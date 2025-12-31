¡Ö¥ß¥È¥Þ¤Ï¶¼°Ò¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£²æ¡¹¤ÏÂÑ¤¨È´¤¡Ä¡×Å¨¾¤âÇ§¤á¤ëÂ¸ºß´¶¡ªÂÎÄ´ÉÔÎÉÌÀ¤±¤ÎÆüËÜÂåÉ½¥¨¡¼¥¹¤¬Ç¯Æâ¥×¥ì¥ß¥¢ºÇ½ªÀï¤ÇÌöÆ°
¡¡¸½ÃÏ12·î30Æü¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¥×¥ì¥ß¥¢¥ê¡¼¥°Âè19Àá¤Ç¡¢»°ãø·°¤òÍÊ¤¹¤ë13°Ì¤Î¥Ö¥é¥¤¥È¥ó¤¬¡¢¹ß³Ê·÷¤Î18°Ì¤ËÄÀ¤à¥¦¥§¥¹¥È¥Ï¥à¤ÈÅ¨ÃÏ¤ÇÂÐÀï¡££²¡Ý£²¤Ç°ú¤Ê¬¤±¡¢£¶ÀïÌ¤¾¡Íø¡Ê£³Ê¬£³ÇÔ¡Ë¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¡¡£³ÆüÁ°¤Î¥¢¡¼¥»¥Ê¥ëÀï¡Ê£±¡Ý£²¡Ë¤òÂÎÄ´ÉÔÎÉ¤Ç·ç¾ì¤·¤¿»°ãø¤Ï¡¢£±¡Ý£²¤Ç·Þ¤¨¤¿58Ê¬¤«¤é½Ð¾ì¡£º¸¥µ¥¤¥É¤ËÆþ¤ë¤È¡¢Ä¾¸å¤Î61Ê¬¤Ë¼«¿È¤ÎÆÍÇË¤«¤é³ÍÆÀ¤·¤¿CK¤«¤é¡¢¥è¥¨¥ë¡¦¥Õ¥§¥ë¥È¥Þ¥ó¤¬²¡¤·¹þ¤ß¡¢Æ±ÅÀ¤ËÄÉ¤¤¤Ä¤¤¤¿¡£¡¡28ºÐ¤ÎÆüËÜÂåÉ½¥¨¡¼¥¹¤Ï¡¢¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥µ¥ÖÅª¤ÊÎ©¾ì¤Ç¹¶·â¤ò³èÀ²½¡£¸Â¤é¤ì¤¿½Ð¾ì»þ´Ö¤ÇÂ¸ºß´¶¤òÊü¤Ã¤¿¡£¤½¤Î³èÌö¤ÏÅ¨¾¤ÎÈ¯¸À¤«¤é¤âÊ¬¤«¤ë¡£
¡¡±Ñ¸ø¶¦ÊüÁ÷¡ØBBC¡Ù¤Ë¤è¤ì¤Ð¡¢¥¦¥§¥¹¥È¥Ï¥à¤Î¥Ì¡¼¥Î¡¦¥¨¥¹¥Ô¥ê¥È¡¦¥µ¥ó¥È´ÆÆÄ¤Ï¡ÖÎ¾¥Á¡¼¥à¤È¤âÀï¤¤È´¤¤¤¿¡£Èó¾ï¤Ë·ã¤·¤¤»î¹ç¤Ç¡¢Â¿¤¯¤Î½ÐÍè»ö¤¬µ¯¤¤¿¡£Î¾¥Á¡¼¥à¤ÎÁª¼ê¤¿¤Á¤ÏËÜÅö¤Ë¸¥¿ÈÅª¤Ç¡¢Àï¤¤Â³¤±¤¿¡×¤ÈÅÁ¤¨¤¿¾å¤Ç¡¢Áê¼ê¤Î¥¡¼¥Þ¥ó¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¤³¤¦¸ì¤Ã¤¿¡£¡Ö¥Ö¥é¥¤¥È¥ó¤¬¥ß¥È¥Þ¤òº¸¥µ¥¤¥É¤ËÅêÆþ¤·¤¿ºÝ¡¢Èà¤Ï¶¼°Ò¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¡Ê¥¸¥ç¥ë¥¸¥Ë¥ª¡¦¡Ë¥ê¥å¥Æ¡¼¥ë¤âÆ±ÍÍ¤À¡£»ä¤¿¤Á¤ÏÂÑ¤¨È´¤¡¢¥«¥¦¥ó¥¿¡¼¤Ç»ÅÎ±¤á¤è¤¦¤È¤·¤¿¡£Á´ÂÎÅª¤ËÎ¾¥Á¡¼¥à¤Ë¤È¤Ã