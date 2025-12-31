¡ÖWooting 60HE v2¡×¤òÇã¤Ã¤¿¡ª ½éÂå¥æ¡¼¥¶¡¼¤¬´¶¤¸¤ë»Å¾å¤¬¤ê¤ÎÎÉ¤µ¡¢ÄêÈÖ¥â¥Ç¥ë¤Î¿Ê²½·Ï
¼§µ¤¼°¥¹¥¤¥Ã¥Á¤È¥¢¥Ê¥í¥°ÆþÎÏÂÐ±þ¤Ç¡¢¥²¡¼¥ß¥ó¥°¥¡¼¥Ü¡¼¥É³¦·¨¤Ç¤Ï¤¹¤Ã¤«¤êÄêÈÖ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿Wooting 60HE¥·¥ê¡¼¥º¡£¼«Ê¬¤Ç¤â½éÂå60HE¤òÄ¹¤¯»È¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤½¤Î¸å·Ñ¥â¥Ç¥ë¤È¤Ê¤ëWooting 60HE v2¤ò¹ØÆþ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
º£²ó¤Ï¥¢¥ë¥ß¥Ü¥Ç¥£¤ÇÊ¬³ä¥¹¥Ú¡¼¥¹¥¡¼»ÅÍÍ¤Î¥â¥Ç¥ë¤òÁª¤Ó¤Þ¤·¤¿¡£¥«¥é¡¼¤Ï¥Ö¥é¥Ã¥¯¤Ç¤¹¡£¹ØÆþ²Á³Ê¤Ï¹ç·×¤Ç45,093±ß¡£ËÜÂÎ¤¬35,900±ß¡¢Á÷ÎÁ¤¬3,900±ß¡¢´ØÀÇ¤¬1,194±ß¡¢ÀÇ¶â¤Î¹ç·×¤¬4,099±ß¤È¤¤¤¦ÆâÌõ¤Ç¤·¤¿¡£³¤³°Ä¾ÈÎ¤Ê¤Î¤Ç·è¤·¤Æ°Â¤¯¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢Ê¬³ä¥¹¥Ú¡¼¥¹¥¡¼¤È¸ø¼°¥¢¥ë¥ß¥±¡¼¥¹¤¬µ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤Ë²Ã¤¨¡¢È¯ÇäÁ°¤Ë¤È¤¢¤ë¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¼Âµ¡¤Ë¿¨¤ì¤é¤ì¤¿¤³¤È¤â¤¢¤ê¡¢¹ØÆþ¤ò·èÃÇ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡û¿ï½ê¤Ë¿Ê²½¤ò´¶¤¸¤ë¥Ç¥¶¥¤¥ó
Wooting 60HE v2¤Ï60¡ó¥ì¥¤¥¢¥¦¥È¤Î¥³¥ó¥Ñ¥¯¥È¤Ê¥¡¼¥Ü¡¼¥É¤Ç¤¹¡£¥Õ¥¡¥ó¥¯¥·¥ç¥ó¥¡¼¤äÌð°õ¥¡¼¤Ï³ä¤êÀÚ¤Ã¤Æ¾Ê¤«¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¼ÂÊª¤ò¸«¤ë¤È¤Þ¤º¥¢¥ë¥ß¥Ü¥Ç¥£¤Î¼Á´¶¤ËÌÜ¤¬¹Ô¤¤Þ¤¹¡£É½ÌÌ¤Î½èÍý¤ä¥¨¥Ã¥¸¤Îºî¤ê¤¬¤·¤Ã¤«¤ê¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢¿¨¤ëÁ°¤«¤é´üÂÔÃÍ¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¤Í¡£
¥¨¥Ã¥¸¤Ï°Õ³°¤È´Ý¤ß¤¬¤¢¤ê¡¢¥¹¥È¥é¥Ã¥×¤ò³°¤·¤Æ¤·¤Þ¤¨¤Ð¡¢¤¤¤«¤Ë¤â¤Ê¥²¡¼¥ß¥ó¥°¥Ç¥Ð¥¤¥¹´¶¤Ï»×¤Ã¤¿¤è¤ê¤â¹µ¤¨¤á¤Ç¤¹¡£¥µ¥¤¥º¤Ï305¡ß115¡ß28.6mm¤Ç¡¢½ÅÎÌ¤Ï¥¢¥ë¥ß¥â¥Ç¥ë¤¬945g¡£¥Ç¥¹¥¯¤ËÃÖ¤¤¤¿¤È¤¤Î°ÂÄê´¶¤ÏÈ´·²¤Ç¡¢¥²¡¼¥àÃæ¤Ë¥º¥ì¤ë¤³¤È¤Ï³§Ìµ¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
Æ±ºÊª¤Ï¡¢Wooting 60HE v2ËÜÂÎ¡¢¥¹¥È¥é¥Ã¥×¡¢USB¥±¡¼¥Ö¥ë¡¢¥¡¼¥¥ã¥Ã¥×¡¦¥¡¼¥¹¥¤¥Ã¥Á¥×¡¼¥é¡¼¡¢Í½È÷¤ÎLekker Tikken¥¹¥¤¥Ã¥Á¡¢¥¹¥È¥é¥×¥Þ¥¦¥ó¥È¡¢¥¹¥È¥é¥Ã¥×¤Ê¤·¥Þ¥¦¥ó¥È¡¢Í½È÷¥¹¥È¥é¥Ã¥×¼è¤êÉÕ¤±¥Í¥¸¡¢Í½È÷PCBA¥Í¥¸¡¢Í½È÷¥·¥ê¥³¥ó¥×¥é¥°
Wooting¥¹¥È¥é¥Ã¥×¤òÃå¤±¤ë¤ÈÅÓÃ¼¤Ë¤½¤ì¤é¤·¤¯¤Ê¤ë
¥·¥ó¥×¥ë¤Ê60¡ó¥ì¥¤¥¢¥¦¥È¤À¤¬¡¢¥¹¥Ú¡¼¥¹¥Ð¡¼¤¬Ê¬³ä¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë
Î¢ÌÌ¤Î»Í¶ù¤Ë³ê¤ê»ß¤á¤Î¥´¥à¤¬¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤ë
ÇØÌÌ¤ËÍÀþÀÜÂ³ÍÑ¤ÎUSB-C¥Ý¡¼¥È¤òÇÛÃÖ
ÆâÉô¹½Â¤¤â¤«¤Ê¤ê¶Å¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£FR4¥¹¥¤¥Ã¥Á¥×¥ì¡¼¥È¡¢¹âÌ©ÅÙ¥Ý¥í¥ó¥Õ¥©¡¼¥à¡¢PET¥Õ¥£¥ë¥à¡¢¥·¥ê¥³¥ó¥Ö¥í¥Ã¥¯¤È¡¢Â¿ÁØ¤ÎµÛ²»¹½Â¤¤¬ÁÈ¤ß¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¤³¤ì¤¬¸å½Ò¤¹¤ëÂÇ¸°²»¤ÈÂÇ¸°´¶¤Ë¤·¤Ã¤«¤ê¸ú¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Wooting 60HE v2¤ÎÆâÉô¹½Â¤
º£²ó¤ÏÊ¬³ä¥¹¥Ú¡¼¥¹¥¡¼»ÅÍÍ¤òÁª¤Ó¤Þ¤·¤¿¡£¥¹¥Ú¡¼¥¹¥¡¼¤¬3¤Ä¤ËÊ¬¤«¤ì¤¿¤³¤È¤Ç¡¢¿Æ»Ø¤Ç²¡¤»¤ë¥¡¼¤¬Áý¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Îã¤¨¤Ð¥²¡¼¥à¤Ê¤é¡¢¥¸¥ã¥ó¥×¤Ï¿¿¤óÃæ¡¢¤·¤ã¤¬¤ß¤Ïº¸¡¢¥×¥Ã¥·¥å¥È¥¥¥È¡¼¥¯¤Ï±¦¤È¤¤¤Ã¤¿¶ñ¹ç¤ËÌò³ä¤òÊ¬¤±¤é¤ì¤Þ¤¹¡£ºÇ½é¤Ï²¡¤·´Ö°ã¤¨¤Þ¤¹¤¬¡¢´·¤ì¤ë¤È¤à¤·¤íÉáÄÌ¤Î¥¹¥Ú¡¼¥¹¥¡¼¤Ç¤ÏÊªÂ¤ê¤Ê¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¥¹¥Ú¡¼¥¹¥¡¼¤¬3¤Ä¤ËÊ¬³ä¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë
