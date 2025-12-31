Åö»þ20Âå¤ÎÌÚÂ¼ÂóºÈ&¾¾¤¿¤«»Ò¤¬¼ç±é¤·¤¿¡¢ÉÔ´ïÍÑ¤Ç°¦¤ª¤·¤¤¥é¥Ö¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¡ª1997Ç¯¤Î¥É¥é¥Þ¡Ö¥é¥Ö ¥¸¥§¥Í¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¡×
1·î1Æü(ÌÚ)¤è¤ê±Ç²è¡Ö¶µ¾ì Reunion¡×¤¬Netflix¤ÇÆÈÀêÇÛ¿®³«»Ï¡¢¤½¤·¤Æ2·î20Æü(¶â)¤Ë¤Ï¡Ö¶µ¾ì Requiem¡×¤¬·à¾ì¸ø³«¤µ¤ì¤ë¡£
ÌÚÂ¼ÂóºÈ¤¬¼ç±é¤òÌ³¤á¡¢·Ù»¡³Ø¹»¤Îµ´¶µ´±¡¦É÷´Ö¸ø¿Æ¤ò±é¤¸¤ë¡Ö¶µ¾ì¡×¥·¥ê¡¼¥º¡£Ä¹²¬¹°¼ù¤Ë¤è¤ë·Ù»¡¾®Àâ¡Ö¶µ¾ì¡×¤ò¸¶ºî¤È¤·¤¿Æ±¥·¥ê¡¼¥º¤Ï¡¢2020Ç¯1·î¤Ë¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó³«¶É60¼þÇ¯ÆÃÊÌ´ë²è¤È¤·¤Æ2ÌëÏ¢Â³¤ÇÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¥É¥é¥Þ¡Ö¶µ¾ì¡×¤«¤é»Ï¤Þ¤Ã¤¿¡£ÍâÇ¯¡¢2021Ç¯1·î¤Ë¤ÏÂ³ÊÔ¡Ö¶µ¾ìII¡×¤¬¿·½Õ¥É¥é¥Þ¥¹¥Ú¥·¥ã¥ëÏÈ¤ÇÊüÁ÷¤µ¤ì¡¢2023Ç¯4·î´ü¤Ë¤ÏÉ÷´Ö¤Î·Ù»¡³Ø¹»ÉëÇ¤Á°¤ÎÊª¸ì¤òÉÁ¤¤¤¿¡ÖÉ÷´Ö¸ø¿Æ-¶µ¾ì0-¡×¤¬·î9¤ÇÏ¢Â³¥É¥é¥Þ¤È¤·¤ÆÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¡£¤½¤·¤Æ¤Ä¤¤¤Ë±Ç²è¤È¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤¬¡¢ºÇ¿·ºî¤Î¡Ö¶µ¾ì Reunion¡¿Requiem¡×¤À¡£
ÌÚÂ¼¤È¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¤Î¥¿¥Ã¥°¤È¤¤¤¨¤Ð¡¢¼Ò²ñ¸½¾Ý¤ò´¬¤µ¯¤³¤·¤¿Ì¾ºî¡Ö¥í¥ó¥°¥Ð¥±¡¼¥·¥ç¥ó¡×¤Ë»Ï¤Þ¤ê¡¢¡ÖHERO¡×¥·¥ê¡¼¥º¤ä¡Ö¥×¥é¥¤¥É¡×¡Ö¥¨¥ó¥¸¥ó¡×¤È¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ë¿ô¤¨¤¤ì¤Ê¤¤¤Û¤É¤Î¥Ò¥Ã¥Èºî¤òÀ¸¤ß½Ð¤·¤Æ¤¤¿¡£¶áÇ¯¤Î³èÌö¤Ö¤ê¤â¤â¤Á¤í¤ó¤À¤¬¡¢1990Ç¯Âå¸åÈ¾¤«¤é2000Ç¯ÂåÁ°È¾¤ÎÌÚÂ¼¤Î°µÅÝÅª¤Ê¿Íµ¤¤ÈÂ¸ºß´¶¤Ï¡¢À¨¤Þ¤¸¤«¤Ã¤¿¡£
