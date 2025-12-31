¹ÈÇò¤Î¡Ö81.4¡ó¡×¤Ï¸½Âå¤Ç¤ÏÉÔ²ÄÇ½¡ÄÀ¤ÂÓ¿Í¿ô¤Î·ã¸º¤Ç·ãÊÑ¤·¤¿¡¢»ëÄ°Î¨¤Î¡Ö·×»»¼°¡×¤È¡Ö²ÁÃÍ¡×
²áµî¤È¤ÎÈæ³Ó¤ÏÌµÍý
¡¡64ºîÌÜ¤È¤Ê¤Ã¤¿NHKÂç²Ï¥É¥é¥Þ¡Ö¤Ù¤é¤Ü¤¦¡ÁÄÕ½Å±É²ÚÇµÌ´È¸¡Á¡×¤ÎÁ´ÏÃÊ¿¶Ñ¤ÎÀ¤ÂÓ»ëÄ°Î¨¤Ï9¡¦5¡ó¤À¤Ã¤¿¡Ê¥Ó¥Ç¥ª¥ê¥µ¡¼¥ÁÄ´¤Ù¡¢´ØÅìÃÏ¶è¡§°Ê²¼Æ±¡Ë¡£¤³¤Î¿ô»ú¤Ï¡ÖÎòÂå¥ï¡¼¥¹¥È2°Ì¡×¤À¤È°ìÉô¤ÇÊó¤¸¤é¤ì¤¿¡£¤À¤¬¡¢40Ç¯Á°¡¢50Ç¯Á°¤Î¥Ç¡¼¥¿¤ò°ú¤ÃÄ¥¤ê½Ð¤·¡¢Èæ¤Ù¤ë¤Î¤ÏÌµÍý¤¬¤¢¤ë¡£À¤ÂÓ»ëÄ°Î¨¤Î»ÅÁÈ¤ß¤ò¹Í¤¨¤ì¤Ð¡¢Æ»Íý¤Ë¹ç¤ï¤Ê¤¤¤³¤È¤¬Ê¬¤«¤ë¡£¡Ú¹âËÙÅßÉ§¡¿ÊüÁ÷¥³¥é¥à¥Ë¥¹¥È¡¢¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ê¥¹¥È¡Û
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¹ÈÇò¤Ç¹â¤¤¡Ö²Î¼êÊÌ»ëÄ°Î¨¡×¤ò½Ð¤·¤¿¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤¿¤Á
¡¡À¤ÂÓ»ëÄ°Î¨¤Ï¤½¤ÎÈÖÁÈ¤ò¤É¤ì¤¯¤é¤¤¤ÎÀ¤ÂÓ¤¬´Ñ¤Æ¤¤¤¿¤«¤Î³ä¹ç¤òÉ½¤¹¡£Îã¤¨¤Ð¡¢100À¤ÂÓÃæ¡¢10À¤ÂÓ¤¬¤½¤ÎÈÖÁÈ¤ò¸«¤Æ¤¤¤¿¤é¡¢À¤ÂÓ»ëÄ°Î¨¤Ï10¡ó¤Ç¤¢¤ë¡£¤½¤ÎÀ¤ÂÓ¤ÎÃ¯¤«1¿Í¤Ç¤â´Ñ¤Æ¤¤¤ì¤Ð¥«¥¦¥ó¥È¤µ¤ì¤ë¡£
¡¡¤À¤¬¡¢¼åÅÀ¤¬¤¤¤¯¤Ä¤«¤¢¤ë¡£¤½¤Î1¤Ä¤Ï¡¢1¿ÍÊë¤é¤·À¤ÂÓ¤â4¿Í°Ê¾åÀ¤ÂÓ¤âÆ±¤¸1À¤ÂÓ¤È¤·¤Æ¥«¥¦¥ó¥È¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¤È¤³¤í¤À¡£¤À¤«¤é»ëÄ°¿Í¿ô¤Ï½Ð¤Ê¤¤¡£
¡¡¤½¤Î¤»¤¤¤â¤¢¤Ã¤Æ¡¢¥Æ¥ì¥Ó¶É¤Ï¤â¤¦À¤ÂÓ»ëÄ°Î¨¤ò»È¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£2020Ç¯4·î°Ê¹ß¤Ï¡Ö²¿¿Í¤¬´Ñ¤Æ¤¤¤¿¤«¡×¤¬Ê¬¤«¤ë¸Ä¿Í»ëÄ°Î¨¤Ë°Ü¹Ô¤·¤¿¡£
