¹â·ì°µ¡á¸º±ö¤³¤Î¾ï¼±¤¬Ê¤¤ë! ¤³¤Îµ»ö¤Ç¤Ï¹â·ì°µ¼£ÎÅ¤ÎÌ¾°å¡¦ÅÏÊÕ¾°É§»á¤¬ºÇ¿·¸¦µæ¤Ç¤ï¤«¤Ã¤¿´ÊÃ±¤Ê¤Î¤Ë¤¹¤´¤¤¹â°µË¡¤ò¾Ò²ð¤·¤¿¡Ø·ì°µ¤ò²¼¤²¤ë¤Î¤Ë¸º±ö¤Ï¤¤¤é¤Ê¤¤¡ª¥Ê¥È¥«¥êÈæ¤Ç¤¢¤Ê¤¿¤Î·ì°µ¤Ï²¼¤¬¤ë¡Ù(ÅÏÊÕ¾°É§/¥¢¥¹¥³¥à)¤«¤é°ìÉô¤òÈ´¿è¤·¤Æ²òÀâ¤·¤Þ¤¹¡£
º£²ó¤Î¥Æ¡¼¥Þ¤Ï¡Ø»àË´¥ê¥¹¥¯¤â·Ú¸º¤µ¤»¤ëŽ¢¤ê¤ó¤´Ž£¤Î¶Ã¤¯¤Ù¤ÎÏ¡Ù¡£
¡û»àË´¥ê¥¹¥¯¤â·Ú¸º¤µ¤»¤ëŽ¢¤ê¤ó¤´Ž£¤Î¶Ã¤¯¤Ù¤ÎÏ
¥«¥ê¥¦¥àËÉÙ¤Ê²ÌÊª¤ò¿©¤Ù¤ë¤À¤±¤Ç·ì°µ¤¬²¼¤¬¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¸¦µæ·ë²Ì¤Ï¡¢ÆüËÜ¤ÇÊó¹ð¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤ÎÂåÉ½Îã¤¬¡¢¹°Á°Âç³Ø¤Îº´¡¹ÌÚÄ¾Î¼¶µ¼ø¤é¤Ë¤è¤ë¸¦µæ¤Ç¤¹¡£
1950Ç¯Âå¤«¤é1960Ç¯Âå¤Ë¤«¤±¤Æ¡¢ÆüËÜ¤ÎÅìËÌÃÏÊý¤ÏŽ¢Ç¾Â´ÃæÂ¿È¯ÃÏÂÓŽ£¤È¤·¤ÆÃÎ¤é¤ì¡¢Â¿¤¯¤Î½»Ì±¤¬¹â·ì°µ¤äÇ¾Â´Ãæ¤Ë¤è¤ë»àË´¥ê¥¹¥¯¤Ë¤µ¤é¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤ÎÃÏ°èÆÃÍ¤Î·ò¹¯ÌäÂê¤ËÃíÌÜ¤·¤¿º´¡¹ÌÚ¶µ¼ø¤Ï¡¢ÃÏ°è½»Ì±¤òÂÐ¾Ý¤È¤·¤¿Âçµ¬ÌÏ¤Ê±Ö³ØÄ´ºº¤ò³«»Ï¤·¤Þ¤¹¡£
¤¹¤ë¤È¡¢Èó¾ï¤Ë¶½Ì£¿¼¤¤·¹¸þ¤¬¸«¤¨¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£
ÅìËÌÃÏÊýÁ´ÂÎ¤Ç¸«¤ë¤È¿©±ö¤ÎÀÝ¼èÎÌ¤ÏÈæ³ÓÅªÂ¿¤¤¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤º¡¢¤ê¤ó¤´ºÏÇÝ¤¬À¹¤ó¤ÊÃÏ°è¤Ç¤Ï¡¢½»Ì±¤Î·ì°µ¤¬Äã¤¯¡¢Ç¾Â´Ãæ¤Ë¤è¤ë»àË´Î¨¤âÄã¤¤¤³¤È¤¬¤ï¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£
¤³¤ÎÈ¯¸«¤Ï¡¢Ã±¤Ê¤ë¶öÁ³¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È¤¤¤¦µ¿Ìä¤ò¸Æ¤Ó¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤³¤Çº´¡¹ÌÚ¶µ¼ø¤Ï¡¢Ž¢¤ê¤ó¤´¤ËÂ¿¤¯´Þ¤Þ¤ì¤ë¥«¥ê¥¦¥à¤¬¡¢¥Ê¥È¥ê¥¦¥à¤Î²á¾êÀÝ¼è¤Ë¤è¤ë·ì°µ¾å¾º¤ò¤ä¤ï¤é¤²¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«Ž£¤È¤¤¤¦²¾Àâ¤òÎ©¤Æ¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£
