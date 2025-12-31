¡Ö¶äËë¤ÎÂç¥¹¥¿¡¼¡×¤È¡ÖÀ¤³¦Åª´ÆÆÄ¡×¤¬»£±ÆÄ¾¸å¤Ë¡È·ãÆÍ¡É¡Ä¸Î¡¦ÃçÂåÃ£Ìð¤µ¤ó¤ÎÂåÉ½ºî¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡Ö±ÆÉð¼Ô¡×¤ò¤á¤°¤ëÁûÆ°¤È¤Ï
¡¡À¤¤ËÙæ¤á»ö¤Î¼ï¤Ï¿Ô¤¤Þ¤¸¡£Âç¤Ï¹ñ²È´Ö¤«¤é¾®¤Ï¶áÎÙ¥È¥é¥Ö¥ë¡¢¿Æ»Ò·ö²Þ¤Þ¤Ç¡¢À¤³¦¤ÏÙæ¤á»ö¤Ç¤¢¤Õ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤ó¤ÊÃæ¤«¤é¡¢¿Í¡¹¤Îµ²±¤Ë¿¼¤¯¹ï¤Þ¤ì¤¿Ùæ¤á»ö¤òÈãÉ¾²È¤Î¼Ä¸¶¾Ï»á¤¬¸½Âå¤Î»ëÅÀ¤Ç¸¡¾Ú¤¹¤ë¡ÖÙæ¤á»ö¤Î¸¦µæ¡×¡£1²óÌÜ¤Î¥Æ¡¼¥Þ¤Ï¡Ö¾¡¿·ÂÀÏºvs.¹õß·ÌÀ¡×¡£Âç¥¹¥¿¡¼¤ÈÂç´ÆÆÄ¤Î¾×ÆÍ¤ÏÈò¤±¤é¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤«¡½¡½¡£¡Ú¼Ä¸¶¾Ï¡¿ÈãÉ¾²È¡Û
¡ÊÁ´2²ó¤ÎÂè1²ó¡Ë
¡¡¡ö¡ö¡ö
¡Ú¼Ì¿¿¤ò¸«¤ë¡Û¡ÖÀ¤³¦¤Î¥¯¥í¥µ¥ï¡×¤È·èÎö¤·¤¿¾¡¿·ÂÀÏº¡£°ìÊý¤Ç¡¢¤Ê¤¼¤À¤«¥¦¥Þ¤¬¹ç¤Ã¤¿¡ÖÅÁÀâ¤Î¸ÄÀÇÉ¥Ï¥ê¥¦¥Ã¥ÉÇÐÍ¥¡×¤â
¡ÖÀ¤³¦¤Î¥¯¥í¥µ¥ï¡×¤ÎÉÔ¶ø»þÂå
¡¡¹õß·ÌÀ´ÆÆÄ¤Ë¡Ö±ÆÉð¼Ô¡×¤È¤¤¤¦ºîÉÊ¤¬¤¢¤ë¡Ê1980Ç¯¸ø³«¡Ë¡£À½ºî¿Ø¤Ë¥Ï¥ê¥¦¥Ã¥É¤Î¥¸¥ç¡¼¥¸¡¦¥ë¡¼¥«¥¹¤È¥Õ¥é¥ó¥·¥¹¡¦¥³¥Ã¥Ý¥é¤¬Ì¾¤òÏ¢¤Í¤¿¤³¤ÎÂçºî¤Ï¡¢Åö½é¡¢¾¡¿·ÂÀÏº¤Î¼ç±é¤¬Í½Äê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£¹õß·¤È¾¡¤¬ÊÂ¤ó¤ÇºÂ¤ê¡¢ÃçËÓ¤Þ¤¸¤¤»Ñ¤â¸«¤»¤¿¤¬¡¢1979Ç¯7·î¡¢»£±Æ¤Î½àÈ÷Ãæ¤ËÆó¿Í¤Ï·ã¤·¤¯¾×ÆÍ¤·¤Æ¡¢¾¡¤¬¹ßÈÄ¤¹¤ë¤È¤¤¤¦°ìÂç»ö·ï¤¬µ¯¤¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£¹õß·¤â¾¡¤â¡¢¹