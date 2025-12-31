¥³¥«¥¤¥óÂáÊá¡¢Ä¹ÃË¤Î²á¼ºÃ×»à»ö·ï¡Ä¡ÖÀ¤³¦¤Î¥¯¥í¥µ¥ï¡×¤È¤Î¾×ÆÍ¤Ç±¿Ì¿¤¬°ÅÅ¾¤·¤¿¡Ö¾¡¿·ÂÀÏº¡×ÇÈÍð¤ÎÌò¼Ô¿ÍÀ¸
¡¡µ²±¤Ë»Ä¤ë¡ÖÙæ¤á»ö¡×¤ò¸½Âå¤Î»ëÅÀ¤Ç¿¶¤êÊÖ¤ë¡ÖÙæ¤á»ö¤Î¸¦µæ¡×¡£Á°ÊÔ¡Ú¡Ö¶äËë¤ÎÂç¥¹¥¿¡¼¡×¤È¡ÖÀ¤³¦Åª´ÆÆÄ¡×¤¬»£±ÆÄ¾¸å¤Ë¡È·ãÆÍ¡É¡Ä¸Î¡¦ÃçÂåÃ£Ìð¤µ¤ó¤ÎÂåÉ½ºî¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡Ö±ÆÉð¼Ô¡×¤ò¤á¤°¤ëÁûÆ°¤È¤Ï¡Û¤Ç¤Ï¡¢±Ç²è¡Ö±ÆÉð¼Ô¡×¤Î»£±Æ³«»ÏÁ°Ìë¤Þ¤Ç¤ÎÉÔ²º¤Ê¶õµ¤¤ò¤ªÅÁ¤¨¤·¤¿¡£¸åÊÔ¤Îº£²ó¤Ç¤Ï¡¢¾¡¿·ÂÀÏº¤È¹õß·ÌÀ¤Î»£±Æ¸½¾ì¤Ë¤ª¤±¤ë¾×ÆÍ¤È¤½¤Î¸å¤ÎÆó¿Í¤Î¿ÍÀ¸¤ò¸«¤Æ¹Ô¤³¤¦¡£¡ÊÁ´2²ó¤ÎÂè2²ó¡Ë¡Ú¼Ä¸¶¾Ï¡¿ÈãÉ¾²È¡Û
¡¡¡ö¡ö¡ö
¡Ú¼Ì¿¿¤ò¸«¤ë¡Û¡ÖÀ¤³¦¤Î¥¯¥í¥µ¥ï¡×¤È·èÎö¤·¤¿¾¡¿·ÂÀÏº¡£°ìÊý¤Ç¡¢¤Ê¤¼¤À¤«¥¦¥Þ¤¬¹ç¤Ã¤¿¡ÖÅÁÀâ¤Î¸ÄÀÇÉ¥Ï¥ê¥¦¥Ã¥ÉÇÐÍ¥¡×¤â
¹õß·¤òÂº·É¤·¤Æ¤¤¤¿¾¡¿·ÂÀÏº
¡¡1979Ç¯6·î26Æü¡¢¡Ö±ÆÉð¼Ô¡×¤Ï¤¤¤è¤¤¤è¥¯¥é¥ó¥¯¥¤¥ó¤·¤¿¤¬¡¢¾¡¤¬»²²Ã¤·¤¿¤Î¤Ï7·î17Æü¤Î¥ê¥Ï¡¼¥µ¥ë¤«¤é¤À¡£
¡¡Ä¹¤¤Ë¤ï¤¿¤ê¹õß·¤Î±¦ÏÓ¤À¤Ã¤¿Ìî¾å¾ÈÂå¡Ê¥¹¥¯¥ê¥×¥¿¡¼¡¢¥¢¥·¥¹¥¿¥ó¥È¡¦¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¡Ë¤Î²óÁÛ¡ÊÁ°½Ð¡Ø½µ´©¿·Ä¬¡Ù2016Ç¯3·î3Æü¹æ¤è¤ê¡Ë¡£
¡Ö¡Ê7·î17Æü¤Î¥ê¥Ï¡¼¥µ¥ë¤Ç¡Ë¾¡¤ÏÍÑ°Õ¤µ¤ì¤¿Âæ»ì¤ò¤ï¤¶¤È¤½¤Î¤Þ¤Þ¸À¤ï¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¡£²¶¤Ï¤³¤¦¸À¤¤¤¿¤¤¤ó¤À¤È¤¤¤¦´¶¤¸¤Ç¡¢¹õß·¤µ¤ó¤¬²¿²óÃí°Õ¤·¤Æ¤âÄ¾¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×
¡¡¾¡¤Ë¤Ï¾¡¤Î»×¤¤¤¬¤¢¤ë¡£
¡¡1971Ç¯¤Ë¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡¢¾¡¤Ë¤È¤Ã¤Æ½é¤Î´ÆÆÄºî¡Ö´éÌò¡×¤Ï¡¢¹õß·¤Î·æºî¡ÖÌîÎÉ¸¤¡×¡Ê1949Ç¯¡Ë¤Ë¿¨È¯¤µ¤ì¤ÆÀ¸¤Þ¤ì¤¿·º»ö¤â¤Î¤Î¸½Âå·à¤Ç¡¢¾¡¤¬¼«¿®¤ò¤â¤Ã¤ÆÀ¤¤ËÁ÷¤ê¤À¤·¤¿ºîÉÊ¤À¤Ã¤¿¡£¥í¥±Àè¤Ç¤Ï¡¢Ë½ÎÏÃÄ¡Ê»³¸ýÁÈ·Ï¿ûÃ«ÁÈÁÈÄ¹¡¦¿ûÃ«À¯Íº¡Ë¤Î¶¨ÎÏ¤òÆÀ¤¿¤ê¡¢É÷Â¯¾î¤Î¶¨ÎÏ¤òÆÀ¤¿¤ê¤È¡¢¥Û¥ó¥â¥Î¤Ë¹´¤Ã¤¿»£±Æ¡¦±é½Ð¤ò»î¤ß¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ö´éÌò¡×¤ÎµÓËÜ¤Ï¾¡¤ÈµÆÅçÎ´»°¡¢¡ÖÌîÎÉ¸¤¡×¤Î¤½¤ì¤Ï¹õß·¤ÈµÆÅç¡£¾¡¤¬µÆÅç¤òµ¯ÍÑ¤·¤¿¤Î¤Ï¡ÖÌîÎÉ¸¤¡×¤Ë´¶·ã¤·¤¿¤«¤é¤À¡£¤Ä¤¤¤Ç¤¤¤¦¤È¡¢¡ÖÌîÎÉ¸¤¡×¤Ï»°Á¥ÉÒÏº¤È»ÖÂ¼¶¬¤Î·º»ö¥³¥ó¥Ó¤¬¥á¥¤¥ó¥¥ã¥¹¥È¡¢¡Ö´éÌò¡×¤Ï¾¡¤ÈÁ°ÅÄ¶ã¤Î·º»ö¥³¥ó¥Ó¤¬¥á¥¤¥ó¥¥ã¥¹¥È¤Ç¤¢¤ë¡£