¤³¤Î²¾Àâ¤ò¸¡¾Ú¤¹¤ë¤¿¤á¡¢¸¦µæ¥Á¡¼¥à¤Ï¤µ¤é¤Ë¾ÜºÙ¤ÊÄ´ºº¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤ê¤ó¤´¤òÆü¾ïÅª¤Ë¿©¤Ù¤ë½¬´·¤¬¤¢¤ë¿Í¤È¡¢¤Û¤È¤ó¤É¿©¤Ù¤Ê¤¤¿Í¤Î·ì°µ¤òÈæ³Ó¤·¤¿¤È¤³¤í¡¢¤ê¤ó¤´¤ò¿©¤Ù¤ë½¬´·¤¬¤¢¤ë¿Í¤Î·ì°µ¤Ï¤¢¤¤é¤«¤ËÄã¤¯¡¢Ç¢Ãæ¤Î¥Ê¥È¥ê¥¦¥à¤È¥«¥ê¥¦¥à¤ÎÈæÎ¨(¥Ê¥È¥«¥êÈæ)¤âÄã¤¤¤³¤È¤¬³ÎÇ§¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£
¥Ê¥È¥«¥êÈæ¤ÎÄã²¼¤Ï¡¢ÂÎÆâ¤Î¥Ê¥È¥ê¥¦¥à²á¾ê¤ò¥«¥ê¥¦¥à¤¬´ËÏÂ¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ò¼¨¤¹»ØÉ¸¤Ç¤¢¤ê¡¢·ì°µ¥³¥ó¥È¥í¡¼¥ë¤Ë¤ª¤±¤ë¥«¥ê¥¦¥à¤Î½ÅÍ×À¤òÎ¢ÉÕ¤±¤ë¤â¤Î¤Ç¤·¤¿¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢¸¦µæ¤Ï¼Â¸³ÃÊ³¬¤Ø¤È¿Ê¤ß¤Þ¤¹¡£
½©ÅÄ¸©Æâ¤ÎÇÀÂ¼ÃÏ°è¤ÇŽ¢¤ê¤ó¤´¤ò1¤«·î´Ö¡¢ËèÆü¿©¤ÙÂ³¤±¤ëŽ£¤È¤¤¤¦²ðÆþ¼Â¸³¤ò¼Â»Ü¤·¤¿¤È¤³¤í¡¢Èï¸³¼Ô¤ÎÇ¢Ãæ¥Ê¥È¥«¥êÈæ¤ÏÄã²¼¤·¡¢Æ±»þ¤Ë·ì°µ¤âÍ°Õ¤Ë²¼¤¬¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤¤é¤«¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£
¤³¤ì¤Ï¡¢Æü¾ï¤Î¿©À¸³è¤Ë¥«¥ê¥¦¥à¤òÂ¿¤¯´Þ¤à²ÌÊª¤ò¼è¤êÆþ¤ì¤ë¤À¤±¤Ç¤â¡¢·ì°µ²þÁ±¤Ë¸ú²Ì¤¬¤¢¤ë²ÄÇ½À¤ò¼¨¤¹µ®½Å¤Ê¾Úµò¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤Î¸¦µæ¤¬¼¨¤¹°ÕµÁ¤ÏÈó¾ï¤ËÂç¤¤¤¤È¤¤¤¨¤Þ¤¹¡£
¹â·ì°µ¤äÇ¾Â´Ãæ¤È¤¤¤Ã¤¿À¸³è½¬´·ÉÂ¤ÎÍ½ËÉ¤Ë¤Ï¡¢¸º±ö¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¥«¥ê¥¦¥àÀÝ¼è¤òÁý¤ä¤¹¤³¤È¤¬½ÅÍ×¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤ò¼¨º¶¤·¤Æ¤¤¤¿¤«¤é¤Ç¤¹¡£
