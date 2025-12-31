ËÌÀî·Ê»Ò¡¡É×¡¦DAIGO¡õ2¿Í¤Î»Ò¶¡¤È¶¦¤ËÇ¯Ëö¤ò²á¤´¤·¤¿ÃçÎÉ¤·ÇÐÍ¥°ì²È¤È¤Ï¡Ö¥Þ¥É¥ì¡¼¥Ì¤â¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡×
¡¡½÷Í¥¤ÎËÌÀî·Ê»Ò¡Ê39¡Ë¤¬31Æü¤Þ¤Ç¤Ë¼«¿È¤ÎSNS¤ò¹¹¿·¡£É×¤Ç²Î¼ê¤ÎDAIGO¡Ê47¡Ë¡¢2¿Í¤Î»Ò¶¡¤È¶¦¤Ë¡¢ÃçÎÉ¤·ÇÐÍ¥²ÈÂ²¤ÈÇ¯Ëö¤ò²á¤´¤·¤¿¤³¤È¤òÊó¹ð¤·¤¿¡£
¡¡¡Öº£Ç¯¤â°ìÇ¯¡¢¸ø»ä¶¦¤Ë¤ªÀ¤ÏÃ¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡Á¡ª¥Þ¥É¥ì¡¼¥Ì¤â¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡×¤È¤Ä¤Å¤ë¤È¡¢¹õ¤Î¥Ë¥Ã¥È¡¢¥°¥ì¡¼¤Î¥Ö¥é¥¦¥¹»Ñ¤Ç²Û»Ò¤ò¼ê¤Ë¤·¤Æ¾Ð´é¤ò¸«¤»¤ë¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¥¢¥Ã¥×¡£
¡¡¥Ï¥Ã¥·¥å¥¿¥°¤Ç¤Ï¡Ö¹â¶¶¸÷¿Ã¡×¡Ö¥¹¥¤¡¼¥ÄÃË»Ò¡×¤ÈÅº¤¨¡¢²ÈÂ²¤°¤ë¤ß¤Ç¿Æ¤·¤¯¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢²Û»Òºî¤ê¤¬ÆÀ°Õ¤Ê¤³¤È¤Ç¤âÃÎ¤é¤ì¤ëÇÐÍ¥¡¦¹â¶¶¸÷¿Ã¤«¤é¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤µ¤ì¤¿¤â¤Î¤Ç¤¢¤ë¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡¹â¶¶¤Ï¼«¿È¤ÎSNS¤Ç¡ÖÇ¯ÆâºÇ¸å¤Ï¡¢ÃçÎÉ¤·²ÈÂ²¤Ç½¸¤Þ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ÎÆü¤Î¤ªÃë¤´ÈÓ¤Ï¡¢DAIGO¤µ¤ó¤ÈËÌÀî·Ê»Ò¤µ¤ó¤Î¼êºî¤ê¥«¥ì¡¼¤¬¡¢¥Ï¡¼¥Õ&¥Ï¡¼¥Õ¤Ç³Ú¤·¤á¤ë¤È¤ó¤Ç¤â¤Ê¤¯ìÔÂô¤Ê¥«¥ì¡¼¤òÄº¤¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÊó¹ð¡£¼ÂºÝ¤Ë¥«¥ì¡¼¤ò¼ê¤Ë¤¹¤ë¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¥¢¥Ã¥×¤·¡¢¡Ö¿´¤âÂÎ¤âÁ´¤Æ¤¬¹¬¤»¤ËÊñ¤Þ¤ì¤¿¡£¤´ÃÚÁöÍÍ¤Ç¤·¤¿¡ª¡×¤Èµ¤·¡¢¥Ï¥Ã¥·¥å¥¿¥°¤Ç¤Ï¡ÖDAIGO¤µ¤ó¤Ï¥Á¥¥ó¥È¥Þ¥È¥«¥ì¡¼¡×¡Ö·Ê»Ò¤µ¤ó¤Ï¥Ó¡¼¥Õ¥«¥ì¡¼¡×¡Ö»Ò¶¡Ã£ÂçË½¤ì¡×¤ÈÅº¤¨¤¿¡£
¡¡¹â¶¶¤ÎºÊ¤Ï½÷Í¥¤ÎµÜ²¼¤È¤â¤ß¤Ç¡¢3¿Í¤Î»Ò¶¡¤¬¤¤¤ë¡£