¤½¤Î¿¿¤ÃÂþÃæ¡¢1997Ç¯¤Ë¾¾¤¿¤«»Ò¤È¤È¤â¤Ë·î9¤ÎW¼ç±é¤òÌ³¤á¤¿¤Î¤¬¡¢¡Ö¥é¥Ö ¥¸¥§¥Í¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¡×¤À¡£Á´ÏÃ¤ÎÊ¿¶Ñ»ëÄ°Î¨¤¬30¥Ñ¡¼¥»¥ó¥È¤òÄ¶¤¨¤ëÂç¥Ò¥Ã¥È¤È¤Ê¤Ã¤¿ËÜºî¡£ÂçÂì±Ó°ì¤Ë¤è¤ë¼çÂê²Î¤Î¡Ö¹¬¤»¤Ê·ëËö¡×¤âºîÉÊ¤ÎÀ¤³¦´Ñ¤Ë¤Ô¤Ã¤¿¤ê¤Ç¡¢ÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¹¹ðÂåÍýÅ¹¡Ö±É¸÷¥¨¡¼¥¸¥§¥ó¥·¡¼¡×¤Î¥¯¥ê¥¨¥¤¥Æ¥£¥ÖÉô¤ÇÆ¯¤¯ÊÒ¶ÍÅ¯Ê¿(ÌÚÂ¼)¤Ï¡¢25ºÐ¤Ë¤·¤ÆÎø¤âÍ·¤Ó¤âÀä¹¥Ä´¤ËÆÍ¤ÃÁö¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£½ªÅÅ¤òÆ¨¤·¤¿¤¢¤ëÌë¡¢½÷¤Î»Ò¤ËÅÅÏÃ¤ò¤«¤±¤ë¤âÍ¶¤¤¤òÃÇ¤é¤ì¤¿Å¯Ê¿¤Ï¡¢Îø¿Í¤È·ö²Þ¤ò¤·¤Æ¼Ö¤ò¹ß¤í¤µ¤ì¡¢Áö¤êµî¤ë¼Ö¤Ë¸þ¤«¤Ã¤Æ¥Ñ¥ó¥×¥¹¤òÅê¤²¤Ä¤±¤ë½÷À¤òÌÜ·â¡£¼«Ê¬¤ÈÆ±¤¸¤¯½ªÅÅ¤Î¤Ê¤¤OL¡¦¾å¿ùÍý»Ò(¾¾)¤ËÀ¼¤ò¤«¤±¤Æ¥Û¥Æ¥ë¤Ë¹Ô¤¯¤â¡¢¥Þ¥¤¥Ú¡¼¥¹¤ÊÈà½÷¤Ë¿¶¤ê²ó¤µ¤ì¤ë¡£ÍâÄ«¡¢ÌÜ¤¬³Ð¤á¤ë¤È¤¹¤Ç¤ËÍý»Ò¤ÏÉô²°¤ò½Ð¤¿¸å¤À¤Ã¤¿¡£²×Î©¤Á¤Ä¤Ä¤â»Å»ö¾ì¤Ë¸þ¤«¤Ã¤¿Å¯Ê¿¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢ÆÍÁ³¡¢±Ä¶ÈÉô¤Ø¤Î°ÛÆ°¤òÌ¿¤¸¤é¤ì¤ë¡£±Ä¶ÈÉô¤ØÂ¤ò±¿¤Ö¤È¡¢¤½¤³¤Ë¤Ï¤Ê¤ó¤ÈÍý»Ò¤Î»Ñ¤¬¡£Ë¾¤ó¤Ç¤¤¤Ê¤¤°ÛÆ°Àè¤Î²ÝÄ¹¡¦¹õºêÉð»Î(Ê¿ÅÄËþ)¤Ï¸ý¤¦¤ë¤µ¤¯¡¢Íý»Ò¤âÀ¸°Õµ¤¤ÊÂÖÅÙ¤Çáû¤Ë¤µ¤ï¤ë¡£¤½¤ó¤ÊÃæ¡¢Å¯Ê¿¤Ï¹â¹»»þÂå¤ÎÎø¿Í¤Ç¡¢º£¤âÆâ¿´¤ÏÁÛ¤¤¤ò¼Î¤Æ¤¤ì¤º¤Ë¤¤¤¿¿å¸¶¤µ¤Ê¤¨(½ãÌ¾Î¤º»)¤ÈºÆ²ñ¤¹¤ë¡£Éñ¤¤¾å¤¬¤ëÅ¯Ê¿¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢¤µ¤Ê¤¨¤¬Å¯Ê¿¤Î·»¡¦Áñ°ìÏº(ÆâÌîÀ»ÍÛ)¤Îº§Ìó¼Ô¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤òÃÎ¤é¤µ¤ì¤ë...¡£
