¡È´íµ¡¡É¤ò¡È¥Á¥ã¥ó¥¹¡É¤ËÊÑ¤¨¤¿ÍûºßÌÀÂçÅýÎÎ¡¡Æó¶Ë²½¤Î´Ú¹ñ¤ËÎ©¤Ä¡Ö¸½¼ÂÏ©Àþ¤Î¥ê¡¼¥À¡¼¡×¡Ô´Ú¹ñ·ÐºÑ»ï¤¬Áª¤Ö2025Ç¯¤Î¿ÍÊª¡Õ
´Ú¹ñ·ÐºÑ»ï¡Ø»þ»ö¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ë¡Ù¤¬Áª¤Ö¡Öº£Ç¯¤Î¿ÍÊª¡×¤Ë¤Ï¡¢»þÂåÀº¿À¤¬¹þ¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÚÄ´ºº¡Û´Ú¹ñ¿Í1000¿Í¤¬Áª¤Ö¡ÖºÇ°¡×¤ÎÎòÂåÂçÅýÎÎ¤ÏÃ¯¡©
2025Ç¯¤ÎÂç´ÚÌ±¹ñ¤È¤¤¤¦µðÂç¤ÊÈ×ÌÌ¤ò»Ù¤¨¡¢Æ°¤«¤·¤Æ¤¤¤ë¿ÍÊª¤¿¤Á¤Ï¡¢²Ì¤¿¤·¤ÆÃ¯¤Ç¡¢²¿¤ò°ÕÌ£¤¹¤ë¤Î¤À¤í¤¦¤«¡£¤¤¤Þ´Ú¹ñ¤òÆ°¤«¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤Ï¡¢Ì±¿´¤ËºÇ¤âÂ®¤¯ÉÒ´¶¤Ë¡¢¤½¤·¤Æ¹ñÌ±¤¬ºÇ¤â¶¯¤¯Ë¾¤àÊý¼°¤ÇÈ¿±þ¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦°ÕÌ£¤À¡£
¤½¤Î¥À¥¤¥Ê¥ß¥Ã¥¯¤Ê¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¤ÎÎ®¤ì¤òÌÊÌ©¤ËÆÉ¤ß¼è¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤Ê¤é¡¢»ä¤¿¤Á¤Ï»þÂåÅªÍ×µá¤òÇÄ°®¤Ç¤¤ë¡£²¿¤è¤ê¤â¤½¤³¤Ë¤Ï¡¢Âç´ÚÌ±¹ñ¤Î´õË¾¤È²ÝÂê¤¬¹þ¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
Âç´ÚÌ±¹ñ¤ò´Ó¤¯Þí¡¹¡Ê¤È¤¦¤È¤¦¡Ë¤¿¤ëÌ±¿´¤ÎÎ®¤ì¤È»þÂåÀº¿À¤ò¼¨¤¹¿ÍÊª¤¿¤Á¤ò¸«¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤Ï¡¢¤À¤«¤é¤³¤½½ÅÍ×¤À¡£¤½¤·¤Æ¤½¤Î²áÄø¤Ï¡¢»þÂåÁü¤ò¼Ì¤·¼è¤ëºî¶È¤Ç¤â¤¢¤ë¡£
ËÜ¥µ¥¤¥ÈÄó·È¥á¥Ç¥£¥¢¡Ø»þ»ö¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ë¡Ù¤¬1989Ç¯¤ÎÁÏ´©°Ê¹ß¡¢37Ç¯ÌÜ¤Ë¤ï¤¿¤ê¡Öº£Ç¯¤Î¿ÍÊª¡×¤òÁªÄê¤·¤Æ¤¤¿ÍýÍ³¤¬¤Þ¤µ¤Ë¤³¤³¤Ë¤¢¤ë¡£¡Ø»þ»ö¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ë¡Ù¤ÏÆÉ¼Ô¤Î¥¢¥ó¥±¡¼¥ÈÄ´ºº¡¢ÊÔ½¸¶Éµ¼Ô¤ÎÅêÉ¼¤Ê¤É¤ò´ð¤Ë¡¢ÌÊÌ©¤Ê¸¡¾Ú¤ÈÆ¤ÏÀ¤ò·Ð¤Æº£Ç¯¤Î¿ÍÊª¤òÁªÄê¤·¤¿¡£º£²ó¤ÏÍûºßÌÀ¡Ê¥¤¡¦¥¸¥§¥ß¥ç¥ó¡ËÂçÅýÎÎ¤ò¾Ò²ð¤·¤¿¤¤¡£¡ÖÍûºßÌÀ»þÂå¡×¤Î´Ú¹ñ
¤¤¤Þ¤Ï¡ÖÍûºßÌÀ¤Î»þ´Ö¡×¤À¡£¤¹¤Ù¤Æ¤Î¥¤¥·¥å¡¼¤ÎÃæ¿´¤ËÈà¤¬¤¤¤ë¡£