ßÈÄ·à¤Î¼Â¾ð¤äÇØ·Ê¤ò¤Û¤È¤ó¤ÉÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤¬¡¢±Ç²è¥Õ¥¡¥ó¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤ÏÁ°ÂåÌ¤Ê¹¤ÎÙæ¤á»ö¤È¤·¤Æµ²±¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ÆüËÜ±Ç²è³¦¤¤Ã¤Æ¤ÎÌ¾´ÆÆÄ¤È¤·¤ÆÃÎ¤é¤ì¤ë¹õß·¤Ï1910Ç¯¡¢Åìµþ¡¦Âç°æÄ®¡Ê¸½¡¦ÉÊÀî¶è¡ËÀ¸¤Þ¤ì¡Ê1998Ç¯Ë×¡Ë¡£Éã¤ÏÆüËÜÂÎ°é²ñ¡Ê¸½ÆüËÜÂÎ°éÂç³Ø¡Ë¤Î´´Éô¿¦°÷¤À¤Ã¤¿¡£ÀïÃæ¤Î1943Ç¯¤Ë¡Ö»Ñ»°»ÍÏº¡×¤Ç¥Ç¥Ó¥å¡¼¡£Àï¸å¤Ë´ÆÆÄ¤·¤¿¡ÖîÍ¤¤¤É¤ìÅ·»È¡Ê1948Ç¯¡Ë¡×¤È¡ÖÌîÎÉ¸¤¡×¡Ê1949Ç¯¡Ë¤ÇÂç¤¤¤ËÃíÌÜ¤µ¤ì¡¢¡ÖÍåÀ¸Ìç¡×¡Ê1950Ç¯¡Ë¤¬¥ô¥§¥Í¥Ä¥£¥¢¹ñºÝ±Ç²èº×¶â»â»Ò¾Þ¤ò¼õ¾Þ¤¹¤ë¤È¡¢¹ñºÝÅª¤ÊÉ¾²Á¤â°ìµ¤¤Ë¹â¤Þ¤Ã¤¿¡£
¡¡¤½¤Î¸å¡¢¡Ö¼·¿Í¤Î»ø¡×¡Ê1954Ç¯¡Ë¡¢¡ÖÍÑ¿´ËÀ¡×¡Ê1961Ç¯¡Ë¡¢¡ÖÀÖ¤Ò¤²¡×¡Ê1965Ç¯¡Ë¤È¤¤¤Ã¤¿Ì¾ºî¤òÀ½ºî¤·¤¿¤¬¡¢1960Ç¯Âå¸åÈ¾¤Ë¤Ê¤ë¤È¡¢¥Æ¥ì¥Ó¤È¤Î¶¥¹ç¤Ë¤è¤ë±Ç²è³¦¤ÎÉÔ¿¶¤ä¹õß·¤Î¡Ö´°àú¼çµÁ¡×¤¬¤¿¤¿¤Ã¤Æ¡¢ÇüÂç¤Ê»þ´Ö¤È·ÐÈñ¤òÍ×¤¹¤ë¹õß·ºîÉÊ¤Ï¡¢¹ñÆâ¤Ç¤Ï¤·¤À¤¤¤Ë·É±ó¤µ¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£¹õß·¤Ï³¤³°¤Ë³èÏ©¤ò¸«¤¤¤À¤·¡¢À½ºîÈñ¤ÎÄ´Ã£¤ò´ü¤·¤Æ¥Ï¥ê¥¦¥Ã¥É¤Ø¤Î¿Ê½Ð¤ò»î¤ß¤ë¤¬¡¢¤³¤ì¤â»×ÏÇÄÌ¤ê¤Ë¤Ï±¿¤Ð¤º¡¢Â¿³Û¤Î¼Ú¶â¤À¤±¤¬»Ä¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
