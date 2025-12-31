º´µ×´Ö¼ëè½¡ÖÍ¥¾¡¤¹¤ë¤¿¤Ó¤Ë¥É¥ó¥Ú¥ê³«¤±¤Æ´¥ÇÕ¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡×¡¡»Õ¾¢¡¦Èøºê¾»Ê¤µ¤ó¤òÄÉÅé
¡¡½÷»Ò¥×¥í¥´¥ë¥Õ¤Îº´µ×´Ö¼ëè½¡ÊÂçÅì·úÂ÷¡Ë¤¬£³£±Æü¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¤·¡¢¹ñÆâÃË»Ò¥Ä¥¢¡¼ºÇÂ¿¤ÎÄÌ»»£¹£´¾¡¤òµó¤²¤¿»Õ¾¢¤Ç¡¢º£·î£²£³Æü¤Ë»àµî¤·¤¿Èøºê¾»Ê¤µ¤ó¡ÊµýÇ¯£·£¸¡Ë¤òÄÉÅé¤·¤¿¡£
¡¡º´µ×´Ö¤ÏÃæ³Ø£³Ç¯»þ¤«¤éÈøºê¤µ¤ó¤Ë»Õ»ö¡£º£µ¨¤Ï½éÍ¥¾¡¤ò´Þ¤à£´¾¡¤òµó¤²¤ÆÇ¯´Ö½÷²¦¤Ëµ±¤¤¤¿¡£º£·î£²Æü¤ËÈøºê¤µ¤ó¤Î¤â¤È¤òË¬¤Í¤¿ºÝ¤Ë¤Ï¡Öº£Ç¯¤Ï¤è¤¯´èÄ¥¤Ã¤¿¤Ê¡£¥á¥¸¥ã¡¼¤Ï¼è¤Ã¤Æ¤Ê¤¤¤Î¤«¡©¡×¤È¥Ï¥Ã¥Ñ¤ò¤«¤±¤é¤ì¡¢¡Ö¥á¥¸¥ã¡¼¤ò¼è¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë´èÄ¥¤ê¤Þ¤¹¡×¤ÈÌóÂ«¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡º´µ×´Ö¤Ï¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ç¡ÖËÜÅö¤Ë¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤´Ì½Ê¡¤ò¤ªµ§¤ê¤·¤Þ¤¹¡×¤È¸Î¿Í¤ò¤·¤Î¤ó¤À¡£
¡¡¥³¥á¥ó¥È¤Ï°Ê²¼¤ÎÄÌ¤ê¡£
¡Ö¥´¥ë¥Õ³¦¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤â»ä¤Î¥´¥ë¥Õ¿ÍÀ¸¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤â¤Ê¤¯¤Æ¤Ï¤Ê¤é¤Ê¤¤Â¸ºß¤À¤Ã¤¿¥¸¥ã¥ó¥Ü¤µ¤ó
ÆÍÁ³¤ÎÊÌ¤ì¤Ç¼õ¤±»ß¤á¤¤ì¤º
¥³¥á¥ó¥È¤ò¸øÉ½¤¹¤ë¤Î¤¬ÃÙ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤¿
¤³¤Î¼ä¤·¤¤µ¤»ý¤Á¤¬ÅÓÀä¤¨¤ë¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¤·
¤¤¤Þ¤¹¤°¤Ë¤Ç¤â²ñ¤¤¤¿¤¤¤±¤ì¤É
¿·Ç¯¤Ë¸þ¤±¤Æ¼«Ê¬¤ÎÃæ¤Ç£±ÊâÆ§¤ß½Ð¤¹¤È¤¤¤¦°ÕÌ£¤Ç¤â
º£ÆüÅê¹Æ¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿
»î¹ç¤«¤éµ¢¤Ã¤Æ¤¤ÆÌÛ¡¹¤ÈÎý½¬¤¹¤ë»ÑÀª
½àÈ÷¤¹¤ë¤³¤È¤ÎÂçÀÚ¤µ
¸À¤¤½Ð¤·¤¿¤é¥¥ê¤¬¤Ê¤¤¤Û¤É¤Î¤³¤È¤òÇØÃæ¤Ç¸«¤»¤ÆÄº¤¤Þ¤·¤¿
¤¿¤¯¤µ¤ó¤«¤±¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿¸ÀÍÕ¤Ï°ìÀ¸Ëº¤ì¤Þ¤»¤ó
¤³¤ì¤«¤é¤â¤¿¤Ã¤¯¤µ¤ó¾¡¤Ã¤ÆÊó¹ð¤Ë¤¤¤¤Þ¤¹
Í¥¾¡¤¹¤ë¤¿¤Ó¤Ë¥É¥ó¥Ú¥ê³«¤±¤Æ´¥ÇÕ¤·¤Þ¤·¤ç¤¦
¤É¤ó¤Ê¾¡¤ÁÊý¤ò¤·¤Æ¤â
²¶¤Ï¤³¤¦¤À¤Ã¤¿¤È¼«Ëý¤²¤Ê´é¤·¤Æ¸À¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤
»ä¤ÎÆ´¤ì¤Î¿Í¤Ç¤³¤ì¤«¤é¤â¤º¤Ã¤ÈÂç¹¥¤¤Ê¿Í¤Ç¤¹
¤Þ¤À¼ä¤·¤¯¤ÆÈá¤·¤¯¤Æ¤¿¤Þ¤é¤Ê¤¤¤±¤É
ÀäÂÐ¤Ë¸«¤Æ¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤ë¤Î¤Ç
¡È¤è¤¯´èÄ¥¤Ã¤¿¤¾¼ëè½¡ª¡É¤È
Âç¤¤ÊÂÎ¤Ç¥Ï¥°¤·¤ÆË«¤á¤ÆÄº¤±¤ë¤è¤¦¤Ë
¤³¤ì¤«¤é¤âÁ°¤ò¸þ¤¤¤Æ´èÄ¥¤ê¤Þ¤¹
ËÜÅö¤Ë¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿
¤´Ì½Ê¡¤ò¤ªµ§¤ê¤·¤Þ¤¹¡×