Âç´ÚÌ±¹ñ¤Ë¤ª¤±¤ëÌµ¿ô¤ÎµÄÏÀ¤ÈÂÐÎ©¡¢¤½¤Î°Õ»×·èÄê¤ÈÍø³²Ä´À°¤Î³Ë¿´¤Ë¡¢ÍûºßÌÀÂçÅýÎÎ¤¬°ÌÃÖ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¹ÔÀ¯¸¢ÎÏ¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢»ö¼Â¾å¤ÎÎ©Ë¡¸¢ÎÏ¤Þ¤Ç¾¸°®¤·¤¿Èà¤Î°ì¸À¡¢°ìµó¼ê°ìÅêÂ¤Ë¡¢À¤³¦Ãæ¤¬ÃíÌÜ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÖÂçÅýÎÎ¡¦ÍûºßÌÀ¡×¤ò»Ù»ý¤¹¤ë¤«ÈÝ¤«¤Ë´Ø·¸¤Ê¤¯¡¢Èà¤Î·èÄê¤ÏÂç´ÚÌ±¹ñÁ´ÂÎ¤Ë±Æ¶Á¤òµÚ¤Ü¤·¡¢Ã¯°ì¿Í¤È¤·¤ÆÈà¤Î±Æ¶Á·÷¤«¤é¼«Í³¤Ç¤Ï¤¤¤é¤ì¤Ê¤¤¡£¤½¤¦¤·¤ÆÂç´ÚÌ±¹ñ¤Î¼çÍ×¥Ë¥å¡¼¥¹¤Î¼ç¸ì¤ÈÌÜÅª¸ì¤Î¤¹¤Ù¤Æ¤ò¡¢¡ÖÍûºßÌÀ¡×¤È¤¤¤¦3Ê¸»ú¤¬Àê¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
ÂçÅýÎÎ¤Ï¸½ºß¸¢ÎÏ¤Î¾ÝÄ§¤Ç¤¢¤ë¡£¼ÂºÝ¤ËÂçÅýÎÎ¤Ï¡¢·ûË¡¾å¤Î¹ñ²È¸µ¼ó¤Ç¤¢¤ê¡¢¹ÔÀ¯¤Î¼óÈÉ¤È¤·¤Æ¹ñ²ÈÁ´ÂÎ¤òÂåÉ½¤¹¤ë»ØÆ³¼Ô¤À¡£·³Åý¿ã¸¢¼Ô¤ÎÃÏ°Ì¤âÊ»¤»»ý¤Ä¡£
Ç¤´ü1Ç¯ÌÜ¤òÁ÷¤Ã¤Æ¤¤¤ëÍûÂçÅýÎÎ¤¬2025Ç¯¤Î¡Öº£Ç¯¤Î¿ÍÊª¡×¤Ç¤¢¤ë¤È¤¤¤¦ÅÀ¤Ï¡¢¤À¤«¤é¤³¤½¼«Á³¤Ç¤¢¤ê¡¢¤Þ¤¿ÅöÁ³¤Î¤³¤È¤È¼õ¤±»ß¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤¤¤Þ¡¢Âç´ÚÌ±¹ñ¤ÏÍûºßÌÀ¤òÃæ¿´¤Ë²ó¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÖÍûºßÌÀ¤Î»þ´Ö¡×¤ÏµÕÀâÅª¤À¡£
¡ÖÂçÅýÎÎ¡¦ÍûºßÌÀ¡×¤Ï¡¢¤«¤Ä¤Æ¤Î¡Ö¥¢¥¦¥È¥µ¥¤¥À¡¼ÍûºßÌÀ¡×¤¬»ý¤Ã¤Æ¤¤¤¿¶¯¤ß¤ò¤¤¤Þ¤äÇö¤á¤Æ¤¤¤ë¡£Èà¤Ï¤â¤Ï¤äÄ©Àï¼Ô¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£°ì¹ñ¤ÎÂçÅýÎÎ¤È¤·¤Æ¡¢ÍÇ½¤µ¤ò¾ÚÌÀ¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤»ØÆ³¼Ô¤À¡£
²ü¸·°Ê¹ß¡¢¤µ¤é¤ËÆó¶Ë²½¤·¤¿´Ú¹ñ¼Ò²ñ¤ÎÅý¹ç¤òÆ³¤«¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤º¡¢²óÉü¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤·ÐºÑ¤Ë²¹¤â¤ê¤ò¿á¤¹þ¤Þ¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¡£¾¯»Ò²½¡¦¹âÎð²½¡¦³Êº¹³ÈÂç¤È¤¤¤¦Ä¹Ç¯¤Î½ÉÂê¤Î·ë¤ÓÌÜ¤ò²ò¤«¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤Åö»ö¼Ô¤â¡¢¿Í¹©ÃÎÇ½¡ÊAI¡Ë¤Ê¤É¿·¤¿¤ÊÇÈ¤ËÂç´ÚÌ±¹ñ¹æ¤ò¾è¤»¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¼çÌò¤â¡¢¤Þ¤µ¤Ë¤³¤ÎÂçÅýÎÎ¤Ç¤¢¤ë¡£
