Å¾¤ò¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ë¥É¥é¥¤¥Ð¡¼¤Ï72.5¡ó¤Ç¤¢¤Ã¤¿¡£2023Ç¯¤Î53.5¡ó¤è¤ê¤âÂçÉý¤Ë¾å¾º¤·¡¢È¾Ç¯´Ö¤Ç¤â24.1¡ó¤ÈÂ¿¤¯¤Î¥É¥é¥¤¥Ð¡¼¤¬¤¢¤ª¤ê±¿Å¾¤ËÁø¶ø¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬¤ï¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡º£²ó¤Ï¡¢¤¢¤ª¤ê±¿Å¾¤¬¾·¤¤¤¿¡È¼«¶È¼«ÆÀ¡É¤Ê¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤ò¾Ò²ð¤¹¤ë¡£
¢¡ÌÔ¥¹¥Ô¡¼¥É¤Î¥Ï¥¤¥¨¡¼¥¹¤¬¸å¤í¤Ë¥Ù¥¿ÉÕ¤±
¡¡º£¤«¤é10Ç¯Á°¡£ÌÈµö¤ò¼è¤Ã¤¿¤Ð¤«¤ê¤À¤Ã¤¿ºØÆ£Íµ°ì¤µ¤ó¡Ê²¾Ì¾¡¦20Âå¡Ë¤Ï¡¢ÁÄÉã¤ò¼Ö¤Ë¾è¤»¤Æ¥É¥é¥¤¥Ö¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡ÖÃÏ¸µ¤«¤éÅÔ»ÔÉô¤Ø¸þ¤«¤Ã¤Æ¹âÂ®Æ»Ï©¤òÁö¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤Þ¤À±¿Å¾¤Ë´·¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¿¤á¡¢Ë¡ÄêÂ®ÅÙ¤è¤ê¤â¥Þ¥¤¥Ê¥¹5¥¥í¤¯¤é¤¤¤Î¥¹¥Ô¡¼¥É¤Çº¸¼ÖÀþ¤òÁö¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¡×
¡¡20Ê¬¤Û¤ÉÁö¹Ô¤·¤¿¤È¤³¤í¤Ç¡¢¹õ¤Î¥Ï¥¤¥¨¡¼¥¹¤¬300¥á¡¼¥È¥ë¤Û¤É¸å¤í¤Ë¤¤¤ë¤³¤È¤Ëµ¤¤Å¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡Ö¥Ï¥¤¥¨¡¼¥¹¤Ï¤«¤Ê¤ê¤Î¥¹¥Ô¡¼¥É¤ò½Ð¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢¤¹¤°¤Ë±¦¼ÖÀþ¤Ë°ÜÆ°¤¹¤ë¤À¤í¤¦¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢¼ÖÀþ¤òÊÑ¤¨¤ë¤³¤È¤Ê¤¯¡¢»ä¤Î¼Ö¤Î¸å¤í¤Ë¥Ô¥Ã¥¿¥ê¤È¤Ä¤¤¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£¼Ö´Öµ÷Î¥¤Ï¡¢¤ª¤½¤é¤¯3¥á¡¼¥È¥ë¤¯¤é¤¤¤À¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡¡È¤¿¤À¤´¤È¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡É¤Èµ¤¤Å¤¤¤¿ºØÆ£¤µ¤ó¡£¤¹¤°¤Ë±¦¼ÖÀþ¤Ë°ÜÆ°¤ò¤·¤¿¤Î¤À¤¬¡¢¥Ï¥¤¥¨¡¼¥¹¤âÆ±ÍÍ¤Ë¼ÖÀþÊÑ¹¹¤ò¤·¤Æ¤¤¿¤½¤¦¤À¡£¤¢¤Þ¤ê¤Ë¤â´í¸±¤Ê¾õ¶·¤À¤Ã¤¿¤¿¤á¡¢ºØÆ£¤µ¤ó¤Ï¥µ¡¼¥Ó¥¹¥¨¥ê¥¢¤ËÈòÆñ¤ò¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤·¤¿¡£
¡¡¥µ¡¼¥Ó¥¹¥¨¥ê¥¢Â¦¤Ë¥¦¥£¥ó¥«¡¼¤ò½Ð¤¹¤È¡¢¥Ï¥¤¥¨¡¼¥¹¤Ï2²ó¤Û¤É¥é¥¤¥È¤Ç¥Ñ¥Ã¥·¥ó¥°¤·¡¢¤½¤Î¤Þ¤ÞºØÆ£¤µ¤ó¤Î¼Ö¤òÄÉ¤¤È´¤¤¤Æ¤¤¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¢¡ÁÄÉã¤¬¥á¥â¤·¤¿¥Ê¥ó¥Ð¡¼¤À¤±¤¬Í£°ì¤Î¾Úµò
¡Ö»ä¤Î¼Ö¤Ï¥É¥é¥¤¥Ö¥ì¥³¡¼¥À¡¼¤ò¤Ä¤±¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£¤Ê¤Î¤Ç¡¢ÁÄÉã¤¬É¬»à¤Ç¥á¥â¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿Áê¼ê¤Î¥Ê¥ó¥Ð¡¼¤À¤±¤¬Í£°ì¤Î¾Úµò¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡×