¡¡¾¡¼«¿È¤Ï¡¢¡ÖÌîÎÉ¸¤¡×¤ËÉ¤Å¨¤¹¤ë¤«¡¢¤½¤ì¤òÄ¶¤¨¤ë±Ç²è¤ò»£¤Ã¤¿¤Ä¤â¤ê¤Ç¤¤¤¿¤Ë°ã¤¤¤Ê¤¤¡£¤¤¤Ã¤Æ¤ß¤ì¤Ð¡¢¹õß·±Ç²è¤Ë»Ï¤Þ¤ëÆüËÜ¤Î·º»ö¤â¤Î¥É¥é¥Þ¤Î±äÄ¹Àþ¾å¤Ë¤¢¤ëÌµÍêÇÉ¥Ð¡¼¥¸¥ç¥ó¤À¤Ã¤¿¡£¡ÖÌîÎÉ¸¤¡×¤ÏÆüËÜ¤Ë¤ª¤±¤ë·º»ö¤â¤Î¥É¥é¥Þ¤Î»ÅÎ©¤Æ¤Ë¤¤ï¤á¤ÆÂç¤¤Ê±Æ¶Á¤òÍ¿¤¨¤¿¤¬¡¢»þÂå·à¤Ë¿·É÷¤ò¿á¤¹þ¤ó¤À¼«Ê¬¤À¤Ã¤¿¤é¡¢·º»ö¤â¤Î¥É¥é¥Þ¤ÎÀ¤³¦¤Ç¤â¹õß·¤ÈÆ±¤¸¤è¤¦¤ËÍò¤ò´¬¤µ¯¤³¤»¤ë¤Ë°ã¤¤¤Ê¤¤¡¢¤È¾¡¤Ï³Î¿®¤·¤Æ¤¤¤¿¤È»×¤¦¡£¤¿¤·¤«¤Ë¡¢¤¤¤Þ¸«¤Æ¤â±ÇÁü¤â¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤â»Â¿·¤Ç¤¢¤ê¡¢³Ý¤±ÃÍ¤Ê¤·¤Î·æºî¤À¡£
¡¡¾¡¤Î¤³¤¦¤·¤¿»×¤¤¤ËÈ¿¤·¤Æ¡¢¹ÎÄêÅª¡¦ÀÑ¶ËÅª¤ÊÉ¾²Á¤Ï¸«¤é¤ì¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¡Ö´éÌò¡×¤Ï¶½¹ÔÅª¤Ë¤Ï¥Ñ¥Ã¤È¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£Åö»þ¤Î¾¡¤Î¥Ñ¥Ö¥ê¥Ã¥¯¡¦¥¤¥á¡¼¥¸¤Ï¤¢¤¯¤Þ¤Ç¡ÖºÂÆ¬¤Î»Ô¡×¤Ç¤¢¤ê¡¢¡Ö·º»ö¤â¤Î¡×¤ÈÊ¹¤¤¤Æ¤â¡¢ÂçÈ¾¤Î¾¡¿·¥Õ¥¡¥ó¤Ë¤Ï¥Ô¥ó¤ÈÍè¤Ê¤«¤Ã¤¿¤«¤é¡¢·à¾ì¤ËÂ¤ò±¿¤Ð¤Ê¤¯¤È¤â¤ä¤à¤ò¤¨¤Ê¤¤¡£¤À¤¬¡¢¾¡¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¥·¥ç¥Ã¥¯¤À¤Ã¤¿¤Ï¤º¤À¡£¡Ö´éÌò¡×¤Ç¡¢¡ÖÌîÎÉ¸¤¡×Æ±ÍÍ¤Î¿·¶ÃÏ¤òÀÚ¤ê³«¤±¤Ê¤«¤Ã¤¿¡¢¤È¤¤¤¦¾¡¤ÎÌµÇ°¤µ¤Ï¡¢1970Ç¯Âå¤òÄÌ¤·¤ÆÂ³¤¤¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¼º°Õ¤Î¤Ê¤«¤Ë¤¢¤Ã¤¿¾¡¤Ë¡¢Âº·É¤·¤Æ¤ä¤Þ¤Ê¤¤¹õß·¤«¤é¤Î¥ª¥Õ¥¡¡¼¤Ï¡¢¤È¤Æ¤âÂç¤¤Êµß¤¤¤À¤Ã¤¿¤³¤È¤ÏÁÛÁü¤ËÆñ¤¯¤Ê¤¤¡£¹õß·¤¬¾¡¤Î¡Ö´éÌò¡×¤ò´Ñ¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿²ÄÇ½À¤Ï¹â¤¤¤¬¡¢¾¡¤Ë¤·¤Æ¤ß¤ì¤Ð¤½¤ì¤Ç¤â¹½¤ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¡Ö´ò¤·¤¯¤Æ¤·¤ç¤¦¤¬¤Ê¤¤¤ó¤À¡×¡ÊÌî¾å¤Ë¸ì¤Ã¤¿¾¡¤Î¸ÀÍÕ¡Ë¤È¤¤¤¦¾õÂÖ¤À¤Ã¤¿¡£
