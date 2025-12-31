¡ÖÏ·¸å¤°¤é¤¤ìÔÂô¤·¤¿¤Ã¤Æ¤¤¤¤¤è¤Í¡©¡×ÃùÃß6,000Ëü±ß¤Î¸µ²ñ¼Ò°÷¤¬¡Ò¥Ó¥¸¥Í¥¹¥¯¥é¥¹Î¹¹Ô¡Ó¤ò³Ú¤·¤ó¤ÀËö¡¢¡È7Ç¯¸å¤ËÄ¾ÌÌ¤·¤¿¸½¼Â¡É
ÄêÇ¯Âà¿¦¤ò·Þ¤¨¡¢¡Ö¤³¤ì¤Þ¤Ç´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¿¤Î¤À¤«¤é¡¢Ï·¸å¤°¤é¤¤¤Ï¹¥¤¤Ê¤³¤È¤Ë¤ª¶â¤ò»È¤¤¤¿¤¤¡×¤È¹Í¤¨¤ë¿Í¤Ï¾¯¤Ê¤¯¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£Î¹¹Ô¤ä¼ñÌ£¡¢³°¿©¤Ê¤É¡¢¸½Ìò»þÂå¤Ë¤ÏÍÞ¤¨¤Æ¤¤¿»Ù½Ð¤ò²ò¶Ø¤¹¤ë¤³¤È¼«ÂÎ¤Ï¡¢¤´¤¯¼«Á³¤ÊÎ®¤ì¤È¤â¸À¤¨¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£°ìÊý¤Ç¡¢Ï·¸å¤Î¼ýÆþ¤ÏÇ¯¶â¤¬Ãæ¿´¤È¤Ê¤ê¡¢°åÎÅÈñ¤ä²ð¸îÈñ¤Ê¤É¡¢¾Íè¤òÀµ³Î¤Ë¸«ÄÌ¤·¤Ë¤¯¤¤½ÐÈñ¤âÁý¤¨¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£¡Ö½½Ê¬¤ÊÃùÃß¤¬¤¢¤ë¤«¤éÂç¾æÉ×¡×¤È¤¤¤¦È½ÃÇ¤¬¡¢¿ôÇ¯¸å¤ËÍÉ¤é¤°¥±¡¼¥¹¤âÄÁ¤·¤¯¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£Ï·¸å¤ÎìÔÂô¤Ï¡¢¤¤¤Ã¤¿¤¤¤É¤³¤Þ¤Ç¤¬¡ÈµöÍÆÈÏ°Ï¡É¤Ê¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¡Ö°ìÀ¸¤Ë°ìÅÙ¤¯¤é¤¤¡¢¤¤¤¤¤è¤Ê¡×
ÅÔÆâ¶á¹Ù¤Ë½»¤à¸µ²ñ¼Ò°÷¤Îº´Æ£·ò°ì¤µ¤ó¡Ê²¾Ì¾¡¦68ºÐ¡Ë¡£Âç¼ê¥á¡¼¥«¡¼¤ÇÄ¹Ç¯Æ¯¤¡¢60ºÐ¤ÇÄêÇ¯Âà¿¦¡£Âà¿¦¶â¤ÈÍÂÃù¶â¤ò¹ç¤ï¤»¤¿¶âÍ»»ñ»º¤ÏÌó6,000Ëü±ß¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£»ý¤Á²È¤Ï¤¹¤Ç¤Ë´°ºÑ¡£
¡ÖÇ¯¶â¤âÉ×ÉØ¤Ç·î25Ëü±ß¤Û¤ÉÆþ¤ë¸«¹þ¤ß¤Ç¤·¤¿¤·¡¢ÀµÄ¾¡¢Ï·¸å¤Î¤ª¶â¤Ï¿´ÇÛ¤·¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡×
