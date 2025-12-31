Ž¢¼çÉØ¤ÎÇº¤ßŽ£¤¬ºÇ¶¯¤ÎÀìÌçÊ¬Ìî¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡Ä»ñ³Ê¤â¿ÍÌ®¤â¤Ê¤«¤Ã¤¿6»ù¤ÎÊì¤¬»Å»ö¤ò¤Ä¤¯¤ì¤¿ÍýÍ³
¢£¼çÉØ»¨»ïÂç¹¥¤¤Ê¾¯½÷»þÂå¡½¡½¹¥¤¤¬¥¥ã¥ê¥¢¤Î¸»¤Ë¤Ê¤ë
¡Ö»Ò¤É¤â¤¬¤¤¤Æ¤âÆ¯¤¤¿¤¤¡×¡Ö»Ò¤É¤â¤È¤Î»þ´Ö¤òÂç»ö¤Ë¤·¤¿¤¤¡×¡Ö²ÈÂ²¤È¥¥ã¥ê¥¢¤ÎÎ¾Î©¤ò¤¢¤¤é¤á¤¿¤¯¤Ê¤¤¡×¤³¤ó¤ÊÍýÁÛ¤È¸½¼Â¤Î´Ö¤ÇËèÆüÊ³Æ®¤·¤Æ¤¤¤ë¥Ñ¥Ñ¥Þ¥Þ¤Ï¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£»ä¼«¿È¡¢Ä¹ÃË¤ò½Ð»º¤·¤¿20Âå¤Ï»Ò°é¤Æ¤È»Å»ö¤ÎÎ¾Î©¤ÏÉÔ²ÄÇ½¤Ë¸«¤¨¤Þ¤·¤¿¡£º£¤Ç¤Ï¹Ö±é°ÍÍê¤äTV¡¢»¨»ï¤Ê¤É¤Î¼èºà¤ò¼õ¤±¤ë¤³¤È¤âÁý¤¨¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤â¤È¤â¤ÈÆÃÊÌ¤ÊºÍÇ½¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ï¤±¤Ç¤â¡¢ÆÃÊÌ¤Ê¿ÍÌ®¤¬¤¢¤Ã¤¿¤ï¤±¤Ç¤â¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤à¤·¤í¥¹¥¿¡¼¥ÈÃÏÅÀ¤Ï¡Ö»Å»ö¥¼¥í¡¦¼ÂÀÓ¥¼¥í¡¦¥Ù¥Ó¡¼Æ±È¼¡×¤È¤¤¤¦¥¼¥í¡¢¤â¤·¤¯¤Ï¥Þ¥¤¥Ê¥¹¤«¤é¤Î¥¹¥¿¡¼¥È¤Ç¤·¤¿¡£
º£²ó¤Ï¤½¤ó¤Ê»ä¤¬¤É¤Î¤è¤¦¤Ë¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ó¥·¥ã¥ë¥×¥é¥ó¥Ê¡¼¡¢¤ªÊÒ¤Å¤±¥×¥é¥ó¥Ê¡¼¤Î¥¥ã¥ê¥¢¤òÃÛ¤¡¢6»ù¤Î»Ò°é¤Æ¤È»Å»ö¤òÎ¾Î©¤µ¤»¤Æ¤¤¤Ã¤¿¤Î¤«¤ò¤¢¤ê¤Î¤Þ¤Þ¤Ë¤ªÅÁ¤¨¤·¤Þ¤¹¡£
»ä¤Ï»Ò¤É¤â¤Îº¢¤«¤éÀ¸³è»¨»ï¤¬¹¥¤¤ÇÊì¤¬»þ¡¹¹ØÆÉ¤·¤Æ¤¤¤¿¡Ö¤¹¤Æ¤¤Ê±ü¤µ¤ó¡×¡Ö¤ª¤Ï¤è¤¦±ü¤µ¤ó¡×¡Ö¥µ¥ó¥¥å¡ª¡×¤Ê¤É¤òÌ¡²è¤Î¤è¤¦¤ËÆÉ¤ß¤Õ¤±¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£ÀáÌó¡¢²È·×´ÉÍý¡¢¼ýÇ¼¡¢ÎÁÍý¤ÎÃÊ¼è¤ê¡¢ÁÝ½ü¤Î¸úÎ¨²½¤Ê¤É¡¢Åö»þ¤Ï»Ò¤É¤â¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¼ÂÁ©¤Ç¤¤ë¤â¤Î¤Ï¾¯¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤¿¤À¤¿¤ÀÌÌÇò¤¯¡