¡Ö±ÆÉð¼Ô¡×¤¬¥¯¥é¥ó¥¯¥¤¥ó¤¹¤ë¤È¡¢¡Ö¡ØÌîÎÉ¸¤¡Ù¤ÇÆ´¤ì¤¿¹õß·¤È°ì½ï¤Ë»Å»ö¤¬¤Ç¤¤ë¡×¤È¤¤¤¦¾¡¤Î´î¤Ó¤¬¶õ²ó¤ê¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£¤½¤ó¤Ê»þ´ü¤Ë¡¢¡Ö¤¢¤Î»ö·ï¡×¤Ïµ¯¤³¤Ã¤¿¡£
¡ÖÍ¾·×¤Ê¤³¤È¤ò¤¹¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¡×
¡¡ºÆ¤ÓÌî¾å¤Î²óÁÛ¤ò°úÍÑ¤¹¤ë¡ÊÁ°½Ð¡Ø½µ´©¿·Ä¬¡Ù¤è¤ê¡Ë¡£
¡Ö¡Ê7·î18Æü¤Î±«¤ÎÆü¡Ë¾¡¤¬Ä«Áá¤¯¤«¤éÍè¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤Î¤Ç¥á¥¤¥¯¼¼¤Ë¸þ¤«¤¦¤È¡¢»³ÅÄ¤«¤Ä¤éÅ¹¤Î¼ÒÄ¹¤¬¡ÈÌµÍý¤À¡¢¥À¥á¤À¡É¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬Ê¹¤³¤¨¤ë¡£¾¡¤Ï¡¢¼«Ê¬¤Î±éµ»¤ò³ÎÇ§¤·¤¿¤¤¤«¤é¥«¥á¥é¤ò²ó¤¹¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤·¤Æ¡È²¶¤Ï¼«Ê¬¤Ç¸À¤Ã¤Æ¤¯¤ë¡É¤È¡¢´ÆÆÄ¤¬¤¤¤ë¥»¥Ã¥È¤Ë¸þ¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢»ä¤ÏÄÉ¤¤¤«¤±¤Þ¤·¤¿¡£¾¡¤Ï°Ø»Ò¤ËºÂ¤Ã¤Æ¤¤¤ë´ÆÆÄ¤Ë¤·¤ã¤¬¤ß¹þ¤ó¤ÇÏÃ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤¢¤È¤Ç¹õß·¤µ¤ó¤ËÊ¹¤¯¤È¡¢¤·¤Ð¤é¤¯¤·¤Æ°Õ¿Þ¤¬¤ï¤«¤Ã¤Æ¡¢¾¡¤ò¡ÈÍ¾·×¤Ê¤³¤È¤ò¤¹¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¡É¤È°ì³å¤·¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¡£ÅÜ¤Ã¤¿¾¡¤Ï¡¢Î©¤Á¾å¤¬¤Ã¤Æ½Ð¤Æ¹Ô¤¤Þ¤·¤¿¡×
¡Ö¡ÊÌî¾å¤¬¾¡¤Î¸å¤òÄÉ¤¦¤È¡Ë±«¤ÎÃæ¡¢ÈÖ»±¤ò¥Ð¥µ¥Ã¤ÈÅê¤²¼Î¤Æ¡¢°á¾ØÉô²°¤Ë¸þ¤«¤Ã¤Æ¹Ô¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤Î¸å¤Î¤³¤È¤Ï¡Ê¶¦±é¼Ô¤Î¡Ëº¬ÄÅ¿ÓÈ¬¤«¤éÊ¹¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¡È¾¡¤¬°áÁõ¤òÃ¦¤®¼Î¤Æ¤¿¤Î¤Ç¡¢¥È¥¤¥ì¤Ë¤Ç¤â¹Ô¤¯¤Î¤«¤È»×¤Ã¤¿¤±¤É¡¢¥«¥ó¥«¥ó¤ËÅÜ¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢¥«¥Ä¥é¤Þ¤Ç¤à¤·¤ê¼è¤Ã¤¿¤Î¤Ç²¿¤«¤¢¤Ã¤¿¤È»×¤Ã¤¿¡É¤È¤Î¤³¤È¤Ç¤·¤¿¡£°á¾ØÉô²°¤ò½Ð¤¿¾¡¤Ï¾è¤Ã¤Æ¤¤¿¥ï¥´¥ó¼Ö¤Ë¾è¤ê¹þ¤ß¡¢¤·¤Ð¤é¤¯Æ°¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£ÅÄÃæÍ§¹¬¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¤¬Í¨¡Ê¤Ê¤À¡Ë¤á¤Æ¤¤¤Æ¡¢»ä¤¬¤½¤ÎÍÍ»Ò¤ò¹õß·¤µ¤ó¤ËÊó¹ð¤·¤¿¤é¡¢¡È¤â¤¦¤¤¤¤¡¢²¶¤¬¹Ô¤¯¤«¤é¡É¤È¡£¹õß·¤µ¤ó¤Ï¥ï¥´¥ó¼Ö¤Ë¾è¤ê¹þ¤à¤È¡¢Èó¾ï¤ËÎäÀÅ¤Ë¡È¾¡·¯¤¬¤½¤¦¤Ê¤é¤ä¤á¤Æ¤â¤é¤¦¤·¤«¤Ê¤¤¡É¤È¸À¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¾¡¤ÏÎ©¤Á¾å¤¬¤Ã¤Æ¹õß·¤µ¤ó¤ËÄÏ¤ß¤«¤«¤í¤¦¤È¤·¡¢ÅÄÃæ¤µ¤ó¤¬¡È¾¡·¯¡¢¤½¤ì¤Ï¤¤¤±¤Ê¤¤¡ª¡É¤È±©¸ò¤¤Äù¤á¤Ë¤·¤Æ¡¢¤Þ¤µ¤Ë¾¾¤ÎÏ²¼¤Ç¤·¤¿¡×