Ì±¿´¤Ï¡¢²¦´§¤Î½Å¤µ¤ËÂÑ¤¨¤é¤ì¤Ê¤¤¼Ô¤ò·è¤·¤Æ¿ÉÊú¶¯¤¯¸«¼é¤Ã¤Æ¤Ï¤¯¤ì¤Ê¤¤¡£12¡¦3²ü¸·»öÂÖ°Ê¹ß¡¢Á°Îã¤Î¤Ê¤¤ÉÔ³Î¼ÂÀ¤ò°ÂÄêÅª¤Ë´ÉÍý¤·¤Æ¤¤¿ÍûÂçÅýÎÎ¤Ï¡¢Ì±¿´¤¬Ë¾¤àÀ®²Ì¤ò·ÑÂ³¤·¤ÆÀ¸¤ß½Ð¤¹¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤À¤í¤¦¤«¡£
Ì±¿´¤¬²¡¤·¾å¤²¤¿ÂçÅýÎÎ¡¦ÍûºßÌÀ¡£¤½¤Î±¿Ì¿¤â¤Þ¤¿¡¢Ì±¿´¤¬·è¤á¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡£Á°Îã¤Î¤Ê¤¤Èó¾ï²ü¸·¡¢´íµ¡¤òµ¡²ñ¤ËÊÑ¤¨¤¿ÍûºßÌÀ
¡ÖÀ¯¼£²È¡¦ÍûºßÌÀ¡×¤Ë·èÄêÅª¤Ê»îÎý¤òÍ¿¤¨¤¿¿ÍÊª¤â¡¢È¿Å¾¤Îµ¡²ñ¤òÍ¿¤¨¤¿¿ÍÊª¤â¡¢µÕÀâÅª¤ËÕú¼â±Ù¡Ê¥æ¥ó¡¦¥½¥ó¥Ë¥ç¥ë¡ËÁ°ÂçÅýÎÎ¤Ç¤¢¤ë¡£
ÍûÂçÅýÎÎ¤Ï2022Ç¯¤ÎÂçÅýÎÎÁªµó¤Ç¡¢ÕúÁ°ÂçÅýÎÎ¤Ë0.73¡ó¥Ý¥¤¥ó¥Èº¹¤ÇÇÔ¤ì¡¢¿¼¹ï¤Ê´íµ¡¤ËÄÉ¤¤¹þ¤Þ¤ì¤¿¡£¤â¤Á¤í¤ó¤½¤Î¸å¡¢¹ñ²ñµÄ°÷Êä·çÁªµó¡Ê¿ÎÀî¡¦·ËÍÛ²µ¡Ë¤ÈÅÞÂç²ñ¤ò·Ð¤Æ¡Ö¶¦¤ËÌ±¼çÅÞ¡×¤ÎÅÞ¸¢¤ò¾¸°®¤·¡¢À¯¼£ÅªºÆµ¯¤ò°ìÄêÄøÅÙÀ®¤·¿ë¤²¤¿¤¬¡¢Âç¾±Æ¶³«È¯ÆÃ·Ãµ¿ÏÇ¡¢¸ø¿¦ÁªµóË¡°ãÈ¿¡¢¥µ¥ó¥Ð¥ó¥¦¥ë´ØÏ¢ÁÜºº¤Ê¤É¡¢Èà¤Î¼ó¸µ¤Ë¤Ï¾ï¤Ë¸¡»¡¤Î¿Ï¤¬ÆÍ¤¤Ä¤±¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£¡ÖÍûºßÌÀ¤Î»þ´Ö¤¬»ÊË¡¤ÎÁ°¤ËÎ©¤Ã¤¿¡×¤È¤¤¤¦ÏÃ¤¬¡¢½ù¡¹¤Ë½Ð¤Æ¤¯¤ë¾õ¶·¤À¤Ã¤¿¡£
ÍûÂçÅýÎÎ¤Ï¡¢Ã¯¤âÍ½ÁÛ¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿´íµ¡¤Î½Ö´Ö¤ò¡¢È¿Å¾¤Îµ¡²ñ¤Ø¤ÈÊÑ¤¨¤¿¡£
ºòÇ¯12·î3Æü¡¢ÕúÁ°ÂçÅýÎÎ¤¬ÆÍÇ¡¤È¤·¤Æ°ãË¡¤Ê²ü¸·¤òÀë¸À¤¹¤ë¤È¡¢¹ñ²ñ¤ÇÈó¾ï²ü¸·²ò½ü¤ò¿ØÆ¬»Ø´ø¤·¡¢¡ÖÌ±¼çÀªÎÏ¤Î¥ê¡¼¥À¡¼¡×¤È¤·¤Æ¤ÎÃÏ°Ì¤ò³Î¸Ç¤¿¤ë¤â¤Î¤Ë¤·¤¿¤Î¤À¡£Â³¤¤¤Æ·ûË¡ºÛÈ½½ê¤¬½ÏµÄ¤ÎËö¤ËÕúÁ°ÂçÅýÎÎ¤òÃÆ³¯¤·¡¢¡ÖÁá´üÂçÅýÎÎÁªµó¡×¤È¤¤¤¦µ¡²ñ¤ÎÈâ¤¬Èà¤ÎÁ°¤ËÂç¤¤¯³«¤«¤ì¤¿¡£»ö¼Â¾å¡¢ÕúÁ°ÂçÅýÎÎ¤¬À¯¼£²È¡¦ÍûºßÌÀ¤ËÍã¤òÍ¿¤¨¤¿·Á¤À¡£
ÂçÅýÎÎÁª¤Î¥ì¡¼¥¹¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢¡Ö¤É¤¦¤»ÂçÀª¤ÏÍûºßÌÀ¡×¤È¤¤¤¦Î®¤ì¤ÏÍÉ¤ë¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢ºÆ¤Ó´íµ¡¤ÏË¬¤ì¤ë¡£ºÇ¹âºÛ¤¬6¡¦3ÂçÅýÎÎÁªµóÄ¾Á°¤Î5·î¡¢¸ø¿¦ÁªµóË¡°ãÈ¿ÍÆµ¿¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡ÖÍºá¼ñ»Ý¤ÎÇË´þº¹¤·Ìá¤·¡×¤ò¹Ô¤¤¡¢À¯¼£À¸Ì¿¤¬½ª¤ï¤ê¤«¤Í¤Ê¤¤´íµ¡¤ËºÆ¤ÓÄÉ¤¤¹þ¤Þ¤ì¤¿¤Î¤À¡£¤·¤«¤·ÍûÂçÅýÎÎ¤Ï¡¢¹âºÛ¤¬ÂçÅýÎÎÁªµó¸å¤ËºÛÈ½¤òÀèÁ÷¤ê¤·¤¿¤³¤È¤Ç¡¢ºÆ¤Óµ¯»à²óÀ¸¤ò²Ì¤¿¤¹¡£
