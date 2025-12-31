¥¬¥ó¥Ð28ºÐDF¤Î¿·¤¿¤Ê¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¡£¼«¿È½é¤Î³¤³°°ÜÀÒ¡Ö³§¤µ¤ó¤Ë³èÌö¤¬ÆÏ¤¯¤è¤¦¡¢É¬»à¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¤Þ¤¹¡×
¡¡¼«¿È½é¤Î³¤³°°ÜÀÒ¤À¡£
¡¡¥¬¥ó¥ÐÂçºå¤Ï12·î31Æü¡¢¹õÀî·½²ð¤¬DC¥æ¥Ê¥¤¥Æ¥Ã¥É¡Ê¥¢¥á¥ê¥«¡Ë¤Ø´°Á´°ÜÀÒ¤¹¤ë¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡¡´ØÀ¾Âç¤òÂ´¶È¸å¤Î2020Ç¯¤ËGÂçºå¤Ë²ÃÆþ¡£º£µ¨¤Þ¤Ç¥¬¥ó¥Ð°ì¶Ú¤Ç¥×¥ì¡¼¤·¤Æ¤¤¿28ºÐDF¤Ï¡¢¥¯¥é¥Ö¤Î¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤Ç°ÜÀÒ¤òÊó¹ð¤·¡¢¡Ö£·Ç¯´Ö¡¢ËÜÅö¤Ë¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È´¶¼Õ¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ÎÆü¡¹¤ò¿¶¤êÊÖ¤ë¡£
¡ÖÆÃÊÌ»ØÄêÁª¼ê¤È¤·¤Æ½é¤á¤Æ¥Ñ¥Ê¥¹¥¿¤ËÎ©¤Ã¤¿»þ¤Î¸÷·Ê¤Ï¡¢º£¤âÁ¯ÌÀ¤Ë¹ï¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥×¥í£±Ç¯ÌÜ¤Ï¡¢¥µ¥Ã¥«¡¼¿ÍÀ¸¤Ç°ìÈÖ¤·¤ó¤É¤¯¡¢¤È¤Ë¤«¤¯¤â¤¬¤¶ì¤·¤ß¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ì¤Ç¤â¡¢³§¤µ¤ó¤«¤é¤Î²¹¤«¤¤¸ÀÍÕ¤Ëµß¤ï¤ì¡¢»Ù¤¨¤È¤Ê¤Ã¤Æ¡¢É¬¤º¸«ÊÖ¤·¤Æ¤ä¤ë¤ó¤À¤È¤¤¤¦È¿¹ü¿´¤ò»ý¤Ã¤Æ¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤¢¤ê¤¬¤¿¤¤¤³¤È¤Ë¡¢Â¿¤¯¤Î»î¹ç¤Ë½Ð¾ì¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¡¢äþÍ¾¶ÊÀÞ¤ò·Ð¤Ê¤¬¤é¤â¡¢¥¯¥é¥Ö¤È¶¦¤Ë°ìÊâ°ìÊâÀ®Ä¹¤·¤Æ¤¤¤ë¼Â´¶¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤À¤«¤é¤³¤½¡¢ºòÇ¯¤ÎÅ·¹ÄÇÕ¤Ç³§¤µ¤ó¤È°ì½ï¤Ë¥¿¥¤¥È¥ë¤ò¼è¤ê¤¿¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤ì¤¬³ð¤ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤ÏËÜÅö¤Ë²ù¤·¤¯¡¢¿½¤·Ìõ¤Ê¤¤µ¤»ý¤Á¤Ç¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤Ç¤¹¡×
¡¡¼¡¤ÎÄ©Àï¤Î¾ì¤Ï¥¢¥á¥ê¥«¤À¡£
¡Öº£²ó¤Î°ÜÀÒ¤Ë¤¢¤¿¤Ã¤Æ¤Ï¡¢Âô»³¹Í¤¨¡¢Çº¤ß¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¼«Ê¬¼«¿È¤Î³¤³°¤Ç¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¤·¤¿¤¤¤È¤¤¤¦¶¯¤¤»×¤¤¤ò¡¢ºÇ½ªÅª¤Ë¤Ï¥¯¥é¥Ö¤Ë¤âÂº½Å¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡£³§¤µ¤ó¤Ë³èÌö¤¬ÆÏ¤¯¤è¤¦¡¢É¬»à¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¤Þ¤¹¡£¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î°¦¾ð¤ò¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡×
¡¡ÆüËÜ¤òÈô¤Ó½Ð¤·¡¢¤É¤ó¤ÊÀ®Ä¹¤ò¿ë¤²¤ë¤«ÃíÌÜ¤À¡£
¹½À®¡ü¥µ¥Ã¥«¡¼¥À¥¤¥¸¥§¥¹¥ÈWebÊÔ½¸Éô
¹½À®¡ü¥µ¥Ã¥«¡¼¥À¥¤¥¸¥§¥¹¥ÈWebÊÔ½¸Éô