¡¡¤³¤Î°ì·ï¤Ç¾¡¤Ï¼«¤é¼ç±é¤ò¹ß¤ê¡Ê¹õß·¤Ë¹ß¤í¤µ¤ì¤¿¡¢¤È¤¤¤¦¸«Êý¤â²ÄÇ½¡Ë¡¢¾¡¤Î¡Ö±ÆÉð¼Ô¡×¤Ï½ª¤ï¤Ã¤¿¡£¥Þ¥¹¥á¥Ç¥£¥¢¤Ï¡¢¤³¤ì¤òµó¤Ã¤ÆÊóÆ»¤·¡¢ÆÉ¼Ô¡¦»ëÄ°¼Ô¤Ï¡Ö¹õß·¤ËÊ¬¤¬¤¢¤ë¤Î¤«¡¢¾¡¤ËÊ¬¤¬¤¢¤ë¤Î¤«¡×¤òÃµ¤í¤¦¤È¤·¤¿¡£¤¬¡¢¥á¥Ç¥£¥¢¤ÎÂ¿¤¯¤Ï¡Ö¾¡¤Î¤ï¤¬¤Þ¤Þ¡×¤Ë¸¶°ø¤òµá¤á¤ëÊóÆ»»ÑÀª¤ò¤È¤Ã¤¿¡£¤½¤Î¤»¤¤¤Ç¡ÖÅ·²¼¤Î¾¡¿·¡×¤¬¡¢¡ÖÀ¤³¦¤Î¥¯¥í¥µ¥ï¡×¤ò½ý¤Ä¤±¤¿¤«¤Î¤è¤¦¤Ê°õ¾Ý¤¬¹¤¬¤Ã¤¿¡£
±Ç²è¤ÏÂç¥Ò¥Ã¥È
¡¡¤½¤â¤½¤âÅö»þ¡¢À¤´Ö¤Î¾¡¤Ø¤Î¸«Êý¤ÏÉ¬¤º¤·¤âÍ¥¤·¤¤¤â¤Î¤Ð¤«¤ê¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡¤½¤ÎÁ°Ç¯¡Ê1978Ç¯¡Ë¤Î5·î¤Ë¤Ï¡¢¥Þ¥Í¡¼¥¸¥ã¡¼¤ÈÄï»Ò¤Î¼ò°æ½¤¤¬ËãÌô¼èÄùË¡°ãÈ¿¡Ê¥¢¥Ø¥ó½ê»ýÍÆµ¿¡Ë¤ÇÂáÊá¤µ¤ì¡¢¾¡¼«¿È¤â½ñÎàÁ÷¸¡¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£µ¼Ô²ñ¸«¤Ç¤Ï¡Ö¥¤¥é¥ó¤Îµ®Â²¤«¤éÂ£¤é¤ì¤¿Ê©Áü¤Î¤Ê¤«¤Ë¥¢¥Ø¥ó¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢·ÝÇ½¿Í¡¦²Î¼ê¤ÎÂçËãÅ¦È¯°Æ·ï¡Ê¸¦¥Ê¥ª¥³¡¢ÆâÅÄÍµÌé¡¢¥¸¥ç¡¼»³Ãæ¡¢°æ¾åÍÛ¿å¤Ê¤É¡Ë¤¬Â³È¯¤·¤Æ¤¤¤¿¤¿¤á¡¢Ç°¤Î¤¿¤á¥Þ¥Í¡¼¥¸¥ã¡¼¤ÈÄï»Ò¤Ë½èÊ¬¤òÍê¤ó¤À¤À¤±¡×¤È¼áÌÀ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡ºÇ½ªÅª¤Ë¾¡¤ÏÉÔµ¯ÁÊ¤È¤Ê¤Ã¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¤³¤Î¥¢¥Ø¥ó»ö·ï¤Î¤»¤¤¤Ç¡¢Êü±ÇÃæ¤À¤Ã¤¿¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ö¿·¡¦ºÂÆ¬»Ô¡×¡ÊÂè2¥·¥ê¡¼¥º¡Ë¤âÊüÁ÷ÂÇ¤ÁÀÚ¤ê¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£ÍâÇ¯4·î¤Ë¡Ö¿·¡¦ºÂÆ¬»Ô¡×¡ÊÂè3¥·¥ê¡¼¥º¡Ë¤ÏºÆ³«¤µ¤ì¤¿¤¬¡¢¡Ö±ÆÉð¼Ô¡×¹ßÈÄ·à¤Î±Æ¶Á¤â¤¢¤ê¡¢¾¡¤ËÂÐ¤¹¤ëÀ¤´Ö¤Î¥Í¥¬¥Æ¥£¥Ö¤Ê¥¤¥á¡¼¥¸¡Ê¡ÖÙæ¤á»ö¤¬Â¿¤¤¿Í¤À¤Ê¡×¤È¤¤¤¦°õ¾Ý¡Ë¤Ï¡¢¤³¤Î1970Ç¯ÂåËö¤ò»ÏÅÀ¤È¤·¤Æ¤·¤À¤¤¤ËËÄ¤é¤ó¤Ç¤¤¤Ã¤¿¡£
