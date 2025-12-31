¡Ö¸Þ¹òË¾÷¡×´ê¤¦Ä¾·ÂÌó£±¡¦£µ¥á¡¼¥È¥ë¡¦£´£µ£°¥¥í¤ÎÂç¶ÀÌß¤òÊôÇ¼¡ÄÌ¾¸Å²°¡¦Ç®ÅÄ¿ÀµÜ
¡¡Ì¾¸Å²°»ÔÇ®ÅÄ¶è¤ÎÇ®ÅÄ¿ÀµÜ¤Ç£³£°Æü¡¢¸Þ¹ò¡Ê¤´¤³¤¯¡ËË¾÷¡Ê¤Û¤¦¤¸¤ç¤¦¡Ë¤Ê¤É¤ò´ê¤¤¡¢Âç¶ÀÌß¤¬ÊôÇ¼¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡°¦ÃÎ¸©Æâ¤ÎÇÀ¶È´Ø·¸¼Ô¤é¤Ç¤Ä¤¯¤ëÇ®ÅÄ¿ÀµÜËÇ¯¹Ö¤Ë¤è¤ëÇ¯Ëö¤Î¹±Îã¹Ô»ö¡£Ìó£³£°£°¿Í¤¬Çò¤¤Ë¡Èï¤ËÈ´¬¤»Ñ¤Ç¡¢Ä¾·ÂÌó£±¡¦£µ¥á¡¼¥È¥ë¡¢Ìó£´£µ£°¥¥í¤ÎÂç¶ÀÌß¤Ê¤É£³´ð¤òÃ´¤®¡¢¶ÆâÌó£²£°£°¥á¡¼¥È¥ë¤òÎý¤êÊâ¤¡¢ÇÒÅÂ¤ËÊôÇ¼¤·¤¿¡£¶ÀÌß¤Ï¡¢Ç¯ÌÀ¤±£±·î£¹Æü¤Î¶À³«¤¤Ç¡¢»²ÇÒ¼Ô¤Ë¿¶¤ëÉñ¤ï¤ì¤ë¡£
¡¡£³£±Æü¤ÎÍ¼Êý¤«¤é£±·î£±£¸Æü¤Þ¤ÇÃó¼Ö¾ì¤ÏÊÄº¿¤µ¤ì¤ë¤¿¤á¡¢¿ÀµÜ¤Ï¸ø¶¦¸òÄÌµ¡´Ø¤Ç¤Î»²ÇÒ¤ò¸Æ¤Ó¤«¤±¤Æ¤¤¤ë¡£