¡Ö¥ê¥¹¥È¥é¡¢Êì¿Æ¤Î´â¡×¤Ç¼Â²ÈÊë¤é¤·¤Ë¡£46ºÐ¥¢¥ë¥Ð¥¤¥È½÷À¡¢Ç¯¼ý130Ëü±ß¤Ç¡ÖÅÄ¼Ë¤Ç¤Î½¢³è¤ÏÆñ¤·¤¤¡×
All About ¥Ë¥å¡¼¥¹ÊÔ½¸Éô¤Ï¡¢2025Ç¯11·î20Æü¡¢¸½ºß¼Â²ÈÊë¤é¤·¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¿Í¤òÂÐ¾Ý¤Ë¥¢¥ó¥±¡¼¥ÈÄ´ºº¤ò¼Â»Ü¡£Ëè·î¤ÎÀ¸³èÈñ¤äÃù¶â³Û¡¢¼Â²ÈÊë¤é¤·¤ò¤·¤Æ¤¤¤ëÍýÍ³¤Ê¤É¤òÊ¹¤¤Þ¤·¤¿¡£
º£²ó¤Ï¡¢Ê¡Åç¸©ºß½»46ºÐ½÷À¤Î¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤ò¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ú1¿ÍÊë¤é¤·¤Î1¥«·î¤¢¤¿¤ê¤ÎÊ¿¶ÑÀ¸³èÈñ¤ò¸«¤ë¡Û
¿¦¶È¡§¥¢¥ë¥Ð¥¤¥È¡Ê¥³¥ó¥Ó¥Ë¥¹¥¿¥Ã¥Õ¡Ë
ºß½»¡§Ê¡Åç¸©·´»³»Ô
²ÈÂ²¹½À®¡§Êì¿Æ¡¢¼«Ê¬
À¤ÂÓÇ¯¼ý¡§Êì¿Æ180Ëü±ß¡ÊÇ¯¶â¡Ë¡¢¼«Ê¬130Ëü±ß
¼Â²È¤Î´Ö¼è¤ê¡§°ì¸®²È6LDK
¸òºÝÈñ¡§2Ëü±ß
Ëè·î¤Î¤ª¾®¸¯¤¤¡§1Ëü±ß
Ëè·î¤ÎÃù¶â³Û¡§1000±ß
Ãù¶âÁí³Û¡§10Ëü±ß
ÁíÌ³¾ÊÅý·×¶É¤¬È¯É½¤·¤¿¡Ö²È·×Ä´ººÊó¹ð ²È·×¼ý»ÙÊÔ¡Ê2024Ç¯¡Ë¡×¤Ë¤è¤ë¤È¡¢35¡Á59ºÐ½÷À¤Î1¥«·î¤ÎÊ¿¶Ñ¾ÃÈñ»Ù½Ð¤Ï18Ëü7±ß¤Ç¤¹¡£¤½¤Î¤¦¤Á¡¢½»µïÈñ¤ÎÊ¿¶Ñ¤Ï2Ëü6543±ß¤Ç¤¹¤¬¡¢²ÈÄÂ¤Ê¤É¤ÏÃÏ°è¤ä¾ò·ï¤Ë¤è¤Ã¤Æº¹¤¬½Ð¤Æ¤¯¤ë¤Î¤Ç¡¢½»µïÈñ¤ò½ü¤¤¤¿15Ëü3464±ß¤¬²óÅú¼Ô¤ÎÂ°À¤Ë¶á¤¤Ê¿¶ÑÀ¸³èÈñ¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¼Â²È¤ò½Ð¤ë¤«¤É¤¦¤«¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡ÖÍ½Äê¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡×¡¢Îø°¦¤ä·ëº§´êË¾¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¡Ö¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡×¤È²óÅú¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢¡ÖÆ±»þ´ü¤ËÊì¤¬´â¤ò´µ¤¤¡¢°ì¿Í¤Ë¤·¤Æ¤ª¤±¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢¤Á¤ç¤¦¤ÉÎÉ¤«¤Ã¤¿¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£Ìµ¿¦¤Ç¤Ïµï¤é¤ì¤Ê¤¤¤Î¤Ç»þ´Ö¤ËÍ»ÄÌ¤¬¤¤¯¥³¥ó¥Ó¥Ë¤Ç¥¢¥ë¥Ð¥¤¥È¤ò¤·¤Ê¤¬¤éÊì¤ÎÄÌ±¡¤ËÉÕ¤Åº¤Ã¤¿¤ê²È»ö¤ò¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡×¤ÈÏÃ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¼Â²ÈÊë¤é¤·¤Ç¶ìÏ«¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