¡Ö±ÆÉð¼Ô¡×¤Ç¾¡¤ÎÂåÌò¤ËÁª¤Ð¤ì¤¿¤Î¤ÏÃçÂåÃ£Ìð¤À¤Ã¤¿¡£ÃçÂå¤Î±é¤¸¤¤Ã¤¿¡Ö±ÆÉð¼Ô¡×¤Ï¡¢1980Ç¯4·î¤Ë¸ø³«¤µ¤ì¡¢¾¡¤Î¹ßÈÄ¤¬Âç¤¤ÊÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤»¤¤¤«¡¢1980Ç¯¤ÎË®²è¤Ç¤ÏºÇ¹â³Û¤È¤Ê¤ë¶½¹Ô¼ýÆþ27²¯±ß¤ÈÂç¥Ò¥Ã¥È¤òµÏ¿¡£¤Þ¤¿Æ±Ç¯¥«¥ó¥Ì±Ç²èº×¤Î¥Ñ¥ë¥à¥É¡¼¥ë¤â³ÍÆÀ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤¿¤À¤·¡¢¤³¤ì¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢Åö½é¤«¤éÌÜÏÀ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤¿¹õß·¤Î¡ÖÍð¡×¤ÎÀ½ºî¤¬²ÄÇ½¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤«¤È¤¤¤¨¤Ð¡¢¤½¤¦¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£¥Õ¥é¥ó¥¹¤«¤é»ñ¶âÄó¶¡¤Î¿½¤·½Ð¤¬¤¢¤Ã¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¥Õ¥é¥ó¥¹³°°ÙË¡¤Î²þÄê¤Ê¤ÉÀ©ÅÙÅª¤ÊÍýÍ³¤Çº¤Æñ¤Ë¤Ê¤ê¡¢äþÍ¾¶ÊÀÞ¤ò·Ð¤ÆÀ½ºî¡¦¸ø³«¤Ï¤Ê¤ó¤È¤«²ÄÇ½¤È¤Ê¤Ã¤¿¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢À½ºîÈñ26²¯±ß¤ËÂÐ¤·¤Æ1985Ç¯¸ø³«»þ¤Î¶½¹Ô¼ýÆþ¤Ï17²¯±ß¼å¤ÈÂçÉý¤ÊÀÖ»ú¤ò½Ð¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¥È¥é¥Ö¥ë¤Ë¸«Éñ¤ï¤ìÂ³¤±¤¿
¡¡¹ßÈÄ¤Ç¥±¥Á¤¬¤Ä¤¤¤¿¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Î¤À¤í¤¦¤¬¡¢¤½¤Î¸å¤â¾¡¤Ï¥È¥é¥Ö¥ë¤Ë¸«Éñ¤ï¤ìÂ³¤±¤ë¡£
¡¡°Ê²¼¤Ç¤Ï¡¢¡Ö¡Ø±ÆÉð¼Ô¡Ù¹ßÈÄ»ö·ï¡×°Ê¸å¤Î¾¡¤ÎÆ°¤¤ò¿¶¤êÊÖ¤Ã¤Æ¤ß¤¿¤¤¡£
¡¡1980Ç¯10·î¤Ë¤Ï¡¢ÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¤Ç¾¡¤Î¼ç±é¡¦´ÆÆÄ¤Ë¤è¤ë¡Ö·Ù»ë¡ÝK¡×¤¬»Ï¤Þ¤Ã¤¿¡£¾¡¤Ë¤Ï¡Ö·º»ö¤â¤Î¸½Âå·à¤òÀ®¸ù¤µ¤»¤Æ¡¢¹õß·¤ò¸«ÊÖ¤·¤¿¤¤¡×¤È¤¤¤¦»×¤¤¤Ï¶¯¤«¤Ã¤¿¡£¶¦±é¼Ô¤Ë¡¢ÀîÃ«Âó»°¡¢¾®ÃÓÄ«Íº¡¢±üÂ¼¿¿¾ÑÈþ¡Ê¾¡¤ÎÌ¼¡Ë¤òÇÛ¤·¡¢¥²¥¹¥È½Ð±é¼Ô¤Ë¡¢½ï·Á·ý¡¢º´Æ£·Ä¡¢¸¶ÅÄË§Íº¡¢ÀÐ¶¶Ï¡»Ê¡¢¾®ÎÓÌ»ø¡¢¾¾Èø²ÅÂå¡¢¥¸¥å¥Ç¥£¡¦¥ª¥ó¥°¡¢¸¶ÅÄÈþ»Þ»Ò¤ò·Þ¤¨¤ë¤Ê¤É¡¢¾¡¤Î°ÕÍß¤¬¶¯¤¯´¶¤¸¤é¤ì¤ë¥·¥ê¡¼¥º¤Ç¡¢ÆÈÆÃ¤Î¥«¥á¥é¥ï¡¼¥¯¡¢µÓËÜ¤ËÍê¤é¤º¥¢¥É¥ê¥Ö¤ò½Å»ë¤·¤¿Âæ»ì²ö¤·¤¬É¾È½¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¤â¤Ã¤È¤â¡¢¥¢¥É¥ê¥Ö¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡Ö·Ù»ë¡ÝK¡×°ÊÁ°¤«¤é¾¡ºîÉÊ¤Ë¤Ï¤Ä¤¤â¤Î¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢¤½¤ì¤Ï¼ç¤È¤·¤Æ¾¡¤¬Íí¤à¾ìÌÌ¤Ë¸Â¤é¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¡Ö·Ù»ë¡ÝK¡×¤Î¾ì¹ç¡¢¾¡¤¬ÅÐ¾ì¤·¤Ê¤¤¾ìÌÌ¤â´Þ¤á¤ÆÌò¼Ô¼«¿È¤¬Âæ»ì¤ò¹Í¤¨¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¾ìÌÌ¤¬ÉÑÈË¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¤È¤³¤í¤¬¡¢¤³¤Î¡Ö·Ù»ë¡ÝK¡×¤â½½Ê¬¤Ê»ëÄ°Î¨¤ò¤¢¤²¤é¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£½é²ó¤Ï¾¡¤Î¿·ºî¤Ø¤Î´üÂÔ¤«¤é¤«12¡óÄ¶¤òµÏ¿¤·¤¿¤¬¡¢2²óÌÜ°Ê¹ß¤Ï4¡óÁ°¸å¤È»ëÄ°Î¨¤ÏÄãÌÂ¤·Â³¤±¤¿¡£¤½¤ì¤É¤³¤í¤«¡¢¡ÖÂæ»ì¤¬Ê¹¤³¤¨¤Ê¤¤¡×¡Ö¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤¬Æñ²ò¤À¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¶ì¾ð¤¬ÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó¤Ë»¦Åþ¤·¤¿¤È¤¤¤¦¡£¤½¤Î¤»¤¤¤Ç¡¢¡Ö·Ù»ë¡ÝK¡×¤Ï¡¢Í½Äê¤Î2¥¯¡¼¥ë¤Þ¤ÇÀ½ºî¤Ç¤¤º¡¢1¥¯¡¼¥ë¡ÊÅö»þ¤Ï¥ï¥ó¥¯¡¼¥ë¤Ï13²ó¡Ë¤ÇÊü±ÇÂÇ¤ÁÀÚ¤ê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£
¡¡°Ê¸å¡¢¾¡¤Î½Ð±éºî¡¦´ÆÆÄºî¤¬É¾È½¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤â¸º¤Ã¤Æ¡¢À¤´ÖÅª¤Ë¤Ï¡Ö¥È¥é¥Ö¥ë¤ÎÄë²¦¡×¤È¤¤¤¦°õ¾Ý¤¬ÉÕ¤¤¤Æ¤Þ¤ï¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡£
¡¡¤Þ¤º¡¢1981Ç¯¤Ë¤Ï¡¢1967Ç¯¤Ë¼«¤éµ¯¤Á¾å¤²¤¿À½ºî²ñ¼Ò¡¦¾¡¥×¥í¥À¥¯¥·¥ç¥ó¤¬12²¯±ß¤ÎÉéºÄ¤òÊú¤¨¤¿¤Þ¤ÞÅÝ»º¤ÎÍ«¤ÌÜ¤ËÁø¤¦¡£¼ç¤¿¤ë¸¶°ø¤Ï¡¢·ÐÈñ¤òµ¤¤Ë¤»¤ºÇ¼ÆÀ¤¤¤¯¤Þ¤ÇºîÉÊ¤Å¤¯¤ê¤ËÂÇ¤Á¹þ¤ó¤Ç¤¤¿¾¡¤ÎÀ½ºîÊý¿Ë¤Ë¤¢¤ë¤¬¡¢¤³¤ÎÅÝ»º¤ò¤¤Ã¤«¤±¤Ë¡¢¾¡¤Ë¤È¤Ã¤ÆÉÔ¹¬¤Ê½ÐÍè»ö¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤¯¡£
¡¡¤Þ¤â¤Ê¤¯¡¢¾¡¤ÈÃæÂ¼¶Ì½ï¤Î¤¢¤¤¤À¤ËÀ¸¤Þ¤ì¤¿Æó¿Í¤Î»Ò¶¡¡¢±üÂ¼¿¿¾ÑÈþ¤È±üÂ¼ÍºÂç¤¬ÂçËã¼èÄùË¡°ãÈ¿ÍÆµ¿¤ÇÂáÊá¤µ¤ì¤¿¤Û¤«¡ÊÍºÂç¤Ï1984Ç¯¤Ë¤âÆ±Ë¡°ãÈ¿ÍÆµ¿¤ÇºÆ¤ÓÂáÊá¡Ë¡¢À¤³¦Åª¤ËÂç¥Ò¥Ã¥È¤òµÏ¿¤·¤¿¥ª¡¼¥¹¥È¥é¥ê¥¢¤Î±Ç²è¡Ö¥Þ¥Ã¥É¥Þ¥Ã¥¯¥¹¡×¡Ê1979Ç¯¡Ë¤Î¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