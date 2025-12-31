º£Ç¯¤âÂç³¢Æü¤Ë¡Ø¥±¥ó¥³¥Ð¤Î¤Û¤í¿ì¤¤¥Ó¥¸¥ÛÇñ¡ÙSP¤òÊüÁ÷¡ª¾¾»³¤Ç¡È¸É¹â¤ÎËºÇ¯²ñ¡É
2025Ç¯¤ÎÄù¤á¤¯¤¯¤ê¤È¤Ê¤ëËÜÆü12·î31Æü¡Ê¿å¡Ë¡¢BSÄ«Æü¤Ç¤ÏÂç³¢Æü¤«¤é¸µÃ¶¤Ë¤«¤±¤Æ¤ÎÆÃÊÌÈÖÁÈ¤È¤·¤Æ¡¢¡Ø¥±¥ó¥³¥Ð¤Î¤Û¤í¿ì¤¤¥Ó¥¸¥ÛÇñ Á´¹ñÈÇ¡Ù¤È¡Ø¥Ð¥Ê¥Ê¥Þ¥óÆüÂ¼¤¬Êâ¤¯¡ª¥¦¥©¡¼¥¥ó¥°¤Î¤Ò¤àÂÀÏº¡Ù¤Î¥¹¥Ú¥·¥ã¥ëÈÇ¤¬ÊüÁ÷¤µ¤ì¤ë¡£
2Ç¯Ï¢Â³¤È¤Ê¤ëÇ¯ËöÇ¯»Ï¤ÎÆÃÈÖ¤Ë¡¢¥±¥ó¥É¡¼¥³¥Ð¥ä¥·¤Ï¡Ö¡È¥Ó¥¸¥Û¡É¤Ï¤ª¼ò¤ò°û¤ß¤Ê¤¬¤é¥ê¥é¥Ã¥¯¥¹µ¤Ê¬¤Ç¤´Í÷¤Ë¤Ê¤ê¡¢¿¿ÌëÃæ¤Ç¤¹¤±¤É¡¢ÆüÂ¼¤µ¤ó¤Î¥¦¥©¡¼¥¥ó¥°¤ò¸«¤Æ¡¢µ¤»ý¤Á¤ò¿·¤¿¤Ë¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡Ê¾Ð¡Ë¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£
¥Ð¥Ê¥Ê¥Þ¥ó¡¦ÆüÂ¼Í¦µª¤â¡Ö¥³¥Ð¤µ¤ó¡Ê¥±¥ó¥³¥Ð¡Ë¤ÎÈÖÁÈ¤âËÍ¤ÎÈÖÁÈ¤â¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤µ¤ó¤¬Æ±¤¸¤Ç¤¹¡£¤À¤«¤é²¹ÅÙ´¶¤¬¤É¤³¤«»÷¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤¤Ã¤ÈÇ¯ËöÇ¯»Ï¡¢¸«Â³¤±¤ë¤Î¤Ë¤Á¤ç¤¦¤ÉÎÉ¤¤±öÇß¤ÎÈÖÁÈ¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
Æó¿Í¤¬¶î¤±½Ð¤·¤Î¤³¤í¤«¤é¿Æ¤·¤«¤Ã¤¿¤Î¤ÏÍÌ¾¤ÊÏÃ¡£2025Ç¯¡Á2026Ç¯¤ÎÇ¯±Û¤·¤â¡¢1Ç¯Á°¤ÈÆ±¤¸¤¯ÃçÎÉ¤·¥³¥ó¥Ó¤Ë¤è¤ë¡È¤æ¤¯Ç¯¥±¥ó¥³¥Ð¡¦¤¯¤ëÇ¯¤Ò¤àÂÀÏº¡É¤ËÃíÌÜ¤À¡£
¢¡¥±¥ó¥³¥Ð¡¢2Ç¯Ï¢Â³¤Ç²á¤´¤¹¡È¸É¹â¤ÎÂç³¢Æü¡É