¤½¤¦¤·¤Æ6·î3Æü¤ÎÂçÅýÎÎÁªÅöÆü¡¢Âç´ÚÌ±¹ñ¤Î¼ç¸¢¼Ô¤Ï¡¢Á°Îã¤Î¤Ê¤¤²ü¸·¤ÈÃÆ³¯À¯¶É¤È¤¤¤¦´íµ¡¤ÎÀ¥¸ÍºÝ¤ËÎ©¤¿¤µ¤ì¤¿Âç´ÚÌ±¹ñ¤òµß¤¦Á¥Ä¹¤È¤·¤Æ¡¢Èà¤òÁª¤ó¤À¡£¾¯Ç¯¹©½Ð¿È¤Ç¡¢Ãæ³Ø¹»¤Ë¤âÄÌ¤¨¤Ê¤«¤Ã¤¿¡ÖÌµ¡Ê¥à¡Ë¥¹¥×¡¼¥ó¡×¤¬¡¢ÊÛ¸î»Î¡¢¾ëÆî»ÔÄ¹¡¢µþµ¦Æ»ÃÎ»ö¤ò·Ð¤Æ¡¢Âç´ÚÌ±¹ñ¸¢ÎÏ¤ÎºÇÄºÅÀ¤ËÎ©¤Ä½Ö´Ö¤¬¹¤¬¤Ã¤¿¤Î¤À¡£
ÂçÅýÎÎ¡¦ÍûºßÌÀ¤Ëµ¡²ñ¤ÎÈâ¤ò³«¤¤¤¿¤Î¤ÏÕúÁ°ÂçÅýÎÎ¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢Èà¤ÏÂçÅýÎÎÁª´ü´Ö¤òÄÌ¤¸¤Æ¶Ã¤¯¤Ù¤ÁªÂò¤ò½Å¤Í¡¢¼«¤éË¬¤ì¤¿¡ÈÀ±¤Î½Ö´Ö¡É¤ò¼«Ê¬¤Î¼ê¤Ç¤Ä¤«¤ß¼è¤Ã¤¿¡£¡Ö¶¦¤ËÌ±¼çÅÞ¡×¤ÎÂçÅýÎÎ¸õÊä¤ÎÃæ¤Ç¤â¡ÖºÇ¤âº¸¡×¤Ë°ÌÃÖ¤¹¤ë¤ÈÉ¾²Á¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡ÖÂçÅýÎÎ¸õÊä¡¦ÍûºßÌÀ¡×¤Ï¡¢¡ÖÃæÆ»ÊÝ¼é¡×¤È¤¤¤¦¿·¤¿¤Ê´ú¤ò·Ç¤²¡¢¤¿¤á¤é¤¤¤Î¤Ê¤¤¡Ö±¦¥¯¥ê¥Ã¥¯¡×¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢¶õÇò¤À¤Ã¤¿Ãæ´ÖÃÏÂÓ¤ò°ìµ¤¤Ë¾¸°®¤·¤¿¡£
À¯¸¢È¯Â¸å¤Ï¡Ö¼ÂÍÑ¼çµÁ¡×¤ÇÃæÆ»ÁØ¤ËÁÊµá¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¼ÂºÝ¡¢ÍûÂçÅýÎÎ¤Ï6·î4Æü¤Î½¢Ç¤±éÀâ¤ËÁêÅö¤¹¤ë¡Ö¹ñÌ±¤Ø¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¡×¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢¡ÖÀµµÁ¤¢¤ëÅý¹çÀ¯ÉÜ¡×¤È¡Ö½ÀÆð¤Ê¼ÂÍÑÀ¯ÉÜ¡×¤È¤¤¤¦¹ñÀ¯±¿±Ä¤ÎÊý¸þÀ¤òÄó¼¨¤·¤¿¡£ÆÃ¤Ë¡Ö¤¹¤Ù¤Æ¤Î¹ñÌ±¤òÊñ¤ß¹þ¤ß¡¢»Å¤¨¤ë¡È¤ß¤ó¤Ê¤ÎÂçÅýÎÎ¡É¤Ë¤Ê¤ë¡×¤È½Ò¤Ù¤¿¡£¤Þ¤¿¡Ö¼ÂÍÑÅª»Ô¾ì¼çµÁÀ¯ÉÜ¡×¤òÌóÂ«¤·¡¢¡ÖËÑÀµßæÀ¯ºö¤â¡¢¶âÂçÃæÀ¯ºö¤â¡¢É¬Í×¤ÇÍÍÑ¤Ç¤¢¤ì¤Ð¶èÊÌ¤Ê¤¯»È¤¦¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£½¢Ç¤Âè°ìÀ¼¤«¤é¡ÖÅý¹ç¡×¤È¡Ö¼ÂÍÑ¡×¤ò¶¯Ä´¤·¤¿¤Î¤À¡£¹¥É¾¤Î¼ÂÍÑ³°¸ò¡¢·üÇ°¤Î»ëÀþ¤òÍá¤Ó¤ë»ÊË¡²þ³×
ÍûÂçÅýÎÎ¤Î½¢Ç¤6¤«·î¡¢¤½¤ÎÌÀ°Å¤ò°ì¸À¤ÇÍ×Ìó¤¹¤ì¤Ð²¿¤Ë¤Ê¤ë¤À¤í¤¦¤«¡£
