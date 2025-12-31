ViVi¹ñÊõµé¥¤¥±¥á¥ó3´§Ã£À®¡ªSixTONES¾¾Â¼ËÌÅÍ¡¢¼Â¤Ï¡È¶ìÏ«¿Í¡É¤À¤Ã¤¿²áµî¡£¥Ç¥Ó¥å¡¼¾ÃÌÇ¤ä²¼ÀÑ¤ß9Ç¯¤ò·Ð¤¿¸½ºßÃÏ
¡¡½÷À¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó»ï¡ØViVi¡Ù¡Ê¹ÖÃÌ¼Ò¡Ë¤Î¡ÖViVi¹ñÊõµé¥¤¥±¥á¥ó¥é¥ó¥¥ó¥°¡×¤Ë¤Æ¡¢2025Ç¯²¼È¾´ü¥é¥ó¥¥ó¥°¤¬È¯É½¤µ¤ì¡¢¡ÖADULTÉôÌç¡×¤ÇSixTONES¤Î¾¾Â¼ËÌÅÍ¤µ¤ó¤¬½é¤á¤Æ¼ó°Ì¤ò³ÍÆÀ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡º£Ç¯30ºÐ¤È¤Ê¤Ã¤¿¾¾Â¼¤µ¤ó¤Ï¡¢²áµî¤ËNEXTÉôÌç¡¢NOWÉôÌç¤Ç¤â1°Ì¤ò³ÍÆÀ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢»Ë¾å½é¤Î3´§Ã£À®¤È¤¤¤¦°Î¶È¤òÀ®¤·¿ë¤²¤¿¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡ÇÐÍ¥¤È¤·¤Æ¤âÉ¾²Á¤¬¹â¤¤¾¾Â¼¤µ¤ó¡£º£¤Ï¥¢¥¤¥É¥ë¶È¤âÀä¹¥Ä´¤Ç¤¹¤¬¡¢¼Â¤Ï1ÅÙÌÜ¤Î¥Ç¥Ó¥å¡¼¸å¡¢¥°¥ë¡¼¥×¤¬¼«Á³¾ÃÌÇ¤·¡¢¤½¤ì¤«¤éÄ¹¤¯²¼ÀÑ¤ß¤¬Â³¤¤¤¿¶ìÏ«¿Í¤Ç¤â¤¢¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
¢¡1ÅÙÌÜ¤Î¥Ç¥Ó¥å¡¼¤Ï¼«Á³¾ÃÌÇ¾õÂÖ¤Ë
¡¡¾¾Â¼¤µ¤ó¤Ï2009Ç¯¤Ë»öÌ³½ê¤ØÆþ¤Ã¤Æ¤¹¤°¤Ë¡¢Ãæ»³Í¥ÇÏ w/B.I.Shadow¤ª¤è¤ÓNYC boys¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤È¤·¤Æ¡¢¡Ø°Ëâ¤ÊÎø/NYC¡Ù¤Ë¤ÆCD¥Ç¥Ó¥å¡¼¤ò¾þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Æ±Ç¯¤ÏÂè60²óNHK¹ÈÇò²Î¹çÀï¤Ë¤â½é½Ð¾ì¤¹¤ë¤Ê¤É²Ú¡¹¤·¤¤¥¹¥¿¡¼¥È¤òÀÚ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤·¤«¤·¤½¤Î2Ç¯¸å¡¢¾¾Â¼¤µ¤ó¤ÈÆ±¤¸¤¯Ãæ»³Í¥ÇÏ w/B.I.Shadow¤Ë²Ã¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤¿ÃæÅç·ò¿Í¤µ¤ó¤ÈµÆÃÓÉ÷Ëá¤µ¤ó¤¬¡¢Sexy