¥¡¼¥¥ã¥Ã¥×¤Ï¥À¥Ö¥ë¥·¥ç¥Ã¥ÈPBT¤Ç¡¢Ê¸»ú¤¬»¤¤ì¤Æ¾Ã¤¨¤Ë¤¯¤¤¹½Â¤¡£Ä¹¤¯»È¤¦Á°Äó¤Î¥¡¼¥Ü¡¼¥É¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢¤³¤³¤â°Â¿´¤Ç¤¤ë¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ç¤¹¡£
¥À¥Ö¥ë¥·¥ç¥Ã¥ÈPBT¥¡¼¥¥ã¥Ã¥×¤òºÎÍÑ
¥¹¥¤¥Ã¥Á¤Ë¤Ï¿··¿¤ÎLekker Tikken¤òºÎÍÑ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¼§µ¤¼°¥¹¥¤¥Ã¥Á¤Ç¡¢²¡²¼¿¼ÅÙ¤òÀµ³Î¤Ë¸¡ÃÎ¤Ç¤¤ë¤Î¤Ï½¾Íè¥â¥Ç¥ë¤ÈÆ±¤¸¤Ç¤¹¤¬¡¢º£²ó¤Ï¥¯¥í¡¼¥º¥É¥Ü¥È¥à¹½Â¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤Î±Æ¶Á¤â¤¢¤Ã¤Æ¤«¡¢²»¤ÏÄã¤á¤ÇÍî¤ÁÃå¤¤¤Æ¤ª¤ê¡¢Á´ÂÎÅª¤Ë¹âµé´¶¤Î¤¢¤ë¥Õ¥£¡¼¥ê¥ó¥°¤Ç¤¹¡£
¿··¿¤ÎLekker Tikken¥¹¥¤¥Ã¥Á¤òºÎÍÑ
¡û¿ôÆü»È¤Ã¤ÆÊ¬¤«¤Ã¤¿»ÈÍÑ´¶
¤¹¤Ç¤Ë60HE¤ò»È¤Ã¤Æ¤¤¤ë¾õÂÖ¤Ç60HE v2¤Ë¿¨¤ë¤È¡¢ÂÇ¸°´¶¤Î°ã¤¤¤Ï¤«¤Ê¤êÊ¬¤«¤ê¤ä¤¹¤¤¤Ç¤¹¡£60HE¤Ï¥«¥Á¥ã¥«¥Á¥ã¤È·Ú²÷¤Ê°õ¾Ý¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢60HE v2¤Ï¥³¥È¥³¥È¤È¤·¤¿ÀÅ¤«¤á¤Î²»¤ËÊÑ¤ï¤ê¤Þ¤·¤¿¡£ÆâÉô¤ÎµÛ²»¹½Â¤¤¬¤·¤Ã¤«¤ê¸ú¤¤¤Æ¤¤¤Æ¡¢È¿¶Á²»¤¬¤Û¤È¤ó¤Éµ¤¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¥¢¥ë¥ß¥Ü¥Ç¥£¤Î±Æ¶Á¤â¤¢¤ê¡¢Á´ÂÎ¤Î°ÂÄê´¶¤¬°ìÃÊ¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£½ÅÎÌ¤ÏÁý¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤½¤ÎÊ¬¥¿¥¤¥Ô¥ó¥°Ãæ¤Î°Â¿´´¶¤¬¤¢¤ê¡¢¸Ä¿ÍÅª¤Ë¤Ï´°Á´¤Ë¥×¥é¥¹¤Ç¤¹¡£
¼Á´¶¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â°ìÀÚÉÔËþ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£É½ÌÌ½èÍý¤ÏÍî¤ÁÃå¤¤¤Æ¤¤¤Æ¡¢²Á³ÊÂÓÁê±þ¤Î»Å¾å¤¬¤ê¤Ç¤¹¡£Ä¹¤¯»È¤¦¥Ç¥Ð¥¤¥¹¤È¤·¤Æ¡¢¤ªºâÉÛ»ö¾ð¤ò¤¤¤Ã¤¿¤óÌµ»ë¤·¤Æ¥¢¥ë¥ß¥â¥Ç¥ë¤òÁª¤ó¤ÇÀµ²ò¤À¤Ã¤¿¤ÈÁÇÄ¾¤Ë´¶¤¸¤Þ¤¹¡£