Âà¿¦¤«¤é2Ç¯¸å¡¢º´Æ£¤µ¤óÉ×ºÊ¤Ï¥è¡¼¥í¥Ã¥Ñ¤Ø¤ÎÄ¹´üÎ¹¹Ô¤ò·èÃÇ¤·¤Þ¤¹¡£±ýÉü¤Ï¥Ó¥¸¥Í¥¹¥¯¥é¥¹¡£¸½ÃÏ¤Ç¤Ï4¤ÄÀ±¡¦5¤ÄÀ±¥¯¥é¥¹¤Î¥Û¥Æ¥ë¤ËÇñ¤Þ¤ê¡¢Èþ½Ñ´Û½ä¤ê¤ä¸½ÃÏ¥Ä¥¢¡¼¤òËþµÊ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ö¥¨¥³¥Î¥ß¡¼¤ÇÂÎ¤òÄË¤á¤ë¤è¤ê¡¢¾¯¤·ìÔÂô¤·¤Æ³Ú¤Ë¹Ô¤³¤¦¡¢¤Ã¤Æ¡£ºÊ¤â¡ØÏ·¸å¤°¤é¤¤ìÔÂô¤·¤¿¤Ã¤Æ¤¤¤¤¤è¤Í¡©¡Ù¤ÈÇØÃæ¤ò²¡¤·¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡×
¤³¤ÎÎ¹¹Ô¤Ç¤«¤«¤Ã¤¿ÈñÍÑ¤Ï¡¢2¿Í¤Ç¤ª¤è¤½350Ëü±ß¡£¤½¤Î¸å¤â¡¢Ç¯¤Ë1²ó¤Ï³¤³°¡¢¹ñÆâÎ¹¹Ô¤â´Þ¤á¤ë¤ÈÇ¯´Ö¤Ç200Ëü±ßÁ°¸å¤òÎ¹¹Ô¤ä¼ñÌ£¤Ë»È¤¦À¸³è¤¬Â³¤¤Þ¤·¤¿¡£
ÊÑ²½¤¬Ë¬¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢Âà¿¦¤«¤é7Ç¯¤Û¤É·Ð¤Ã¤¿º¢¤Ç¤¹¡£
¡ÖÄÌÄ¢¤ò¸«¤Æ¡¢»×¤ï¤ºÀ¼¤¬½Ð¤Þ¤·¤¿¡£¡Ø¤¢¤ì¡¢¤³¤ó¤Ê¤Ë¸º¤Ã¤Æ¤¿¤Ã¤±¡©¡Ù¤È¡×
¶âÍ»»ñ»º¤Ï¡¢6,000Ëü±ß¤«¤éÌó3,200Ëü±ß¤Þ¤Ç¸º¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£Âç¤¤ÊÅê»ñ¤Î¼ºÇÔ¤¬¤¢¤Ã¤¿¤ï¤±¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£Î¹¹Ô¡¢³°¿©¡¢¼Ö¤ÎÇã¤¤ÂØ¤¨¡¢²È¤Î¥ê¥Õ¥©¡¼¥à¡½¡½°ì¤Ä¤Ò¤È¤Ä¤Ï¡ÖÏ·¸å¤Î³Ú¤·¤ß¡×¤È¤·¤ÆÇ¼ÆÀ¤·¤Æ¤¤¤¿»Ù½Ð¤ÎÀÑ¤ß½Å¤Í¤Ç¤·¤¿¡£
¤µ¤é¤ËÄÉ¤¤ÂÇ¤Á¤ò¤«¤±¤¿¤Î¤¬¡¢°åÎÅÈñ¤Ç¤¹¡£º´Æ£¤µ¤ó¤Ï»ýÉÂ¤Î°²½¤ÇÄÌ±¡¤¬Áý¤¨¡¢ºÊ¤âÉ¨¤Î¼ê½Ñ¤ò¼õ¤±¤ë¤³¤È¤Ë¡£¹â³ÛÎÅÍÜÈñÀ©ÅÙ¤òÍøÍÑ¤·¤Æ¤â¡¢¼«¸ÊÉéÃ´¤äº¹³Û¥Ù¥Ã¥ÉÂå¡¢ÄÌ±¡¸òÄÌÈñ¤Ê¤É¤Ç¡¢Ç¯´Ö¤Î°åÎÅ´ØÏ¢»Ù½Ð¤ÏÁÛÄê¤òÄ¶¤¨¤Þ¤·¤¿¡£
¡ÖìÔÂô¤·¤¿¤³¤È¼«ÂÎ¤ò¸å²ù¤·¤Æ¤¤¤ë¤ï¤±¤¸¤ã¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¡£¤Ç¤â¡¢¡È¤³¤Î¥Ú¡¼¥¹¤ÇÂç¾æÉ×¤À¡É¤Èµ¿¤ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¼«Ê¬¤¬´Å¤«¤Ã¤¿¡×
¡Ö¤â¤¦¥Ó¥¸¥Í¥¹¥¯¥é¥¹¤Ï¾è¤é¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤Í¡×