¤À¤Ã¤¿¥Ð¥¤¥í¥ó¡¦¥±¥Í¥Ç¥£¡Ê¡ÖÊ¼Ââ¤ä¤¯¤¶¡×¤Î¥Õ¥¡¥ó¤À¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡Ë¤¬¡¢¾¡¤Ë»ý¤Á¤«¤±¤¿¿·ºî±Ç²è¤Î´ë²è¤¬»×¤ï¤Ì»ö¸Î¤ÇÃæ»ß¤òÍ¾µ·¤Ê¤¯¤µ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£¥Ð¥¤¥í¥ó¼«¿È¤¬Áà½Ä¤¹¤ë¥Ø¥ê¥³¥×¥¿¡¼¤¬1983Ç¯7·î17Æü¤ËÄÆÍî¤·¡Ê¥Ð¥¤¥í¥ó¤Ï»àË´¡Ë¡¢´ë²è¤¬¥Ü¥Ä¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£¤Þ¤¿¡¢¼«Ê¬¤Î¸å·Ñ¼Ô¤ò°é¤Æ¤è¤¦¤È1980Ç¯¤Ë²Ú¡¹¤·¤¯³«¹»¤·¤¿ÇÐÍ¥³Ø¹»¡¦¾¡¥¢¥«¥Ç¥ß¡¼¤âÍâÇ¯11·î¤Ë¤ÏÊÄ¹»¤ËÄÉ¤¤¤³¤Þ¤ì¤¿¡£¤Ê¤ª¡¢¾¡¥¢¥«¥Ç¥ß¡¼¤«¤é¤Ï¡¢¾®ºæ°ìµ¡¡¢¥ë¡¼Âç¼Æ¤Ê¤É¤¬ÇÚ½Ð¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÖÀï¾ì¤Î¥á¥ê¡¼¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¡×¤Ë¤â½Ð±é¤Ç¤¤º
¡¡¤µ¤é¤Ë¡¢¤Û¤ÜÆ±»þ´ü¤ËÂçÅç½í´ÆÆÄ¤«¤é¡¢¡ÖÀï¾ì¤Î¥á¥ê¡¼¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¡×¤Î¥Ï¥é·³ÁâÌò¤ò¥ª¥Õ¥¡¡¼¤µ¤ì¤¿¤¬¡¢¤³¤ì¤â¾¡¤Î»×ÏÇ¤òÎ¢ÀÚ¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£¾¡¤Ï°ú¤¼õ¤±¤ë¤Ë¤¢¤¿¤êµÓËÜ¤ÎÊÑ¹¹¤òµá¤á¡¢ÂçÅç¤â°ìÃ¶¤Ï¤½¤ì¤òÎ»¾µ¤·¤¿¤¬¡¢·ë²ÌÅª¤Ë¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¤È¤Î·ÀÌó¤Î´Ø·¸¤Ç¤½¤Î´ê¤¤¤¬³ð¤¨¤é¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¿¤á¡¢¤³¤Î¥ª¥Õ¥¡¡¼¤ò¼Âà¤»¤¶¤ë¤ò¤¨¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡£ºÇ½ªÅª¤Ë¥Ï¥é·³ÁâÌò¤Ë¤Ï¡¢¥Ó¡¼¥È¤¿¤±¤·¡ÊËÌÌîÉð¡Ë¤¬¥¥ã¥¹¥Æ¥£¥ó¥°¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤Ï¤è¤¯ÃÎ¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ÉÔ¹¬¤Ê½ÐÍè»ö¤Ï¤³¤ì¤Ç½ª¤ï¤é¤Ê¤¤¡£1988Ç¯¤Ë¤Ï¡¢¾¡¼«¤éÀ½ºî¡¦´ÆÆÄ¡¦µÓËÜ¡¦¼ç±é¤òÃ´¤¦¿·ºî¡ÖºÂÆ¬»Ô¡×¡Ê¾¡À½ºî¤Ë¤è¤ëºÇ¸å¤Î±Ç²è¡Ë¤Î»£±Æ¤Ë¼è¤ê¤«¤«¤ë¤¬¡¢¤³¤Î±Ç²è¤Ç¥Ç¥Ó¥å¡¼¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿Ä¹ÃË¡¦ÍºÂç¤¬»¦¿Ø¤Î¥ê¥Ï¡¼¥µ¥ëÃæ¡¢»Â¤é¤ìÌò¤ÎÌò¼Ô¤ò¿¿·õ¤Ç»Â¤ê¤Ä¤±¤Æ»àË´¤µ¤»¤ë»ö·ï¤¬µ¯¤³¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡ÊÆ±Ç¯12·î26Æü¡Ë¡£
