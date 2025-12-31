¤¢¤¤¤ß¤ç¤ó¡¢¡Ö¥Ð¥Ã¥¯¥È¥¥¡¼¥¶¥Ø¥¢¡¼¡ª¡×¡¡¥Ë¥å¡¼¥Ø¥¢¤È·ã»÷¤Î»Ò¶¡»þÂå¤Î¤¢¤¤¤ß¤ç¤ó¡Ê£·¡Ë¤ò¸ø³«
¥·¥ó¥¬¡¼¡¦¥½¥ó¥°¥é¥¤¥¿¡¼¤¢¤¤¤ß¤ç¤ó¡Ê30¡Ë¤¬31Æü¤Þ¤Ç¤ËX¡Êµì¥Ä¥¤¥Ã¥¿¡¼¡Ë¤ò¹¹¿·¡£31Æü¤ÎÂè76²óNHK¹ÈÇò²Î¹çÀï¤Ç¡Ö¥Ó¡¼¥Ê¥¹¥Ù¥ë¥È¡×¤ò²Î¾§¤¹¤ë¤Î¤òÁ°¤Ë¡¢¡Ö¤¢¤¤¤ß¤ç¤ó¡Ê7¡Ë¡×¤Î¥¯¥ì¥¸¥Ã¥È¤Ç¡¢¥Õ¥¡¥ó¤Ë´¶¼Õ¤È¡¢7²óÌÜ¤Î½Ð¾ì¤È¤Ê¤ë¹ÈÇò¤Ø¤Î°Õµ¤¹þ¤ß¤ò¤Ä¤Å¤Ã¤¿¡£
¤¢¤¤¤ß¤ç¤ó¤Ï¡¢Ç¯Ëö¤¬¶á¤Å¤¯¤È¡¢¹ÈÇò½Ð¾ì²ó¿ô¤ò¡¢¿·Ê¹¤ÎÇ¯ÎðÉ½µ¤Î¤è¤¦¤Ëµ¤·¤¿¡Ö¤¢¤¤¤ß¤ç¤ó¡Ê5¡Ë¡×¤Ê¤É¤Î¥¯¥ì¥¸¥Ã¥È¤Ç¡¢»Ò¤É¤â»þÂå¤Î¼Ì¿¿¤È¤È¤â¤Ë¥¢¥Ã¥×¤·¡¢¥Õ¥¡¥ó¤Ø¤Î´¶¼Õ¤È¹ÈÇò¤Ø¤Î°Õµ¤¹þ¤ß¤ò¥Ý¥¹¥È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£22Ç¯11·î16Æü¤Ï¡Ö4ºÐ¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÏÃ¤¹4ºÐ¤Î»þ¤ÎÆ°²è¤È¤È¤â¤Ë¡Ö¤¢¤¤¤ß¤ç¤ó¡Ê4¡Ë¡×¤Î¥¯¥ì¥¸¥Ã¥È¤Ç¥Õ¥¡¥ó¤Ø¤Î´¶¼Õ¤È¹ÈÇò¤Ø¤Î°Õµ¤¹þ¤ß¤ò¤Ä¤Å¤Ã¤¿¡£23Ç¯12·î30Æü¤Ë¤Ï¤¢¤¤¤ß¤ç¤ó¡Ê5¡Ë¤Î¥¯¥ì¥¸¥Ã¥È¤Ç¡Ö¥´¥Ã¥´¥´¥Ã¥´¥´¡¼¡×¤È¥Ê¥¾¤Î²Î¤ò²Î¤¦»Ò¶¡»þÂå¤Î»Ñ¤ò¸ø³«¡£24Ç¯12·î31Æü¤Ï¤¢¤¤¤ß¤ç¤ó¡Ê7¡Ë¤¬Çò¤¤¥¦¥µ¥®¤òÊú¤Ã¤³¤·¤Æ¤¤¤ë¼Ì¿¿¤ò¥Ý¥¹¥È¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¤¢¤¤¤ß¤ç¤ó¡Ê7¡Ë¤Ï25Ç¯12·î30Æü¡¢¡Ö2025Ç¯¤â¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡¡¼«Ê¬¤Ë¼«¿®¤¬Ìµ¤¯¤Ê¤ëÆü¤â¡¢¥¹¥Æ¡¼¥¸¤«¤é¸«¤¨¤ë·Ê¿§¤äÀ¼±ç¤Ë¤¤¤Ä¤âµß¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