¡¡¸Ä¿Í»ëÄ°Î¨¤Ï¡¢´Ñ¤Æ¤¤¤¿¿Í¤ÎÀÊÌ¡¢Ç¯Îð¤Ê¤É¤âºÙ¤«¤¯Ê¬¤«¤ë¡£À¤ÂÓ»ëÄ°Î¨¤È¤Ï¾ðÊóÎÌ¤¬Èæ¤Ù¤â¤Î¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤¡£À¤ÂÓ»ëÄ°Î¨¤Ï¤â¤¦¥Æ¥ì¥Ó¶È³¦°Ê³°¤Î°ìÉô¥Þ¥¹¥³¥ß¤·¤«»È¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£
¡¡Âç²Ï¤ÎÏÃ¤ËÆþ¤ê¤¿¤¤¡£Âè1ºî¤Ï1963Ç¯¤Î¡Ö²Ö¤ÎÀ¸³¶¡×¤À¤Ã¤¿¡£À¤ÂÓ»ëÄ°Î¨Ä´ºº¤Ï62Ç¯12·î¤Ë»Ï¤Þ¤Ã¤¿¡£¤Þ¤ë¤ÇÂç²Ï¤Î³«»Ï¤Ë¹ç¤ï¤»¤¿¤«¤Î¤è¤¦¤À¡£
¡¡¼ç±é¤Ï2ÂåÌÜÈø¾å¾¾ÎÐ¤µ¤ó¤Ç°æ°ËÄ¾É«¤ËÊ±¤·¤¿¡£´ü´ÖÊ¿¶Ñ¤ÎÀ¤ÂÓ»ëÄ°Î¨¤Ï20¡¦2¡ó¡£¤À¤¬¡¢¤³¤Î¿ô»ú¤ò¸½Âå¤ÎÂç²Ï¤ÎÀ¤ÂÓ»ëÄ°Î¨¤ÈÈæ¤Ù¤ë¤Î¤ÏÌµÍý¤¬¤¢¤ë¡£À¤ÂÓ»ëÄ°Î¨¤Ø¤Î¸í²ò¤â¾·¤¯¡£
¡¡Á°Äó¾ò·ï¤¬°ã¤¦¤Î¤À¡£1963Ç¯¤ÎÁ´À¤ÂÓÁí¿ô¤ÏÌó2500Ëü¤Ç¡¢1À¤ÂÓÅö¤¿¤ê¤ÎÊ¿¶Ñ¿Í¿ô¤Ï3¡¦81¿Í¤À¤Ã¤¿¡£¤³¤Î¿ô»ú¤¬¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ç¤¢¤ë¡£3¡¦81¿Í¤ÎÃæ¤«¤éÃ¯¤«1¿Í¤Ç¤â¡Ö²Ö¤ÎÀ¸³¶¡×¤ò´Ñ¤¿¤é¡¢À¤ÂÓ»ëÄ°Î¨¤Ë·ë¤ÓÉÕ¤¤¤¿¡£
¡¡»þ¤ÏÎ®¤ì¡¢2023Ç¯¤ÎÁ´À¤ÂÓÁí¿ô¤ÏÌó5445Ëü¤ËÁý¤¨¤¿¡£¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ç¤¢¤ë1À¤ÂÓÅö¤¿¤ê¤ÎÊ¿¶Ñ¿Í¿ô¤Ï2¡¦23¿Í¤Ë¤Þ¤Ç²¼¤¬¤Ã¤¿¡£1963Ç¯¤Ë¤Ï3¡¦81¿Í¤Î¤¦¤Á1¿Í¤¬ÈÖÁÈ¤ò´Ñ¤ì¤ÐÀ¤ÂÓ»ëÄ°Î¨¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤¿¤¬¡¢2023Ç¯¤Ï2¡¦23¿Í¤Î¤¦¤Á1¿Í¤¬´Ñ¤Ê¤¯¤Æ¤Ï¤Ê¤é¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡£º¹¤Ï1¡¦58¿Í¡£¤â¤È¤â¤È¾¯¤Ê¤¤¿Í¿ô¤À¤«¤é¡¢¤³¤Îº¹¤ÏÂç¤¤¤¡£
¡¡1À¤ÂÓÅö¤¿¤ê¤ÎÊ¿¶Ñ¿Í¿ô¤ÏÇ¯¤òÄÉ¤¦¤´¤È¤Ë¸º¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤ì¤¬Ç¯¡¹¡¢À¤ÂÓ»ëÄ°Î¨¤¬²¼¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ëÍýÍ³¤Î1¤Ä¤Ç¤¢¤ë¡£À¤ÂÓÆâ¤Ç¥Æ¥ì¥Ó¤ò´Ñ¤ë¿Í¤ÎÀäÂÐ¿ô¤¬¸º¤êÂ³¤±¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¡£