Ž¢¤ê¤ó¤´1Æü1¸Ä¤Ç°å¼Ô¤¤¤é¤ºŽ£¤È¤¤¤¦³Ê¸À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¤³¤ì¤Ï¥¤¥®¥ê¥¹Í³Íè¤Î¤³¤È¤ï¤¶¤Ç¡¢±Ñ¸ì¤Ç¤ÏŽ¢An apple a day keeps the doctor awayŽ£¤È¤¤¤¦¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤³¤Î¸¦µæ·ë²Ì¤Ï¤½¤ì¤ò¾ÚÌÀ¤·¤¿¤«¤¿¤Á¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
°å¼Ô¤Î»ä¤¬¤¤¤¦¤Î¤â¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢¤Û¤«¤Ë¤âŽ¢ÌîºÚ¤ò¿©¤Ù¤ì¤Ð°å¼Ô¤¤¤é¤ºŽ£Ž¢°å¼Ô¤Ë¶â¤òÊ§¤¦¤è¤ê¡¢Èª¤Ë¼ï¤ò¤Þ¤±Ž£¤È¤¤¤¦³Ê¸À¤â¤¢¤ë¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£
ÀÎ¤Î¿Í¤Ï¥«¥ê¥¦¥à¤¬È¯¸«¤µ¤ì¤ëÁ°¤«¤é¡¢¤½¤Î¸ú²Ì¤ò¼ÂÂÎ¸³¤È¤·¤ÆÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
³¤³°¤ËÌÜ¤ò¸þ¤±¤ë¤È¡¢Ê£¿ô¤Î±Ö³Ø¸¦µæ¤Ç¡¢ÃÏÃæ³¤ÃÏ°è¤Î¿Í¡¹¤Î·ì°µ¤¬Äã¤¤¤³¤È¤¬³ÎÇ§¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¤³¤ì¤â¿©À¸³è¤Ëµ¯°ø¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¹Í¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Æ±»þ´ü¤Ë¡¢¥¢¥á¥ê¥«¤ÎÀ¸Íý³Ø¼Ô¤Î¥¢¥ó¥»¥ëŽ¥¥¡¼¥º¤Ï¡¢¥¢¥á¥ê¥«¿Í¤Î¿´¶Ú¹¼ºÉÈ¯¾ÉÎ¨¤¬¹â¤¤¤Î¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢¥®¥ê¥·¥ã¤ä¥¤¥¿¥ê¥¢¤Î°ìÉôÃÏ°è¤Ç¤Ï¿´¼À´µ¤¬¾¯¤Ê¤¤¤³¤È¤ËÃåÌÜ¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤³¤Ç¡¢¥ª¥ê¡¼¥Ö¥ª¥¤¥ëÃæ¿´¤Ç¡¢ÌîºÚ¤ä²ÌÊª¤òËÉÙ¤Ë¿©¤Ù¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ëµ¤¤Å¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤Î¸¦µæ¤ò·Àµ¡¤Ë¡¢¥«¥ê¥¦¥à¤¬ËÉÙ¤ÊÃÏÃæ³¤¿©¤ËÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤ê»Ï¤á¤Þ¤·¤¿¡£ÍÌ¾¤ÊŽ¢ÃÏÃæ³¤¼°¥À¥¤¥¨¥Ã¥ÈŽ£¤ÎÃÂÀ¸¤Ç¤¹¡£
