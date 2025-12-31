Ëþ°÷¤Î¿·´´Àþ¤Ç¡È²ÙÊª¤ò²£¤ÎÀÊ¤ËÃÖ¤¯¡É½÷À¡£¸å¤«¤é¾è¤ê¹þ¤ó¤Ç¤¤¿¡È¤ª¤Ð¤Á¤ã¤ó¡É¤¬Êü¤Ã¤¿¡ÖÀµµÁ¤Î°ì¸À¡×¤Ë¥¹¥Ã¥¥ê¡½¡½Ç¯ËöÇ¯»Ï¥Ù¥¹¥È
Âç»ö·ï¤Ð¤«¤ê¤¬¥Ë¥å¡¼¥¹¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡¢¿È¶á¤Ê¾®¤µ¤Ê»ö·ï¤ÎÊý¤¬¿ÍÀ¸¤òº¸±¦¤¹¤ë¤³¤È¤â¡£ÃíÌÜ¤Î¥Æ¡¼¥Þ¤ò¼è¤ê¾å¤²ÂçÈ¿¶Á¤ò¸Æ¤ó¤À2025Ç¯¤Î¶ÄÅ·¥Ë¥å¡¼¥¹¤òÆÃÊÌ¥»¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¡ª¡Ê½é¸ø³«2025Ç¯7·î9Æü¡¡µ»ö¤Ï¼èºà»þ¤Î¾õ¶·¡Ë¡¡¡ö¡¡¡¡¡ö¡¡¡¡¡ö
¡¡ÂçÃ«ÂóÌé¤µ¤ó¡Ê²¾Ì¾¡Ë¤ÏÀèÆü¡¢½ÐÄ¥¤Ç¿·´´Àþ¤Ë¾è¤Ã¤¿¡£¼«Í³ÀÊ¤À¤Ã¤¿¤¿¤á¡¢È¯¼Ö10Ê¬Á°¤Ë¤Ï¥Û¡¼¥à¤Ø¸þ¤«¤¤¡¢ºÂÀÊ¤ò³ÎÊÝ¤·¤è¤¦¤È¤·¤¿¡£
¡Ö±óÌÜ¤ËÄÌÏ©Â¦¤ÎÀÊ¤¬¶õ¤¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¸«¤¨¤Þ¤·¤¿¡£¶á¤Å¤¤¤Æ¤¤¤¯¤È¡¢ÀÊ¤Ë¤Ï¥¥ã¥ê¡¼¥±¡¼¥¹¤¬¥Ç¡¼¥ó¤ÈÃÖ¤«¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡Ä¡Ä¡£ÁëÂ¦¤Ë¤Ï¼ã¤¤½÷À¤¬ºÂ¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¤Þ¤ë¤Ç¡ØÎÙ¤ÎÀÊ¤Ï»È¤ï¤»¤Þ¤»¤ó¡Ù¤È¸À¤ï¤ó¤Ð¤«¤ê¤Ç¤·¤¿¡×
¡¡ÂçÃ«¤µ¤ó¤Ï¡Ö¤¹¤ß¤Þ¤»¤ó¡¢¤³¤³¤¤¤¤¤Ç¤¹¤«¡©¡×¤ÈÀ¼¤ò¤«¤±¤¿¤È¤¤¤¦¡£¤·¤«¤·¡¢½÷À¤Ï¥¹¥Þ¥Û¤ò¸«¤¿¤Þ¤Þ´é¤â¾å¤²¤º¡¢¡Ö¤¢¡¢º£¡¢Í§Ã£¤¬Íè¤ë¤ó¤Ç¡Ä¡Ä¡×¤È¤À¤±ÊÖ¤·¤Æ¤¤¿¡£
¡Ö¤½¤¦¤Ç¤¹¤«¡×¤È°ìÅÙ¤Ï°ú¤²¼¤¬¤ê¡¢Â¾¤Î¶õÀÊ¤òÃµ¤½¤¦¤È¤·¤¿ÂçÃ«¤µ¤ó¡£¤À¤¬¡¢¼ÖÆâ¤Ë¤Ï¼¡¡¹¤ÈÂ¾¤ÎµÒ¤¬¾è¤Ã¤Æ¤¤Æ¡¢¼«Í³ÀÊ¤Ï¤É¤³¤âËä¤Þ¤ê»Ï¤á¤Æ¤¤¤¿¡£¤·¤«¤¿¤Ê¤¯ÄÌÏ©¤ËÎ©¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢È¯¼Ö¤·¤Æ¤âÈà½÷¤Î¡ÈÍ§Ã£¡É¤È¤ä¤é¤Ï¸½¤ì¤º¡¢²ÙÊª¤Ï¤½¤Î¤Þ¤Þ¤À¤Ã¤¿¡£