¡Ö¤É¤Ç¤¹¤«¤Ç¤ó¡×¡Ê1970Ç¯¡Ë¤¬¶½¹ÔÅª¤Ë¼ºÇÔ¤·¤¿Íâ71Ç¯12·î22Æü¡¢¹õß·¤Ï¼«»¦¤ò¿Þ¤ë¡£¼«»¦¤ÏÌ¤¿ë¤Ë½ª¤ï¤Ã¤¿¤¬¡¢¼«»à¤òÁª¤Ö¤Û¤ÉÄÉ¤¤¤Ä¤á¤é¤ì¤¿¹õß·¤Ë¼ê¤òº¹¤·¿¤Ù¤¿¤Î¤Ï¡¢¥½Ï¢¤Î¹ñºö±Ç²è²ñ¼Ò¡¦¥â¥¹¥Õ¥£¥ë¥à¤À¤Ã¤¿¡£¤½¤Î·ë²ÌÀ¸¤Þ¤ì¤¿¤Î¤¬¹õß·¤ÎºÆµ¯¤ò¤«¤±¤¿Âçºî¡Ö¥Ç¥ë¥¹¡¦¥¦¥¶¡¼¥é¡×¡Ê1975Ç¯¡Ë¤Ç¤¢¤ë¡£¤À¤¬¡¢¤³¤Î±Ç²è¤¬¥Ò¥Ã¥È¤òµÏ¿¤·¤¿¤Î¤Ï¥½Ï¢¤À¤±¤Ç¡¢ÆüËÜ¤ä²¤ÊÆ¤Ç¤Ï¡¢ÏÃÂêºî¤È¤Ê¤Ã¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¶½¹ÔÀ®ÀÓ¤ÏË§¤·¤¯¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡1976Ç¯2·î¡¢¹õß·¤Ï¼¡²óºî¤È¤·¤Æ¡ÖÍð¡×¡Ê¸ø³«¤Ï1985Ç¯¡Ë¤ÎµÓËÜ¤Î¼¹É®¤Ë¼è¤ê¤«¤«¤ë¤¬¡¢Í½ÁÛ¤µ¤ì¤ëÇüÂç¤ÊÀ½ºîÈñ¤Ë¿¬¹þ¤ß¤¹¤ëÀ½ºî²ñ¼Ò¤¬Â¿¤¯¡¢¼Â¸½¤¹¤ë¤Þ¤Ç¤ÎÆ»¤Î¤ê¤Ï¤Ê¤ª±ó¤¤¤â¤Î¤À¤Ã¤¿¡£¤½¤³¤Ç¡ÖÍð¡×¤ÎÀ½ºîÈñ¤òÀá¸º¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë´ë²è¤µ¤ì¤¿¤Î¤¬¡Ö±ÆÉð¼Ô¡×¤À¤Ã¤¿¡£
¿Íµ¤¤ÎÀäÄº¤«¤é¡Ö¾¡¿·ÂÀÏº¡×¤ÏÅ¾µ¡¤ò·Þ¤¨¤Æ¤¤¤¿
¡Ö±ÆÉð¼Ô¡×¤Î¼ç¿Í¸ø¤ÏÀï¹ñÉð¾¡¦ÉðÅÄ¿®¸¼¤È±»Æó¤Ä¤Î¥³¥½Å¥¤¢¤ë¡£¿®¸¼¤Î±ÆÉð¼Ô¤ËÊ±¤·¤ÆÉðÅÄ²È¤ÈÌ¿±¿¤ò¤È¤â¤Ë¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤À¡£¤³¤Î¼çÌò¤Ë¹õß·¤Ï¾¡¿·ÂÀÏº¤òÁª¤Ö¡£¾¡¤Ï¿®¸¼¤È±ÆÉð¼Ô¤Î°ì¿ÍÆóÌò¤ò±é¤º¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¾¡¤Ï1931Ç¯ÇðÀ¸¤Þ¤ì¤Î¿¼Àî¡Ê¸½¡¦¹¾Åì¶è¡Ë°é¤Á¡Ê1997Ç¯Ë×¡Ë¡£Éã¤ÏµÏ¾¡Î®Ä¹±´»°Ì£ÀþÊý¡Ê²ÎÉñ´ì¤ÎÃÏÊý¡Ò¤¸¤«¤¿¡Ó¡á±éÁÕ¼Ô¤ò»Ù¤¨¤ëÎ®ÇÉ¤Î°ì¤Ä¡Ë¤Ç¡¢¾¡¼«¿È¤âÆ±Î®»ÕÈÏ¤È¤·¤Æ¾ì¿ô¤òÆ§¤ó¤À¡£1954Ç¯¤ËÅ¾¿È¤·¤ÆÂç±ÇÀìÂ°¤ÎÇÐÍ¥¤È¤Ê¤ê¡¢Æ±¤¤Ç¯¤Ç´ØÀ¾²ÎÉñ´ì½Ð¿È¤Î8ÂåÌÜ»ÔÀîÍëÂ¢¤È¶¥¤¤¹ç¤Ã¤¿¤¬¡¢ÍëÂ¢¤È°ã¤Ã¤Æ¡ÖÇòÅÉ¤ê¤ÎÆóËçÌÜ¥¹¥¿¡¼¡×¤È¤·¤Æ¤Ï¤Ê¤«¤Ê¤«²ê¤¬½Ð¤º