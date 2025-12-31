¡Ú¾¼ÏÂ100Ç¯¡Û¡Ö¥²¡¼¥à¤Ï1Æü1»þ´Ö¡×¤È¤¤¤¦É¸¸ì¤¬ÇúÃÂ¡ª ¼«Âð¤Ë¥Õ¥¡¥ß¥³¥ó¤¬Íè¤¿Æü¤Î¾×·â
´í¤Ê¤¤³°Í·¤Ó¤Ë¤Ï¤¸¤Þ¤ê¡¢¾¯Ç¯»ï¤ä¤ª¤Þ¤±¤Î¼ý½¸¡¢¥Õ¥¡¥ß¥³¥ó¤Þ¤Ç¡¢»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤Ï»þÂå¤ò¾ÝÄ§¤¹¤ë¸ä³Ú¤ËÁ´ÎÏÅêµå¡£À¤¤ÎÃæ¤¬À¹¤ê¾å¤¬¤ê¤ò¸«¤»¡¢¸ÞÎØ¡Ê¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¡Ë¤äËüÇî¤Ë´¿´î¤¹¤ë°ìÊý¤Ç¡¢Â¿È¯¤¹¤ë¥Æ¥í¤äÅÔ»ÔÅÁÀâ¤Î¶²ÉÝ¤ËÇº¤Þ¤µ¤ì¡¢¾¼ÏÂ¤Ï¸÷¤È±Æ¤¬¸òºø¤¹¤ë·ãÆ°¤ÎÎò»Ë¤òÊâ¤ó¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡ØÌ²¤ì¤Ê¤¯¤Ê¤ë¤Û¤ÉÌÌÇò¤¤ ¿Þ²ò ¾¼ÏÂ¤ÎÏÃ¡Ù¡ÊÄ®ÅÄÇ¦´Æ½¤¡Ë¤Ç¤Ï¡¢½îÌ±Ê¸²½¸¦µæ¤ÎÂè°ì¿Í¼Ô¤Î´Æ½¤¤Ç¡¢¿Þ²ò¤ÈËÉÙ¤Ê»ñÎÁ¼Ì¿¿¤ò»È¤Ã¤Æ¡¢¾¼ÏÂ¤ÎËÜÅö¤Î»Ñ¤òÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£º£²ó¤ÏËÜ½ñ¤«¤é°ìÉôÈ´¿è¤·¡¢¤½¤Î»þÂå¤Î¸ä³Ú¤ÎÊÑÁ«¤Ê¤É¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ú²èÁü¡Û¥Õ¥¡¥ß¥³¥óÉáµÚ¤È¥Ò¥Ã¥È¤·¤¿¥²¡¼¥à¥½¥Õ¥È
È¯ÇäÅö½é¤Ï¥½¥Õ¥È¤â¸Â¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¾¼ÏÂ60Ç¯¡Ê1985Ç¯¡Ë¤Ë¤Ï¡Ø¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥Þ¥ê¥ª¥Ö¥é¥¶¡¼¥º¡Ù¤Ê¤É¤ÎÂç¥Ò¥Ã¥Èºî¤¬ÅÐ¾ì¤·¡¢²ÈÄíÍÑ¥²¡¼¥àµ¡¤ÏÇúÈ¯Åª¤ËÉáµÚ¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤¦¤·¤Æ¡¢Á´¹ñ¤Î»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤ÎÂ¿¤¯¤¬¼«Âð¤Ç¥Æ¥ì¥Ó¥²¡¼¥à¤ò³Ú¤·¤à¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¡¢²ÈÄí¤Î¸ä³Ú¤È¤·¤Æ¤¹¤Ã¤«¤êÄêÃå¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤Î¤Ê¤«¤Ç¤â¡¢¥Õ¥¡¥ß¥³¥ó¤Ï¹ñÆâÎß·×1900ËüÂæ°Ê¾å¤¬ÈÎÇä¤µ¤ì¡¢¥½¥Õ¥È¤â¿ôÉ´¼ïÎà¤Ë¤Î¤Ü¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
²ÈÄí¤ËÍ·¤Ó¤¬»ý¤Á¹þ¤Þ¤ì¤¿¤³¤È¤Ç¡¢¿Æ¤È»Ò¤Î´Ø·¸¤ä³Ø¹»À¸³è¤Ë¤âÊÑ²½¤¬À¸¤Þ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¡Ö¥²¡¼¥à¤Ï1Æü1»þ´Ö¡×¤È¤¤¤Ã¤¿É¸¸ì¤¬À¸¤Þ¤ì¤ë¤Û¤É¡¢¤ä¤ê¤¹¤®¤Ø¤Î¿´ÇÛ¤¬¼Ò²ñÅª¤ÊµÄÏÀ¤È¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£½ÉÂê¤ä¿çÌ²¤è¤ê¤â¥²¡¼¥à¤òÍ¥Àè¤¹¤ë»Ò¤É¤â¤¬Â³½Ð¤·¡¢¥²¡¼¥à¥½¥Õ¥È¤ÎÂß¤·¼Ú¤ê¤ä¹¶Î¬Ë¡¤Î¶µ¤