¡Ö¼þ°Ï¤â»ä¤ÈÆ±¤¸¤è¤¦¤ËÎ©¤Ã¤Æ¤¤¤ë¿Í¤¬Â¿¤¯¡¢ÌÀ¤é¤«¤ËºÂÀÊ¤¬ÉÔÂ¤·¤Æ¤¤¤ë¾õ¶·¤Ç¤·¤¿¡×
¡¡¤½¤¦¤³¤¦¤·¤Æ¤¤¤ë¤¦¤Á¤Ë¡¢¼¡¤Î±Ø¤ËÅþÃå¤·¡¢60Âå¤¯¤é¤¤¤Î¡È¤ª¤Ð¤Á¤ã¤ó¡É¤¬¾è¤Ã¤Æ¤¤¿¤È¤¤¤¦¡£ÄÌÏ©¤òÊâ¤¤¤Æ¤¤¿¤«¤È»×¤¦¤È¡¢ÌÂ¤¤¤Ê¤¯¤½¤Î¥¥ã¥ê¡¼¥±¡¼¥¹¤ÎÁ°¤ËÎ©¤Á»ß¤Þ¤Ã¤¿¡£
¡Ö¤ª¤Ð¤Á¤ã¤ó¤Ï¡¢ÆÃ¤ËÀ¼¤â¤«¤±¤º¡¢¥¹¥Ã¤È¤½¤Î²ÙÊª¤òÂ¸µ¤Ë¥¹¥é¥¤¥É¤µ¤»¡¢²¿¿©¤ï¤Ì´é¤ÇÄÌÏ©Â¦¤ÎÀÊ¤ËºÂ¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¡×
¡¡ÅöÁ³¡¢ÁëÂ¦¤Î¼ã¤¤½÷À¤Ï¶Ã¤¤¤¿´é¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¤¹¤ë¤È¡¢¤ª¤Ð¤Á¤ã¤ó¤¬¤³¤¦¸À¤¤Êü¤Ã¤¿¡£
¡Ö¤³¤³¡¢¶õ¤¤¤Æ¤ë¤Ê¤éºÂ¤ë¤è¡£²ÙÊª¤Ï¤½¤Ã¤Á¤ËÃÖ¤¤Ê¤µ¤¤¡×
¡¡°ì¸À¤À¤±¡¢¤Ç¤âÄã¤¯¥Ï¥Ã¥¥ê¤È¤·¤¿À¼¤À¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£¼ã¤¤½÷À¤Ï²¿¤â¸À¤¤ÊÖ¤»¤º¡¢ÌÛ¤Ã¤ÆÂ¾¤Î²ÙÊª¤â¤É¤±¤Æ¡¢¥¹¥Þ¥Û¤ò¤¤¤¸¤ê¤Ê¤¬¤é»ëÀþ¤ò¤½¤é¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡Ö½÷À¤Ï¤Ê¤ó¤È¤âµ¤¤Þ¤º¤½¤¦¤Ç¡¢¼ÖÆâ¤Î¶õµ¤¤¬°ì½Ö¥Ô¥ê¥Ã¤È¤·¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¼¡Âè¤Ë¼þ°Ï¤Ë¤Ï¾®¤µ¤Ê¾Ð¤¤À¼¤¬¡Ä¡Ä¡£»ä¤âÎ©¤Ã¤¿¤Þ¤Þ¤½¤Î¤ä¤ê¤È¤ê¤ò¸«¤Æ¤¤¤Æ¡¢»×¤ï¤º¥¹¥Ã¤È¶»¤¬·Ú¤¯¤Ê¤ë»×¤¤¤Ç¤·¤¿¡£
¡¡¤Þ¤µ¤Ë¡ÈÀµµÁ¤Î°ì¸À¡É¡£Ã¯¤â¤¬´¶¤¸¤Æ¤¤¤¿¥â¥ä¥â¥ä¤ò¡¢¸«»ö¤Ë°ìÅáÎ¾ÃÇ¤·¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¤Í¡×
¡¡¼é¶âºé´õ¤µ¤ó¡Ê²¾Ì¾¡Ë¤ÏÃÏÊý¤«¤é¤Îµ¢¤ê¡¢¿·´´Àþ¤Î½ÐÈ¯»þ´Ö¤Þ¤Ç20Ê¬¤Û¤É¥Û¡¼¥à¤Î¥Ù¥ó¥Á¤ÇÂÔ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¤¹¤ë¤È±ó¤¯¤«¤é¥¬¥é¥¬¥é¤È¤¤¤¦²»¤¬Ê¹¤³¤¨¤Æ¤¤¿¡£
¡ÖÌÜ¤ò¸þ¤±¤ë¤È¡¢²ÙÂæ¤ËÃÊ¥Ü¡¼¥ëÈ¢¤ò3¤ÄÀÑ¤ß¾å¤²¤ÆÊâ¤¤¤Æ¤¯¤ëÊý¤¬¤¤¤Æ¡¢»ä¤Î¶á¤¯¤ÎÀÊ¤ËºÂ¤é¤ì¤¿¤ó¤Ç¤¹¡×
