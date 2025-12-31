»ä¤Ï¤³¤ì¤òÇã¤¤¤Þ¤·¤¿¡ª¡§¹¥¤¤Ê¤â¤Î¡ß¹¥¤¤Ê¤â¤Î¡áÂ¨Çã¤¤¡¢¤ÊÏÃ¡¡¼¯Åç¥¢¥ó¥È¥éー¥º¡Ö¥«¥á¥é¥¹¥È¥é¥Ã¥×¡×¡ÊµÜËÜµÁÏ¯¡Ë
Ç¯Ëö¹±Îã¤Î¤ªÇã¤¤Êª´ë²è¤È¤·¤Æ¡¢¼Ì¿¿²È¡¦¥é¥¤¥¿ー¤Î³§¤µ¤ó¤Ë¡¢2025Ç¯¤Ë¹ØÆþ¤·¤¿¥¢¥¤¥Æ¥à¤ò1¤Ä¤À¤±¾Ò²ð¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡£º£²ó¤ÏÅö¥µ¥¤¥È¤ÎÊÔ½¸Éô°÷¤¬Ã´Åö¤·¤Þ¤¹¡£¡ÊÊÔ½¸Éô¡Ë
ÌÂ¤ï¤ºÂ¨·è
¤½¤Î½Ð²ñ¤¤¤Ï1997Ç¯¤ËÁÌ¤ë¡£ÆüËÜ½é¤Î¥×¥í¥µ¥Ã¥«ー¥êー¥°¤¬È¯Â¤·¤Æ¿ôÇ¯¸å¡¢²ÈÂ²¤Ç°Ü¤ê½»¤ó¤À°ñ¾ë¸©¤ËËÜµò¤ò¹½¤¨¤ë¿¼¹È¤Î¥Õ¥Ã¥È¥Üー¥ë¥¯¥é¥Ö¤Ë¡¢¤â¤È¤è¤ê¥µ¥Ã¥«ー¹¥¤¤À¤Ã¤¿¾¯Ç¯¤¬¿´¤òÀ÷¤á¤Æ¤¤¤¯¤Î¤ÏÉ¬Á³¤À¤Ã¤¿¡£¤½¤ì¤«¤é28Ç¯¡¢¤â¤¦¤È¤¦¤ÎÀÎ¤Ë¤½¤Î³¹¤«¤é¤âÎ¥¤ì¤Æ¤¤¤ë¤·¡¢¸«ÅÏ¤»¤Ð½êÂ°Áª¼ê¤â¤ß¤ÊÇ¯²¼¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Û¤ÉÄ¹¤¤»þ¤¬·Ð¤Á¤Ï¤·¤¿¤â¤Î¤Î¡¢º£¤â¿ÈÂÎ¤ËÎ®¤ì¤ëÇ®¤¤¤â¤Î¤ÏÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤¡£
¤³¤Î¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤ÇÉ®¤ò¼¹¤ë°Ê¾å¡¢2025Ç¯12·î6Æü¡ÊÅÚ¡Ë¤Î¤³¤È¤Ë¿¨¤ì¤Ê¤¤¤ï¤±¤Ë¤Ï¤¤¤«¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¡£¼¯Åç¥¢¥ó¥È¥éー¥º¤¬9¥·ー¥º¥ó¤Ö¤ê¤ËJ1¥êー¥°¤Î¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¤È¤Ê¤Ã¤¿Æü¤À¡£
´¶Æ°¤·¤¿¡£º£µ¨¥Ù¥¹¥È¥²ー¥à¤È¤â¤¤¤¨¤ëÆâÍÆ¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¶ì¤·¤ó¤Ç¤¤¿¤Ç¤¢¤í¤¦Áª¼ê¤¿¤Á¤ÎÌöÆ°¡£¤Þ¤À·è¤·¤Æ´°À®ÅÙ¤¬¹â¤Þ¤Ã¤¿¤È¤Ï¸À¤¨¤Ê¤¤¥Áー¥à¾õ¶·¤Ç¼ê¤Ë¤·¤¿±É´§¤Ë¡¢Ì¤Íè¤Ø¤Î´õË¾¤âÊú¤«¤º¤Ë¤Ï¤¤¤é¤ì¤Ê¤¤°ìÀï¤À¤Ã¤¿¡£
Ä¹¤¯¤³¤Î¥Áー¥à¤òWatch¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢ÅöÁ³¡¢¿ô¡¹¤Î¥¿¥¤¥È¥ë³ÍÆÀ¤ò¸«¤Æ¤¤¿¤·¡¢¤½¤ì¤³¤½¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤Ç¤½¤Î½Ö´Ö¤ËÎ©¤Á²ñ¤Ã¤¿¤³¤È¤â¤¢¤Ã¤¿¡£¤·¤«¤·¥Æ¥ì¥Ó²èÌÌ±Û¤·¤Ë¶¦Í¤µ¤ì¤¿º£²ó¤Î´¿´î¤Î½Ö´Ö¤Ë¤Ï¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ë¤Ï¤Ê¤¤³ÊÊÌ¤Ê»×¤¤¤¬¹þ¤ß¾å¤²¤Æ¤¤¿¤è¤¦¤Ë»×¤¦¡£