¡¡Â³¤¤¤Æ1990Ç¯1·î16Æü¡¢¾¡¤Ï¥Û¥Î¥ë¥ë¹ñºÝ¶õ¹Á¤Ç²¼Ãå¤Ë¥Þ¥ê¥Õ¥¡¥Ê¤È¥³¥«¥¤¥ó¤ò±£¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤·¤ÆÂáÊá¤µ¤ì¤ë¡£»ö·ï¸å¡¢¡Öµ¤¤Å¤¤¤¿¤éÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡×¡Öº£¸å¤ÏÆ±ÍÍ¤Î»ö·ï¤òµ¯¤³¤µ¤Ê¤¤¤è¤¦¡¢¤â¤¦¥Ñ¥ó¥Ä¤ò¤Ï¤«¤Ê¤¤¡×¤Ê¤É¤È¥Þ¥¹¥á¥Ç¥£¥¢Áê¼ê¤Ë¼áÌÀ¤·¡¢À¤´Ö¤òÁûÁ³¤È¤µ¤»¤¿¡£¤·¤«¤â¤½¤ÎÍâÇ¯¡¢ÆüËÜ¤Ç¤âËãÌô¼èÄùË¡°ãÈ¿¤ÎÍÆµ¿¤ÇÂáÊá¤µ¤ì¡¢Ä¨Ìò2Ç¯6¤«·î¼¹¹ÔÍ±Í½4Ç¯¤ÎÍºáÈ½·è¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡1996Ç¯7·î¤Ë¤Ï²¼°öÆ¬´â¤òÈ¯ÉÂ¤·¡¢¹³´âºÞ¼£ÎÅ¤ÈÊü¼ÍÀþ¼£ÎÅ¤ËÀìÇ°¤¹¤ë¤¬¡¢Æþ±¡Ãæ¤â³°½Ð¤·¤Æ¶Ø¼ò¡¦¶Ø±ì¤È¤¤¤¦°å»Õ¤Î»Ø¼¨¤Ë¤Ï½¾¤ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£ÉÂ¾õ¤¬Íî¤ÁÃå¤¤¤¿4¤«·î¸å¤Îµ¼Ô²ñ¸«¤Ç¤â¡Ö±ìÁð¤Ï¤ä¤á¤¿¡×¤È¸À¤¤¤Ê¤¬¤éÆ²¡¹¤ÈµÊ±ì¤·¤Æ¤ß¤»¤¿¡£¤½¤¦¤·¤¿»Ñ¤Ï°ìÉô¤Ç¤Ï³åºÓ¤òÍá¤Ó¤¿¤â¤Î¤Î¡¢Èà¤ò¥á¥¤¥ó¥¹¥È¥ê¡¼¥à¤«¤é±ó¤¶¤±¤ëÍ×°ø¤È¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£
¡¡°ìÊý¤Î¹õß·¤Ï¡¢¡Ö±ÆÉð¼Ô¡×¸å¡¢¡ÖÍð¡×¡ÖÌ´¡×¡ÖÈ¬·î¤Î¶¸»í¶Ê¡×¡Ö¤Þ¤¢¤À¤À¤è¡×¤È»Íºî¤òÈ¯É½¤¹¤ë¡£¤¤¤º¤ì¤â¾¦¶ÈÅª¤ÊÀ®¸ù¤ò¼ý¤á¤¿¤È¤Ï¸À¤¤Æñ¤¤¤â¤Î¤Î¡¢À¤³¦Ãæ¤Î±Ç²è´Ø·¸¼Ô¤¬±Æ¶Á¤ò¸ø¸À¤·¤¿¤³¤È¤Ê¤É¤â¼êÅÁ¤¤¡¢¡ÖÀ¤³¦¤Î¥¯¥í¥µ¥ï¡×¤È¤·¤Æ¤ÎÃÏ°Ì¤¬ÍÉ¤é¤°¤³¤È¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡Âè1²ó¡Ú¡Ö¶äËë¤ÎÂç¥¹¥¿¡¼¡×¤È¡ÖÀ¤³¦Åª´ÆÆÄ¡×¤¬»£±ÆÄ¾¸å¤Ë¡È·ãÆÍ¡É¡Ä¸Î¡¦ÃçÂåÃ£Ìð¤µ¤ó¤ÎÂåÉ½ºî¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡Ö±ÆÉð¼Ô¡×¤ò¤á¤°¤ëÁûÆ°¤È¤Ï¡Û¤Ç¤Ï¡¢¶äËë¤Î¡ÈÅ·¹Ä¡É¤È¡ÈÉ÷±À»ù¡É¤È¤Î³Î¼¹¤Î¸¶ÅÀ¤ËÇ÷¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¼Ä¸¶ ¾Ï¡Ê¤·¤Î¤Ï¤é¤¢¤¤é¡Ë
ÈãÉ¾²È¡£1956Ç¯»³Íü¸©À¸¤Þ¤ì¡£·ÐºÑ³ØÇî»Î¡ÊÀ®¾ëÂç³Ø¡Ë¡£Âç³Ø¶µ°÷¤ò·Ð¤ÆÉ¾ÏÀ³èÆ°¤ËÆþ¤ë¡£¼ç¤Ê¥Õ¥£¡¼¥ë¥É¤Ï²»³ÚÊ¸²½¡¢²Æì¡¢¼Ò²ñ·ÐºÑ°ìÈÌ¤Ç¡¢Ãø½ñ¤Ë¡ØÆüËÜ¥í¥Ã¥¯»¨»ï¥¯¥í¥Ë¥¯¥ë¡Ù¡¢¡Ø²Æì¤ÎÉÔÅÔ¹ç¤Ê¿¿¼Â¡Ù¡ÊÂçµ×ÊÝ½á¤È¤Î¶¦Ãø¡Ë¡¢¡Ø³°Ï¢¤ÎÅç¡¦²Æì¡Ù¤Ê¤É¤¬¤¢¤ë¡£
