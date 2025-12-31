¡Ú¥Á¥§¥Ã¥¯¡Û2026Ç¯¤Î¡Ö½ËÆü¡×¤Ï¤¤¤Ä? -¡Ö°ì¤Ä¤âÆüÍËÆü¤ÈÈï¤Ã¤Æ¤Ê¤¤¡×¡Ö¥·¥ë¥Ð¡¼¥¦¥£¡¼¥¯³Ú¤·¤ß¡×¡Ö¤µ¤Æ¤É¤³¤Ë¤ª½Ð¤«¤±¤·¤è¤¦¤«¡×¤ÈÏÃÂê
º£Ç¯¤â»Ä¤¹¤È¤³¤í¤¢¤È¤ï¤º¤«¡£´Ö¤â¤Ê¤¯2026Ç¯¤¬¥¹¥¿¡¼¥È¤·¤Þ¤¹¡£¤½¤³¤Ç¡¢°ìÂÁá¤¯2026Ç¯¤Î½ËÆü¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Æ¤ß¤Þ¤·¤ç¤¦!!
¡À🎌2026Ç¯¤Î¡Ö½ËÆü¡×¤Ï¤¤¤Ä?🐎/
¸½ºß¡¢Ë¡Î§¤Ë¤è¤Ã¤Æ¹ñÌ±¤Î½ËÆü¤Ï¡¢Ç¯´Ö16Æü¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
.
2026Ç¯¤Î½ËÆü¤Ï¤¤¤Ä¤Ê¤Î¤«¡¢¤Þ¤¿¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤Î½ËÆü¤Î¼ñ»Ý¤ä·Ð°Þ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¡¢¤¼¤Ò¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤!
(@gov_online¤è¤ê°úÍÑ)
À¯ÉÜ¹Êó¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¤Ë¤è¤ë¤È¡¢2026Ç¯¤Î½ËÆü¤ÏÁ´Éô¤Ç16Æü¡£
¤³¤¦¤·¤Æ¸«¤ë¤È¡¢¤Þ¤º¡¢9·î¤Î¥·¥ë¥Ð¡¼¥¦¥£¡¼¥¯¤Î5Ï¢µÙ¤Ë¤Ó¤Ã¤¯¤ê¡£ÍèÇ¯¤Ï¡¢5Ï¢µÙ¤¬2²ó¤â¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹! º£¤«¤é¡¢Î¹¹Ô¤Î·×²è¤òÎý¤é¤Í¤Ð¡£»×¤¤ÀÚ¤Ã¤Æ¡¢³¤³°¤Ë¹Ô¤¯¤Î¤â¤¤¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¤Í¡£¤µ¤é¤Ë¡¢1·î¡¢2·î¡¢3·î¡¢7·î¡¢10·î¡¢11·î¤Ë¤Ï3Ï¢µÙ¤â¡£
¤³¤ì¤Ë¤Ï¡¢¡Ö°ì¤Ä¤âÆüÍËÆü¤ÈÈï¤Ã¤Æ¤Ê¤¤¡¢¤µ¤é¤Ë9·î¤Ï¹ñÌ±¤Î½ËÆü¤Þ¤Ç! Í¥½¨¤¹¤®¤ë¡×¡Ö¥·¥ë¥Ð¡¼¥¦¥£¡¼¥¯¤¬¤¢¤ë¤Î¤¬³Ú¤·¤ß¤¹¤®¤Þ¤¹¡×¡Ö¥´¡¼¥ë¥Ç¥ó¥¦¥£¡¼¥¯¤È¥·¥ë¥Ð¡¼¥¦¥£¡¼¥¯¤¬¤¬¤Ã¤Ä¤ê¤¢¤ë¤«¤é²¿¤«Í¸ú¤Ë»È¤¤¤¿¤¤¤ï¤Í¡×¡Ö¤µ¤Æ¤É¤³¤Ë¤ª½Ð¤«¤±¤·¤è¤¦¤«¡×¤È¡¢´î¤Ó¤È´üÂÔ¤ÎÀ¼¤¬Â³¡¹¤È´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤·¤«¤·¡¢»Å»öÊÁ½ËÆü¤âÏ¢µÙ¤â´Ø·¸¤Ê¤¤! ¤È¤¤¤¦¿Í¤âÂ¿¤¯¡¢¡Ö¥µ¡¼¥Ó¥¹¶È¤À¤«¤é¼«Ê¬´Ø·¸¤Ê¤¤¤±¤Éw¡×¡Ö¸µÃ¶°Ê³°¤Î½ËÆü¤Ï¡¢Á´Éô½Ð¶ÐÆü¤À¤«¤é´Ø·¸Ìµ¤¤¤è¤Ã¤Æ¿ÍÂ¿¤¤¤è¤Í¡×¤È¤¤¤¦À¼¤ä¡¢¥Ï¥Ã¥Ô¡¼¥Þ¥ó¥Ç¡¼Ë¡¤Ë¤è¤Ã¤ÆÏ¢µÙ¤Ë¤¹¤ë¤³¤È¤ËÂÐ¤·¡¢¡Ö½ËÆü¤¬¸º¤Ã¤ÆÍµëµÙ²ËÁý¤¨¤ëÊý¤¬ÎÉ¤¤¤ó¤À¤±¤É¤Ê¡£¿Í¤¬Ê¬»¶¤µ¤ì¤ë¤·¡×¡ÖÏ¢µÙ¤è¤ê¤â¡¢²Ð¿åÌÚ¤Î¤É¤³¤«¤ËÃ±ÆÈµÙÆü¤¢¤ëÊý¤¬ÀäÂÐ¤¤¤¤¤È»×¤¦¤ó¤À¤±¤É¤Ê¡×¡Ö¸òÄÌµ¡´Ø¤ä´Ñ¸÷ÃÏ¤Ê¤É¤Îº®»¨¤ò¹Í¤¨¤ë¤È¡£¤½¤ì¤è¤ê¤â¡¢Ê¬»¶µÙ²Ë¤ò¼è¤ì¤ëË¡Î§¤ò¡×¤È¤¤¤¦°Õ¸«¤â´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£³Î¤«¤Ë¡¢Î¹¹ÔÀè¤Ç½ÂÂÚ¤·¤¿¤ê¡¢Ä¹¼Ø¤ÎÎó¤ËÊÂ¤ó¤À¤ê¡¢¿Í¤´¤ß¤Ë¤Î¤Þ¤ì¤ë¤Î¤â·ù¤Ç¤¹¤è¤Í¡£
¤µ¤Æ¡¢²þ¤á¤ÆÇ¯´Ö¥«¥ì¥ó¥À¡¼¤ò¸«¤Æ¤ß¤ë¤È¡¢6·î¤È12·î¤Ë¤Ï½ËÆü¤¬¤Ê¤¤¤³¤È¤Ëµ¤¤Å¤¤Þ¤¹¡£¤¹¤ë¤È¡¢¡Ö6·î¤Ë±«¤ÎÆüºî¤ê¤Þ¤»¤ó¤«¡×¡Ö6·î¤È12·î¤Ë¤Ê¤ó¤«Íß¤·¤¤¤Ç¤¹¤Í¡Ä¡Ä¡Ø¤°¤¦¤¿¤é¤ÎÆü¡×¤È¤«¡×¡Ö²Æ»ê¤ÈÅß»ê¤â½ËÆü¤Ë¤·¤Þ¤»¤ó¤«? ¤³¤ì¤Ç6·î¤È12·î¤Ë½ËÆüÌµ¤¤ÌäÂê¤¬²ò·è¤·¤Þ¤¹¡×¤È¡¢¤Ê¤ó¤È¤«½ËÆü¤òÀß¤±¤è¤¦¤È¤¹¤ëÆ°¤¤¬(¾Ð)¡£
12·î¤ÏÇ¯ËöÇ¯»Ï¤Î¤ªµÙ¤ß¤¬¤¢¤ë¤È¤·¤Æ¡¢6·î¤Ï´°Á´¤ËÅÚÆü°Ê³°¤Î¤ªµÙ¤ß¤¬¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤·¡¢²¿¤«¤ÈÍ«Ýµ¤Êµ¨Àá¡£¤»¤á¤Æ¡¢6·î¤À¤±¤Ç¤â¡Ä¡Ä¡£¤¤¤Ä¤«¡¢¤ß¤Ê¤µ¤ó¤Î°Õ¸«¤¬È¿±Ç¤µ¤ì¤ë¤È¤¤¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£
¤Ê¤ª¡¢¡Ö¹ñÌ±¤Î½ËÆü¡×¤È¤½¤Î¼ñ»Ý¤ä·Ð°Þ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢À¯ÉÜ¹Êó¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¤Ç¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Í¡£
