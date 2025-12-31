¡Ö¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤é¤·¤¯¤ä¤é¤Ê¤¤¤³¤È¡×¤¬¿®¾ò ¡£ ¹Åç¤Î¿Íµ¤¥¢¥Ê¡È¥¬¥Ã¥Ä¡ÉÅÄÂ¼Í§Î¤¡¢²ù¤·ÎÞ¤«¤éÁ´¹ñ¶è¤Ø¡Ä¤½¤·¤Æ¡¢Å·ºÍ¡¦°Â½»¿Â°ìÏº¤È¤Î¶¦±é
¡¡TBS·ÏÄ«¤Î¾ðÊóÈÖÁÈ¡ØTHE TIME,¡Ù¹ÅçÃæ·Ñ¤òÃ´Åö¤¹¤ëRCC¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¡¦ÅÄÂ¼Í§Î¤¤µ¤ó¤ÏÌÀ¤ë¤¯¤Æ¾þ¤é¤Ê¤¤¸µµ¤¤Ê¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤«¤é¡Ö¥¬¥Ã¥Ä¡×¤È¤¤¤¦°¦¾Î¤Ç¸Æ¤Ð¤ì¤ëÃæ¹ñÃÏÊý¶þ»Ø¤Î¿Íµ¤¼Ô¤Ç¤¹¡£¤¸¤Ä¤ÏÊª¿´¤¬¤Ä¤¯º¢¤«¤é¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤òÌ´¸«¤Æ¤¤¤¿ÅÄÂ¼¤µ¤ó¤ÏäþÍ¾¶ÊÀÞ¤ÎËö¤ËÇ°´ê¤Î¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¸åÊÔ¤Ç¤ÏRCC¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤È¤·¤ÆÊ³Æ®¤¹¤ëÅÄÂ¼¤µ¤ó¤ÎÈ¿¹üÀº¿À¤ËÇ÷¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¢¡¡Ø²Ö¤è¤ê¥¬¥Ã¥Ä¡Ù¤ÇÆþ¼Ò1Ç¯ÌÜ¤«¤é³èÌö
¡½¡½ÅÄÂ¼¤µ¤ó¤Ï2019Ç¯¤ËRCCÆþ¼Ò¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤Ë¤Ê¤é¤ì¤Æ³Ú¤·¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤äÂçÊÑ¤À¤Ã¤¿¤³¤È¤ò¤ªÊ¹¤«¤»¤¯¤À¤µ¤¤¡£
ÅÄÂ¼Í§Î¤¤µ¤ó¡Ê°Ê²¼¡¢ÅÄÂ¼¡Ë¡§¤â¤È¤â¤È»ä¤ÏÊóÆ»»ÖË¾¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢Æþ¼Ò1Ç¯ÌÜ¤Ë¾ðÊóÈÖÁÈ¤Ç¡Ø²Ö¤è¤ê¥¬¥Ã¥Ä¡Ù¤È¤¤¤¦¥³¡¼¥Ê¡¼¤ò»ý¤Ä¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£ÂæËÜ¤Ê¤·¡¢¥¢¥Ý¤Ê¤·¤Ç²¿¤â·è¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¾õÂÖ¤Ç¡¢³¹¤Î¿Í¡¹¤È¿¨¤ì¹ç¤¤¡¢¤½¤ÎÌ¥ÎÏ¤òÈ¯¸«¤·¤Æ¤¤¤¯¤È¤¤¤¦ÆâÍÆ¤Ê¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢»ëÄ°Î¨¤¬¤è¤¯¤Æ¡¢³¹¤Î³§¤µ¤ó¤«¤é¥í¥±¤Ë¹Ô¤¯¤¿¤Ó¤Ë¡Ö¥¬¥Ã¥Ä¡ª¡×¤ÈÀ¼¤ò³Ý¤±¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£Åö½é¤Ï¡ÖÌÀÆü¡¢¡û¡ûÄ®¤Ë¹Ô¤¤Þ¤¹¡ª¡×¤ÈÊüÁ÷¤ÇÈ¯É½¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤ÇºÇ´ó¤ê±Ø¤Ç´¿·Þ¤·¤Æ¤¯¤ì¤ëÊý¤â¤¤¤Þ¤·¤¿¡Ê¾Ð¡Ë¡£
¡½¡½ÅÄÂ¼¤µ¤ó¤Ï¤È¤Æ¤â¿Æ¶á´¶¤¬Í¯¤¯¥¿¥¤¥×¤Ê¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