Â¿¤¯¤ÎÀìÌç²È¤È¥á¥Ç¥£¥¢¤Ï¡Ö³°¼£¤¬Æâ¼£¤ò¸£°ú¤·¤¿¡×¤ÈÉ¾²Á¤¹¤ë¡£³°¸ò¤Ç»Ù»ýÎ¨¤ò²¡¤·¾å¤²¡¢ÆâÀ¯¤Ç¤ÏÁêÂÐÅª¤Ë»Ù»ýÎ¨¤òºï¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦°ÕÌ£¤À¡£¼ÂºÝ¡¢ÍûÂçÅýÎÎ¤Ï¡Ö¼ÂÍÑ³°¸ò¡×¤È¤¤¤¦³Ë¿´´ðÄ´¤Î¤â¤È¡¢ÊÆ¡¦Ãæ¡¦Æü¼óÇ¾¤È¤Î²ñÃÌ¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢¥¢¥¸¥¢ÂÀÊ¿ÍÎ·ÐºÑ¶¨ÎÏ²ñµÄ¡ÊAPEC¡Ë¼óÇ¾²ñµÄ¤Ê¤É¤Î¼çÍ×¤Ê³°¸òÆüÄø¤òÂ©¤Ä¤¯²Ë¤â¤Ê¤¯¤³¤Ê¤·¡¢¾¯¤Ê¤«¤é¤ÌÀ®²Ì¤â¾å¤²¤¿¡£
ÆÃ¤Ë¡¢À¤³¦¤¬¡Ö¥È¥é¥ó¥×È¯¤ÎÉÔ³Î¼ÂÀ¡×¤È¤¤¤¦ÊÑ¿ô¤Ë¶ì¤·¤àÃæ¤Ç¤â¡¢ÍûÂçÅýÎÎ¤Ï¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤È¤Î2ÅÙ¤Î¼óÇ¾²ñÃÌ¤òÌµÆñ¤Ë¾Ã²½¤·¡¢Áê±þ¤ÎÀ®²Ì¤ò¾å¤²¤¿¡£¹ñÌ±Á´ÂÎ¤¬¸ÇÂÃ¤ò°û¤ó¤Ç¸«¼é¤Ã¤¿´ÚÊÆ´ØÀÇ¸ò¾Ä¤ÎÂÅ·ë¤òÈéÀÚ¤ê¤Ë¡¢ÅÅ·âÅª¤Ê¸¶»ÒÎÏ¿ä¿ÊÀø¿å´ÏÍÑÇ³ÎÁÄó¶¡Í×ÀÁ¤È¡¢¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤Î·úÂ¤¾µÇ§¤È¤¤¤¦¡È¥µ¥×¥é¥¤¥º¥®¥Õ¥È¡É¤Þ¤Ç°ú¤½Ð¤·¤¿¡£
½¬¶áÊ¿¤ÎÃæ¹ñ¡¢¹â»Ô¤ÎÆüËÜ¤È¤âÅ¬ÀÚ¤Ê´Ø·¸ÀßÄê¤ò¹Ô¤¤¡¢³°¸òÉñÂæ¤Ë°ÂÄêÅª¤Ë¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¤¿¤È¤ÎÉ¾²Á¤â¼õ¤±¤¿¡£¼ÂÍÑ³°¸ò¤ÎÀ®¸ù¤Ï¡¢ÍûÂçÅýÎÎ¤Î»Ù»ýÎ¨¤ò¹â¶õ¹Ô¿Ê¤µ¤»¤ë·ë²Ì¤Ë¤â¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤¿¡£
°ìÊý¤Ç¡¢ÍûÂçÅýÎÎ¤¬³°¸òÆüÄø¤ò½ª¤¨¡¢¹ñÆâÀ¯¼£¤Î¸½¼Â¤ËÌá¤ë¤È¡¢Í¿ÌîÅÞ¤Î¾×ÆÍ¤ÇÀ¯¶É¤ÏÇ®¤òÂÓ¤Ó¤¿¡£½Å¤¤ÆâÀ¯²ÝÂê¤¬Â³¤¤¤¿¤«¤é¤À¡£
²¿¤è¤ê¡¢ÍûÂçÅýÎÎ¼«¿È¤¬ºÇÂç¤ÎµÊ¶Û²ÝÂê¤Èµó¤²¤¿¡ÖÀøºßÀ®Ä¹Î¨È¿Å¾¡×¤Î¤¿¤á¤Î²òË¡¤Å¤¯¤ê¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢µ¬À©¡¦¶âÍ»¡¦¸ø¶¦¡¦Ç¯¶â¡¦¶µ°é¡¦Ï«Æ¯¤È¤¤¤¦6Âç³Ë¿´Ê¬Ìî¤Î¹½Â¤²þ³×¿ä¿Ê¤â¡¢¤¤¤Þ¤À¤Þ¤È¤â¤ÊÂè°ìÊâ¤¹¤éÆ§¤ß½Ð¤»¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦»ØÅ¦¤¬Â¿¤¤¡£
