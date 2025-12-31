31Æü¤Ç¥Õ¥¸Âà¼Ò¤ÎÆ£ËÜËüÍüÇµ¥¢¥Ê¡Ö£·Ç¯´Ö´¶¼Õ¤·¤Æ¤â¤·¤¤ì¤Þ¤»¤ó¡×26Ç¯¤Ï¡Ö¿·¤·¤¤Æ»¤ÇÀº¿Ê¡×
12·î31Æü¤ò¤â¤Ã¤Æ¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¤òÂà¼Ò¤¹¤ëÆ£ËÜËüÍüÇµ¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¡Ê30¡Ë¤¬Æ±Æü¡¢¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£Æ±25Æü¤Ë¡¢¥¥ã¥¹¥¿¡¼¤òÌ³¤á¤¿¡Ö¤á¤¶¤Þ¤·¥Æ¥ì¥Ó¡×¡Ê·î¡Á¶âÍË¸áÁ°5»þ25Ê¬¡Ë¤ËºÇ¸å¤Ë½Ð±é¤·¤¿¼Ì¿¿¤òÅê¹Æ¤·¡¢´¶¼Õ¤·¤¿¡£
Æ£ËÜ¥¢¥Ê¤Ï¡Ö12·î25Æü¤ÎÊüÁ÷¤ò¤â¤Ã¤Æ¡Ø¤á¤¶¤Þ¤·¥Æ¥ì¥Ó¡Ù¤òÂ´¶È¤·¡¢¤³¤ì¤¬¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤È¤·¤Æ¤ÎºÇ¸å¤Î»Å»ö¤Ç¤·¤¿¡£Æþ¼Ò¤¹¤ëÁ°¤«¤éÆ´¤ì¤Æ¤¤¤¿¤á¤¶¤Þ¤·¥Æ¥ì¥Ó¡£Æþ¼ÒÈ¾Ç¯¤Îº¢¤«¤éÃ´Åö¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¡¢ÍÍ¡¹¤Ê·Ð¸³¤ò¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¤Ø¤Î»×¤¤¤ò¤Ä¤Å¤Ã¤¿¡£¤½¤Î¾å¤Ç¡Ö»Å»ö¤ÎÁêÃÌ¤«¤é¤·¤ç¤¦¤â¤Ê¤¤»¨ÃÌ¤Þ¤ÇÍ¥¤·¤¯ÉÕ¤¹ç¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿ÀèÇÚÊý¡¢»Å»ö¤Ç¤ÏÍê¤â¤·¤¯¤½¤ì°Ê³°¤Ç¤Ï¤È¤Æ¤â¤ªÃãÌÜ¤Ç²Ä°¦¤¤¸åÇÚ¤¿¤Á¡¢»Å»ö¤Î¤³¤È¤¬²¿¤â¤ï¤«¤é¤Ê¤¤»ä¤Ë0¤«¤é¶µ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Î³§ÍÍ¡¢¤½¤·¤ÆÈÖÁÈ¤ò°¦¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤ë³§ÍÍ¤Î¤ª¤«¤²¤Ç¡¢¤È¤Æ¤â³Ú¤·¤¯¹¬¤»¤Ê6Ç¯´Ö¤Ç¤·¤¿¡£¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÀèÇÚ¡¢Æ±Î½¡¢¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Ë´¶¼Õ¤·¤¿¡£
¤½¤·¤Æ¡Ö¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤È¤·¤Æ7Ç¯´Ö¤¿¤¯¤µ¤ó³Ø¤Ð¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡£¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¤Î³§ÍÍ¤Ë¤Ï´¶¼Õ¤·¤Æ¤â¤·¤¤ì¤Þ¤»¤ó¡£2026Ç¯¤Ï¡¢¿·¤·¤¤Æ»¤Ç¡¢¤µ¤é¤Ë¤Ò¤¿¤à¤¤ËÀº¿Ê¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£ÍèÇ¯¤â¤É¤¦¤¾¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡×¤È¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¤«¤é±©¤Ð¤¿¤¯26Ç¯¤Ø¤Î°Õµ¤¹þ¤ß¤ò¼¨¤·¤¿¡£
Æ£ËÜ¥¢¥Ê¤Ï¡¢8·î27Æü¤Ë¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ç·ëº§¤òÈ¯É½¤·¡¢Æ±Æü¤Î¡Ö¤á¤¶¤Þ¤·¥Æ¥ì¥Ó¡×¤ÎÈÖÁÈÆâ¤Ç¤âÀ¸Êó¹ð¡£°ËÆ£Íø¿Ò¥¢¥Ê¡Ê53¡Ë¤«¤é¡Ö¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¤ÎÊý¤Ï¥É¥¯¥¿¡¼¤Ç¤¤¤é¤Ã¤·¤ã¤ë¤È¡×¤ÈÊ¹¤«¤ì¤ë¤È¡¢¡Ö¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡¢¤Ï¤¤¡×¤È¾Ð´é¤Ç¤¦¤Ê¤º¤¡¢É×¤Ï°å»Õ¤À¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£