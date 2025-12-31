¿·Ç¯Áá¡¹¥¬¥Ã¥«¥ê¡ª¤ÈÈà½÷¤òÅÜ¤é¤»¤ë½é·Ø¥Ç¡¼¥È¤ÎNG¹ÔÆ°£¹¥Ñ¥¿¡¼¥ó
£²¿Í¤¤ê¤Ç¹Ô¤¯¡Ö½é·Ø¡×¤Ï¡¢Ç¯¤Î»Ï¤á¤ËÈà½÷¤È¤Î¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤òºÆ³ÎÇ§¤¹¤ë¤¤¤¤µ¡²ñ¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¤·¤«¤·¡¢¤½¤³¤ÇÈà½÷¤òÍîÃÀ¤µ¤»¤ë¤è¤¦¤Ê¤³¤È¤ò¤ä¤é¤«¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¤È¡¢¡Öº£Ç¯¤âÀè¤¬»×¤¤¤ä¤é¤ì¤ë¡×¤ÈÀÃ¤á¤¿ÌÜ¤Ç¸«¤é¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£¤½¤³¤Çº£²ó¤Ï¡¢10Âå¤«¤é20Âå¤ÎÆÈ¿È½÷À¤ËÊ¹¤¤¤¿¥¢¥ó¥±¡¼¥È¤ò»²¹Í¤Ë¡Ö¿·Ç¯Áá¡¹¥¬¥Ã¥«¥ê¡ª¤ÈÈà½÷¤òÅÜ¤é¤»¤ë½é·Ø¥Ç¡¼¥È¤ÎNG¹ÔÆ°¡×¤ò¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ú£±¡Û¡Ö¤´¤á¤ó¡¢º£µ¯¤¤¿¡×¤È¿·Ç¯Áá¡¹ÃÙ¹ï¤¹¤ë
¡Ö¤Ê¤«¤Ê¤«Íè¤Ê¤¤¤Ê¤ÈÅÅÏÃ¤·¤¿¤é¡¢¤Ê¤ó¤È¤Þ¤À²È¤À¤Ã¤¿¡ª¡×¡Ê20Âå½÷À¡Ë¤Ê¤É¡¢Ç¯¤Î½é¤á¤«¤éÌóÂ«¤Î»þ´Ö¤ËÃÙ¤ì¤ë¤è¤¦¤Ç¤Ï¡¢Èà½÷¤ò¤Ê¤¤¤¬¤·¤í¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤ï¤ì¤Æ¤â»ÅÊý¤¬¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ç¤¹¡£¤É¤ó¤Ê¤ËÌë¹¹¤«¤·¤·¤¿¤È¤·¤Æ¤â¡¢É¬¤º¥¢¥é¡¼¥à¤ò¤«¤±¤Æ½é·Ø¤Ë¤Ï»þ´Ö¸·¼é¤ÇÎ×¤ß¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¡Ú£²¡Û¡Ö¤Ê¤ó¤«¤â¤¦ÌÌÅÝ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¿¡×¤È»²ÇÒ¤»¤º¤Ëµ¢¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦
¡Ö¤â¤¦ÆóÅÙ¤È¥Ç¡¼¥È¤Ê¤ó¤«¤¹¤ë¤«¡ª¤È¥¤¥é¥Ã¤È¤¤¿¡×¡Ê10Âå½÷À¡Ë¤È¤¤¤¦¤è¤¦¤Ë¡¢»Ò¤É¤â¤Ã¤Ý¤¤¤ï¤¬¤Þ¤Þ¤ÇÈà½÷¤ò¿¶¤ê²ó¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¤È¡¢¤µ¤¹¤¬¤ËÉÕ¤¹ç¤¤¤¤ì¤Ê¤¤¤È»×¤ï¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¤è¤¦¤Ç¤¹¡£Ç¯¤Î»Ï¤á¤Ê¤Î¤Ç¤¹¤«¤é¡¢Â¿¾¯¤Î¤³¤È¤Ï¤³¤é¤¨¤Æ¡¢¤¢¤é¤¿¤Þ¤Ã¤¿µ¤»ý¤Á¤Çµ§¤ê¤ò¤µ¤µ¤²¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¡Ú£³¡Û¡Ö¥é¥¯¤·¤ÆÂç¶â¤¬¼ê¤ËÆþ¤ê¤Þ¤¹¤è¤¦¤Ë¡×¤È¿È¤â³¸¤â¤Ê¤¤¤³¤È¤ò¤ª´ê¤¤¤¹¤ë
¡Ö¡Ø¤¤¤¤Âç¿Í¤¬Ç¯»Ï¤Ë´ê¤¦¤³¤È¤À¤í¤¦¤«¡Ù¤ÈÆ¬¤òÊú¤¨¤¿¡×¡Ê20Âå½÷À¡Ë¤Ê¤É¡¢´ê¤¤»ö¤ÎÃæ¿È¤Ç¸¸ÌÇ¤µ¤ì¤ë¥Ñ¥¿¡¼¥ó¤Ç¤¹¡£¼Â¤êÂ¿¤¤Ç¯¤Ë¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¤â¡¢£±Ç¯¤Î»Ï¤Þ¤ê¤Ë¤Õ¤µ¤ï¤·¤¤¤è¤¦¤Ê°Õ¼±¤Î¹â¤¤´ê¤¤»ö¤ò¹Í¤¨¤Æ¤ª¤¤¿¤¤¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
¡Ú£´¡Û¡Ö¤É¤¦¤»Åö¤¿¤ë¤ï¤±¤Ê¤¤¤À¤í¡×¤È¤ª¤ß¤¯¤¸¤ò°ú¤¤¿¤¬¤ëÈà½÷¤ò¥Ð¥«¤Ë¤¹¤ë
¡ÖÇ¯¤Ë°ìÅÙ¤Î³Ú¤·¤ß¤Ê¤Î¤Ë¡×¡Ê20Âå½÷À¡Ë¤È¤¤¤¦¤è¤¦¤Ë¡¢Èà½÷¤Î³Ú¤·¤¤µ¤Ê¬¤Ë¿å¤òº¹¤¹¤Î¤â¤´Ë¡ÅÙ¤Î¤è¤¦¤Ç¤¹¡£¤É¤¦¤·¤Æ¤â°ì¸À¤¤¤¤¤¿¤¤¤Î¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢¡Ö¤½¤¦¤¤¤¦¤Î¿®¤¸¤ë¥¿¥¤¥×¤Ê¤ó¤À¡©¡×¤¯¤é¤¤¤Ë¤È¤É¤á¤Æ¤ª¤¯¤ÈÎÉ¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
¡Ú£µ¡Û¡Ö¶â³Û¤¸¤ã¤Ê¤¤¡£µ¤»ý¤Á¤À¤«¤é¡×¤È¤ªìÐÁ¬¤ò¥±¥Á¤ë
¡Ö¤Á¤é¤Ã¤È²£ÌÜ¤Ç¸«¤¿¤é¡¢¤Ê¤ó¤È£±±ß¶Ì£±Ëç¤Ç¤·¤¿¡ª¡×¡Ê20Âå½÷À¡Ë¤Ê¤É¡¢£±Ç¯´Ö¤ÎÂ©ºÒ¤òµ§¤ë¾ìÌÌ¤Ç¾¯¤·¤Ç¤â½ÐÈñ¤òÍÞ¤¨¤è¤¦¤È¤¹¤ë¤è¤¦¤Ç¤Ï¡¢Èà½÷¤ò¥¬¥Ã¥«¥ê¤µ¤»¤Æ¤·¤Þ¤¦¤è¤¦¤Ç¤¹¡£¤â¤·ÀáÌó¤·¤¿¤±¤ì¤Ð¡¢¡Ö·¯¤È¤Î¤´±ï¤òµ§¤Ã¤Æ¡×¤È£µ±ß¶Ì¤òÆþ¤ì¤ë¤°¤é¤¤¤Îµ¡Å¾¤ò¸ú¤«¤»¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¡Ú£¶¡Û¡Ö¤µ¤Ã¤µ¤ÈÊâ¤±¤è¡×¤ÈÀ²¤ìÃå»Ñ¤ÎÈà½÷¤òµ¤¸¯¤¦¤³¤È¤Ê¤¯¥¹¥¿¥¹¥¿Àè¤Ë¹Ô¤¯