¡¢¶Ë°ÈóÆ»¤ÎºÂÆ¬¤ò±é¤¸¤¿¡ÖÉÔÃÎ²Ð¸¡¹»¡×¡Ê1960Ç¯¡Ë¤Ç¤è¤¦¤ä¤¯¥¹¥¿¡¼¤ÎÃç´ÖÆþ¤ê¤ò²Ì¤¿¤¹¡£°Ê¸å¡¢¡Ö°Ì¾¡×¥·¥ê¡¼¥º¡¢¡ÖÊ¼Ââ¤ä¤¯¤¶¡×¥·¥ê¡¼¥º¡¢¡ÖºÂÆ¬»Ô¡×¥·¥ê¡¼¥º¤Ç¿Íµ¤¤¬Ê¨Æ¤·¤Æ¡¢ÆüËÜ¤òÂåÉ½¤¹¤ëÇÐÍ¥¤ÈÌÜ¤µ¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£1960Ç¯Âå¸åÈ¾¤Ë¤Ï¡¢»ÔÀîÍëÂ¢¤ÈÊÂ¤ó¤ÇÂç±Ç¤ÎÂç¹õÃì¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡ÊÍëÂ¢¤Ï1969Ç¯¤ËÀÂµî¡Ë¡£¤Á¤Ê¤ß¤Ë¡¢¡ÖÉÔÃÎ²Ð¸¡¹»¡×¤È¡ÖºÂÆ¬»Ô¡×¥·¥ê¡¼¥º¤Ê¤É¤Ç¡¢¾®¿è¤Ç¹ª¤ß¤Ê»°Ì£Àþ¤âÈäÏª¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡½çÉ÷ËþÈÁ¤Ë¸«¤¨¤¿¾¡¤â¡¢1970Ç¯Âå¤Ë¤Ï°ì¤Ä¤ÎÅ¾µ¡¤ò·Þ¤¨¤Æ¤¤¤¿¡£¡ÖºÂÆ¬»Ô¡×¤Î¶¯Îõ¤Ê¥¤¥á¡¼¥¸¤«¤éÆ¨¤ì¤ë½Ñ¤òÃÎ¤é¤º¡¢Ìò¼Ô¤¢¤ë¤¤¤ÏÀ½ºî¼Ô¤È¤·¤Æ¤Î¼¡¤Î¥¹¥Æ¥Ã¥×¤¬¸«¤¨¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤È»×¤¦¡£¤½¤ì¤¬¾Úµò¤Ë¡¢70Ç¯Âå¸åÈ¾¤Î¾¡¤Ï¡¢¡ÖºÂÆ¬»Ô¡×¤Ê¤É¤Î»þÂå·à¥·¥ê¡¼¥º¡Ê¥Æ¥ì¥Ó¤â´Þ¤à¡Ë¤òÃ¸¡¹¤ÈÂ³¤±¤ë¤À¤±¤Ç¡¢¡Ö¤µ¤¹¤¬¾¡¿·ÂÀÏº¡ª¡×¤ÈÓ¹¤é¤»¤ë¤è¤¦¤Ê¡Ö¿·Ì£¡×¤ÏË³¤·¤«¤Ã¤¿¡Ê°Ê²¼¤Ç¿¨¤ì¤ë¡Ö´éÌò¡×¤ÏÎã³°¡Ë¡£¤½¤³¤Ë¹ß¤Ã¤ÆÍ¯¤¤¤¿¤è¤¦¤Ë¡¢¹õß·¤«¤é¤Î¡Ö±ÆÉð¼Ô¡×¼ç±é¤È¤¤¤¦¥ª¥Õ¥¡¡¼¤¬Íè¤¿¡£
¥ª¥Õ¥¡¡¼¤òÃÇ¤Ã¤¿¡Ö¼ã»³ÉÙ»°Ïº¡×
¡¡¤À¤¬¡¢¹õß·¤Ï¡ÖºÂÆ¬»Ô¡×¤Ê¤É¤Î¾¡¼ç±éºî¤ò½½Ê¬¶ãÌ£¤·¤¿¾å¤Ç¾¡¤òÁª¤ó¤À¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤é¤·¤¤¡£Ä¹¤¤Ë¤ï¤¿¤ê¹õß·¤Î±¦ÏÓ¤À¤Ã¤¿Ìî¾å¾ÈÂå¡Ê¥¹¥¯¥ê¥×¥¿¡¼¡¢¥¢¥·¥¹¥¿¥ó¥È¡¦¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