Æâ³°´Ä¶¤¬¸·¤·¤¤¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢·ÐºÑ³èÀ²½¤äÌ±À¸²þÁ±¤Ç¤âÂç¤¤ÊÀ®²Ì¤ò½Ð¤·¤¿¤È¤Ï¸À¤¤Æñ¤¤¤È¤¤¤¦É¾²Á¤À¡£¼óÅÔ·÷ÉÔÆ°»ºµ¬À©¤Î¸å°ä¾É¤ä¡¢°ÙÂØµÞÍî¤È¤¤¤¦Æâ³°¤Î·ÐºÑ¥ê¥¹¥¯¤Ë¤â¶ì¤·¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¹½Â¤ÅªÆñÂê°Ê³°¤Ë¤â¡¢Í¿ÅÞ¼«¤é¤¬¾·¤¤¤¿ÏÀÁè¤Ï¡¢ÍûÂçÅýÎÎ¤ò¤µ¤é¤ËÆñ¤·¤¤Î©¾ì¤ËÄÉ¤¤¹þ¤ó¤À¡£ÍûºßÌÀÀ¯¸¢½é¤Î¹ñÀ¯´Æºº¤Ç¤¢¤ê¡¢²ü¸·°Ê¹ß½é¤á¤Æ³«¤«¤ì¤¿¹ñÀ¯´Æºº¤Ï¡¢°ãË¡²ü¸·¤ÎÀÕÇ¤ÄÉµÚ¤äÕú¼â±ÙÀ¯¸¢3Ç¯´Ö¤ÎÁí³ç¤è¤ê¤â¡¢¡Ö¥Á¥§¡¦¥ß¥ó¥Ò¡¢¥Á¥å¡¦¥ß¥¨¡¢¥¥à¡¦¥Ò¥ç¥ó¥¸¹ñ´Æ¡×¤È¤¤¤¦ÈãÈ½¤ÎÃæ¤ÇËë¤òÊÄ¤¸¤¿¤È¤¤¤¦É¾²Á¤¬Â¿¤¤¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢ÍûÂçÅýÎÎ¤Î¥Ú¥¯¡¦¥Ø¥ê¥ç¥ó·ÙÀµ¤ËÂÐ¤¹¤ëÄ¾ÀÜ»Ø¼¨ÏÀÁè¤ä¡¢Âç¾±Æ¶¤Î¥¥à¡¦¥Þ¥ó¥Ù°ìÇÉ¤ËÂÐ¤¹¤ë¹µÁÊÊü´þÁûÆ°¤Ï¡¢ÃæÆ»ÁØ¤ÎÌ±¿´¤òÂç¤¤¯ÍÉ¤µ¤Ö¤Ã¤¿¡£
¤³¤ì¤Ë²Ã¤¨¡¢Í¿ÅÞ¤¬ºÇ¤â¶¯¤¯¿ä¤·¿Ê¤á¤Æ¤¤¤ë¡ÖÆâÍð½ªÂ©¡×¥É¥é¥¤¥Ö¤È¡¢¤½¤ì¤ÈÏ¢Æ°¤·¤¿»ÊË¡²þ³×¤Ï¼Ò²ñÅª¶ÛÄ¥¤ò¹â¤á¤Æ¤¤¤ë¡£¼óÁê¼¼¼çÆ³¤Î¡Ö·ûË¡Âº½ÅÀ¯ÉÜ³×¿·TF¡×¤Ï¡¢¸ø¿¦¼Ô´Ö¤ÎÁê¸ß¹ðÈ¯¤ÈÉÔ¿®¤ò¤¢¤ª¤ë¤È¤ÎÅÀ¤Ç·üÇ°¤ò¸Æ¤ó¤À¡£²¿¤è¤ê¡¢ÆâÍðÀìÃ´ºÛÈ½Éô¤äË¡ÏÄ¶Êºá¤Î¿ä¿Ê¤Ï¡¢»ÊË¡ÉÜ¤ÎÆÈÎ©¿¯³²ÏÀÁè¤ò¾·¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£
¤â¤Ã¤È¤â¡¢¸½ºß¤Î»öÂÖ¤Ï»ÊË¡ÉÜ¤¬¼«¤é¾·¤¤¤¿Â¦ÌÌ¤â¤¢¤ë¡£
»ÊË¡ÉÜ¤ÏºÛÈ½¤Î¸øÀµÀ¡¢À¯¼£ÅªÃæÎ©À¤ÎÌÌ¤ÇÉÔ¿®¤ò¼«¾·¤·¡¢»ÊË¡À©ÅÙ²þ³×¤ÎÉ¬Í×À¤ËÂÐ¤¹¤ë¹ñÌ±Åª¶¦´¶ÂÓ¤¬·ÁÀ®¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤¿¤À¤·¡ÖÆâÍð¤Î°Ç¤òÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤è¤¦¡×¤È¤¤¤¦ÂçÅýÎÎ¤ÎÍ×µá¤Î¤â¤È¡¢Í¿ÅÞ¤¬¿ä¿Ê¤¹¤ë»ÊË¡²þ³×°Æ¤Ï¡¢¿ÊÊâ¿Ø±Ä¤ò´Þ¤á³Æ³¦¤Î·üÇ°¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
ºÛÈ½½ê¹ÔÀ¯½è¤¬12·î9¡Á11Æü¤Ë³«ºÅ¤·¤¿»ÊË¡À©ÅÙ²þ³×¸øÄ°²ñ¤Ç¡¢¥à¥ó¡¦¥Ò¥ç¥ó¥Ù¸µ·ûË¡ºÛÈ½´±¤ÏÆâÍðºÛÈ½ÃÙ±ä¤Ê¤É»ÊË¡ÉÜ¤Î²á¤Á¤ò»ØÅ¦¤·¤Ä¤Ä¤â¡¢¡ÖÌ±¼çÅÞ¤¬Äó¼¨¤·¤¿Ë¡°Æ¤¬¡¢»ÊË¡²þ³×¤ò¼Â¹Ô¤Ç¤¤ë¤Î¤«¡×¤ÈÈ¿Ìä¤·¤¿¡£¥à¥ó¸µºÛÈ½´±¤Ï¡ÖÅÜ¤ê¤Ï»ÊË¡²þ³×¤Î¸¶Æ°ÎÏ¤Ë¤Ï¤Ê¤êÆÀ¤ë¤¬¡¢ÆâÍÆ¤Ë¤Ï¤Ê¤ì¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦¶ì¸À¤âÅº¤¨¤¿¡£