¡Ø¥±¥ó¥³¥Ð¤Î¤Û¤í¿ì¤¤¥Ó¥¸¥ÛÇñ Á´¹ñÈÇ Âç³¢ÆüSP °¦É² ¸É¹â¤ÎËºÇ¯²ñ¡Ù¤Ç¤Ï¡¢¥±¥ó¥³¥Ð¤¬°¦É²¸©¾¾»³»Ô¤òË¬¤Í¤ë¡£
¾¾»³¤ÎÈË²Ú³¹¤ÎÃæ¤Ë¤¢¤ë¡Ö¥Û¥Æ¥ë¤¿¤¤¤è¤¦ÇÀ±à¡×¤Ø¥Á¥§¥Ã¥¯¥¤¥ó¸å¡¢ÆüÂ¼¤âË¬¤ì¤¿¤È¤¤¤¦Ì¾Åò¡Ö¼÷²¹Àô¡×¤Ç1Ç¯´Ö¤ÎÈè¤ì¤òÌþ¤ä¤¹¡£
Ìë¤Ï¡¢¤ª¤Ð¤ó¤¶¤¤¤¬ÊÂ¤Ö²ÈÂ²¤Ç±Ä¤à¤ªÅ¹¤Ø¡£°¦É²Ì¾»º¤Î¥¿¥¤¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤·¤¿»É¿ÈÀ¹¤ê¹ç¤ï¤»¤ÈµíÆù¥¿¥¿¥¤ÇÂç³¢Æü¤â¤Û¤í¿ì¤¤¤Ë¤Ê¤ë¡£
ºÇ¸å¤Ï¡¢¡È¤³¤ì¤ò¿©¤Ù¤Ê¤±¤ì¤Ð1Ç¯¤ò½ª¤¨¤é¤ì¤Ê¤¤¡ÉÇ¯±Û¤·¤½¤Ð¤ò¤¤¤¿¤À¤¯¤³¤È¤Ë¡£Åìµþ¤äÂçºå¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¾¾»³¤Ç¤Ò¤È¤ê²á¤´¤¹¥±¥ó¥³¥Ð¤ÎÂç³¢Æü¤ò¾Ò²ð¤¹¤ë¡£
¢¡Ç¯¤Î½é¤á¤Î¥¦¥©¡¼¥¥ó¥°¤Ï¤ª¤á¤Ç¤¿¤¤µ¤»ý¤Á¤Ë¡ª
¡Ø¥Ð¥Ê¥Ê¥Þ¥óÆüÂ¼¤¬Êâ¤¯¡ª¥¦¥©¡¼¥¥ó¥°¤Î¤Ò¤àÂÀÏº Ç¯¤Þ¤¿¤®¥¦¥©¡¼¥¥ó¥°SP Åìµþ¡¦ÌÜ¹õ »³¼ê¼·Ê¡¿À¤á¤°¤ê¡õ»³Ãæ¸Ð·æºîÁª¡Ù¤Ç¤Ï¡¢ÆüÂ¼¤¬¿·Ç¯¤ò·Þ¤¨¤ë¤Ë¤¢¤¿¤ê¡¢Ç¯±Û¤·¤½¤Ð¤ò¿©¤Ù¤Æ1Ç¯¤òÄù¤á¤¯¤¯¤ê¡¢Ç¯¤¬ÌÀ¤±¤¿¤éÌÜ¹õ¤Ç»³¼ê¼·Ê¡¿À¤á¤°¤ê¤ò¥¹¥¿¡¼¥È¤¹¤ë¡£
¤Þ¤µ¤Ë¿·Ç¯¤Ë¤Õ¤µ¤ï¤·¤¤¡È³«±¿¥¦¥©¡¼¥¥ó¥°¡É¤Î³«Ëë¡£¤¹¤ë¤È¡¢¤È¤¢¤ë½ÐÍè»ö¤ÇÅÏÊÕÈþÆàÂå¤ÈÁø¶ø¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¡£
¤³¤ì¤Ï²áµî¤ËÅÏÊÕ¤Î´ÇÈÄ¤òÄÉ¤¤µá¤á¤¿ÆüÂ¼¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢¤È¤Æ¤â´ò¤·¤¤½ÐÍè»ö¡£°Õ³°¤Ë¤â½éÂÐÌÌ¤À¤È¤¤¤¦Æó¿Í¤¬¡¢³Ú¤·¤¤»þ´Ö¤ò²á¤´¤¹¡£
¤µ¤é¤ËÈÖÁÈ¹±Îã¤Î¡Ö»³Ãæ¸Ð¥¦¥©¡¼¥¥ó¥°¡×¤â¡£²áµî²ó¤ò¶Å½Ì¤·¤ÆÊüÁ÷¤¹¤ë¡£