ÅÄÂ¼¡§¥í¥±¤Ï¡Ö¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤é¤·¤¯¤ä¤é¤Ê¤¤¤³¤È¡×¤ò¿´¤¬¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¹ÅçÊÛ¤ÇÏÃ¤·¤«¤±¤Þ¤¹¤·¡¢¤³¤Á¤é¤¬ÁÇ¤ÇÀÜ¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¤Ï¤¸¤á¤ÆÁê¼ê¤Î¼«Á³¤Ê¸ÀÍÕ¤¬½Ð¤Æ¤¯¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¿È¶á¤Ë´¶¤¸¤Æ¤â¤é¤¦¤³¤È¤¬°ìÈÖÂçÀÚ¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£º£¤Ï¡Ø²Ö¤è¤ê¥¬¥Ã¥Ä¡Ù¤ò¤ä¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢ÊóÆ»¤â¤ä¤é¤»¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢»Å»ö¤ÎÉý¤â¹¤¬¤ê¡¢¤ä¤ê¤¬¤¤¤ò´¶¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡½¡½¡Ö¥¬¥Ã¥Ä¡×¤È¤¤¤¦¥Ë¥Ã¥¯¥Í¡¼¥à¤ÎÍ³Íè¤Ï¤É¤³¤«¤é¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¤«¡©
ÅÄÂ¼¡§¡Ø²Ö¤è¤ê¥¬¥Ã¥Ä¡Ù¤Î¥Ç¥£¥ì¥¯¥¿¡¼¤¬¹Í¤¨¤Æ¤¯¤ì¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£»ä¤ÈÏÃ¤¹Ãæ¤Ç¡Ö²Ö¤³¤½¤Ê¤¤¤±¤É¡¢¤³¤¤¤Ä¤Ë¤Ï¥¬¥Ã¥Ä¤¬¤¢¤ë¡×¤È´¶¤¸¤¿¤è¤¦¤Ç¡Ê¾Ð¡Ë¡£¤½¤³¤«¤é¡Ø²Ö¤è¤ê¥¬¥Ã¥Ä¡Ù¤È¤¤¤¦¥³¡¼¥Ê¡¼Ì¾¤¬¤Ä¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤¹¤´¤¯»ä¤ÎÀ³Ê¤òÉ½¤·¤¿¡¢¤È¤Æ¤â¤¤¤¤¥¿¥¤¥È¥ë¤ò¤Ä¤±¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤Î¤Á¤Ë¡ØTHE TIME, ¡Ù¤Ç°Â½»¿Â°ìÏº¥¢¥Ê¤â¡Ö¥¬¥Ã¥Ä¡×¤È¸Æ¤ó¤Ç¤¯¤À¤µ¤ê¡¢¥¥ã¥Ã¥Á¥Õ¥ì¡¼¥º¤ò¤Ä¤±¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¤Î¤Ï¤¢¤ê¤¬¤¿¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£
¢¡¡Ø¥´¥´¥¹¥Þ¡Ù¡Ö¥À¥ì¤Ê¤ó¥µ¡¼Âç¾Þ¡×¤ò3Ï¢ÇÆ
¡½¡½ÅÄÂ¼¤µ¤ó¤È¤¤¤¨¤Ð¡¢TBS·ÏÎó¶É¤ÇÁ´¹ñÊüÁ÷¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¾ðÊóÈÖÁÈ¡Ø¥´¥´¥¹¥Þ¡Ù¤Î¡Ö¥À¥ì¤Ê¤ó¥µ¡¼Âç¾Þ¡×¤ò3Ï¢ÇÆ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÅÄÂ¼¡§¡Ö¥À¥ì¤Ê¤ó¥µ¡¼Âç¾Þ¡×¤ÏÁ´¹ñ³ÆÃÏ¤Î¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤¬Ãæ·Ñ¤ò¹Ô¤¤¡¢ÄºÅÀ¤ò·è¤á¤ë¤È¤¤¤¦´ë²è¤Ç¡¢ºÇ½é¤Ë½Ð¤¿¤È¤¤ÏÆþ¼Ò3Ç¯ÌÜ¤Ç¤·¤¿¡£Âçº¬Èª¤«¤éÁ´¿ÈÇò¥¿¥¤¥Ä¤Ç´é¤â¿¿¤ÃÇò¤ËÅÉ¤Ã¤ÆÃæ·Ñ¤·¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤½¤Î¤Þ¤ÞÂçº¬¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡Ê¾Ð¡Ë¡£¤À¤«¤é¡¢¤¤¤Þ¤À¤Ë¡ÖÂçº¬¤Î¿Í¡×¤Ã¤Æ¸À¤ï¤ì¤Þ¤¹¤è¡£¤Ç¤â¡¢¤¢¤Î¤ª¤Á¤ã¤é¤±¤¿³Ê¹¥¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ë¡¢¥¢¥Ê¥¦¥ó¥¹ÎÏ¤¬¤·¤Ã¤«¤ê¤·¤¿Ãæ·Ñ¤ò¤ä¤ë¤È¤¤¤¦¤Î¤¬¡¢¥Ç¥£¥ì¥¯¥¿¡¼¤Î¹Í¤¨¤¿±é½Ð¤Î´Î¤Ç¡¢Ã¸¡¹¤ÈÂçº¬¤ò¾Ò²ð¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡½¡½¥ê¥¢¥ë¥¿¥¤¥à¤ÇÇÒ¸«¤·¤Æ¾×·â¤ò¼õ¤±¤¿¤Î¤ò³Ð¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡Ê¾Ð¡Ë¡£
ÅÄÂ¼¡§¤¢¤ì¤Ï¡Ø²Ö¤è¤ê¥¬¥Ã¥Ä¡Ù¤Ç¥³¥ó¥Ó¤òÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤ë¥Ç¥£¥ì¥¯¥¿¡¼¤µ¤ó¤È¤ÎºîÉÊ¤Ç¤¹¡£¤½¤ÎÊý¤ÏÅìµþ¤Ç¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£ÈÖÁÈ¤ÎÀ©ºî¤Ë¤º¤Ã¤È´Ø¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤¿À¨ÏÓ¤Ç¡¢¼Â²È¤Î¹Åç¤ËÌá¤Ã¤Æ¤¤¿º¢¤Ë»ä¤âRCC¤ËÆþ¼Ò¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ÎÆó¿Í¤Ç¥¿¥Ã¥°¤òÁÈ¤Þ¤»¤è¤¦¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡¢¡Ø²Ö¤è¤ê¥¬¥Ã¥Ä¡Ù¤¬ÃÂÀ¸¤·¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤½¤ó¤Ê¼ÂÎÏ¤Î¤¢¤ë¥Ç¥£¥ì¥¯¥¿¡¼¤µ¤ó¤ËÃÃ¤¨¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢»ä¤ÏËÜÅö¤Ë±¿¤¬¤¤¤¤¤Ç¤¹¤è¡£
¡½¡½¤½¤Î¥Ç¥£¥ì¥¯¥¿¡¼¤µ¤ó¤âÅÄÂ¼¤µ¤ó¤È¤¤¤¦ÁêÊý¤¬¤¤¤ë¤«¤é¤³¤½¡¢¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥È¤Î¤¢¤ë±ÇÁüÉ½¸½¤¬¤Ç¤¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
ÅÄÂ¼¡§¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡ª¡¡¥À¥ì¤Ê¤ó¥µ¡¼Âç¾Þ¤Î1Ç¯ÌÜ¤ÏÇòÂçº¬¡¢2Ç¯ÌÜ¤Ï¤ª¹¥¤ß¾Æ¤¤ò¾Ò²ð¤·¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¾¼ÏÂ¤Î¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤ß¤¿¤¤¤Ë¸ª¥Ñ¥Ã¥É¤òÆþ¤ì¤Æ¥ì¥Ý¡¼¥È¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ì¤â¥Ç¥£¥ì¥¯¥¿¡¼¤Î¥¢¥¤¥Ç¥¢¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£3Ç¯ÌÜ¤ÏÃÓ¤«¤é¤Ó¤·¤çÇ¨¤ì¤ÇÅÐ¾ì¤·¤Æ²¿»ö¤â¤Ê¤«¤Ã¤¿¤«¤Î¤è¤¦¤Ë¥Þ¥¤¥¯¤ò»ý¤Ã¤Æ¡¢¹ÅçÌ¾Êª¤Î¤ªÆù¤ò¾Ò²ð¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¥ì¥Ý¡¼¥È¤ò¤ä¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