¢£ÌÚÂ¼ÂóºÈ¡ß¾¾¤¿¤«»Ò¤ÇÉÁ¤¯¤¹¤ì°ã¤¤¤À¤é¤±¤Î¥é¥Ö¥¹¥È¡¼¥ê¡¼
Å¯Ê¿¤Ï»Å»ö¤Ë¤âÍ·¤Ó¤Ë¤âÀºÎÏÅª¤Ç¡¢¥¯¥ê¥¨¥¤¥Æ¥£¥ÖÉô¤Ç¤Î»Å»ö¤Ë¼«¿®¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢ÆÍÁ³¤Î°ÛÆ°¤¬¤¤Ã¤«¤±¤ÇÈà¤Î¼«¿®¤ÏÍÉ¤é¤®¡¢¼å¤¤ÉôÊ¬¤¬´é¤òÇÁ¤«¤»¤ë¡£¸¡»ö¤È¤·¤ÆÆ¯¤¯·»¡¦Áñ°ìÏº¤òÊé¤¤¤Ê¤¬¤é¤â¡¢¤½¤ÎÍ¥½¨¤µ¤ò¼«Ê¬¤ÈÈæ¤Ù¤Æ¡¢¤É¤³¤«°ú¤±ÌÜ¤ò´¶¤¸¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤·¤Æ¡¢°ìÅÓ¤ËÁÛ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¸µÎø¿Í¤â¡¢¤¤¤Ä¤Î´Ö¤Ë¤«·»¤ÎÎø¿Í¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿...¡£ÉáÃÊ¤Ï¾¡µ¤¤Ê¿¶¤ëÉñ¤¤¤ÎÅ¯Ê¿¤¬¤Õ¤È¤·¤¿½Ö´Ö¤Ë¸«¤»¤ë¤Û¤³¤í¤Ó¤ò¡¢Åö»þ24ºÐ¤ÎÌÚÂ¼¤¬¥Ê¥Á¥å¥é¥ë¤Ë±é¤¸¤Æ¤¤¤ë¡£
¤½¤·¤Æ¡¢¤½¤ó¤ÊÅ¯Ê¿¤ò¿¶¤ê²ó¤¹¥Þ¥¤¥Ú¡¼¥¹¤ÇÀ¸°Õµ¤¤ÊÆ±Î½¡¦Íý»Ò¤ò¡¢Åö»þ20ºÐ¤Î¾¾¤¬¥Á¥ã¡¼¥ß¥ó¥°¤Ë±é¤¸¤Æ¤¤¤ë¡£±Ä¶ÈÉô¤Ø¤Î°ÛÆ°¤ò¤Ê¤«¤Ê¤«¼õ¤±Æþ¤ì¤é¤ì¤º¡¢»Å»ö¤âÎø¤â¤¯¤¹¤Ö¤Ã¤Æ¤¤¤ëÅ¯Ê¿¤ò¤«¤é¤«¤¤¤Ê¤¬¤é¤â¸ÝÉñ¤·¡¢¤Ä¤¤¤Ë¤ÏÅ¯Ê¿¼«Ëý¤ÎÄ¹È±¤Þ¤Ç¡¢¾¡¼ê¤Ë¥Ï¥µ¥ß¤ò»ý¤Á½Ð¤·¤Æ¤¶¤Ã¤¯¤ê¤ÈÀÚ¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£Åö½é¤ÎÅ¯Ê¿¤ÏÍý»Ò¤òÀ¸°Õµ¤¤Ë´¶¤¸¤Æ²¿¤«¤È¸À¤¤¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢Íý»Ò¤¬¼«¿È¤Î¼ºÎøÏÃ¤òÂÇ¤ÁÌÀ¤±¤¿»þ¤Ë¤Ï¿¿Ùõ¤Ë¼õ¤±