¡Ë¤Ë¤è¤ì¤Ð¡Ö¹õß·¤Ï¥Æ¥ì¥Ó¤Ã»Ò¡×¤À¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£¤¿¤Þ¤¿¤Þ¥Æ¥ì¥Ó¤Ç¾¡¤È¾¡¤Î¼Â·»¤Î¼ã»³ÉÙ»°Ïº¤ò¸«¤Æ¡¢¿®¸¼Ìò¤ò¼ã»³¡¢±ÆÉð¼ÔÌò¤ò¾¡¤È¤¤¤¦¥¥ã¥¹¥Æ¥£¥ó¥°¤Ç±Ç²è¤ò»£¤ë´ë²è¤òÈ¯ÁÛ¤·¡¢Æó¿Í¤ËÀ¼¤ò¤«¤±¤¿¡£
¡¡¼ã»³¤Ë¤Ï¡¢¡Ö¾¡¤È¤â¹õß·¤È¤â¥È¥é¥Ö¥ë¤Ë¤Ê¤ê¤½¤¦¤À¤«¤é°ì½ï¤Ë»Å»ö¤Ï¤·¤¿¤¯¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦»×¤¤¤¬¤¢¤ê¡¢¡ÖÂÎÄ´ÉÔÎÉ¡×¤òÍýÍ³¤Ë¡¢¤³¤Î¥ª¥Õ¥¡¡¼¤òÁá¡¹¤ËÃÇ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£È¿ÂÐ¤Ë¾¡¤ÏÈô¤ÓÄ·¤Í¤ë¤è¤¦¤Ë´î¤ó¤Ç¤³¤ì¤ò¼õ¤±¤¤¤ì¤¿¡£
¡¡NHK¤Ë¤Ï¡¢¾¡¤È¹õß·¤¬ÊÂ¤ó¤ÇÃçÎÉ¤¯¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤ò¼õ¤±¤ë±ÇÁü¤¬»Ä¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤¬¡ÊNHKÆÃ½¸¡Ö¹õß·ÌÀ¤ÎÀ¤³¦¡×1979Ç¯11·î2Æü¡Ë¡¢¾¡¤Ï¤³¤ó¤Ê¤Õ¤¦¤Ë¤½¤Î´î¤Ó¤òÉ½¸½¤·¤¿¡£
¡ÖÆüËÜÃæÃµ¤·¤Æ¤â¤¤¤Ê¤¤¤ó¤À¡£²¶¤ò¼«Í³¤Ë¤¤¤¸¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ë¿Í¤Ï¡£¤á¤°¤ê²ñ¤¨¤Ê¤¤¤ó¤À¤è¡£¤À¤«¤é½é¤á¤Æ¤Ê¤ó¤À¤è¡×
¡¡Ìî¾å¤Ï¼¡¤Î¤è¤¦¤Ë²óÁÛ¤·¤Æ¤¤¤ë¡Ê°Ê²¼¡Ø½µ´©¿·Ä¬¡Ù2016Ç¯3·î3Æü¹æ¤è¤ê¡Ë¡£
¡Ö¹õß·´ÆÆÄ¤Ï¼ç¿Í¸ø¤È¤½¤ÎÂØ¤¨¶Ì¤¬¤¤¤ëÀßÄê¤¬ÌÌÇò¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¡¢¡Ø±ÆÉð¼Ô¡Ù¤ÎµÓËÜ¤ò½ñ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¼çÌò¤ÎÉðÅÄ¿®¸¼¤È¤½¤Î±ÆÉð¼Ô¤Ï¡¢Åö½é¤Ï¼ã»³ÉÙ»°Ïº¤ÈÄï¤Î¾¡¤Ç¹Ô¤³¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤¿¡£·»Äï¤Ç»÷¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤«¤é¤Í¡£¤·¤«¤·¼ã»³¤ËÃÇ¤é¤ì¡¢¾¡¤¬¿®¸¼¤È±ÆÉð¼Ô¤ÎÆóÌò¡¢¿®¸¼¤ÎÄï¤Î¿®Î÷¡Ê¤Î¤Ö¤«¤É¡ËÌò¤Ë¡¢¾¡¤Ë»÷¤Æ¤¤¤ë»³ºêÅØ¤µ¤ó¤¬Áª¤Ð¤ì¤Þ¤·¤¿¡£´ÆÆÄ¤Ï¡¢¾¡¤Î±Ç²è¤Ï¸«¤Æ¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤è¡Ê°úÍÑ¼ÔÃð¡§¡ÖºÂÆ¬»Ô¡×¤Ï¸«¤Æ¤¤¤¿¡Ë¡£¤½¤â¤½¤â¾¡¿·¤È¹õß·¤µ¤ó¤È¤Ç¤Ï¡¢À³ÊÅª¤ËÌµÍý¤¬¤¢¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¹õß·¤µ¤ó¤ÏÈï¼ÌÂÎ¤òÅ°Äì¤·¤Æºî¤ê¾å¤²¡¢ºÙÉô¤Þ¤Ç¼«Ê¬¤Î°Õ¿Þ¤·¤¿³¨¤òµá¤á¤Þ¤¹¤¬¡¢¾¡¤Ï¼«Ê¬¤Ç´ÆÆÄ¤ò¤ä¤ê¤¿¤¤¿Í¡£¼«Ê¬¤ò¤É¤¦»£¤ë¤«¡¢¤¤¤Á¤¤¤Á¸ý¤ò½Ð¤¹¤è¤¦¤Ê¤È¤³¤í¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡×
¡Ö¿®Î÷Ìò¤Î»³ºêÅØ¤µ¤ó¤ò¾¡¤Ë»÷¤»¤ë¤¿¤á¡¢¾¡¤Ë¼«Ê¬¤Î¼Ì¿¿¤òÁ÷¤Ã¤Æ¤â¤é¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢ÆÏ¤¤¤¿¼Ì¿¿¤Î¤¤¤¯¤Ä¤«¤ÎÎ¢ÌÌ¤Ë¡È¤³¤ì¤ò»²¹Í¤Ë¤·¤í¡É¤È¤¤¤¦´Ý°õ¤¬¡£¤½¤¦¤¤¤¦¤³¤È¤ò¤¹¤ë¤«¤é¤³¤Î¿Í¤Ï¤¤¤±¤Ê¤¤¤ó¤À¡¢¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢¹õß·¤µ¤ó¤Ï°áÁõ¹ç¤ï¤»¤ä¥ê¥Ï¡¼¥µ¥ë¤Ë»þ´Ö¤ò¤«¤±¤ë¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢¾¡¤Ï¤½¤ì¤Ë»²²Ã¤»¤º¡¢²æ¡¹¤¬µþÅÔ¤Þ¤ÇÉë¤¤¤Æ°áÁõ¹ç¤ï¤»¤ò¤·¤¿¡£¤½¤Î¤È¤¾¡¤¬ÆëÀ÷¤ÎÅ¹¤ËÏ¢¤ì¤Æ¹Ô¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢ÅÓÃæ¤«¤é´é¤ò¿¿¤ÃÇò¤ËÅÉ¤Ã¤¿·Ý»Ò¤µ¤ó¤¬Íè¤Æ¡¢¾¡¤Ï³Ú¤·¤½¤¦¤À¤±¤É¡¢¹õß·¤µ¤ó