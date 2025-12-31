Àî¸ý½ÕÆà¡¢Âç¹¥¤¤Ê¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤Ë¡ÖÂç¥Õ¥¡¥ó¤Ç¤¹¡×¤È¹ðÇò¡¡¡Ø¥ì¥³Âç¡ÙÀ¸¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤Ë´¶·ã
ÇÐÍ¥¤ÎÀî¸ý½ÕÆà¤¬30Æü¡¢Åìµþ¡¦¿·¹ñÎ©·à¾ì¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¡ØÂè67²óµ±¤¯! ÆüËÜ¥ì¥³¡¼¥ÉÂç¾Þ¡Ù(TBS·Ï17:30¡Á22:00)¤Ç°Â½»¿Â°ìÏº¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤È¶¦¤ËÁí¹ç»Ê²ñ¤òÃ´Åö¡£¥¬¡¼¥ë¥º¥°¥ë¡¼¥×¡¦HANA¤ËÂÐ¤·¤Æ¡ÖÂç¥Õ¥¡¥ó¤Ç¤¹¡×¤È¹ðÇò¤¹¤ë¾ìÌÌ¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£
HANA¤Ë»×¤¤¤òÅÁ¤¨¤ëÀî¸ý½ÕÆà
HANA¤Ï¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¡¦¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¤ÎSKY-HI¤¬CEO¤òÌ³¤á¤ë¥×¥í¥À¥¯¥·¥ç¥ó¡ÖBMSG¡×¤È¡¢¥é¥Ã¥Ñ¡¼¡¦¥·¥ó¥¬¡¼¤Î¤Á¤ã¤ó¤ß¤Ê¤¬¶¦Æ±¤Ç¹Ô¤Ã¤¿½÷À¥°¥ë¡¼¥×¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¡ÖNo No Girls¡×¤«¤éÃÂÀ¸¤·¤¿¡ÖBMSG¡×½é¤Î¥¬¡¼¥ë¥º¥°¥ë¡¼¥×¡£CHIKA¡¢NAOKO¡¢JISOO¡¢YURI¡¢MOMOKA¡¢KOHARU¡¢MAHINA¤«¤é¤Ê¤ë7¿ÍÁÈ¤Ç¡¢º£Ç¯4·î¤Ë¥á¥¸¥ã¡¼¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¤¿¡£
¿·¿Í¾Þ¼õ¾Þ¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤È¤·¤ÆHANA¤¬¡ÖBlue Jeans¡×¤òÈäÏª¤¹¤ë¤È¡¢Àî¸ý¤Ï¡Ö¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã¤«¤Ã¤³¤è¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£ÆüËÜÃæ¤¬¡ØNo No Girls¡Ù¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¡¢»ä¤â¤½¤Î1¿Í¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢Í¦µ¤¤ò¤â¤é¤Ã¤ÆÂç¥Õ¥¡¥ó¤Ç¤¹¡×¤È´¶·ã¡£HANA¤¬¡ØCDTV¥é¥¤¥Ö! ¥é¥¤¥Ö!¡Ù¤Ë½Ð±é¤·¤¿ºÝ¤Ë¥¹¥¿¥¸¥ª¤òË¬¤ì¤¿¤³¤È¤âÌÀ¤«¤·¡¢¡Ö¤Á¤ç¤³¤Ã¤È¤Î¤¾¤«¤»¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¡£¡ØÂç¹¥¤¡Ù¤È»×¤¤¤Ê¤¬¤é¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£
¤½¤·¤Æ¡¢¿·¿Í¾Þ¤ËÁª½Ð¤µ¤ì¤¿CUTIE STREET¡¢SHOW-WA ¡õ MATSURI¡¢HANA¡¢BOYNEXTDOOR¤Î4ÁÈ¤ÎÃæ¤«¤é¡¢HANA¤¬ºÇÍ¥½¨¿·¿Í¾Þ¤ò¼õ¾Þ¡£Àî¸ý¤¬È¯É½¤ò¹Ô¤¤¡¢¡Ö¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡×¤È½ËÊ¡¤·¤¿¡£
»£±Æ:ÄÕÌîÍµ
HANA¤Ë»×¤¤¤òÅÁ¤¨¤ëÀî¸ý½ÕÆà
HANA¤Ï¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¡¦¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¤ÎSKY-HI¤¬CEO¤òÌ³¤á¤ë¥×¥í¥À¥¯¥·¥ç¥ó¡ÖBMSG¡×¤È¡¢¥é¥Ã¥Ñ¡¼¡¦¥·¥ó¥¬¡¼¤Î¤Á¤ã¤ó¤ß¤Ê¤¬¶¦Æ±¤Ç¹Ô¤Ã¤¿½÷À¥°¥ë¡¼¥×¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¡ÖNo No Girls¡×¤«¤éÃÂÀ¸¤·¤¿¡ÖBMSG¡×½é¤Î¥¬¡¼¥ë¥º¥°¥ë¡¼¥×¡£CHIKA¡¢NAOKO¡¢JISOO¡¢YURI¡¢MOMOKA¡¢KOHARU¡¢MAHINA¤«¤é¤Ê¤ë7¿ÍÁÈ¤Ç¡¢º£Ç¯4·î¤Ë¥á¥¸¥ã¡¼¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¤¿¡£
¤½¤·¤Æ¡¢¿·¿Í¾Þ¤ËÁª½Ð¤µ¤ì¤¿CUTIE STREET¡¢SHOW-WA ¡õ MATSURI¡¢HANA¡¢BOYNEXTDOOR¤Î4ÁÈ¤ÎÃæ¤«¤é¡¢HANA¤¬ºÇÍ¥½¨¿·¿Í¾Þ¤ò¼õ¾Þ¡£Àî¸ý¤¬È¯É½¤ò¹Ô¤¤¡¢¡Ö¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡×¤È½ËÊ¡¤·¤¿¡£
»£±Æ:ÄÕÌîÍµ