Zone¡Ê¸½timelesz¡Ë¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤È¤Ê¤êCD¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¤¿¤¿¤á¡¢B.I.Shadow¤Ï»ö¼Â¾å¤Î²ò»¶¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¾¾Â¼¤µ¤ó¤Ï¤½¤ì¤Ç¤â¤á¤²¤ë¤³¤È¤Ê¤¯¡¢¤½¤Î¸å¤â9Ç¯´Ö¥¸¥å¥Ë¥¢¤È¤·¤Æ²¼ÀÑ¤ß»þÂå¤ò²á¤´¤·¤Þ¤¹¡£2015Ç¯¤Ë¤ÏSixTONES¤ò·ëÀ®¤·¡¢¼¡´ü¥Ç¥Ó¥å¡¼¸õÊä¤È¸À¤ï¤ìÂ³¤±¤Ê¤¬¤é¡¢Ê£¿ô¤Î¸åÇÚ¥°¥ë¡¼¥×¤Î¥Ç¥Ó¥å¡¼¤ò¸«Á÷¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤Î¸å¡¢SixTONES¤Ï2020Ç¯¤ËCD¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¤Þ¤¹¤¬¡¢Snow Man¤È¤ÎÎ¾AÌÌ¥·¥ó¥°¥ë¤ÇÆ±»þ¥Ç¥Ó¥å¡¼¤È¤¤¤¦·Á¤Ë¡£¾¦¶ÈÅª¤Ë¤ÏÀ®¸ù¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤ÏÃ±ÆÈ¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¤ÆÍß¤·¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦À¼¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¡¸¬µõ¤µ¤òËº¤ì¤Ê¤¤ÂÖÅÙ¤¬°õ¾ÝÅª
¡¡¤½¤¦¤·¤¿·Ð¸³¤¬¤¢¤ë¤«¤é¤«¡¢¾¾Â¼¤µ¤ó¤Ï¤É¤ó¤Ê»þ¤âÉâÂÎ©¤Ä¤³¤È¤¬¤Ê¤¤¤É¤³¤í¤«¡¢¤´¼«¿È¤Î¤³¤È¤ò¤À¤¤¤Ö¸¬Â½¤¹¤ë·¹¸þ¤¬¤¢¤ë¤è¤¦¤Ç¤¹¡£2021Ç¯¾åÈ¾´ü¤Ë¡¢½é¤á¤Æ¡ØViVi ¹ñÊõµé¥¤¥±¥á¥ó¥é¥ó¥¥ó¥°¡ÙNOWÉôÌç¤Ç1°Ì¤È¤Ê¤Ã¤¿ºÝ¤Ë¤Ï¡¢¡ÖÃÏÆ»¤Ë´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤é½çÈÖ¤¬²ó¤Ã¤Æ¤¤¿¡¢¤È¤¤¤¦°õ¾Ý¤Ç¤¹¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤ò´ó¤»¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤³¤ì¤Ï¡¢¾¾Â¼¤µ¤ó¤¬²¿Ç¯¤«¥é¥ó¥¯¥¤¥ó¤·¤Æ¤¤¤ë´Ö¤Ë¡¢¸åÇÚ¤ÎÊ¿Ìî»çÍÔ¤µ¤ó¡Ê¸½Number_i¡Ë¡¢±ÊÀ¥Î÷¤µ¤ó¡ÊKing ¡õ Prince¡Ë¤¬¡¢Àè¤ËNOWÉôÌç¤ÇÅÂÆ²Æþ¤ê¤·¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤«¤éÍè¤¿È¯¸À¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£¤·¤«¤·¡¢¾¾Â¼¤µ¤ó¤âNOWÉôÌçÏ¢ÇÆÃ£À®¤ÇÆ²¡¹¤ÎÅÂÆ²Æþ¤ê¤ò²Ì¤¿¤·¡¢¾å½Ò¤·¤¿¤è¤¦¤Ë»Ë¾å½é¤Î3´§¤òÃ£À®¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¢¡Ä«¥É¥é¡Ö¥«¥à¥«¥à¡×¤Ç¡ÈÌ¤µ¤ó¡É¥Ö¡¼¥à¤òµ¯¤³¤¹