¢²¿ÅÙ¤â²¿ÅÙ¤âÆÉ¤ßÊÖ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£»Ò¤É¤â¤Î¤³¤Îº¢¤Î¡È¹¥¤¡É¤¬¡¢º£¤Î»Å»ö¤Î³Ë¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Âç³Ø¤Ç¤Ï¡¢µ¯¶È¤â¤·¤¯¤ÏÀ¯¼£¤ÎÊýÌÌ¤Ë¿Ê¤ß¤¿¤¤¤È»×¤¤¡¢Åìµþ¤Ë½Ð¤ë¤³¤È¤ò·è¤á¡¢¾¦³ØÉô¤Ø¿Ê³Ø¤·¤Þ¤·¤¿¡£¼þ°Ï¤Ë¤Ï¸øÇ§²ñ·×»Î¤òÌÜ»Ø¤¹Í§¿Í¤¬Â¿¤¯¡¢»ä¤âÀìÌç³Ø¹»¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤ß¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤É¤¦¤·¤Æ¤âµ¤»ý¤Á¤¬¾è¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£¤½¤ó¤Ê¤È¤¥Ñ¥ó¥Õ¥ì¥Ã¥È¤ÎÃª¤Ë¡Ö¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ó¥·¥ã¥ë¥×¥é¥ó¥Ê¡¼¡ÊFP¡Ë¡×¤È¤¤¤¦»ñ³Ê¤ò¸«¤Ä¤±¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£²È·×¤ÎÃÎ¼±¤¬ÀìÌçÀ¤Ë¤Ê¤ë»Å»ö¤¬¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤òÃÎ¤ê¡¢²ñ·×»Î¤è¤ê¤â¤³¤Ã¤Á¤ÎÊý¤¬¶½Ì£¤¬¤¢¤ë¤Ê¡¢¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤È¤Ï¤¤¤¨Åö»þ¤Ï»ñ³Ê¤ò¼èÆÀ¤·¤è¤¦¤È¤¤¤¦¤È¤³¤í¤Þ¤Ç¤Ï»ê¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£
¢£¼Ò²ñ¤È¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤¿¤«¤Ã¤¿
¥¥ã¥ê¥¢¤òÀÑ¤ß¤¿¤¤¤È¤¤¤¦»×¤¤¤â¤¢¤ê¤Ê¤¬¤é¤â¡¢»Ò¤É¤â¤Îº¢¤«¤é¡Ö»Ò¤É¤â¤Ï10¿Í¤Û¤·¤¤¡ª¡×¤ÈËÜµ¤¤Ç»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢Â´¶È¸å¤Ï¤¹¤°·ëº§¤·¡¢¤Þ¤â¤Ê¤¯Ä¹ÃË¤ò¼ø¤«¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£¤Ç¤â¡¢Ä¹ÃË¤¬À¸¤Þ¤ì¤Æ¤«¤é¤ÎÆü¡¹¤Ï¡¢¤Þ¤µ¤Ë24»þ´Ö°é»ù¡£¼øÆý¡¦¤ª¤à¤ÄÂØ¤¨¡¦¿²¤«¤·¤Ä¤±¤ò·«¤êÊÖ¤¹¤¦¤Á¤Ë¡¢µ¤¤Å¤¯¤ÈÌë¤Ë¤Ê¤ê¡¢¤Þ¤¿Ä«¤¬Íè¤Æ¤¤¤ë¡£Ç¯»Ò¤ÇÂè2»Ò¤â¼ø¤«¤ê¡¢³°¤ÇÆ¯¤¯¤³¤È¤ÏÁÛÁü¤â¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£¤½¤ì¤Ç¤â¤ä¤Ã¤Ñ¤