¡¡ÌµÏÀ¡¢À¤ÂÓ»ëÄ°Î¨¤Ë¤ÏÈÖÁÈ¤ÎÎÉ¤·°¤·¤äÏ¿²èÎ¨¤¬Âç¤¤¯±Æ¶Á¤¹¤ë¡£Èæ³Ó¤Ç¤¤ë²áµî¤Î¿ô»ú¤Ï¡¢1À¤ÂÓÅö¤¿¤ê¤ÎÊ¿¶Ñ¿Í¿ô¤¬¤½¤¦Âç¤¤¯°ã¤ï¤Ê¤¤10Ç¯´ÖÄøÅÙ¤¬ÂÅÅö¤À¤í¤¦¡£
¡¡1À¤ÂÓÅö¤¿¤ê¤ÎÊ¿¶Ñ¿Í¿ô¤Ï¤³¤¦¿ä°Ü¤·¤¿¡£1960Ç¯¤¬4¡¦13¿Í¡¢80Ç¯¤¬3¡¦22¿Í¡¢90Ç¯¤¬2¡¦99¿Í¡¢2000¿Í¤¬2¡¦67¿Í¡¢10Ç¯¤¬2¡¦59¿Í¡¢20Ç¯¤¬2¡¦21¿Í¡£¤³¤ì¤Ç¤Ï40Ç¯Á°¡¢50Ç¯Á°¤Î¿ô»ú¤ÈÈæ¤Ù¤Æ¤âÀâÆÀÎÏ¤¬¤Ê¤¤¡£¥Æ¥ì¥Ó¶É¤¬À¤ÂÓ»ëÄ°Î¨¤ò»È¤ï¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿ÍýÍ³¤Î1¤Ä¤â²áµî¤Î¿ô»ú¤ÈÈæ³Ó¤Ç¤¤Ê¤¤¤«¤é¤Ç¤¢¤ë¡£
¡Ö¹ÈÇò¡×ºÇ¹â»ëÄ°Î¨¤Ø¤Îµ¿Ìä
¡¡NHK¤Î¡Ö¹ÈÇò²Î¹çÀï¡×¤¬»Ë¾åºÇ¹â¤ÎÀ¤ÂÓ»ëÄ°Î¨¤òµÏ¿¤·¤¿¤Î¤Ï¡Ö²Ö¤ÎÀ¸³¶¡×¤¬ÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¤Î¤ÈÆ±¤¸1963Ç¯¡£¤½¤Î¿ô»ú¤Ï81¡¦4¡ó¤À¤Ã¤¿¡£Âç¤¤Ê¿ô»ú¤À¤¬¶Ã¤¯¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¡£1À¤ÂÓÅö¤¿¤ê¤ÎÊ¿¶Ñ¿Í¿ô¤¬3¡¦81¿Í¤â¤¤¤¿¤Î¤À¤«¤é¡£º£¤È¤ÏÁ°Äó¤¬¤Þ¤ë¤Ç°ã¤Ã¤¿¡£
¡¡NHK¤Ï¤³¤Î»þ¤Î¡Ö¹ÈÇò¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö8000Ëü¿Í¤¬¸«¤¿¡×¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¤³¤ì¤ÏÀ¹¤ê²á¤®¤À¡£À¤ÂÓ»ëÄ°Î¨Ä´ºº¤Ç¤Ï»ëÄ°¿Í¿ô¤Þ¤Ç¤ÏÀäÂÐ¤ËÊ¬¤«¤é¤Ê¤¤¤«¤é¤Ç¤¢¤ë¡£Ä´¤Ù¤Æ¤Ê¤¤¤Î¤À¡£
¡¡¤½¤ì¤Ê¤Î¤ËNHK¤Ï¡¢¤É¤¦¤·¤Æ8000Ëü¿Í¤È¤¤¤¦¿ô»ú¤¬½Ð¤»¤¿¤Î¤À¤í¤¦¡£Åö»þ¤ÎÆüËÜ¤Î¿Í¸ý¤ÏÌó9615Ëü6000¿Í¡£¤½¤Î81¡¦4¡ó¤¬´Ñ¤¿¤ÈÈ½ÃÇ¤·¡¢¿Í¿ô¤ò·×»»¤·¤¿¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡£¤¿¤À¤·¡¢¤½¤ì¤Ç¤Ï¹Ó¤Ã¤Ý¤¤¡£ÆýÍÄ»ù¤Þ¤Ç´Ñ¤¿¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£