¡¡¤½¤ó¤Ê¾¾Â¼¤µ¤ó¤¬ÇÐÍ¥¤È¤·¤ÆºÇ½é¤ËÀ¤´Ö¤Ë¡È¸«¤Ä¤«¤Ã¤¿¡É¤Î¤Ï¡¢NHKÏ¢Â³¥Æ¥ì¥Ó¾®Àâ¡Ø¥«¥à¥«¥à¥¨¥ô¥ê¥Ð¥Ç¥£¡Ù¡£¥Ò¥í¥¤¥ó¤ÎÉ×Ìò¤È¤Ê¤ëÃÎÅª¤Ç¤µ¤ï¤ä¤«¹¥ÀÄÇ¯¤Ê¡ÖÌ¤µ¤ó¥Ö¡¼¥à¡×¤ò´¬¤µ¯¤³¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡¤³¤Îº¢¤«¤é¾¾Â¼¤µ¤ó¤Ï¡¢SixTONES¤È¤·¤Æ²»³ÚÈÖÁÈ¤Ê¤É¤Ë½Ð¤ë¤È¡¢¡Ö¥¢¥¤¥É¥ë¤À¤Ã¤¿¤Î!?¡×¤ÈÂ¿¤¯¤Î»ëÄ°¼Ô¤Ë¶Ã¤«¤ì¤ëÂ¸ºß¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤ì¤Û¤É¡¢¥¢¥¤¥É¥ë¤Î¥ª¡¼¥é¤ò¾Ã¤·¡¢¾þ¤é¤Ê¤¤»Ô°æ¤Î¿Í¤È¤Ê¤ë¤Î¤¬¤¦¤Þ¤¤¡£
¡¡Ìò¤ËÆþ¤ê¹þ¤ß¡¢²È¤Î¶á½ê¤ä»Å»ö¾ì¤Ç¶öÁ³½Ð²ñ¤¦¤³¤È¤â¤¢¤ê¤¨¤½¤¦¤È»×¤ï¤»¤Æ¤¯¤ì¤ë¡£¤½¤·¤ÆÏÃ¤·½Ð¤¹¤ÈÌÀÏ¯²÷³è¤Ç¡¢¥¤¥±¥á¥ó¤Ê¤Î¤ËÉ¡¤Ë¤Ä¤¯´¶¤¸¤¬Ìµ¤¤¤Î¤¬±é¼Ô¤È¤·¤Æ¤Î¾¾Â¼¤µ¤ó¤Ê¤Î¤Ç¤¹¡£
¡¡¤½¤Î¸å¤âÏÃÂêºî¤Ë½Ð±é¤·¤Æ¤¤¿¾¾Â¼¤µ¤ó¤¬¡¢¤µ¤é¤ËÇÐÍ¥¤È¤·¤Æ¤ªÃã¤Î´Ö¤ÎÇ§ÃÎÅÙ¤ò¾å¤²¤¿¤Î¤Ï¡¢2024Ç¯¤Î¥É¥é¥Þ¡ØÀ¾±à»û¤µ¤ó¤Ï²È»ö¤ò¤·¤Ê¤¤¡Ù¡ÊTBS·Ï¡Ë¤Ç¤¹¡£»ÒÈÑÇº¤Ê¤¬¤é¤â¡¢»Å»ö¤È°é»ù¤ÎÎ¾Î©¤ËË»»¦¤µ¤ì¤ë¥·¥ó¥°¥ë¥Õ¥¡¡¼¥¶¡¼¤ò¥ê¥¢¥ë¤Ë±é¤¸¡¢Â¿¤¯¤Î»ëÄ°¼Ô¤Î¶¦´¶¤ò¸Æ¤Ó¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡±Ç²è¤Ç¤â¡¢½éÀ¼Í¥¤òÌ³¤á¤¿¿·³¤À¿´ÆÆÄ¤Î¡Ø¤¹¤º¤á¤Î¸ÍÄù¤Þ¤ê¡Ù¡¢¥Ñ¥Ë¥Ã¥¯¾ã³²¤ÎÀÄÇ¯¤òÁ¡ºÙ¤Ë±é¤¸¤¿¡ØÌëÌÀ¤±¤Î¤¹¤Ù¤Æ¡Ù¤Ê¤É¤Ç¿ô¡¹¤Î¾Þ¤ò³ÍÆÀ¡£º£Ç¯¸ø³«¤ÎÃ±ÆÈ¼ç±éºî¡ØÉÃÂ®5¥»¥ó¥Á¥á¡¼¥È¥ë¡Ù¡ÊÅìÊõ¡Ë¤Ï¡¢¶½¹Ô¼ýÆþ20²¯±ß¤òÆÍÇË¤¹¤ë¥Ò¥Ã¥Èºî¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤¤¤º¤ì¤âºÙ¤«¤ÊÉ½¾ð¤äÀ¼¿§¤Î°ã¤¤¤ÇÊ£»¨¤Ê¿´¾ð¤òÉ½¸½¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢Èà¤ò¥¢¥¤¥É¥ë¤À¤Èµ¤¤Å¤«¤Ê¤¤¿Í¤¬Â³½Ð¤¹¤ë¤Î¤âÇ¼ÆÀ¤Ç¤¹¡£