¥¿¥¤¥È¥ë¤«¤é±ó¤¶¤«¤Ã¤¿Ä¹¤¤»þ´Ö¡¢Áª¼ê¤¿¤Á¤Ï¡È¾ï¾¡¡É¤Î¥×¥ì¥Ã¥·¥ãー¤Ë²¡¤·ÄÙ¤µ¤ì¤½¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤â¤¢¤ë¤À¤í¤¦¡£¤Õ¤È¡¢¥³¥í¥Ê²Ò¤Ç´ÑÀïÃæ¤ÎÀ¼½Ð¤·¤ËÀ©¸Â¤¬¤«¤«¤Ã¤Æ¤¤¤¿»þ´ü¤Î¤³¤È¤ò»×¤¤½Ð¤¹¡£»î¹ç½ªÎ»´ÖºÝ¤Ë¼ºÅÀ¤òµö¤·¤Æ¾¡Íø¤òÆ¨¤·¡¢ÀÅ¤Þ¤êÊÖ¤ë¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤ÎÃæ¤Ç¡¢Áª¼ê¤ÎÍÞ¤¨¤¤ì¤Ê¤¤´¶¾ð¤Î¶«¤Ó¤Î¤ß¤¬¶Á¤ÅÏ¤ë¡£¤¢¤ÎÆü¤Î¶ì¤·¤ß¤â¡¢2025Ç¯12·î6Æü¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤À¤È¹Í¤¨¤ì¤Ð¡¢·è¤·¤ÆÌµÂÌ¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤À¡£
¤³¤Î¥¨¥ó¥Ö¥ì¥à¤Ëº²¤¬½É¤ë
700»ú¤Ë¤ï¤¿¤ê¥¢¥ó¥È¥éー¥º¥Õ¥¡¥ó¤Ë¤·¤«ÅÁ¤ï¤é¤Ê¤¤¤Ç¤¢¤í¤¦¤³¤È¤ò½ñ¤¤Ê¤°¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤¬¡¢¤³¤³¤Ç¤³¤Îµ»ö¤Î¼ñ»Ý¤ò»×¤¤½Ð¤¹¡£»ä¤¬º£Ç¯Çã¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢¼¯Åç¥¢¥ó¥È¥éー¥º¸ø¼°¥°¥Ã¥º¤Î¡Ö¥«¥á¥é¥¹¥È¥é¥Ã¥×¡×¤À¡£2025¥·ー¥º¥ó¤Î¥æ¥Ë¥Õ¥©ー¥àÊÁ¤ò¥Ç¥¶¥¤¥ó¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
°Õ³°¤Ë¤È¤¤¤Ã¤¿¤é¼ºÎé¤À¤í¤¦¤«¡¢´üÂÔ°Ê¾å¤Ë¹â¤¤ÉÊ¼Á¤Ë¶Ã¤¤¤¿¡£¤½¤â¤½¤â¤¬½Å¤¤µ¡ºà¤ò»È¤Ã¤¿¥¹¥Ýー¥Ä´ÑÀï¤Ç¤Î»ÈÍÑ¤âÁÛÄê¤·¤¿¤È¤Î¤³¤È¤Ç¡¢Ã±¤Ê¤ë¡È¥°¥Ã¥º¡É¤Ë¤È¤É¤Þ¤é¤Ê¤¤¡¢¥×¥í¥À¥¯¥È¤È¤·¤Æ¤Î¥³¥À¥ï¥ê¤¬´¶¤¸¤é¤ì¤ë°ìÉÊ¤À¤Ã¤¿¡£
¥¢¥ó¥È¥éー¥º¤ÈÈæ¤Ù¤¿¤é¤Þ¤ÀÉÕ¤¹ç¤¤¤ÎÃ»¤¤¡È¥«¥á¥é¼ñÌ£¡É¤À¤¬¡¢¼«Ê¬¤Î¹¥¤¤Ê¤â¤Î¤È¹¥¤¤Ê¤â¤Î¤¬³Ý¤±¹ç¤ï¤µ¤ì¤¿¤³¤Î¥¢¥¤¥Æ¥à¤òÁ°¤Ë¤·¤Æ¡¢¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥¹¥È¥¢¤Î¹ØÆþ¥Ü¥¿¥ó¤ò²¡¤¹»Ø¤ËÌÂ¤¤¤¬À¸¤¸¤ë¤Ï¤º¤â¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¥¹¥È¥é¥Ã¥×Éô¤Ë¤Ï¥µ¥¤¥É¥ê¥êー¥¹¤Ç¤¤ë¥Ð¥Ã¥¯¥ë¤¬È÷¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë
¶á¶·Êó¹ð
