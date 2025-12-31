寒い冬。温かい温泉だけでなく、美味しい料理も楽しみたい……。料亭を探しに外出せずとも、そんなちょっと欲張りな願いを叶えてくれる「食事も美味しい」温泉・温泉旅館は日本各地に存在します。海の幸など旬の食材が豊富ないまこそ、思い切って足を運んでみてはいかがでしょうか。そこで、今回は「温泉総選挙2025」の結果をもとに、心もおなかも満たせる「食事がおいしい温泉ランキング」TOP3を紹介します。

“美味しい食事も味わえる”温泉ランキング

今日は大晦日。明日から2026年ですね。

寒い冬には「温泉」で温まりたいのはもちろんのこと、欲をいえば同時に美味しいごはんも食べて心も満たされたい。そんな旅行プランを考えたことのある人はいませんか？

実はわざわざ温泉街に出かけなくても、おいしい食事を提供してくれる温泉が日本各地にあるのです！ まさにグルメな旅にも打ってつけ、一挙両得な温泉、というわけですね。

そこで今回、一般社団法人ジャパンデザイン「旅して日本プロジェクト」主催、5省庁の後援のもと行われた「温泉総選挙2025」から、グルメで心もおなかも満たしてくれる「食事がおいしい温泉ランキング」TOP3を紹介します。

【調査概要】

■主催：旅して日本プロジェクト

■後援：環境省、内閣府、総務省、経済産業省、観光庁（順不同）

■エントリー対象者：全国の温泉地

■エントリー温泉地数：77温泉地

■エントリー部門：絶景部門、美肌部門、秘湯／名湯部門、レジャー／街ぶら部門、湯治ウェルネス部門、歴史／文化部門、健康／スポーツ部門、おもてなし部門

■投票人数：5万0,275人

■投票総数：7万4,314票※

※ WEB投票とリアル投票いずれも、好きな温泉地に最大2回投票可能とした。

■投票期間：2025年8月8日〜2025年10月31日

第3位 湯の児温泉 海と夕やけ（熊本県）

［画像］湯の児温泉の風景※PIXTA

熊本・湯の児温泉（ゆのこ温泉）にある「海と夕やけ」は、全室オーシャンビューの温泉宿で、その名の通り、目の前に広がる不知火海と夕日を楽しめる贅沢な滞在が魅力です。

日本名湯100選にも選ばれた「湯の児温泉」は、弱アルカリ性の湯が肌に優しく「美人の湯」と称される泉質です。その優れた効能は傷ついた海亀が湯浴みをしていたという伝説や、約1900年前に当時の天皇が「湯の児」と名付けた逸話が伝わるほど。

源泉掛け流しの大浴場や展望露天風呂からみえる絶景が、心も癒してくれます。夕日に燃える海の先に、遠く対岸の天草諸島がうっすらと見える景観はここでしか味わえません。

食事は約60種類以上の豊富な和洋中バイキングが人気で、太刀魚をはじめとする新鮮な地元の魚介類や熊本の野菜、あしきた牛など地産地消の素材を使った多彩なメニューが並びます。刺身や寿司、肉料理、デザートまでバラエティ豊かで、夕暮れ時には海を眺めながらの食事が旅の思い出になるはずです。おすすめは湯の児特製カレー。なんと朝と夜で違う味付けが用意されています。ドリンクのラインナップには豊富なお酒も並ぶので、大人旅にもおすすめ。

バイキングだけでなく、旬の地元素材を使った一品料理やコース料理も事前予約で楽しめます。湯と食の両方で、海辺の宿ならではの時間を提供してくれる温泉宿です。

第2位 高志の宿郄島屋（新潟県）

温泉旅館 岩室温泉 高志の宿※PIXTA

新潟・岩室温泉の「高志の宿 高島屋」は、江戸時代の庄屋屋敷を改装したくつろぎ処や、明治時代の部屋を手つかずのまま残した、歴史ある趣が魅力の温泉旅館。国登録有形文化財にも登録された建物は、四季の庭園を臨む落ち着いた空間で、ゆったりと過ごせる和の趣を感じさせます。将棋「棋聖戦」、囲碁「十段戦」の対局室も備えているので、見覚えがある人もいるかもしれませんね。

温泉は男湯・女湯ともに、檜の浴槽でできた源泉かけ流しの大浴場、露天風呂の2種類が用意されています。男湯の大浴場は特に珍しい「古代檜」の浴槽。神聖な香りでも癒されそうです。一方、女湯の露天風呂では天井の透明窓から美しい星空を眺めることができます。男女で異なる入浴体験があるのも魅力的ですね。露天風呂付きの客室もあり、静寂と自然を感じながら湯浴みができます。

岩室温泉の湯には「硫黄」と「塩分」が両方入っており、これは日本でも非常にめずらしい貴重な泉質といいます。かけ流しの露天風呂では温泉の鉄分が硫黄と結合して、お湯が黒くみえるそうです。

そして肝心の料理はというと、宿のキャッチコピーに「泊まれる料亭」と据えるほどのクオリティ。新潟を代表する豊かな食材を使った会席料理が中心で、その日仕入れた山海の幸や地元の野菜が味わえる贅沢な献立が、季節ごとに用意されています。なんといっても新潟ですから、コシヒカリなどお米が一級品。秋には新米を楽しめます！

一部プランでは客室に食事を運んでいただけるサービスもあり、周囲の喧騒を気にせず料理を堪能できます。源泉かけ流しの珍しいお湯と、日本海・越後の恵みで織りなす特別な日本料理が心ゆくまで癒してくれるお宿です。

第1位 いわない温泉郄島旅館（北海道）

北海道岩内郡共和町の風景※PIXTA

北海道岩内町にある「高島旅館」は、漁師町ならではの新鮮な海の幸を味わえる宿として人気の湯宿です。

毎朝、旅館の主人が自ら漁港を訪れ、その日水揚げされた旬の魚介を厳選して仕入れます。夕食・朝食ともに地元の海の恵みをたっぷり楽しめるのが魅力です。特に11品で構成される夕食のおまかせコースには、旬の刺身やあわび・蟹をはじめとした海鮮料理がズラリと並びます。どれも丁寧な調理によって素材の旨みを引き出した逸品で、北海道の食文化を体感できるのがポイントです。

もちろん温泉にも魅力がたくさん。岩内温泉にはナトリウムー炭酸水素塩・塩化物泉が含まれており、滑らかな「うる肌」の湯として評価されています。浴槽はヒバ、壁は杉でつくられているので、お湯に浸かりながら木の香りに包まれ、癒しのひとときを過ごせます。

完備されているサウナでさらに汗をかいたあとは、開放的な露天風呂でうるおいをチャージ。四季折々の景観で目にも楽しい温泉となっているんです。

北海道の旅館でも一、二を争う食と温泉を両方叶えるお宿としておすすめです！ この冬、ぜひ足を運んでみてはいかがでしょうか。