¡¡ÃÊ¥Ü¡¼¥ë¤Ë¤ÏÃÏ¸µ¤ÎÆÃ»ºÉÊ¤Çºî¤é¤ì¤¿¥¸¥å¡¼¥¹¤ÎÌ¾Á°¤¬°õºþ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£ÅÚ»ºÊª¤òÇã¤¤¹þ¤ó¤À¤Î¤À¤í¤¦¤¬¡¢¼é¶â¤µ¤ó¤Ïµ¿Ìä¤Ë»×¤Ã¤¿¡£
¡Ö¤½¤ó¤ÊÂç²ÙÊª¡¢ÉáÄÌ¤ÏÁ÷¤ë¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¤¬¡Ä¡Ä¤½¤ÎÃËÀ¤ÏÂç¤¤ÊÀ¼¤ÇÅÅÏÃ¤ò»Ï¤á¤Æ¡¢¡Ø½Å¤¤¤ï¡£¤±¤É¡¢Á÷ÎÁ¤â¤Ã¤¿¤¤¤Ê¤¤¤ä¤í¡© »ý¤Ã¤Æµ¢¤ë¤ï¡£¿·´´ÀþÃÖ¤¯¤È¤³¤¢¤ë¤ó¤«¤Ê¡©¡Ù¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×
¡¡¼é¶â¤µ¤ó¤Ï¡Ö¤³¤ì¤Ï¿·´´Àþ¤Î¤É¤³¤ËÃÖ¤¯¤Ä¤â¤ê¤Ê¤Î¤À¤í¤¦¤«¡©¡×¤È¼ó¤ò¤«¤·¤²¤¿¡£
¡¡¿·´´Àþ¤¬ÅþÃå¤¹¤ë¤È¡¢¶öÁ³¤Ë¤â¼é¶â¤µ¤ó¤ÈÃÊ¥Ü¡¼¥ë¤ò»ý¤Ã¤¿ÃËÀ¤Ï¡¢Îó¤ò¶´¤ó¤ÇÊÂ¤Ó¤ÎÀÊ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£¤½¤Î¿ÍÊª¤ÏÁëÂ¦¤ÎÀÊ¤Ç¤¢¤Ã¤¿¡£
¡ÖÌµÍý¤ä¤ê²ÙÂæ¤´¤ÈÆÍ¤Ã¹þ¤â¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢Æþ¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤½¤ì¤Ç¡¢²ÙÂæ¤«¤éÃÊ¥Ü¡¼¥ë¤ò¤ª¤í¤·¤ÆÀÊ¤ÎÂ¸µ¤ËÀÑ¤ß¾å¤²»Ï¤á¤Þ¤·¤¿¡×
¡Ö¤ª¤Ð¤Á¤ã¤ó¤Ï¡¢ÆÃ¤ËÀ¼¤â¤«¤±¤º¡¢¥¹¥Ã¤È¤½¤Î²ÙÊª¤òÂ¸µ¤Ë¥¹¥é¥¤¥É¤µ¤»¡¢²¿¿©¤ï¤Ì´é¤ÇÄÌÏ©Â¦¤ÎÀÊ¤ËºÂ¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¡×
¡¡ÅöÁ³¡¢ÁëÂ¦¤Î¼ã¤¤½÷À¤Ï¶Ã¤¤¤¿´é¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¤¹¤ë¤È¡¢¤ª¤Ð¤Á¤ã¤ó¤¬¤³¤¦¸À¤¤Êü¤Ã¤¿¡£
¡Ö¤³¤³¡¢¶õ¤¤¤Æ¤ë¤Ê¤éºÂ¤ë¤è¡£²ÙÊª¤Ï¤½¤Ã¤Á¤ËÃÖ¤¤Ê¤µ¤¤¡×
¡¡°ì¸À¤À¤±¡¢¤Ç¤âÄã¤¯¥Ï¥Ã¥¥ê¤È¤·¤¿À¼¤À¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£¼ã¤¤½÷À¤Ï²¿¤â¸À¤¤ÊÖ¤»¤º¡¢ÌÛ¤Ã¤ÆÂ¾¤Î²ÙÊª¤â¤É¤±¤Æ¡¢¥¹¥Þ¥Û¤ò¤¤¤¸¤ê¤Ê¤¬¤é»ëÀþ¤ò¤½¤é¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡Ö½÷À¤Ï¤Ê¤ó¤È¤âµ¤¤Þ¤º¤½¤¦¤Ç¡¢¼ÖÆâ¤Î¶õµ¤¤¬°ì½Ö¥Ô¥ê¥Ã¤È¤·¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¼¡Âè¤Ë¼þ°Ï¤Ë¤Ï¾®¤µ¤Ê¾Ð¤¤À¼¤¬¡Ä¡Ä¡£»ä¤âÎ©¤Ã¤¿¤Þ¤Þ¤½¤Î¤ä¤ê¤È¤ê¤ò¸«¤Æ¤¤¤Æ¡¢»×¤ï¤º¥¹¥Ã¤È¶»¤¬·Ú¤¯¤Ê¤ë»×¤¤¤Ç¤·¤¿¡£