ÁíÌ³¾Ê¡Ø²È·×Ä´ºº¡Ê2024Ç¯¡Ë¡Ù¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¹âÎðÉ×ÉØ¤Î¤ß¤ÎÌµ¿¦À¤ÂÓ¤ÎÊ¿¶Ñ¾ÃÈñ»Ù½Ð¤Ï·îÌó25.6Ëü±ß¡£°ìÊý¡¢²Ä½èÊ¬½êÆÀ¤ÏÌó22.2Ëü±ß¤Ç¡¢·î¤ËÌó3Ëü±ß¤ÎÀÖ»ú¤¬À¸¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤Îº¹³Û¤Ï¡¢ÃùÃß¤Î¼è¤êÊø¤·¤ÇÊä¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¼ÂÂÖ¤Ç¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢¸üÀ¸Ï«Æ¯¾Ê¤ÎÄ´ºº¤Ç¤Ï¡¢75ºÐ°Ê¾å¤Ë¤Ê¤ë¤È°åÎÅÈñ¤Î¼«¸ÊÉéÃ´Áí³Û¤¬Áý²Ã¤¹¤ë·¹¸þ¤â¼¨¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Î¹¹Ô¤ä¼ñÌ£¤È°ã¤¤¡¢°åÎÅ¡¦²ð¸îÈñ¤Ï¡Ö¤ä¤á¤¿¤¯¤Æ¤â¤ä¤á¤é¤ì¤Ê¤¤»Ù½Ð¡×¤Ç¤¹¡£
º´Æ£¤µ¤ó¤Î¾ì¹ç¡¢Ç¯¶â¼ýÆþ¤À¤±¤Ç¤ÏÀ¸³èÈñ¤òÏÅ¤¤¤¤ì¤º¡¢ÃùÃß¼è¤êÊø¤·³Û¤¬ÁÛÄê°Ê¾å¤ËËÄ¤é¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¸½ºß¡¢º´Æ£¤µ¤óÉ×ºÊ¤ÏÎ¹¹Ô¤ÎÉÑÅÙ¤ò¸º¤é¤·¡¢²È·×¤ò¸«Ä¾¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ö¤â¤¦¥Ó¥¸¥Í¥¹¥¯¥é¥¹¤Ï¾è¤é¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£¹Ô¤¯¤È¤·¤Æ¤â¶á¾ì¡£ÀµÄ¾¡¢¾¯¤·¼ä¤·¤¤µ¤»ý¤Á¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¡×
¤½¤ì¤Ç¤â¡¢º´Æ£¤µ¤ó¤Ï¤³¤¦Â³¤±¤Þ¤¹¡£
¡ÖìÔÂô¤¬Á´Éô¥À¥á¤À¤È¤Ï»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£¤¿¤À¡¢¡È²¿Ç¯Â³¤±¤ë¤«¡É¡È¤É¤³¤Ç¥Ö¥ì¡¼¥¤ò¤«¤±¤ë¤«¡É¤ò¹Í¤¨¤º¤ËÁö¤êÂ³¤±¤¿¤Î¤¬ÌäÂê¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤·¤ç¤¦¡×
Ï·¸å¤ÎìÔÂô¤Ï¡¢¿ÍÀ¸¤òË¤«¤Ë¤¹¤ë°ìÊý¤Ç¡¢¾Íè¤Î°Â¿´¤òÀÅ¤«¤Ëºï¤Ã¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£¡Öº£¤ò³Ú¤·¤à¡×¤³¤È¤È¡ÖÀè¤ËÈ÷¤¨¤ë¡×¤³¤È¡£¤½¤Î¥Ð¥é¥ó¥¹¤ò¤É¤¦¼è¤ë¤«¤¬¡¢Ï·¸å¤ÎËþÂÅÙ¤òÂç¤¤¯º¸±¦¤¹¤ë¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£