ÉÍ¸ýµþ»Ò¡¡Æ´¤ì²¦Äç¼£»á¤Î¸ÀÍÕ¤ËÂç´¶·ã¡ÖÀäÂÐ¤ËËº¤ì¤é¤ì¤Ê¤¤²«¶â¥ï¡¼¥É¡×
¡¡¥ì¥¹¥ê¥ó¥°¸ÞÎØ£²Âç²ñÆ¼¥á¥À¥ê¥¹¥È¤ÎÉÍ¸ýµþ»Ò¡Ê£´£·¡Ë¤¬µ¤¤Þ¤Þ¤Ë¸ì¤ëÏ¢ºÜ¡Öµ¤¹ç¤Ç£Ç£Ï¡ª¡×¤ÎÆÃÊÌ´ë²è¤È¤·¤Æ£³²ó¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤Æµþ»Ò¤Îº£¤ò¤ªÆÏ¤±¤¹¤ë¡£Âè£²²ó¤ÏÆ´¤ì¤¿¿Í¤¿¤Á¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤À¡£
¡ÚÉÍ¸ýµþ»Ò¡¡µ¤¹ç¤Ç£Ç£Ï¡ª¡Û£±£²·î¡¢¥½¥Õ¥È¥Ü¡¼¥ë½÷»ÒÆüËÜÂåÉ½¤Î¸µ´ÆÆÄ¡¢±§ÄÅÌÚÌ¯»ÒÀèÀ¸¤Î°°Æü¾®¼ú¾Ï¼õ¾Ï¤È¥½¥Õ¥È¥Ü¡¼¥ë¿ÍÀ¸£¶£°Ç¯¤ò½Ë¤¦²ñ¤Ë½ÐÀÊ¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡£¶µ¤¨»Ò¤ÎÊý¤ä¥¹¥Ý¡¼¥Ä´Ø·¸¼Ô¤¬¤¿¤¯¤µ¤ó¤¤¤é¤·¤Æ¡¢¤½¤ì¤Ï¤½¤ì¤ÏÀ¹Âç¤Ç¤·¤¿¡£±§ÄÅÌÚÀèÀ¸¤¬Ä¹Ç¯À¿°Õ¤ò¹þ¤á¤Æ¶¥µ»¡¢»ØÆ³¤òÂ³¤±¤Æ¤³¤é¤ì¤¿¤«¤é¤³¤½¡¢¤È´¶Æ°¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡±§ÄÅÌÚÀèÀ¸¤Î¸ÀÍÕ¤Ë¤Ï²¿¤È¤¤¤¦¤«¿Í¤Î¿´¤ò¾ô²½¤¹¤ëºîÍÑ¤¬¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£»ä¤â¤½¤ó¤Ê²¹¤«¤¤¿Í¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£ÀèÀ¸¤ÏÃåÊª¤Î¤Þ¤Þ¹âÂ®¥Î¥Ã¥¯¤Î¡ÖÂ®¼ÍË¤¡×¤ò¤ä¤é¤ì¤Æ¡£»ä¤â£±£µµå¤°¤é¤¤¼õ¤±¤µ¤»¤Æ¤â¤é¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¥Ñ¡¼¥Æ¥£¡¼¤Ë¤Ï¡¢Æ´¤ì¤Î²¦Äç¼£¤µ¤ó¡Ê¥×¥íÌîµå¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯µåÃÄ²ñÄ¹¡Ë¤¬¤¤¤é¤Ã¤·¤ã¤¤¤Þ¤·¤¿¡£ÀÎ¤«¤éÂç¹¥¤¤Ç¡£¤¤¤ä¡¢¹¥¤¤òÄ¶¤¨¤ÆÂº·É¤¹¤ëÂç¥ì¥¸¥§¥ó¥É¤Ç¤¹¡£¤½¤Î²¦¤µ¤ó¤¬»ä¤ÎÌÜ¤ÎÁ°¤ËÎ©¤Ã¤Æ¤¤¤é¤Ã¤·¤ã¤ë¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡ª
¡¡¤¢¤Þ¤ê¤Ë¶²¤ìÂ¿¤¯¤Æ¶á´ó¤ì¤Ê¤¤¡£¼«Ê¬¤Ê¤ó¤«¤¬¤´¤¢¤¤¤µ¤Ä¤Ç¤¤ë¤ªÊý¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤È¸Ç¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤é¡¢²¦¤µ¤ó¤Î´Ø·¸¼Ô¤ÎÊý¤¬¤³¤Á¤é¤Ëµ¤¤¬ÉÕ¤¤¤Æ¡¢»ä¤Î¤³¤È¤òÅÁ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£
¡¡¤¹¤ë¤È²¦¤µ¤ó¤¬»ä¤Ë¡ÖÂç³èÌö¤Ç¤¹¤Í¡×¤Ã¤ÆÀ¼¤ò¤«¤±¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£¤¢¤Þ¤ê¤Ë¤¦¤ì¤·¤¯¤Æ¡¢Éñ¤¤¾å¤¬¤Ã¤Æ¡£¡Ö¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¹Ê¤ê½Ð¤¹¤Î¤¬Àº¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤Ç¤·¤¿¡£²¦¤µ¤ó¤Î¸ÀÍÕ¤Ï¡¢¼«Ê¬¤Î¤Ê¤«¤ÇÀäÂÐ¤ËËº¤ì¤é¤ì¤Ê¤¤à²«¶â¥ï¡¼¥Éá¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡±§ÄÅÌÚÀèÀ¸¤ä²¦¤µ¤ó¡¢¥Æ¥Ë¥¹¤Î°ËÃ£¸ø»Ò¤µ¤ó¤ä¥µ¥Ã¥«¡¼¤Î»°±ºÃÎÎÉ¤µ¤ó¤È¤¤¤Ã¤¿¡¢¤¤¤¯¤Ä¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤â¡¢¶¥µ»¤È¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¤«¤«¤ï¤êÊý¤ÇÀ¿¼Â¤Ë¸þ¤¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤ëÂçÀèÇÚ¤ËÆ´¤ì¤Þ¤¹¡£»ä¤â¤½¤¦¤¤¤¦Êý¤¿¤Á¤Ë¶á¤Å¤¤¿¤¤¤Ê¡¢¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£