ÍûÂçÅýÎÎ¤¬Ç¤Ì¿¤·¤¿¥¤¡¦¥½¥®¥ç¥ó¹ñÌ±Åý¹ç°Ñ°÷Ä¹¤Ï12·î11Æü¡¢¡Ö¶¦¤ËÌ±¼çÅÞ¡×¥Á¥ç¥ó¡¦¥Á¥ç¥ó¥ìÂåÉ½¤È²ñ¤¤¡¢Ë¡ÏÄ¶Êºá¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡ÖÊ¸ÌÀ¹ñ²È¤ÎÃÑ¿«¤À¡×¤È¤·¤ÆºÆ¹Í¤òµá¤á¡¢ÆâÍðºÛÈ½Éô¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¡Ö·ûË¡¤ÎÏÈÆâ¤Ç¹Ô¤¦¤Ù¤¤Ç¡¢Â®ÅÙÄ´À°¤¬É¬Í×¤À¡×¤ÈÄ¾·â¤·¤¿¡£¡ÖµìÅý°ì¶µ²ñ¤ÎµÕÉ÷¡×¤ËÄ¾ÌÌ¤¹¤ëÍ¿ÅÞ¡¢¡ÖÀÄ´¤Âæ»þÂå¡×¤òºÆ¤Ó³«¤¯ÍûºßÌÀ
2025Ç¯¡¢´íµ¡¤òµ¡²ñ¤ËÊÑ¤¨¤¿ÍûÂçÅýÎÎ¤ÎÁ°¤Ë¤¢¤ë´íµ¡¤Èµ¡²ñ¤Ï²¿¤À¤í¤¦¤«¡£ºÇÂç¤Î´íµ¡Í×°ø¤Ï¡ÖµìÅý°ì¶µ²ñ¤ÎÊÑ¿ô¡×¤À¤È¤¤¤¦¤Î¤¬À¯³¦¤ÎÂçÀª¤À¡£
ºÇ¶á¡¢µìÅý°ì¶µ²ñ¡ÊÀ¤³¦Ê¿ÏÂÅý°ì²ÈÄíÏ¢¹ç¡Ë¤ÈÀ¯³¦¤Î¶âÉÊ¼è°úµ¿ÏÇ¤¬¡Ö¹ñÌ±¤ÎÎÏ¡×¤ËÂ³¤Í¿ÅÞÂ¦¤Ø¤È¹¤¬¤ê¡¢À¯¶É¤òÄ¾·â¤·¤Æ¤¤¤ë¡£ÍûÂçÅýÎÎ¤ÎºÇÂ¦¶á¤ä¡Ö¶¦¤ËÌ±¼çÅÞ¡×¤ÎÁ°¡¦¸½¿¦µÄ°÷¤ÎÌ¾Á°¤ËÂ³¤¡¢ÍûºßÌÀÀ¯¸¢¤Î¸½¿¦³ÕÎ½¤Î¼ÂÌ¾¤Þ¤ÇÉâ¾å¤·ÇÈÌæ¤¬³ÈÂç¤¹¤ë¤È¡¢ÍûÂçÅýÎÎ¤Ï¡ÖÍ¿ÌîÅÞ¤òÌä¤ï¤º¡¢ÃÏ°Ì¤Î¹âÄã¤òÌä¤ï¤º¡¢¸·Àµ¤ËÁÜºº¤»¤è¡×¤È»Ø¼¨¤·¤¿¡£
·Ù»¡¤¬ÁÜºº¤ËÃå¼ê¤·¤¿¤¬¡¢ÌîÅÞ¤ÏÆÃÊÌ¸¡»¡´±¤ÎÆ³Æþ¤òÍ×µá¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¥¥à¡¦¥´¥ó¥ÒÆÃ¸¡¥Á¡¼¥à¤Ï¡¢8·î¤Ë¡Ö¶¦¤ËÌ±¼çÅÞ¡×´Ø·¸¼Ô¤¬µìÅý°ì¶µ²ñÂ¦¤«¤é¶âÉÊ¤ò¼õ¤±¼è¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¶¡½Ò¤ò³ÎÊÝ¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¬¤é¡¢¡Ö¹ñÌ±¤ÎÎÏ¡×¤Ë´ØÏ¢¤¹¤ëÉôÊ¬¤Î¤ß¤òÁÜºº¤·¡¢¡ÖÁªÂòÅªÁÜºº¡×¤À¤È¤ÎÈãÈ½¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¤ë¡£
¤³¤¦¤·¤¿¾õ¶·¤ÎÃæ¡¢Í¿ÅÞ¤ÏÌîÅÞ¤¬¼çÄ¥¤¹¤ëµìÅý°ì¶µ²ñ¤ÎÆÃ¸¡¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡ÖÀ¯¼£¹¶Àª¡×¤À¤È¤·¤Æ¼õ¤±Æþ¤ì¤é¤ì¤Ê¤¤¤È¤ÎÎ©¾ì¤À¡£°ìÊý¤Ç¡¢3ÂçÆÃ¸¡¡ÊÆâÍð¡¢¥¥à¡¦¥´¥ó¥Ò¡¢½Þ¿¦³¤Ê¼¡Ë½ªÎ»¸å¤ÎÂè2¼¡Áí¹çÆÃ¸¡¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢¡ÖÊý¸þÀ¤Ï¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¤·¤Æ¿ä¿Ê¤¹¤ë¹Í¤¨¤ò¼¨¤·¤¿¡£