¤Û¤«¤Ë¤â¡¢¥«¥ê¥¦¥à¤¬ËÉÙ¤Ë´Þ¤Þ¤ì¤¿¿©¤ÙÊª¤ò¿©¤Ù¤ë¤È·ì°µ¤¬²¼¤¬¤Ã¤¿¡¢¹â·ì°µ¥ê¥¹¥¯¤ò·Ú¸º¤Ç¤¤¿¤È¤¤¤¦¸¦µæ·ë²Ì¤Ï¤¿¤¯¤µ¤ó¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
·ì°µ¤ò²¼¤²¤ëÊýË¡¤ÏŽ¢¸º±öŽ£¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£
¥Ê¥È¥ê¥¦¥à¤È¥«¥ê¥¦¥à¤Î¥Ð¥é¥ó¥¹¡¢¥Ê¥È¥«¥êÈæ¤òÀ°¤¨¤ë¤³¤È¤¬½ÅÍ×¤Ê¤Î¤Ç¤¹¡£
¡û¡Ø·ì°µ¤ò²¼¤²¤ë¤Î¤Ë¸º±ö¤Ï¤¤¤é¤Ê¤¤¡ª¥Ê¥È¥«¥êÈæ¤Ç¤¢¤Ê¤¿¤Î·ì°µ¤Ï²¼¤¬¤ë¡Ù(ÅÏÊÕ¾°É§/¥¢¥¹¥³¥à)
¸º±ö¤À¤±¤¬·ì°µ¤ò²¼¤²¤ëÊýË¡¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡½¡½¡£»ä¤¬Ìó40Ç¯¤Ë¤ï¤¿¤ë¹â·ì°µ¤Î¿ÇÎÅ¤Î¸½¾ì¤È¸¦µæÀ¸³è¤Ç
¤Ä¤Í¤Å¤Í´¶¤¸¤Æ¤¤¿¤³¤È¤Ç¤¹¡£¼Â¤Ï¡¢¤Õ¤À¤ó»ä¤¿¤Á¤¬¿©¤Ù¤Æ¤¤¤ëÊª¤Î¤Ê¤«¤Ë¡¢¿©¤Ù¤ë¤À¤±¤Ç·ì°µ¤ò²¼¤²¤Æ¤¯¤ì¤ë¿©ºà¤¬¤¿¤¯¤µ¤ó¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤ì¤ò°å³ØÅª¤ËÀµ¤·¤¯ÀâÌÀ¤·¤¿¤Î¤¬ËÜ½ñ¤Î¡Ö¥Ê¥È¥«¥êÈæ¡×¤Ç¤¹¡£ºÇ¿·¤Î¸¦µæ¤Ç²òÀâ¤¹¤ë¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¤É¤¦¤¤¤¦¿©¤ÙÊý¤ò¤¹¤ì¤Ð¤¤¤¤¤Î¤«¡¢²¿¤ò¿©¤Ù¤ì¤Ð¤¤¤¤¤Î¤«¤Þ¤Ç¾Ü¤·¤¯¾Ò²ð¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¸º±ö¤ÏÂçÀÚ¤È¤ï¤«¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¬¤é¡¢¡Ö³°¿©Ãæ¿´¤Ê¤Î¤ÇÌµÍý¡×¡¢¡Ö¤½¤â¤½¤âÌ£¤¬Çö¤¯¤Æ¤Ä¤é¤¤¡×¤ÈÃÇÇ°¤·¤¿¿Í¡¢¤¼¤Ò¡¢´õË¾¤ò¤â¤Ã¤ÆËÜ½ñ¤òÆÉ¤ß¿Ê¤á¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