¤Ï¡È¤Ê¤ó¤À¡¢¤¢¤Îµ¤»ý¤Á°¤¤¤Î¤Ï¡£¼ó¤Þ¤Ç¿¿¤ÃÇò¤À¤Ã¤¿¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¡É¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¤½¤ó¤Ê¤È¤³¤í¤âÆó¿Í¤Ï¹ç¤¤¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡×
¡¡¼Â¤Ï»£±Æ¤¬»Ï¤Þ¤ëÁ°¤ÎÃÊ³¬¤«¤é¡¢¹õß·¤È¾¡¤ÎÆó¿Í¤Ï¡ÖÁê»×Áê°¦¡×¤È¤Ï¤¤¤¨¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£Åö½é¤½¤ì¤Ï¾®¤µ¤Ê¹Ô¤°ã¤¤¤Ë²á¤®¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢½ù¡¹¤ËÆó¿Í¤Î¿´¤Îµ÷Î¥¤ÏÎ¥¤ì¤Æ¤¤¤¯¡£¾¡¤¬¡Ö¤è¤«¤ì¡×¤È»×¤Ã¤Æ¤ä¤Ã¤¿¤³¤È¤ò¹õß·¤Ïµ¤¤ËÆþ¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£
¡¡¡ö¡ö¡ö
¡¡1979Ç¯6·î¡¢±Ç²è¤Ï¥¯¥é¥ó¥¯¥¤¥ó¤¹¤ë¡£ÆüËÜ±Ç²è»Ë¤Ë»Ä¤ëÙæ¤á»ö¤¬ËÖÈ¯¤¹¤ë¤Î¤Ï¤½¤ÎÄ¾¸å¤À¤Ã¤¿¡£Âè2²ó¡Ú¥³¥«¥¤¥óÂáÊá¡¢Ä¹ÃË¤Î²á¼ºÃ×»à»ö·ï¡Ä¡ÖÀ¤³¦¤Î¥¯¥í¥µ¥ï¡×¤È¤Î¾×ÆÍ¤Ç±¿Ì¿¤¬°ÅÅ¾¤·¤¿¡Ö¾¡¿·ÂÀÏº¡×ÇÈÍð¤ÎÌò¼Ô¿ÍÀ¸¡Û¤Ç¤ÏÎ¾Íº¤Î·ãÆÍ¤Î½Ö´Ö¤òÃæ¿´¤Ë¸«¤Æ¹Ô¤³¤¦¡£
¼Ä¸¶ ¾Ï¡Ê¤·¤Î¤Ï¤é¤¢¤¤é¡Ë
ÈãÉ¾²È¡£1956Ç¯»³Íü¸©À¸¤Þ¤ì¡£·ÐºÑ³ØÇî»Î¡ÊÀ®¾ëÂç³Ø¡Ë¡£Âç³Ø¶µ°÷¤ò·Ð¤ÆÉ¾ÏÀ³èÆ°¤ËÆþ¤ë¡£¼ç¤Ê¥Õ¥£¡¼¥ë¥É¤Ï²»³ÚÊ¸²½¡¢²Æì¡¢¼Ò²ñ·ÐºÑ°ìÈÌ¤Ç¡¢Ãø½ñ¤Ë¡ØÆüËÜ¥í¥Ã¥¯»¨»ï¥¯¥í¥Ë¥¯¥ë¡Ù¡¢¡Ø²Æì¤ÎÉÔÅÔ¹ç¤Ê¿¿¼Â¡Ù¡ÊÂçµ×ÊÝ½á¤È¤Î¶¦Ãø¡Ë¡¢¡Ø³°Ï¢¤ÎÅç¡¦²Æì¡Ù¤Ê¤É¤¬¤¢¤ë¡£
¥Ç¥¤¥ê¡¼¿·Ä¬ÊÔ½¸Éô
³°Éô¥µ¥¤¥È
´ØÏ¢¾ðÊó¡ÊBiZ PAGE¡Ü¡Ë
-
¼Í½ÐÀ®·Áµ¡,
¥Õ¥í¡¼¥ê¥ó¥°,
Ë¡Í×,
ÀÅ²¬,
ÂçÁ¥,
¥¤¥Ù¥ó¥È,
ÃÖ¾²¹©»ö,
»×¤¤¤ä¤ê,
ºë¶Ì,
³ùÁÒ