ÌîÅÞÂ¦¤Ï¡¢µìÅý°ì¶µ²ñÂ¦¤È¤ÎÀÜ¿¨¾ð¶·¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¸½À¯¸¢¤Î³ÕÎ½µé¿Í»Î¤¬3¿Í¤â¤ª¤ê¡¢·Ù»¡¤¬¤³¤ì¤Þ¤Ç¡ÖÀ¸¤¤Æ¤¤¤ë¸¢ÎÏ¡×¤ËÂÐ¤¹¤ëÁÜºº¤ò¤Þ¤È¤â¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¤Ê¤¤ÅÀ¤ò¹ÍÎ¸¤¹¤ì¤Ð¡¢ÆÃ¸¡¤ÏÉÔ²Ä·ç¤À¤È¤·¤Æ¹¶Àª¤ò¶¯¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
ÍûÂçÅýÎÎ¤Îµ¡²ñ¤Ï¡¢ºÆ¤Ó³«¤«¤ì¤ë¡ÖÀÄ´¤Âæ»þÂå¡×¤Ë¤¢¤ë¤È¤ÎÉ¾²Á¤¬Â¿¤¤¡£Î¶»³¤Ë¤¢¤ëÂçÅýÎÎ¼¼¤Ï¡¢º£·îËö¤ËºÆ¤ÓÀÄ´¤Âæ¤Ø°ÜÅ¾¤¹¤ë¡£3Ç¯7¤«·î¤Ö¤ê¤Ë¸µ¤ËÌá¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡£
ÍûÂçÅýÎÎ¤Ï¡Ö³«¤«¤ì¤¿¹ñÀ¯¡×¤ò´ú°õ¤Ë¡¢¹ñÌ±¤È¤è¤ê¶á¤¤¾ì½ê¤ÇÁÂÄÌ¤¹¤ë¤È¤¤¤¦ÀÀ¤¤¤ò¡¢ÀÄ´¤Âæ»þÂå¤Ë¤Õ¤µ¤ï¤·¤¯¼é¤êÈ´¤±¤ë¤À¤í¤¦¤«¡£¤Ò¤È¤Þ¤ºÍûÂçÅýÎÎ¤Ïµ¼Ô²ñ¸«¡¢¥¿¥¦¥ó¥Û¡¼¥ë¥ß¡¼¥Æ¥£¥ó¥°¤ËÂ³¤¡¢¹ñÌ³²ñµÄ¤ä¶ÈÌ³Êó¹ð¤òÀ¸Ãæ·Ñ¤·¡¢¸ø¿¦¼Ô¤È¤ÎÁÂÄÌ²áÄø¤ò¸ø³«¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¹ñÌ±¤È¤Î¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥ó°Õ»Ö¤ò¼ÂÁ©¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¼èºà¤Ë¤è¤ë¤È¡¢ÍûÂçÅýÎÎ¤ÏÀÄ´¤Âæ¤Î¼¹Ì³¼¼¤ò¡¢3¿Í¤Î¼¼Ä¹¤ÈÆ±¤¸·úÊª¤ËÃÖ¤¯Í½Äê¤À¤È¤¤¤¦¡£ÂçÅýÎÎÈë½ñ¼¼Ä¹¡¢¹ñ²È°ÂÊÝ¼¼Ä¹¡¢À¯ºö¼¼Ä¹¤Ê¤É³Ë¿´»²ËÅ¤È¥ê¥¢¥ë¥¿¥¤¥à¤ÇÁÂÄÌ¤¹¤ë¹½Â¤¤ÎÆ¯¤Êý¥·¥¹¥Æ¥à¤ò¹½ÃÛ¤·¤è¤¦¤È¤¹¤ë¡¢ÍûÂçÅýÎÎ¤Î°Õ»Ö¤¬È¿±Ç¤µ¤ì¤¿¤È¤¤¤¦¸åÊ¹¤À¡£
¤â¤Ã¤È¤âÀìÌç²È¤¿¤Á¤Ï¡¢ËÜÅö¤ÎÀÄ´¤Âæ»þÂå¤Ï¡¢ÍûÂçÅýÎÎ¤¬ÉÔ²÷¤Ç¤¢¤Ã¤Æ¤âÌ±¿´¤Î¼ÂÁê¤ò¤¢¤ê¤Î¤Þ¤ÞÅÁ¤¨¤é¤ì¤ë»²ËÅ¤ò¼þ°Ï¤ËÃÖ¤¯¤³¤È¤«¤é»Ï¤Þ¤ë¤Ù¤¤À¤È¸ý¤ò¤½¤í¤¨¤ë¡£¤µ¤é¤Ë½ÅÍ×¤Ê¤Î¤Ï¡¢Ì±¿´¤¬¹ñÀ¯¤ò¤É¤¦¸«¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¤Ë¼ª¤ò·¹¤±¡¢¼ª¤ÎÄË¤¤¹çÍýÅªÈãÈ½¤Ç¤¢¤Ã¤Æ¤â¼õ¤±Æþ¤ì¤ë¡Ö³«¤«¤ì¤¿»ÑÀª¡×¤À¤È¤¤¤¦½õ¸À¤¬Â¿¤¤¡£
ÍûÂçÅýÎÎ¤ÏÍèÇ¯¤â¡Öº£Ç¯¤Î¿ÍÊª¡×¤ËÁª¤Ð¤ì¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤À¤í¤¦¤«¡£¤½¤ì¤Ï¡¢´íµ¡¤Èµ¡²ñ¤ò¤É¤¦°·¤¦¤«¤Ë¤«¤«¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Êµ»öÄó¶¡¡á»þ»ö¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ë¡Ë