¡¡¥Ï¥¤¥¨¡¼¥¹¤Î¥Õ¥í¥ó¥È¥¬¥é¥¹¤Ë¤Ï¥ª¡¼¥í¥é¥Õ¥£¥ë¥à¤¬Å½¤é¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢±¿Å¾¼ê¤Î´é¤Þ¤Ç¤Ï³ÎÇ§¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡ÖÁÄÉã¤¬¡¢¡ØÇ°¤Î¤¿¤á·Ù»¡¤Ë»ö¾ð¤òÀâÌÀ¤·¤¿¤Û¤¦¤¬¤¤¤¤¡Ù¤È¸À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢·Ù»¡½ð¤Ë¹Ô¤¤Þ¤·¤¿¡×
¡¡ºØÆ£¤µ¤ó¤Ï¡¢¡Ö»ö¸Î¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¯¤Æ¤è¤«¤Ã¤¿¡×¤È»×¤¦È¿ÌÌ¡¢¡Ö¤Ê¤¼¡¢¼«Ê¬¤¬¤¢¤Î¤è¤¦¤Ê·ù¤¬¤é¤»¤ò¼õ¤±¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤«¡Ä¡Ä¡×¡£¤º¤Ã¤È¥â¥ä¥â¥ä¤·¤Æ¤¤¤¿¤è¤¦¤À¡£
¡¡¤·¤«¤·ÍâÆü¡¢¤³¤Î½ÐÍè»ö¤¬µÞÅ¸³«¤ò¤à¤«¤¨¤¿¡£
¢¡±¿Å¾¼ê¤ÎÀµÂÎ¤Ï°Õ³°¤¹¤®¤ë¿ÍÊª¤À¤Ã¤¿
¡Ö»ä¤ÎÁÄÉã¤Ï·úÀß²ñ¼Ò¤Î¼ÒÄ¹¤ò¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Éô²¼¤¬²ñ¼Ò¤Ç¡¢¡ØºòÆü¡¢¹âÂ®¤Ç¥Á¥¤ê¤Ê¤¬¤é¡Ê¥Ó¥Ó¤ê¤Ê¤¬¤é¡Ë±¿Å¾¤·¤Æ¤¤¤ë·Ú¼«Æ°¼Ö¤¬¤¤¤¿¤«¤é¡¢¸å¤ò¤Ä¤±¤Æ¤ä¤Ã¤¿¡Ù¤ÈÆ±Î½¤ËÏÃ¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤³¤í¤ò¡¢¶öÁ³Ê¹¤¤¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¡×
¡¡ÃÎ¤é¤Ê¤¤¤Õ¤ê¤ò¤·¤ÆÁÄÉã¤Ï¡¢¤½¤Î²ñÏÃ¤ÎÃæ¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡Ö¤Ø¤§¡¼¡¢¤½¤ó¤Ê¤³¤È¤¬¤¢¤Ã¤¿¤ó¤À¡£¤É¤ó¤Ê·Ú¼«Æ°¼Ö¤À¤Ã¤¿¤Î¡©¡×
¡ÖÎÐ¿§¤Î¥¹¥Ú¡¼¥·¥¢¤Ã¤¹¡£¥Á¥ó¥¿¥é±¿Å¾¤·¤Æ¤¿¤ó¤Ç¥Þ¥¸¤Ç¤¦¤¶¤«¤Ã¤¿¤ó¤¹¤è¡×
¡Ö¤¢¡¼¡¢¤½¤¦¤¤¤¦¤³¤È¤Ï¡¢¤¢¤Î¥Ï¥¤¥¨¡¼¥¹¤Ï·¯¤À¤Ã¤¿¤ó¤À¤Í¡ª ·¯¤¬ÄÉ¤¤²ó¤·¤¿¼Ö¤Ï»ä¤ÎÂ¹¤¬±¿Å¾¤·¤Æ¤¤¤¿¤ó¤À¤è¡£¤Á¤Ê¤ß¤Ë¡¢½õ¼êÀÊ¤Ë¤Ï»ä¤¬¾è¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤ó¤À¤¬¡Ä¡Ä¡£¤¢¡¼¡¢ÉÝ¤«¤Ã¤¿¡×
¡¡¤½¤Î½Ö´Ö¡¢Éô²¼¤Î´é¤Ï°ì½Ö¤Ë¤·¤ÆÀÄ¤¶¤á¤¿¤Î¤À¤È¤«¡£
¡ÖÉô²¼¤ÏÊ¿¼Õ¤ê¤òÂ³¤±¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¤¬¡¢¤¹¤Ç¤Ë·Ù»¡¤Ë¤ÏÏ¢Íí¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤«¤éÃÙ¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤Í¡Ä¡Ä¡×
¡¡¤½¤Î¸å¡¢¡ÈÉô²¼¤¬ÂáÊá¤µ¤ì¤¿¡É¤³¤È¤òÊ¹¤¤¤¿ºØÆ£¤µ¤ó¡£Éô²¼¤Ï¤¢¤ª¤ê±¿Å¾¤Î¾ï½¬ÈÈ¤À¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ç¡¢½é¿´¼Ô¥Þ¡¼¥¯¤Î¼Ö¤ò¸«¤Ä¤±¤Æ¤Ï¤¢¤ª¤ê±¿Å¾¤ò·«¤êÊÖ¤·¤Æ¤¤¤¿¤½¤¦¤À¡£