¤Æ¸·¤·¤¤»î¹ç¤À¤Ã¤¿¡£²æ¡¹¤¬ÃÖ¤«¤ì¤¿¾õ¶·¤Ç¤Ï¡¢ÆÃÄê¤Î¶ÉÌÌ¤ÇÎäÀÅ¤µ¤òÊÝ¤ÄÉ¬Í×¤¬¤¢¤ë¡£¤½¤ì¤ÏÍÆ°×¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤¬¡¢Áª¼ê¤¿¤Á¤Ï¤è¤¯ÂÐ±þ¤·¤¿¡×¡¡2025Ç¯¤ÎÀï¤¤¤Ï¤³¤ì¤Ç½ªÎ»¡£Ç¯¤ò¤Þ¤¿¤®¡¢£±·î£³Æü¤Î¥Ð¡¼¥ó¥ê¡¼Àï¤«¤é¥Ö¥é¥¤¥È¥ó¤Î2026Ç¯¤ÎÀï¤¤¤¬¥¹¥¿¡¼¥È¤¹¤ë¡££²¤«·îÈ¾¤ÎÎ¥Ã¦¤â¤¢¤ê¡¢¤³¤³¤Þ¤Ç£±¥´¡¼¥ë£±¥¢¥·¥¹¥È¤ËÎ±¤Þ¤ë»°ãø¤Î¤µ¤é¤Ê¤ë³èÌö¤Ë´üÂÔ¤·¤¿¤¤¡£¹½À®¡ü¥µ¥Ã¥«¡¼¥À¥¤¥¸¥§¥¹¥ÈWebÊÔ½¸Éô¡ÚÆ°²è¡Û»°ãø¤ÎÆÍÇË¤ÇÆÀ¤¿CK¤«¤é¥Ö¥é¥¤¥È¥ó¤¬Æ±ÅÀÃÆ
¡¡±Ñ¸ø¶¦ÊüÁ÷¡ØBBC¡Ù¤Ë¤è¤ì¤Ð¡¢¥¦¥§¥¹¥È¥Ï¥à¤Î¥Ì¡¼¥Î¡¦¥¨¥¹¥Ô¥ê¥È¡¦¥µ¥ó¥È´ÆÆÄ¤Ï¡ÖÎ¾¥Á¡¼¥à¤È¤âÀï¤¤È´¤¤¤¿¡£Èó¾ï¤Ë·ã¤·¤¤»î¹ç¤Ç¡¢Â¿¤¯¤Î½ÐÍè»ö¤¬µ¯¤¤¿¡£Î¾¥Á¡¼¥à¤ÎÁª¼ê¤¿¤Á¤ÏËÜÅö¤Ë¸¥¿ÈÅª¤Ç¡¢Àï¤¤Â³¤±¤¿¡×¤ÈÅÁ¤¨¤¿¾å¤Ç¡¢Áê¼ê¤Î¥¡¼¥Þ¥ó¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¤³¤¦¸ì¤Ã¤¿¡£¡Ö¥Ö¥é¥¤¥È¥ó¤¬¥ß¥È¥Þ¤òº¸¥µ¥¤¥É¤ËÅêÆþ¤·¤¿ºÝ¡¢Èà¤Ï¶¼°Ò¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¡Ê¥¸¥ç¥ë¥¸¥Ë¥ª¡¦¡Ë¥ê¥å¥Æ¡¼¥ë¤âÆ±ÍÍ¤À¡£»ä¤¿¤Á¤ÏÂÑ¤¨È´¤¡¢¥«¥¦¥ó¥¿¡¼¤Ç»ÅÎ±¤á¤è¤¦¤È¤·¤¿¡£Á´ÂÎÅª¤ËÎ¾¥Á¡¼¥à¤Ë¤È¤Ã¤Æ¸·¤·¤¤»î¹ç¤À¤Ã¤¿¡£²æ¡¹¤¬ÃÖ¤«¤ì¤¿¾õ¶·¤Ç¤Ï¡¢ÆÃÄê¤Î¶ÉÌÌ¤ÇÎäÀÅ¤µ¤òÊÝ¤ÄÉ¬Í×¤¬¤¢¤ë¡£¤½¤ì¤ÏÍÆ°×¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤¬¡¢Áª¼ê¤¿¤Á¤Ï¤è¤¯ÂÐ±þ¤·¤¿¡×¡¡2025Ç¯¤ÎÀï¤¤¤Ï¤³¤ì¤Ç½ªÎ»¡£Ç¯¤ò¤Þ¤¿¤®¡¢£±·î£³Æü¤Î¥Ð¡¼¥ó¥ê¡¼Àï¤«¤é¥Ö¥é¥¤¥È¥ó¤Î2026Ç¯¤ÎÀï¤¤¤¬¥¹¥¿¡¼¥È¤¹¤ë¡££²¤«·îÈ¾¤ÎÎ¥Ã¦¤â¤¢¤ê¡¢¤³¤³¤Þ¤Ç£±¥´¡¼¥ë£±¥¢¥·¥¹¥È¤ËÎ±¤Þ¤ë»°ãø¤Î¤µ¤é¤Ê¤ë³èÌö¤Ë´üÂÔ¤·¤¿¤¤¡£¹½À®¡ü¥µ¥Ã¥«¡¼¥À¥¤¥¸¥§¥¹¥ÈWebÊÔ½¸Éô¡ÚÆ°²è¡Û»°ãø¤ÎÆÍÇË¤ÇÆÀ¤¿CK¤«¤é¥Ö¥é¥¤¥È¥ó¤¬Æ±ÅÀÃÆ