¡Ö¤³¤ó¤Ê¥¤¥±¥á¥ó¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤ë¤Ê¤ó¤Æ¡×ÎëÌÚÊ¡¡¢¡È²¦»ÒÍÍ´¶¡É¤¢¤Õ¤ì¤ë¥·¥ç¥Ã¥È¤ËÈ¿¶Á¡ª¡ÖINI¤Î»Ò¤Ë»÷¤Æ¤ë¡ª¡×
ÇÐÍ¥¤ÎÎëÌÚÊ¡¤µ¤ó¤Ï12·î28Æü¡¢¼«¿È¤ÎInstagram¤ò¹¹¿·¡£¤«¤Ã¤³¤¤¤¤¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÎëÌÚÊ¡¡¢¡È²¦»ÒÍÍ´¶¡É¤¢¤Õ¤ì¤ë¥·¥ç¥Ã¥È¤ËÈ¿¶Á¡ª
¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡¢¡ÖÉþ¤µ¤ó¤Î²¦»ÒÍÍ´¶¡ª¡×¡ÖÂÔ¤Ã¤Æ¡¢¤³¤ó¤Ê¥¤¥±¥á¥ó¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤ë¤Ê¤ó¤ÆÊ¹¤¤¤Æ¤Ê¤¤¡ª¡×¡Ö¤á¤Ã¤Á¤ã¸åÆ£°ÒÂº¤Ë»÷¤Æ¤ë¡ÄÈþ¤·¤¤´é¤·¤Æ¤ë¤ï¤¡¡Ä¡×¡Ö¥«¥é¥³¥ó»÷¹ç¤¤²á¤®¤Æ¤Æ¤ä¤Ð¤¤¡×¡Ö¥¤¥±¥á¥ó¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Ê¥Þ¥¸¤Ç¡×¡Ö¥Ð¥ó¥Ñ¥¤¥¢¤Ë¸«¤¨¤Þ¤·¤¿¡×¡Ö¤Ê¤ó¤«Ê¡¤¯¤ó¥á¥¤¥¯¤·¤¿¤éINI¤Î»Ò¤Ë»÷¤Æ¤ë¡ª¡×¡Ö¿§µ¤¤¬¥ä¥Ð¤¤¤Ç¤¹¤Í¡×¤È¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
(Ê¸:¸Å¸¶ Èþºé)
¡Ö¥«¥é¥³¥ó»÷¹ç¤¤²á¤®¤Æ¤Æ¤ä¤Ð¤¤¡×ÎëÌÚ¤µ¤ó¤Ï¡ÖÉþ¤µ¤ó¡¢¤À¤¾¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢2Ëç¤Î¼Ì¿¿¤òÅê¹Æ¡£1ËçÌÜ¤Ç¤Ï¡¢°Ø»Ò¤ËºÂ¤Ã¤ÆÂ¤òÁÈ¤ó¤À¥¯¡¼¥ë¤Ê¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤Û¤Û¾Ð¤àÉ½¾ð¤¬ÁÖ¤ä¤«¤Ç¡¢¤«¤Ã¤³¤¤¤¤°õ¾Ý¤Ç¤¹¡£2ËçÌÜ¤Ç¤Ï¾åÈ¾¿È¥·¥ç¥Ã¥È¤òÈäÏª¤·¡¢¥«¥é¥³¥ó¤ò¤Ä¤±¤¿»Ñ¤¬¤è¤¯»÷¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ö¤ï¤¢¡¡³¨¤Ë¤Ê¤ê²á¤®¡×ÎëÌÚ¤µ¤ó¤Ï10·î10Æü¤ÎÅê¹Æ¤Ç¡¢¡ÖÀèÆü¡¢¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡ª¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯Î¹¹Ô¤ÎÍÍ»Ò¤ò¸ø³«¡£¥³¥á¥ó¥È¤Ç¤Ï¡¢¡ÖÊ¡¤¯¤ó¤Î¾Ð´é¤Ã¤Æ¤³¤Á¤é¤Þ¤Ç¹¬¤»¤Ë¤Ê¤ë¡×¡Ö¤ï¤¢¡¡³¨¤Ë¤Ê¤ê²á¤®¡×¡Ö¤Õ¤¯¤¯¤ó¤³¤ó¤Ê¤Ë¥¤¥±¥á¥ó¤À¤Ã¤¿¤Î¤«¡×¤È¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£µ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¿Í¤Ï¡¢¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