ê»ä¤â¼Ò²ñ¤È¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤¿¤¤¡¢Ã¯¤«¤ÎÌò¤ËÎ©¤Á¤¿¤¤¡¢¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤ó¤Ê¤È¤»×¤¤½Ð¤·¤¿¤Î¤¬Âç³Ø»þÂå¤Ë½Ð²ñ¤Ã¤¿¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ó¥·¥ã¥ë¥×¥é¥ó¥Ê¡¼¤Ç¤¹¡£¤½¤¦¤À¡ª¡¡FP¤Î»ñ³Ê¤ò¼è¤í¤¦¡ª¡¡É×¤ËÁêÃÌ¤·¡¢µÙ¤ß¤ÎÆü¤Ï»Ò¤É¤â¤ò¸«¤Æ¤¤¤Æ¤â¤é¤¤¡¢°é»ù¤Î¹ç´Ö¤òË¥¤Ã¤ÆÊÙ¶¯¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤·¤Æ3¿Í¤ÎÇ¥¿±¡¦½Ð»º¤ò¶´¤ß¤Ê¤¬¤é¡¢FP3µé¡¦2µé¤È¹ç³Ê¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤â¤Á¤í¤ó¡¢¤¿¤À¡¢»ñ³Ê¤ò¼è¤Ã¤¿¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ï¤Æ¤â¡¢¤ª¶â¤Ë¤Ï¤Ê¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¼ÂÌ³·Ð¸³¤â¥¼¥í¤Ç¤¹¡£¤½¤ì¤Ç¤â¡¢»ñ³Ê¤ò¼è¤Ã¤¿¤³¤È¤Ç¡¢Ì¤Íè¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ëÅØÎÏ¤¬¼Â¤ò·ë¤ó¤À¼Â´¶¤òÆÀ¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ì¤Ï¡¢Åö»þ¤Î»ä¤Ë¤È¤Ã¤Æ²¿¤è¤êÂç¤¤Êµß¤¤¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¢£¡È5000±ß¤Î¸¶¹Æ¡É¤¬Æ»¤òÀÚ¤êÂó¤¤¤¿
3¿ÍÌÜ¤Î½Ð»ºÁ°¸å¡¢É×¤ÎÅ¾¶Ð¤ÇÅìµþ¤ØÌá¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ó¤Ê¤È¤½Ð²ñ¤Ã¤¿¤Î¤¬FP¸þ¤±¤ÎÍÜÀ®¹ÖºÂ¤Ç¤¹¡£½¤Î»¤¹¤ì¤ÐFP¤Î»ñ³Ê¤ò»Å»ö¤Ë¤Ç¤¤ëÎÏ¤¬¿È¤Ë¤Ä¤¯¤È¤¤¤¦¤â¤Î¤Ç¡¢»Ò¤É¤â¤ò°é¤Æ¤Ê¤¬¤é¤Î¼õ¹Ö¤ËÉÔ°Â¤òÊú¤¨¤Ê¤¬¤é¤â¡¢¼ç¿Í¤äµÁÎ¾¿Æ¤Î¶¨ÎÏ¤â¤¢¤ê¡¢¼õ¹Ö¤¹¤ë¤³¤È¤ò·è°Õ¤·¤Þ¤·¤¿¡£¼õ¹Ö¸å¤Ë¡¢¹ÖºÂ¤ò³«ºÅ¤·¤Æ¤¤¤¿FP²ñ¼Ò¤Ç°ì½ï¤Ë»Å»ö¤ò¤·¤Æ¤ß¤Ê¤¤¤«¡¢¤ÈÀ¼¤ò¤«¤±¤Æ¤â¤é¤¦¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ì¤¬»ä¤ÎFP¿ÍÀ¸¤ÎÂè°ìÊâ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢¤ä¤Ï¤ê·Ð¸³¤â¤Ê¤¯¡¢ÀÖ¤Á¤ã¤ó¤â¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤³¤Ç¡¢»î¤·¤Ë¥³¥é¥à¤ò½ñ¤¤¤Æ¤ß¤Ê¤¤¤«¡¢Åººï¤ä»ØÆ³¤â¤¹¤ë¤«¤é¤È¡¢¥³¥é¥à¼¹É®¤Î¤ª»Å»ö¤ò¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ì¤Þ¤Ç¤º¤Ã¤È¼«¸ÊÎ®¤Ç»î¹Ôºø¸í¤·¤Ê¤¬¤éÊÔ¤ß½Ð¤·¤¿¡ÖÄÌ¿®Èñ¤Î¸«Ä¾¤·¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Î¥³¥é¥à¤ò¼¹É®¤·¤Æ¤ß¤ë¤³¤È¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£¸¶¹ÆÎÁ¤Ï1ËÜ5000±ß¤Ç¤¹¡£ÀµÄ¾¡¢½ñÀÒ¤âÇã¤¤¡¢Ä´ºº¤Ë²¿½½»þ´Ö¤â¤«¤±¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢ÀµÄ¾¡¢»þµë¤Ë¤·¤¿¤é´°Á´¤ËÀÖ»ú¡£
¤Ç¤â¡¢¤½¤Î1ËÜ¤òÁ´ÎÏ¤Ç½ñ¤¯¤³¤È¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£½ñ¤¾å¤²¤¿¥³¥é¥à¤ÏÍ½ÁÛ°Ê¾å¤ËÉ¾²Á¤µ¤ì¡¢¤½¤Î¸å¤âËè·îÀáÌó¥³¥é¥à¤ò¼¹É®¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤â¤½¤â»ä¤ÏºîÊ¸¤Ê¤ÉÊ¸¾Ï¤ò½ñ¤¯¤Î¤ÏÂç¤Î¶ì¼ê¤Ç¤·¤¿¡£¼«Ê¬¤¬½ñ¤¯¤³¤È¤ò»Å»ö¤Ë¤¹¤ë¤Ê¤ó¤Æ»×¤Ã¤Æ¤â¤ß¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢¿ÍÀ¸¤ÏËÜÅö¤ËÌÌÇò¤¤¤â¤Î¤Ç¤¹¡£º£¤Ç¤Ï¼¹É®¤Î°ÍÍê¤¬Íè¤¿¤é¤Û¤Ü¤Õ¤¿¤ÄÊÖ»ö¤ÇOK¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤½¤Î¸å¡¢¤³¤ÎÄÌ¿®Èñ¸«Ä¾¤·¥³¥é¥à¤ò»ØÆ³¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿FP¤ÎÀèÇÚ¤¬¡¢¥»¥ß¥Ê¡¼¹Ö»Õ¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤ß¤Ê¤¤¤«¡¢¤ÈÀ¼¤ò¤«¤±¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤â¤Á¤í¤ó¥»¥ß¥Ê¡¼¹Ö»Õ¤âÌ¤·Ð¸³¡£¼«Ê¬¤è¤ê¾Ü¤·¤¤¿Í¤¬Íè¤¿¤é¤É¤¦¤·¤è¤¦¡¢¼ÁÌä¤ËÅú¤¨¤é¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¤é¤É¤¦¤·¤è¤¦¡¢ºÇ½é¤Ï¶²ÉÝ¤È¶ÛÄ¥¤Î¥¹¥¿¡¼¥È¤Ç¤·¤¿¡£