¥¢¥ë¥ß¥Ü¥Ç¥£¤Ï¤Ñ¤Ã¤È¸«¤Æ¤â¹âµé´¶¤¬¤¢¤ë
ºÙ¤«¤¤ÉôÊ¬¤Ç¤¹¤¬¡¢¥¹¥È¥é¥Ã¥×¥Þ¥¦¥ó¥È¤¬ÃåÃ¦¼°¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤â¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ç¤¹¡£º£²ó¤Ï¥¹¥È¥é¥Ã¥×¤Ê¤·¤Ç»È¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢º¸¤À¤±¡¢±¦¤À¤±¡¢º¸±¦Î¾Êý¤È¤¤¤Ã¤¿ÁªÂò¤â¤Ç¤¤Þ¤¹¡£»È¤ï¤Ê¤¤¿Í¤Ë¤âÇÛÎ¸¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¹¥°õ¾Ý¡£
¥¹¥È¥é¥Ã¥×¤òÃå¤±¤Ê¤¤¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ë¤â¤Ç¤¤ë
¡û60HE+¤È60HE v2¤Î°ÌÃÖÉÕ¤±¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
60HE v2¤È½¾Íè¥â¥Ç¥ë¤Î60HE+¤òÈæ¤Ù¤ë¤È¡¢Î©¤Á°ÌÃÖ¤Ï¤«¤Ê¤ê¤Ï¤Ã¤¤ê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£60HE v2¤Ï¥±¡¼¥¹¹½Â¤¡¢ÂÇ¸°²»¡¢8K¥Ý¡¼¥ê¥ó¥°¥ì¡¼¥È¤È¤¤¤Ã¤¿ÉôÊ¬¤òÆÍ¤µÍ¤á¤¿¿·À¤Âå¥â¥Ç¥ë¤Ç¤¹¡£°ìÊý¤Ç60HE+¤Ï¡¢ÀÇ½¤È²Á³Ê¤Î¥Ð¥é¥ó¥¹¤¬¼è¤ì¤¿ÄêÈÖ¥â¥Ç¥ë¤È¸À¤¨¤Þ¤¹¡£
¼êÁ°¤¬Wooting 60HE v2¡¢±ü¤¬Wooting 60HE
»ÅÍÍ¤Î°ã¤¤¤ò¤Þ¤È¤á¤ë¤È°Ê²¼¤ÎÄÌ¤ê¤Ç¤¹¡£
½¾Íè¥â¥Ç¥ë¤Î60HE+¤Ï1000Hz¶îÆ°¤Ç¤¹¤¬¡¢¶¥µ»¥·¡¼¥ó¤Ç¤â½½Ê¬¤¹¤®¤ëÀÇ½¤Ç¤¹¡£60HE v2¤Ï¡¢¤½¤³¤«¤é¤µ¤é¤Ë¿ôÃÍ¾å¤ÎÀÇ½¤âÆÍ¤µÍ¤á¤¿¥â¥Ç¥ë¤È¤¤¤¦°ÌÃÖÉÕ¤±¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡ûWootility¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
Wooting 60HE v2¤ÎÀßÄê¤Ï¡¢ÀìÍÑ¥½¥Õ¥È¤ÎWootility¤Ç¹Ô¤¤¤Þ¤¹¡£¥¡¼³ä¤êÅö¤Æ¤ä¥ì¥¤¥ä¡¼ÀßÄê¡¢Rapid Trigger¡¢²ÄÊÑ¥¢¥¯¥Á¥å¥¨¡¼¥·¥ç¥ó¤Ê¤É¡¢°ìÄÌ¤ê¤Îµ¡Ç½¤Ï¤³¤³¤Ë½¸Ìó¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥Ö¥é¥¦¥¶¥Ù¡¼¥¹¤ÇÆ°ºî¤¹¤ë¤¿¤á¡¢´Ä¶¤òÁª¤Ð¤º°·¤¨¤ë¤Î¤âÊØÍø¤Ç¤¹¡£