¡¡¤Þ¤µ¤Ë¡ÈÀµµÁ¤Î°ì¸À¡É¡£Ã¯¤â¤¬´¶¤¸¤Æ¤¤¤¿¥â¥ä¥â¥ä¤ò¡¢¸«»ö¤Ë°ìÅáÎ¾ÃÇ¤·¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¤Í¡×
¡¡¼é¶âºé´õ¤µ¤ó¡Ê²¾Ì¾¡Ë¤ÏÃÏÊý¤«¤é¤Îµ¢¤ê¡¢¿·´´Àþ¤Î½ÐÈ¯»þ´Ö¤Þ¤Ç20Ê¬¤Û¤É¥Û¡¼¥à¤Î¥Ù¥ó¥Á¤ÇÂÔ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¤¹¤ë¤È±ó¤¯¤«¤é¥¬¥é¥¬¥é¤È¤¤¤¦²»¤¬Ê¹¤³¤¨¤Æ¤¤¿¡£
¡ÖÌÜ¤ò¸þ¤±¤ë¤È¡¢²ÙÂæ¤ËÃÊ¥Ü¡¼¥ëÈ¢¤ò3¤ÄÀÑ¤ß¾å¤²¤ÆÊâ¤¤¤Æ¤¯¤ëÊý¤¬¤¤¤Æ¡¢»ä¤Î¶á¤¯¤ÎÀÊ¤ËºÂ¤é¤ì¤¿¤ó¤Ç¤¹¡×
¡¡ÃÊ¥Ü¡¼¥ë¤Ë¤ÏÃÏ¸µ¤ÎÆÃ»ºÉÊ¤Çºî¤é¤ì¤¿¥¸¥å¡¼¥¹¤ÎÌ¾Á°¤¬°õºþ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£ÅÚ»ºÊª¤òÇã¤¤¹þ¤ó¤À¤Î¤À¤í¤¦¤¬¡¢¼é¶â¤µ¤ó¤Ïµ¿Ìä¤Ë»×¤Ã¤¿¡£
¡Ö¤½¤ó¤ÊÂç²ÙÊª¡¢ÉáÄÌ¤ÏÁ÷¤ë¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¤¬¡Ä¡Ä¤½¤ÎÃËÀ¤ÏÂç¤¤ÊÀ¼¤ÇÅÅÏÃ¤ò»Ï¤á¤Æ¡¢¡Ø½Å¤¤¤ï¡£¤±¤É¡¢Á÷ÎÁ¤â¤Ã¤¿¤¤¤Ê¤¤¤ä¤í¡© »ý¤Ã¤Æµ¢¤ë¤ï¡£¿·´´ÀþÃÖ¤¯¤È¤³¤¢¤ë¤ó¤«¤Ê¡©¡Ù¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×
¡¡¼é¶â¤µ¤ó¤Ï¡Ö¤³¤ì¤Ï¿·´´Àþ¤Î¤É¤³¤ËÃÖ¤¯¤Ä¤â¤ê¤Ê¤Î¤À¤í¤¦¤«¡©¡×¤È¼ó¤ò¤«¤·¤²¤¿¡£
¡¡¿·´´Àþ¤¬ÅþÃå¤¹¤ë¤È¡¢¶öÁ³¤Ë¤â¼é¶â¤µ¤ó¤ÈÃÊ¥Ü¡¼¥ë¤ò»ý¤Ã¤¿ÃËÀ¤Ï¡¢Îó¤ò¶´¤ó¤ÇÊÂ¤Ó¤ÎÀÊ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£¤½¤Î¿ÍÊª¤ÏÁëÂ¦¤ÎÀÊ¤Ç¤¢¤Ã¤¿¡£
¡ÖÌµÍý¤ä¤ê²ÙÂæ¤´¤ÈÆÍ¤Ã¹þ¤â¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢Æþ¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤½¤ì¤Ç¡¢²ÙÂæ¤«¤éÃÊ¥Ü¡¼¥ë¤ò¤ª¤í¤·¤ÆÀÊ¤ÎÂ¸µ¤ËÀÑ¤ß¾å¤²»Ï¤á¤Þ¤·¤¿¡×