¨¹ç¤¤¤Ê¤É¡¢¿·¤·¤¤¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥ó¤â¹¤¬¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤Î»þÂå¡¢¥×¥íÌîµå¤ÎÁÃ¤òÃÛ¤¤¤¿¤Î¤¬ÆÉÇä¥¸¥ã¥¤¥¢¥ó¥Ä¤ÎÄ¹ÅèÌÐÍº¤È²¦Äç¼£¤Ç¤¹¡£Ä¹Åè¤Ï²Ú¤ä¤«¤Ê¥×¥ì¡¼¤Ç¡Ö¥ß¥¹¥¿¡¼¥×¥íÌîµå¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¡¢²¦¤ÏÀ¤³¦µÏ¿¤È¤Ê¤ëËÜÎÝÂÇ868ËÜ¤òÊü¤Á¡ÖÀ¤³¦¤Î¥Û¡¼¥à¥é¥ó²¦¡×¤È¾Î¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤Õ¤¿¤ê¤ÎÂ¸ºß¤Ï¡¢¾¡ÇÔ¤òÄ¶¤¨¤Æ¹ñÌ±¤ÎÆ´¤ì¤½¤Î¤â¤Î¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¥Æ¥ì¥Ó¤ÎÉáµÚ¤È¤È¤â¤ËÈà¤é¤Î³èÌö¤¬²ÈÄí¤Ø¹¤¬¤ê¡¢Ìîµå¤Ï»þÂå¤Î¾ÝÄ§¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ó¤ÊÇ®µ¤¤òÂÎ¸½¤¹¤ë¸ÀÍÕ¤¬¡Öµð¿Í¡¦ÂçË²¡¦Íñ¾Æ¤¡×¡£¹âÅÙÀ®Ä¹´ü¤ÎÀª¤¤¤¬¡¢¥×¥íÌîµå¿Íµ¤¤ò¤µ¤é¤Ë²¡¤·¾å¤²¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢¤Û¤«¤Ë¤â¸ÄÀË¤«¤Ê¥¹¥¿¡¼Áª¼ê¤¬¼¡¡¹¤ÈÅÐ¾ì¤·¤Þ¤¹¡£ºå¿À¥¿¥¤¥¬¡¼¥¹¤ÎÂ¼»³¼Â¤ä³ÝÉÛ²íÇ·¡¢¹ÅçÅìÍÎ¥«¡¼¥×¤Î»³ËÜ¹ÀÆó¤ä°á³Þ¾ÍÍº¡¢ºåµÞ¥Ö¥ì¡¼¥Ö¥¹¡Ê¸½ºß¤Ï¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹¡¦¥Ð¥Õ¥¡¥í¡¼¥º¡Ë¤Î»³ÅÄµ×»Ö¤äÊ¡ËÜË¤Ê¤É¡¢ÃÏÊýµåÃÄ¤«¤é¤âÁ´¹ñ¶è¤Î¿Íµ¤Áª¼ê¤¬¸½¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
Åö»þ¤Ï¡¢¥´¡¼¥ë¥Ç¥ó¥¿¥¤¥à¤Ë¥×¥íÌîµå¤Î¥Ê¥¤¥¿¡¼Ãæ·Ñ¤¬ÊüÁ÷¤µ¤ì¤ë¤Î¤¬ÄêÈÖ¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¿Íµ¤Áª¼ê¤ÏCM¤äÌ¡²è¤Ë¤âÅÐ¾ì¤·¡¢¤½¤Î³èÌö¤Ö¤ê¤ÏÀäÂç¤Ç¤·¤¿¡£¤½¤·¤Æ¥²¡¼¥à¤ä¥Ö¥í¥Þ¥¤¥É¤Ë¤â¿þÌî¤ò¹¤²¡¢¤É¤ó¤É¤ó¤ÈÆü¾ï¤Ë¿»Æ©¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¢§Ä®ÅÄ Ç¦¡Ê¤Þ¤Á¤À¡¦¤·¤Î¤Ö¡Ë¥×¥í¥Õ¥£¡¼¥ë
1950Ç¯ÅìµþÅÔÌÜ¹õ¶èÀ¸¤Þ¤ì¡£ÏÂ¸÷Âç³Ø¿ÍÊ¸³ØÉô·Ý½Ñ³Ø²ÊÂ´¶È¡£ºß³ØÃæ¤ÎÇîÊª´Û¼Â½¬¤ò¤¤Ã¤«¤±¤ËÇîÊª³Ø¤Ë¶½Ì£¤ò»ý¤Ä¡£Â´¶È¸å¤ÏÌó1Ç¯È¾¡¢·Ù»ëÄ£·Ù»¡´±¤È¤·¤Æ¶ÐÌ³¤·¤¿¤Î¤Á¡¢½îÌ±Ê¸²½¤Ë¤ª¤±¤ëÉ÷Â¯°Õ¾¢¤ò¸¦µæ¡£¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥È¤äÇ¼Æ¦¥é¥Ù¥ë¤Ê¤É¤Î¥Ñ¥Ã¥±¡¼¥¸¼ý½¸¤Ï2000Ëç¤òÄ¶¤¨¤ë¡£Ãø½ñ¤Ë¡ØÀï»þ¹¹ð¿Þ´Õ¡Ù¡ÊWEVE½ÐÈÇ¡Ë¡¢¡ØÇ¼Æ¦ÂçÁ´¡Ù¡Ê¾®³Ø´Û¡Ë¡¢¡ØÄ®ÅÄÇ¦¤ÎÁ¬Åò¥Ñ¥é¥À¥¤¥¹¡Ù¡Ê»³¤È·ÌÃ«¼Ò¡Ë¤Ê¤ÉÂ¿¿ô¡£¸½ºß¤Ï¥¨¥Ã¥»¥¤¥¹¥È¡¦¼Ì¿¿²È¡¦½îÌ±Ê¸²½¸¦µæ²È¤È¤·¤ÆÉý¹¤¯³èÌö¡£
(Ê¸:Ä®ÅÄ Ç¦¡Ê´Æ½¤¡Ë)