£ÌÀÆü¤Î¹ÈÇò²Î¹çÀï¡¢Àº°ìÇÕ²Î¤¤¤Þ¤¹¡£¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡ª³§ÍÍ¡¢ÎÉ¤¤¤ªÇ¯¤ò¤ª·Þ¤¨¤¯¤À¤µ¤¤¢Á^¦Ø^¢Á¡¡¤¢¤¤¤ß¤ç¤ó(7)¡×¤È¤Ä¤Å¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
º£Ç¯¤Î¼Ì¿¿¤Ï¥Ö¥é¥¦¥¹¤òÃå¤¿¥·¥ç¡¼¥È¥«¥Ã¥È¤Î¤¢¤¤¤ß¤ç¤ó¡Ê7¡Ë¡£¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡Ö¤³¤ì¤Ï¤Ê¤ó¤Î¼Ì¿¿¡©¡©¡©¡©¤«¤ï¤¤¤¤¾Ð¾Ð¾Ð¾Ð¡×¡Ö7ºÐ¤º¤Ã¤È¤Þ¤Ã¤Æ¤¿¡×¤Ê¤É¤ÎÈ¿¶Á¤¬¤¢¤ê¡£¤¢¤¤¤ß¤ç¤ó¤Ï¡ÖÊì¤Á¤ã¤ó¤¬¥Ø¥ë¥Ú¥¹¤Ç¤¤Æ¤ë¼Ì¿¿¤òÁ÷¤Ã¤Æ¤¤¿¡×¤ÈÀâÌÀ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¤¢¤¤¤ß¤ç¤ó¤Ï¥Ç¥Ó¥å¡¼10¼þÇ¯¥¤¥ä¡¼¤ËÆÍÆþ¡£1¥«·î¤Û¤ÉÁ°¤ËÈ±¤ÎÌÓ¤ò50¥»¥ó¥Á¤Û¤É¡¢¤Ð¤Ã¤µ¤ê¥«¥Ã¥È¤·¡¢¹ÈÇò¤Ë¤Ï¥·¥ç¡¼¥È¥«¥Ã¥È¤Ç½Ð¾ì¤¹¤ë¡£¡Ö4Ç¯¤¯¤é¤¤Á°¤«¤é¥Ø¥¢¥É¥Í¡¼¥·¥ç¥ó¤¬¤·¤¿¤¯¤Æ¿¤Ð¤·¤Æ¤¤¤Æ¡£4Ç¯´Ö¿¤Ð¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢¼þÇ¯¤â¤¢¤ë¤Î¤Ç¤³¤Î¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤ÇÀÚ¤Ã¤Æ¤âÎÉ¤¤¤Î¤«¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¡×¤ÈÀÚ¤Ã¤¿È±¤Ç¥Ø¥¢¥É¥Í¡¼¥·¥ç¥ó¤ò¹Ô¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£¤¢¤¤¤ß¤ç¤ó¡Ê7¡Ë¤Î¥·¥ç¡¼¥È¥«¥Ã¥È¤Î´é¤¬¡¢º£¤Î¤¢¤¤¤ß¤ç¤ó¤ÈÆ±¤¸¥Ø¥¢¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ç¡Ö¤¨¡¢¤«¤ï¤æ¡¡º£¤È¤ª¤ó¤Ê¤¸È±·¿¤·¤Æ¤ë¡×¡Ö¤³¤Î»þ¤âÈ±Ã»¤¤¡ª¡×¤ÎÈ¿±þ¤â¡£¤¢¤¤¤ß¤ç¤ó¡Ê7¡Ë¤Ï¡Ö¥Ð¥Ã¥¯¥È¥¥¡¼¥¶¥Ø¥¢¡¼¡ª¡×¡Ö¿ÍÀ¸¤ï¤ê¤È¥·¥ç¡¼¥È¤ÎÊý¤¬Â¿¤¤¤«¤â¡×¤È±þ¤¸¤Æ¤¤¤ë¡£