ò¿Ò¤Í¤ë¤È¡¢¡ÖÅÄ¼Ë¤Ê¤Î¤Ç¡¢ÄÌ¶Ð¤¹¤ë¤Î¤ËºÇÄã¤Ç¤â¼Ö¤Ç40Ê¬¤Ï³Ð¸ç¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤ê¤Þ¤»¤ó¡£Êì¤¬¼«Âð¤Ç²¿¤«¤¢¤ì¤Ð¤¹¤°¶î¤±¤Ä¤±¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¿¤¤¤Î¤Ç¡¢¶ÐÌ³ÃÏ¤òÂè°ì¤Ë½¢³è¤ò¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð¤¤¤±¤Þ¤»¤ó¡£¤ä¤Ï¤êÅÄ¼ËÊë¤é¤·¤Î½¢³è¤ÏËÜÅö¤ËÆñ¤·¤¤¤Ç¤¹¡×¤È¸À¤¤¤Þ¤¹¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢¡ÖÇã¤¤Êª¤¬ÉÔÊØ¤Ç¤¹¡£¿©ÎÁÉÊ¤ÎÇã¤¤½Ð¤·¤Ï¼Ö¤Ç20Ê¬¤Û¤É¤Î¤È¤³¤í¤Ë¤¢¤ë¥É¥é¥Ã¥°¥¹¥È¥¢¤ÇºÑ¤Þ¤»¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÆüÍÑÉÊ¤Ê¤É¤Ï¥¢¥Þ¥¾¥ó¤Ç¹ØÆþ¤¹¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤¤¤Ç¤¹¡×¤ÈÂ³¤±¤Þ¤·¤¿¡£
¤ª¶â¤Ë´Ø¤¹¤ëÇº¤ß¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢¡Ö¶âÍ»µ¡´Ø¤¬±ó¤¤¤¿¤á¡¢½Ð¤«¤±¤¿Àè¤ÇÂ¿¤á¤Ë¸½¶â¤òÍÑ°Õ¤·¤Æ¤ª¤«¤Ê¤¤¤È¡¢ÆÍÁ³¤ÎÃÏ°è¤Î½¸¶â¤ËÂÐ±þ¤Ç¤¤Ê¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡×¤È¡¢¤ä¤Ï¤êÍøÊØÀ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ÎÇº¤ß¤òÅÇÏª¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¥ê¥¹¥È¥é¤Ç¿¦¤ò¼º¤Ã¤¿»þ´ü¤ÈÊì¿Æ¤¬´â¤ò´µ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬Ê¬¤«¤Ã¤¿»þ´ü¤¬½Å¤Ê¤ê¡¢¼Â²ÈÊë¤é¤·¤ò»Ï¤á¤¿²óÅú¼Ô¡£Êì¿Æ¤ÎÄÌ±¡¤ÎÉÕ¤Åº¤¤¤¬¤Ç¤¤ëÈÏ°Ï¤Ç¤Î¥¢¥ë¥Ð¥¤¥È¤ÇÀ¸·×¤òÎ©¤Æ¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¡£º£²ó¡¢·ÐºÑÌÌ¤Ç¤ÎÇº¤ß¤Ï¸ì¤é¤ì¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢ÅÄ¼ËÊë¤é¤·¤Ç¤Î½¢³è¤Ë¶ìÀï¤·¤Æ¤¤¤ëÍÍ»Ò¤¬¤¦¤«¤¬¤¨¤Þ¤·¤¿¡£
¢¨²óÅú¼Ô¤Î¥³¥á¥ó¥È¤Ï¸¶Ê¸¥Þ¥Þ¤Ç¤¹
¢¨¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤ÏÅê¹Æ¼Ô¤ÎÅö»þ¤Î¤â¤Î¤Ç¤¹¡£¸½ºß¤È¤Ï¥µ¡¼¥Ó¥¹¤ä¶â³Û¤Ê¤É¤Î¾ðÊó¤¬°Û¤Ê¤ë¤³¤È¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹
¢¨Åê¹Æ¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤Î¤¿¤á¡¢ÆâÍÆ¤ÎÀµ³ÎÀ¤òÊÝ¾Ú¤¹¤ë¤â¤Î¤Ç¤Ï¤´¤¶¤¤¤Þ¤»¤ó
(Ê¸:Ê¡Åç ¤æ¤)