¤Ç¤â¡¢É¬»à¤Ç½àÈ÷¤·Î×¤ó¤À¥»¥ß¥Ê¡¼¤ÏÂç¹¥É¾¡£¥»¥ß¥Ê¡¼¤ò¼õ¹Ö¤·¤Æ¤¤¤¿Êý¤¬µ¤¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤ê¡¢¼¡¤Ï¤½¤ÎÊý¤¬¼çºÅ¤¹¤ëÂçµ¬ÌÏ¥»¥ß¥Ê¡¼¤Ë¸Æ¤Ð¤ì¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¹¹¤Ë¤½¤Î¹ðÃÎµ»ö¤ò¸«¤¿WEB¥é¥¤¥¿¡¼¤µ¤ó¤«¤éWEBµ»ö¤Î¼èºà¤ò¼õ¤±¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤Î¸å¡¢¤½¤ì¤ò¸«¤¿¿·Ê¹µ¼Ô¤µ¤ó¤«¤éÁ´¹ñ»æ¤Î¼èºà¤ò¼õ¤±¡¢¤½¤ì¤ò¸«¤¿TV¤«¤é½Ð±é°ÍÍê¡Ä¡Ä¤È°ìµ¤¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ê»Ï¤á¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£Ä¶ÀÖ»ú¤Î5000±ß¤Î¸¶¹Æ¤¬¡¢»ä¤Î¥¥ã¥ê¥¢¤ÎÈâ¤ò³«¤¤¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¢£¡Ö¼çÉØ¤ÎÇº¤ß¡×¤ò»Å»ö¤ËÊÑ¤¨¤ë
»Ò¤É¤â¤¬¾®¤µ¤¤º¢¤Ï»Å»ö¤ò¤¹¤ë¤Ê¤ó¤ÆÌµÍý¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤½¤ì¤Ç¤â¿Í¤ÎÌò¤ËÎ©¤Ä¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤Ê¤¤¤«¡©¡¡¤È¹Í¤¨¤¿¤È¤¤Ë¡¢¤Õ¤È¡¢»ä¤¬¹¥¤¤ÊÀ¸³è»¨»ï¤Ç¤Ï»ä¤¬»Ò¤É¤â¤Îº¢¤«¤é²¿½½Ç¯¤â¤º¤Ã¤È²È·×´ÉÍý¤äÀáÌó¡¢ÊÒ¤Å¤±¡¢ÎÁÍý¡¢ÈþÍÆ¤ä¥À¥¤¥¨¥Ã¥È¤¬ÆÃ½¸¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ëµ¤¤Å¤¤Þ¤·¤¿¡£¤Ä¤Þ¤ê¡¢¼çÉØ¤Ï¤ß¤ó¤Ê²¿½½Ç¯¤â¤³¤Î¤³¤È¤ÇÇº¤ó¤Ç¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£¤Ç¤â¡¢»ä¤Ï¤ß¤ó¤Ê¤ÎÇº¤ß¤Î¼ï¤Ç¤¢¤ë²È·×´ÉÍý¤ÈÊÒ¤Å¤±¤¬ÆÀ°Õ¡Ä¡Ä¡£¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ï²È·×´ÉÍý¤ÈÊÒ¤Å¤±¤ò¤ß¤ó¤Ê¤Ë¶µ¤¨¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ì¤Ð¡¢À¤¤ÎÃæ¤Î¼çÉØ¤¿¤Á¤ÎÎÏ¤Ë¤Ê¤ì¤ë¡ª¡¡¤È¹Í¤¨¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤Î¤³¤È¤Ëµ¤¤Å¤±¤¿¤³¤È¡¢¤½¤·¤Æ¡¢¤½¤ì¤ò»Å»ö¤Ë¤Ç¤¤ë¥Á¥ã¥ó¥¹¤È¤´±ï¤Ë½ä¤ê¹ç¤¨¤¿¤³¤È¤ÏËÜÅö¤Ë¤¢¤ê¤¬¤¿¤¤¤³¤È¤Ç¤·¤¿¡£
¢£²È·×¤«¤é¿ÍÀ¸¤òÎ©¤ÆÄ¾¤¹»Å»ö