¡Ö¹ÈÇò¡×¤Î¤³¤Î¹â»ëÄ°Î¨¤Ï¶â»úÅã°·¤¤¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¼ÂºÝ¤Ë¤ÏÀ¤ÂÓ»ëÄ°Î¨¤Î»ÅÁÈ¤ß¤¬¤â¤¿¤é¤·¤¿¤È¤³¤í¤¬Âç¤¤¤¡£¤À¤«¤é¾ò·ï¤¬¤Û¤ÜÆ±¤¸¤À¤Ã¤¿1962Ç¯¤Î¡Ö¹ÈÇò¡×¤âÀ¤ÂÓ»ëÄ°Î¨¤Ï80¡¦4¡ó¤òµÏ¿¤·¤¿¡£60Ç¯Âå¤Ï¤Û¤«¤ÎÇ¯¤â60¡ó¸åÈ¾¤«¤é70¡ó¸åÈ¾¤È¹â¤¤¿ô»ú¤ò»Ä¤·¤¿¡£
¡Ö¹ÈÇò¡×¤¬½é¤á¤Æ60¡ó¤ò³ä¤Ã¤¿¤Î¤Ï1986Ç¯¡£59¡¦4¡ó¤À¤Ã¤¿¡£°Ê¹ß¡¢°ìÅÙ¤â60¡ó¤ò²óÉü¤Ç¤¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£89Ç¯¤«¤é¡Ö¹ÈÇò¡×¤ò2ÉôÀ©¤ËÊ¬¤±¤¿ÍýÍ³¤Î1¤Ä¤â»ëÄ°Î¨¤ÎÄã²¼¤À¡£»ëÄ°¼Ô¤ò¸á¸å7»þÂæ¤«¤é¼è¤ê¹þ¤ß¡¢À¤ÂÓ»ëÄ°Î¨¤ò¾å¤²¤è¤¦¤È¤·¤¿¡£¤½¤ì¤Ç¤â1Ç¯ÌÜ¤Ï¤¦¤Þ¤¯¤¤¤«¤º¡¢µÕ¤ËÂè1Éô¤Ï38¡¦5¡ó¡¢Âè2Éô¤Ï47¡¦0¡ó¤Ë¤Þ¤ÇÍî¤Á¹þ¤ó¤À¡£
¡¡1980Ç¯Âå¤Î¿ô»ú¤ÎÄã²¼¤Ë¤âÀ¤ÂÓ»ëÄ°Î¨¤¬¿¼¤¯´Ø·¸¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ö¹ÈÇò¡×¤ÎÀ¤ÂÓ»ëÄ°Î¨¤¬70¡óÂæ¤Ç°ÂÄê¤·¤Æ¤¤¤¿70Ç¯Âå¤Ï¡¢1À¤ÂÓÅö¤¿¤ê¤ÎÊ¿¶Ñ¿Í¿ô¤â3¡¦45¿Í¤«¤é3¡¦27¿Í¤ÇÍî¤ÁÃå¤¤¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡1À¤ÂÓÅö¤¿¤ê¤ÎÊ¿¶Ñ¿Í¿ô¤¬¸º¤Ã¤Æ¤¤¤Ã¤¿¤Î¤Ï1980Ç¯¤«¤é¡£¡Ö¹ÈÇò¡×¤Î»ëÄ°Î¨¤¬Íî¤Á»Ï¤á¤¿»þ´ü¤ÈÆ±¤¸¤Ê¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£80Ç¯Âå¤Î1À¤ÂÓÅö¤¿¤ê¤ÎÊ¿¶Ñ¿Í¿ô¤Ï3¡¦28¿Í¤«¤é3¡¦10¿Í¤È70Ç¯Âå¤è¤êÍî¤Á¤¿¡£92Ç¯¤Ë¤Ï3¿Í¤ò³ä¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¡¢2¡¦99¿Í¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£Ã¯¤«1¿Í¤Ç¤â´Ñ¤Æ¤¯¤ì¤¿¤éÀ¤ÂÓ»ëÄ°Î¨¤Ë¤Ê¤ë¤¬¡¢¤½¤ÎÃ¯¤«¤¬¸º¤êÂ³¤±¤¿¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£