¡Ö¹²¤Æ¤ÆÄÉ¤¤¤«¤±¤¿¤»¤¤¤Ç¡¢ÃåÊø¤ì¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡ª¡×¡Ê20Âå½÷À¡Ë¤È¤¤¤¦¤è¤¦¤Ë¡¢¤»¤Ã¤«¤¯¤ª¤·¤ã¤ì¤·¤Æ¤¤Æ¤¯¤ì¤¿Èà½÷¤ËÇÛÎ¸¤¬¤Ç¤¤Ê¤¤¤Î¤â¡¢¥Ý¥¤¥ó¥È¤ò²¼¤²¤Æ¤·¤Þ¤¦¤è¤¦¤Ç¤¹¡£¿À¼Ò¤Ïº½ÍøÆ»¤Ê¤É¤¬Êâ¤¤Ë¤¯¤¤¤³¤È¤ò¹Í¤¨¤Æ¡¢ÃúÇ«¤Ë¥¨¥¹¥³¡¼¥È¤·¤Æ¤¢¤²¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¡Ú£·¡Û¡ÖÊÂ¤Ö¤Î·ù¤À¤«¤é¡×¤È»²ÇÒ¤ÎÎó¤Ë³ä¤ê¹þ¤â¤¦¤È¤¹¤ë
¡Ö¤³¤ì¤¬¼«Ê¬¤ÎÈà»á¤Ê¤Î¤«¤ÈØ³Á³¤È¤·¤Þ¤·¤¿¡×¡Ê20Âå½÷À¡Ë¤Ê¤É¡¢Ç¯¤Î»Ï¤á¤«¤éÈà»á¤Î¥Þ¥Ê¡¼°ãÈ¿¤òÌÜ¤Ë¤¹¤ë¤Î¤Ï¡¢½÷À¤Ë¤È¤Ã¤Æ¥À¥á¡¼¥¸¤¬Âç¤¤¤¤è¤¦¤Ç¤¹¡£Îó¤ËÊÂ¤Ö¤Î¤¬·ù¤Ê¤é¡¢»²ÇÒµÒ¤Î¾¯¤Ê¤¤·ê¾ì¤Î¿À¼Ò¤òÃµ¤·¤Æ¤ª¤¯É¬Í×¤¬¤¢¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¡Ú£¸¡Û¡Ö¤Ê¤ó¤Ç¤³¤ó¤Ê¤Ë¿Í¤¬¤¤¤ë¤ó¤À¤è¡ª¡×¤Èº®»¨¤Ö¤ê¤Ë¥¤¥é¥¤¥é¤¹¤ë
¡Ö½é·Ø¤ÇÍÌ¾¤Ê¿À¼Ò¤Ê¤ó¤À¤«¤é¡¢¿Í¤¬Â¿¤¯¤ÆÅö¤¿¤êÁ°¤Ê¤Î¤Ë¡×¡Ê10Âå½÷À¡Ë¤Ê¤É¡¢¤É¤¦¤·¤è¤¦¤â¤Ê¤¤¤³¤È¤Ë¥¥ì¤ë¤Î¤â¡¢Èà½÷¤òÊò¤ì¤µ¤»¤Æ¤·¤Þ¤¦¤è¤¦¤Ç¤¹¡£¤à¤·¤í¿Í¹þ¤ß¤«¤éÈà½÷¤ò¼é¤ë¤¯¤é¤¤¤Î¿´¹½¤¨¤¬µá¤á¤é¤ì¤ë¤È¿´ÆÀ¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¡Ú£¹¡Û¡ÖºòÌë¤Ï°û¤ß¤¹¤®¤¿¡Ä¡×¤È¼ò¤Î½¤¤¤ò¥×¥ó¥×¥ó¤µ¤»¤ÆÅÐ¾ì¤¹¤ë
¡Ö°û¤ß¤¿¤¤µ¤»ý¤Á¤Ï¤ï¤«¤ë¤±¤É¸ÂÅÙ¤Ã¤Æ¤â¤Î¤¬¤¢¤ë¤È»×¤¦¡×¡Ê20Âå½÷À¡Ë¤È¤¤¤¦¤è¤¦¤Ë¡¢¤á¤Ç¤¿¤µ¤Ë¾è¤¸¤Æ¤Ä¤¤±©ÌÜ¤ò³°¤·¤Æ¡¢¤Ò¤ó¤·¤å¤¯¤òÇã¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¥±¡¼¥¹¤Ç¤¹¡£¤ªÇ¯»Ï¥Ç¡¼¥È¤ò¹µ¤¨¤Æ¤¤¤ë¤Ê¤é¡¢¤ª¼ò¤â¤Û¤É¤Û¤É¤Ë¤¹¤ë¤¯¤é¤¤¤Ë¤·¤Æ¤ª¤¤¿¤¤¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
¡Ö°ìÇ¯¤Î·×¤Ï¸µÃ¶¤Ë¤¢¤ê¡×¤Ê¤é¤Ì¡Ö¥«¥Ã¥×¥ë¤Î°ìÇ¯¤Î·×¤Ï½é·Ø¥Ç¡¼¥È¤Ë¤¢¤ê¡×¡£¤Õ¤¿¤ê¤Ç³Ú¤·¤¤£±Ç¯¤ò²á¤´¤¹¤¿¤á¤Ë¡¢Èà½÷¤ò¤¬¤Ã¤«¤ê¤µ¤»¤Ê¤¤³Ú¤·¤¤¥Ç¡¼¥È¤Ë¤·¤¿¤¤¤â¤Î¤Ç¤¹¡£¡ÊÁÒÅÄ¤µ¤È¤ß¡Ë