¼Â¤Ï»ä¤ÏÆóµÜ¶â¼¡Ïº¤òÂº·É¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£µÞ¤Ë¤Ê¤ó¤À⁉¡¡¤È»×¤ï¤ì¤¿¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢»ä¤ÏÆóµÜ¶â¼¡Ïº¤ÏÄ¶ÉÒÏÓFP¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¿Å¤òÇØÉé¤¤¤Ê¤¬¤éËÜ¤òÆÉ¤à»Ñ¤¬ÍÌ¾¤Ç¤¹¤¬¡¢¿¿¤Î¤¹¤´¤µ¤Ï¤½¤³¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
Ë×Íî¤·¤¿ÆóµÜ²È¤òºÆ·ú¤·¡¢¤µ¤é¤ËÈÍÁ´ÂÎ¤ÎºâÀ¯¤Þ¤ÇÎ©¤ÆÄ¾¤·¤¿¤¹¤´¤¤¿Í¤Ê¤Î¤Ç¤¹¡£²È·×¤ò¸«Ä¾¤·¡¢»Ù½Ð¤òÀ°¤¨¡¢À¸³è½¬´·¤òÊÑ¤¨¡¢»ÅÁÈ¤ß²½¤¹¤ë¡£Âç¿Í¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤«¤é½é¤á¤ÆÆóµÜ¶â¼¡Ïº¤ÎÅÁµ¤òÆÉ¤ó¤À¤È¤¡¢¤³¤ì¤Ï¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ó¥·¥ã¥ë¥×¥é¥ó¥Ê¡¼¤Î»Å»ö¤½¤Î¤â¤Î¤À‼¡¡¤È´¶ÌÃ¤ò¼õ¤±¤Þ¤·¤¿¡£»ä¤â¡¢¸½Âå¤ÎÆóµÜÂºÆÁ¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¡ª¡¡²È·×¤ÈÀ¸³è¤òÀ°¤¨¤Æ¡¢²ÈÂ²¤ò¹¬¤»¤Ë¤Ç¤¤ë¥µ¥Ý¡¼¥È¤¬¤·¤¿¤¤¡ª¡¡¤³¤Î»×¤¤¤¬¡¢»ä¤Î»Å»ö¤Îº¬¤Ã¤³¤Ë¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¢£·Ð¸³¤¬¡È¿®Íê¡É¤ËÊÑ¤ï¤ë
»ä¤¬6¿Í¤Î»Ò¤É¤â¤ò°é¤Æ¤Ê¤¬¤é»Å»ö¤¬¤Ç¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢Êì¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤¬¥¥ã¥ê¥¢¤ÎÂ¤«¤»¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¤à¤·¤í¡È¶¯¤ß¡É¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¤Ç¤¹¡£»Ò°é¤Æ¡¢²È»ö¡¢ÃÊ¼è¤ê¡¢»þÃ»²È»ö¡¢²È·×´ÉÍý¡¢¤³¤ì¤é¤¬¤¹¤Ù¤Æ¼ÂÂÎ¸³¤È¤·¤Æ»ä¤Î·ìÆù¤Ë¤Ê¤ê¡¢ÁêÃÌ¼Ô¤ÎÊý¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤ÏÂç¤¤Ê¿®Íê¤Îº¬µò¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡Ö6¿Í°é¤Æ¤Æ¤¤¤ë¶¶ËÜ¤µ¤ó¤À¤«¤éÁêÃÌ¤·¤¿¤¤¡×¡ÖÀ¸³è¤Ëº¬¤¶¤·¤¿ÏÃ¤À¤«¤é¡¢¤¹¤Ã¤ÈÆþ¤Ã¤Æ¤¯¤ë¡×¤½¤¦¸À¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤³¤È¤¬Áý¤¨¡¢Æü¡¹¤ÎÊë¤é¤·¤Î¹©É×¤È¤ß¤ó¤Ê¤ÎÌò¤ËÎ©¤Á¤¿¤¤¤È¤¤¤¦Ç®°Õ¤¬¥¥ã¥ê¥¢¤ò°é¤Æ¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤ò¼Â´¶¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤È¤á¤«¤Ä¤Æ¤Î»ä¤Ï»ñ³Ê¤â¼ÂÀÓ¤â¤Ê¤¯¡¢»þ´Ö¤â¤Ê¤¯¡¢ÀÖ¤Á¤ã¤óÆ±È¼¤Î0¤«¤é¤Î¥¹¥¿¡¼¥È¤Ç¤·¤¿¡£¤Ç¤â¡¢¾®¤µ¤Ê»Å»ö¤Ë¤âÁ´ÎÏ¤òÃí¤®¡¢³Ø¤ÓÂ³¤±¡¢¾¯¤·¤º¤Ä¿Í¤È¤Î±ï¤ò¤Ä¤Ê¤²¤Æ¤¤¿¤³¤È¤Ç¡¢µ¤¤Å¤±¤Ð¼Â¸½ÉÔ²ÄÇ½¡¢Î¾Î©ÉÔ²ÄÇ½¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡¢»Ò¤É¤â¤òÂô»³»º¤ß¤Ê¤¬¤é»Å»ö¤ò¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤¬¼Â¸½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¥é¥¤¥Õ¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ÎÊÑ²½¤¬Â¿¤¤½÷À¤³¤½¡¢»Å»ö¤ò¡È¤Ä¤¯¤ëÎÏ¡É¡ÈÁÈ¤ßÎ©¤Æ¤ëÎÏ¡É¤¬É¬Í×¤Ê¤Î¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£»Ò°é¤Æ¤â¡¢²È»ö¤â¡¢Êë¤é¤·¤â¡¢¤¹¤Ù¤Æ¤¬¥¥ã¥ê¥¢¤ÎÅÚÂæ¤Ë¤Ê¤ë¡£»ä¤Ï¤³¤ì¤«¤é¤â¡¢6¿Í¤Î»Ò¤ò°é¤Æ¤Ê¤¬¤é¡¢¼Ò²ñ¤ÎÌò¤ËÎ©¤Ä»Å»ö¤ò¤Ä¤¯¤êÂ³¤±¤Þ¤¹¡£¤½¤·¤Æ¡¢Æ±¤¸¤è¤¦¤ËÌÂ¤¤¤Ê¤¬¤éÆ¯¤Êý¤òÌÏº÷¤¹¤ë½÷À¤Ø¡¢Âç¾æÉ×¡¢»Ö¤ò»ý¤Ã¤Æ¡¢ÅØÎÏ¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤ì¤ÐÉ¬¤ºÆ»¤Ï³«¤«¤ì¤ë¡£¤½¤¦ÅÁ¤¨¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
----------
¶¶ËÜ ³¨Èþ¡Ê¤Ï¤·¤â¤È¡¦¤¨¤ß¡Ë
¤Ï¤·¤â¤ÈFP¥³¥ó¥µ¥ë¥Æ¥£¥ó¥°¥ª¥Õ¥£¥¹¡¡ÂåÉ½
6¿Í¤Î»Ò¤É¤â¤ò»ý¤Ä¥Þ¥ÞFP¡õ¤ªÊÒ¤Å¤±¥×¥é¥ó¥Ê¡¼¡£Ê¡²¬¸©½Ð¿È¡£¾®¤µ¤Êº¢¤«¤é¡ÖÂç²ÈÂ²¤Î¥Þ¥Þ¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¡ª¡×¤È¤¤¤¦Ì´¤ò»ý¤Á¡¢·ÄØæµÁ½ÎÂç³Ø¾¦³ØÉôÂ´¶È¸å¡¢³ØÀ¸»þÂå¤«¤é¸òºÝ¤·¤Æ¤¤¤¿É×¤È·ëº§¡£¸½ºß¡¢Ãæ³Ø2Ç¯À¸¤«¤é3ºÐ¤Þ¤Ç2ÃË4½÷¤Î»Ò°é¤ÆÃæ¡£
----------
¡Ê¤Ï¤·¤â¤ÈFP¥³¥ó¥µ¥ë¥Æ¥£¥ó¥°¥ª¥Õ¥£¥¹¡¡ÂåÉ½ ¶¶ËÜ ³¨Èþ¡Ë