¡¡1978Ç¯¤Ë»Ï¤Þ¤Ã¤¿TBS¤Î¿Íµ¤²»³ÚÈÖÁÈ¡Ö¥¶¡¦¥Ù¥¹¥È¥Æ¥ó¡×¤¬½ªÎ»¤òÍ¾µ·¤Ê¤¯¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï89Ç¯¡£¡Ö¹ÈÇò¡×¤ÎÀ¤ÂÓ»ëÄ°Î¨¤¬50¡ó¤ò³ä¤Ã¤¿Ç¯¤À¤Ã¤¿¡£
¡Ö¥¶¡¦¥Ù¥¹¥È¥Æ¥ó¡×¤Ï1981Ç¯¤Ë¤ÏÀ¤ÂÓ»ëÄ°Î¨41¡¦9¡ó¤ò¥Þ¡¼¥¯¤·¤Ê¤¬¤é¡¢½ªÎ»¤·¤¿89Ç¯¤Ë¤Ï6¡¦9¡ó¤òµÏ¿¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£¥Ò¥Ã¥È¶Ê¤Ï¤¢¤Ã¤¿¤Î¤À¡£¡ÖDiamonds¡×¡Ê¥×¥ê¥ó¥»¥¹ ¥×¥ê¥ó¥»¥¹¡Ë¡¢¡Ö°¦¤¬»ß¤Þ¤é¤Ê¤¤¡ÁTurn it into love¡Á¡×¡ÊWink¡Ë¡¢¡Ö³Ø±àÅ·¹ñ¡×¡Ê¾®Àôº£Æü»Ò¡Ë¡Ý¡Ý¡£
¡¡¤ä¤Ï¤ê1À¤ÂÓÅö¤¿¤ê¤ÎÊ¿¶Ñ¿Í¿ô¤Î¸º¾¯¤¬Â¿¾¯¤Ê¤ê¤È¤â±Æ¶Á¤·¤¿¤È¸«¤ë¡£Îã¤¨¤Ð¡¢4¿Í²ÈÂ²¤ÇÎ¾¿Æ¤È»Ò¶¡2¿Í¤È¤¤¤¦¹½À®¤Ê¤é¡¢»Ò¶¡¤Î¤¦¤Á1¿Í¤¬´Ñ¤ì¤ÐÀ¤ÂÓ»ëÄ°Î¨¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë¡£»Ò¶¡¤¬1¿Í¤Î3¿Í²ÈÂ²¤Ë¤Ê¤ë¤È¡¢Á°Äó¤¬Âç¤¤¯ÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£
À¤ÂÓ»ëÄ°Î¨¤Ï¶õÆ¶²½
¡¡¤³¤ÎÛ£Ëæ¤ÊÀ¤ÂÓ»ëÄ°Î¨¤ËÂÔ¤Ã¤¿¤ò¤«¤±¤¿¿Í¤¿¤Á¤¬¤¤¤ë¡£¥¹¥Ý¥ó¥µ¡¼¤Ç¤¢¤ë¡£ÆüËÜ¥¢¥É¥Ð¥¿¥¤¥¶¡¼¥º¶¨²ñ¡ÊJAA¡Ë¤È¤¤¤¦ÃÄÂÎ¤òÁÈ¿¥¤·¤Æ¤¤¤ë¡£JAA¤Ï¸Ä¿Í»ëÄ°Î¨¤ÎÆ³Æþ¤ò¶¯¤¯Ë¾¤ó¤À¡£´Ñ¤Æ¤¤¤¿¿Í¤Î¿ô¤äÀÊÌ¡¢Ç¯Îð¤Ê¤É¤¬Ê¬¤«¤ë¤È¡¢¸ú²ÌÅª¤ËCM¤òÎ®¤»¤ë¤«¤é¤À¡£
¡¡2020Ç¯3·î¤Î¸Ä¿Í»ëÄ°Î¨¤ÎÆ³Æþ¤Ë¤è¤ê¡¢Ç¯ÎðÊÌ¤Î»ëÄ°Î¨¤âÍÆ°×¤Ë½Ð¤»¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£ÂåÉ½Åª¤Ê¤Î¤¬¥³¥¢»ëÄ°Î¨¡Ê13ºÐ¤«¤é49ºÐ¤Þ¤Ç¤Î¤Î¸Ä¿Í»ëÄ°Î¨¡Ë¤Ç¤¢¤ë¡£¤³¤Î¿ô»ú¤¬¹â¤¤ÈÖÁÈ¤ÎCM¤Ï¹â¤¯Çä¤ì¤ë¡£¥³¥¢À¤Âå¤ÏÊª¤ò¤è¤¯Çã¤¤¡¢¹ÔÆ°¤â³èÈ¯¤À¤«¤é¡¢¥¹¥Ý¥ó¥µ¡¼¤Ë¤Ï¤¢¤ê¤¬¤¿¤¤¤Î¤À¡£