»ß¤á¤¿¤ê¡¢²ÝÄ¹¤Î¹õºê¤«¤éºÆ»°Ãí°Õ¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¤¿È±¤òÀÚ¤êÍî¤È¤µ¤ì¤¿»þ¤Ë¤â¡Ö¤ªÁ°¤Î¤ª¤«¤²¤Ç¿á¤ÃÀÚ¤ì¤¿¡×¤È¤ªÎé¤ò¸À¤Ã¤¿¤ê¤È¡¢2¿Í¤Îµ÷Î¥¤Ï½ù¡¹¤Ë½Ì¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤È¤Ê¤ë¡£
Å¯Ê¿¤ÈÍý»Ò¤òÃæ¿´¤Ë¡¢¤µ¤Ê¤¨¤äÁñ°ìÏº¤È¤Î´Ø·¸À¤â¸ò¤¨¤Æ¡¢¤¹¤ì°ã¤¦ÃË½÷¤Î¥é¥Ö¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤òÉÁ¤¤¤¿ËÜºî¡£¤½¤³¤Ë¤Ï¤È¤¤á¤¤â¤¢¤ê¡¢¤â¤É¤«¤·¤µ¤â¤¢¤ê..."¥¶¡¦·î9"¤È¤Ç¤â¸À¤¤¤¿¤¯¤Ê¤ë¡¢ÉÔ´ïÍÑ¤Ç°¦¤ª¤·¤¤ÎøÌÏÍÍ¤¬µÍ¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£Åö»þ¤¹¤Ç¤ËÀäÂç¤Ê¿Íµ¤¤ò¸Ø¤Ã¤Æ¤¤¤¿ÆóËçÌÜ¤ÎÌÚÂ¼¤¬¡¢Íý»Ò¤Ë¿¶¤ê²ó¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëÅ¯Ê¿¤ò±é¤¸¤Æ¤¤¤ë¤Î¤âÎÉ¤¤¡£Á°Ç¯¤Î¡Ö¥í¥ó¥Ð¥±¡×°ÊÍè¤Î¶¦±é¤È¤Ê¤ê¡¢ËÜºî¤ÎÌó4Ç¯¸å¤Ë¤Ï¡ÖHERO¡×¥·¥ê¡¼¥º¤Ç¤âºÆ¤Ó¥¿¥Ã¥°¤òÁÈ¤à¤³¤È¤È¤Ê¤Ã¤¿ÌÚÂ¼¤È¾¾¤À¤¬¡¢ËÜºî¤Ç¤â±éµ»¤ÎÁêÀ¤ÎÎÉ¤µ¤¬¤¹¤Ç¤Ë¸÷¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
Ìó28Ç¯Á°¤ÎºîÉÊ¤Ê¤¬¤é¡¢»þ¤ò·Ð¤Æ¤â¿§¤¢¤»¤Ê¤¤Ì¾ºî¡£¼ã¤«¤ê¤·º¢¤ÎÌÚÂ¼¤È¾¾¤¬ÉÁ¤½Ð¤·¤¿¿ð¡¹¤·¤¤¥é¥Ö¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤ò¡¢¤³¤Îµ¡²ñ¤Ë¤¼¤Ò´Ñ¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¡£
Ê¸¡áHOMINISÊÔ½¸Éô
½Ð±é¡§ÌÚÂ¼ÂóºÈ ¾¾¤¿¤«»Ò ÆâÌîÀ»ÍÛ ½ãÌ¾Î¤º» Æ£¸¶µª¹á ÀîÃ¼ÎµÂÀ °æÅû¿¹²ð Àõ¸«µ®»Ò ´ßÇîÇ· °æÇ·¾åÎ´»Ö »³ºêÄ¾¼ù ¶áÆ£µþ»° ¸¶ÅÄ½¤°ì Ä¹Îæ¾°»Ò ¿¹¸ýô¤»Ò Ê¿ÅÄËþ ÌîÂ¼¿®¼¡ ¤Û¤«