ÀßÄê¹àÌÜ¤ÏÂ¿¤¤¤Ç¤¹¤¬¡¢UI¤ÏÈæ³ÓÅªÊ¬¤«¤ê¤ä¤¹¤¯¡¢¿¨¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤¦¤Á¤Ë¤À¤¤¤¿¤¤ÇÄ°®¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¥é¥¤¥È¤Ê»È¤¤Êý¤«¤é¶¥µ»»Ö¸þ¤ÎµÍ¤á¤¿ÀßÄê¤Þ¤ÇÂÐ±þ¤Ç¤¤ë½ÀÆð¤µ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
60HE v2¤ÇÆÃÄ§Åª¤Ê¤Î¤¬¡¢True 8kHz Polling¡£Ã±¤Ë¥Ý¡¼¥ê¥ó¥°¥ì¡¼¥È¤¬8kHz¤È¤¤¤¦¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¥¡¼¥Ü¡¼¥ÉÆâÉô¤Î¥¹¥¥ã¥ó¥ì¡¼¥È¤â8kHz¤ÇÆ±´ü¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£PC¤¬ÆþÎÏ¤òÍ×µá¤·¤¿¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ç¡¢¾ï¤ËºÇ¿·¤Î¾õÂÖ¤¬Á÷¤é¤ì¤ë»ÅÁÈ¤ß¤Ç¤¹¡£
¤³¤Îµ¡Ç½¤ò»È¤¦¤Ë¤Ï¡¢Wootility¤ÇTachyon¥â¡¼¥É¤òÍ¸ú¤Ë¤·¤Þ¤¹¡£RGB¤Îµ±ÅÙ¤ò²¼¤²¤¿¤ê¡¢¥é¥¤¥Æ¥£¥ó¥°¸ú²Ì¤ò¥ª¥Õ¤Ë¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢½èÍýÇ½ÎÏ¤ò¥¡¼¥¹¥¥ã¥ó¤Ë½¸Ãæ¤µ¤»¤Þ¤¹¡£¸«¤¿ÌÜ¤è¤êÀÇ½Í¥Àè¤È¤¤¤¦³ä¤êÀÚ¤êÊý¤¬¡¢Wooting¤é¤·¤µ¤ò´¶¤¸¤Þ¤¹¤Í¡£
¡û60HE¤ò»È¤Ã¤Æ¤¤¿¿Í¤Û¤ÉÊ¬¤«¤ë¡¢Ãå¼Â¤ËÎÉ¤¯¤Ê¤Ã¤¿v2
Wooting 60HE v2¤Ï¡¢60HE¥·¥ê¡¼¥º¤òÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¿Í¤Û¤É°ã¤¤¤ò¼Â´¶¤Ç¤¤ë¥¡¼¥Ü¡¼¥É¤Ç¤¹¡£ÆÃ¤Ë¥¢¥ë¥ß¥Ü¥Ç¥£¤ÈÂÇ¸°´¶¤Î¿Ê²½¤ÏÊ¬¤«¤ê¤ä¤¹¤¯¡¢¿¨¤Ã¤¿½Ö´Ö¤Ë¡Ö¤¢¡¢°ã¤¦¤Ê¡×¤È´¶¤¸¤Þ¤¹¡£
¤¹¤Ç¤Ë60HE+¤ò»È¤Ã¤Æ¤¤¤ÆÀÇ½¤ËÉÔËþ¤¬¤Ê¤±¤ì¤ÐÌµÍý¤ËÇã¤¤ÂØ¤¨¤ëÉ¬Í×¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢ÂÇ¸°´¶¤ä¼Á´¶¤Ë¼æ¤«¤ì¤ë¿Í¡¢ºÇ¿·»ÅÍÍ¤ò»È¤¤¤¿¤¤¿Í¤Ë¤Ï¤«¤Ê¤ê»É¤µ¤ë°ìÂæ¤Ç¤¹¡£¥¡¼¥Ü¡¼¥É¤òÃ±¤Ê¤ëÆþÎÏ¥Ç¥Ð¥¤¥¹¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢»È¤Ã¤Æ¤¤¤Æ³Ú¤·¤¤¥¬¥¸¥§¥Ã¥È¤È¤·¤ÆÁª¤Ó¤¿¤¤¿Í¤Ë¤Ï¡¢¤·¤Ã¤«¤ê¥ª¥¹¥¹¥á¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