¡¡¥³¥¢À¤Âå¤òÁÀ¤Ã¤¿CM¤ÏÂ¿¤¤¡£Å¾¿¦°¶Àû²ñ¼Ò¡¢¥²¡¼¥à²ñ¼Ò¡¢·ÈÂÓ²ñ¼Ò¡¢¥Æ¡¼¥Þ¥Ñ¡¼¥¯¤Ê¤É¤ÎCM¤¬ÌÜÎ©¤Ä¤È»×¤Ã¤¿¿Í¤Ï¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤¤¤Ï¤º¤À¡£
¡¡°ì»þ¡¢ÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó¡ÖÀ¤³¦¤Î²Ì¤Æ¤Þ¤Ç¥¤¥Ã¥ÆQ¡ª¡×¡ÊÆüÍË¸á¸å7»þ58Ê¬¡Ë¤¬½ªÎ»¤¹¤ë¤È¤¤¤¦ÊóÆ»¤¬Áê¼¡¤¤¤À¡£À¤ÂÓ»ëÄ°Î¨¤¬10¡ó¤ò³ä¤Ã¤¿¤«¤é¤À¡£¤À¤¬¡¢Æü¥Æ¥ì¤Ï¤É¤³¿á¤¯É÷¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¤Þ¤ºÀ¤ÂÓ»ëÄ°Î¨¤Ï¤É¤Î¶É¤â»È¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¡Ö¥¤¥Ã¥ÆQ¡×¤Ï¥Æ¥ì¥Ó³¦¤Ç¶þ»Ø¤Î¥³¥¢»ëÄ°Î¨¤ò¸Ø¤ë¡£¤À¤«¤é¥Æ¥ì¥Ó³¦Æâ¤Ç¤Ï¡ÖÆüËÜ¤Ç°ìÈÖÌÙ¤«¤Ã¤Æ¤¤¤ëÈÖÁÈ¡×¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¥³¥¢»ëÄ°Î¨¤¬²¼¤¬¤é¤Ê¤¤¸Â¤ê¡¢½ª¤ï¤ë¤Ï¤º¤¬¤Ê¤¤¤Î¤À¡£
¡¡¸½ºß¡¢Ì±Êü¤Î¼ý±×¥ì¡¼¥¹¤Ï¥³¥¢»ëÄ°Î¨¤òÃæ¿´¤Ë²ó¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤À¤«¤é¸Ä¿Í»ëÄ°Î¨¤Ç¥È¥Ã¥×¤Î¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü¤è¤ê¡¢¥³¥¢»ëÄ°Î¨¤Ç1°Ì¤ÎÆü¥Æ¥ì¤Î¤Û¤¦¤¬CM¤ÎÇä¾å¹â¤Ï¾å¤À¡£
¡¡¶õÆ¶²½¤¹¤ëÀ¤ÂÓ»ëÄ°Î¨¤Ï¡¢¤¤¤Ä¤Þ¤Ç»ëÄ°¼Ô¤ÎÌÜ¤Ë¿¨¤ì¤ë¤Î¤À¤í¤¦¡£
¹âËÙÅßÉ§¡Ê¤¿¤«¤Û¤ê¡¦¤Õ¤æ¤Ò¤³¡Ë
ÊüÁ÷¥³¥é¥à¥Ë¥¹¥È¡¢¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ê¥¹¥È¡£1990Ç¯¤Ë¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥Ë¥Ã¥Ý¥ó¿·Ê¹¼Ò¤ËÆþ¼Ò¤·¡¢ÊüÁ÷Ã´Åöµ¼Ô¡¢ÀìÌç°Ñ°÷¡£2015Ç¯¤ËËèÆü¿·Ê¹½ÐÈÇ¼Ò¤ËÆþ¼Ò¤·¡¢¥µ¥ó¥Ç¡¼ËèÆüÊÔ½¸¼¡Ä¹¡£2019Ç¯¤ËÆÈÎ©¡£Á°ÊüÁ÷ÈãÉ¾º©ÃÌ²ñ½ÐÈÇÊÔ½¸°Ñ°÷¡£
