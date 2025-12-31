¥³¡¼¥Ò¡¼¤ÇÎ¹¤¹¤ëÆüËÜ¡¿»Í¹ñÊÔ¡Ã¥³¥Ä¥³¥Ä¤È¿®Íê¤òÀÑ¤ß½Å¤Í¤Æ20Ç¯¡£µÕ¶¤Î¥¹¥¿¡¼¥È¤«¤éÀÚ¤êÂó¤¤¤¿¥í¡¼¥¹¥¿¡¼¤Î¿·¶ÃÏ¡£¡ÖBRANCH COFFEE¡×
Á´¹ñÅª¤ËÀ¹¤ê¾å¤¬¤ê¤ò¸«¤»¤ë¥³¡¼¥Ò¡¼¥·¡¼¥ó¡£°û¿©Å¹¤È¤¤¤¦ÏÈ¤òÄ¶¤¨¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¥é¥¤¥Õ¥¹¥¿¥¤¥ë¤ä¥«¥ë¥Á¥ã¡¼¤ÈÍÏ¤±¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£4¤Ä¤Î¸©¤¬ÆÈ¼«¤Î¥«¥é¡¼¤ò¶¥¤¦»Í¹ñ¤Ï¡¢¸©¤´¤È¤ÎµÊÃãÊ¸²½¤Ë¤â¸ÄÀ¤òÈ¯´ø¡£µ¤±Ô¤Î¥í¡¼¥¹¥¿¡¼¤ä¥Ð¥ê¥¹¥¿¤¬¡¢³ÆÃÏ¤Ç¿·¤¿¤Ê¥³¡¼¥Ò¡¼¥«¥ë¥Á¥ã¡¼¤òÀ¸¤ß½Ð¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤ó¤Ê»Í¹ñ¤ÇÃíÌÜ¤Î¥·¥ç¥Ã¥×¤ò¾Ò²ð¤¹¤ëÅöÏ¢ºÜ¡£Å¹¼ç¤äÅ¹Ä¹¤¿¤Á¤¬¿ä¤¹Å¹¤Ø¤È¿ô¼î¤Ä¤Ê¤®¤Ç²ó¤ò½Å¤Í¤Æ¤¤¤¯¡£
¡Ú¼Ì¿¿¤ò¸«¤ë¡ÛËÜÅ¹¤Î¥«¥Õ¥§¤Ï¡¢Å·°æ¤¬¹â¤¯¡¢¤æ¤Ã¤¿¤ê¤È¤¯¤Ä¤í¤²¤ëÊ·°Ïµ¤
»Í¹ñÊÔ¤ÎÂè41²ó¤Ï¡¢°¦É²¸©¤Î¡ÖBRANCH COFFEE¡×¡£2006Ç¯¤ËÀ¾¾ò»Ô¤ÇÁÏ¶È¤·¡¢10Ç¯¸å¤Î2016Ç¯¤Ë¡¢¾¾»³»ÔÆâ¤Ë¤â2¹æÅ¹¤ò¥ª¡¼¥×¥ó¡£°¦É²¤òÂåÉ½¤¹¤ë¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥Æ¥£¥³¡¼¥Ò¡¼ÀìÌçÅ¹¤È¤·¤Æ¡¢Ãå¼Â¤ËÃÏ¸µ¤Î¥Õ¥¡¥ó¤ò¹¤²¤Æ¤¤¿¡£¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢¤â¤È¤â¤È·úÀß¶È¤Ë·È¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤¿Å¹¼ç¤Î±ÛÃÒÍº°ìÏº¤µ¤ó¤¬¥³¡¼¥Ò¡¼¤ÎÀ¤³¦¤Ë¿Ê¤à¤¤Ã¤«¤±¤È¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢²ñ¼Ò¤ÎÅÝ»º¤È¤¤¤¦»×¤ï¤ÌµÕ¶¤«¤é¡£¤Þ¤Ã¤¿¤¯¤ÎÌ¤·Ð¸³¤«¤é¥¹¥¿¡¼¥È¤·¡¢¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥Æ¥£¥³¡¼¥Ò¡¼¤È¤Î½Ð²ñ¤¤¤ò·Ð¤Æ¡¢¿·¤¿¤Ê¥³¡¼¥Ò¡¼¤Î²ÁÃÍ¤ò¹¤á¤ë¤Ù¤¯¡¢ÃÏÆ»¤Ê¼è¤êÁÈ¤ß¤È¥¯¥ª¥ê¥Æ¥£¤ÎÄÉµá¤Ëî²¿Ê¤·¤Æ¤¤¿¡£¥³¥Ä¥³¥Ä¤È»î¹Ôºø¸í¤òÀÑ¤ß½Å¤Í¤Æº£Ç¯¤Ç20Ç¯¡£äþÍ¾¶ÊÀÞ¤ò·Ð¤Æ¡¢¿·¶ÃÏ¤òÀÚ¤êÂó¤¤¤¿±ÛÃÒ¤µ¤ó¤¬º£¤â´Ó¤¯¡¢¥í¡¼¥¹¥¿¡¼¤È¤·¤Æ¤Îââ»ý¤È¤Ï¡£
Profile¡Ã±ÛÃÒÍº°ìÏº(¤ª¤ÁŽ¥¤æ¤¦¤¤¤Á¤í¤¦)
1976Ç¯(¾¼ÏÂ51Ç¯)¡¢°¦É²¸©À¸¤Þ¤ì¡£²È¶È¤Î·úÀß¶È¤Ë½¢¤¤¤Æ¤¤¤¿¤³¤í¡¢Åçº¬¤Î¥«¥Õ¥§¥í¥Ã¥½¤Î¥«¥×¥Á¡¼¥Î¤Ë¾×·â¤ò¼õ¤±¤¿¤Î¤ò¤¤Ã¤«¤±¤Ë¡¢¥³¡¼¥Ò¡¼¤ÎÀ¤³¦¤Ë·¹ÅÝ¡£¤½¤Î¸å¡¢ÆÍÁ³¤Î¼Â¶È¤ÎÅÝ»º¤òµ¡¤Ë¡¢¥«¥Õ¥§³«¶È¤òÌÜ»Ø¤·¡¢¥«¥Õ¥§¥í¥Ã¥½¤ËÄÌ¤Ã¤Æ¥Ð¥ê¥¹¥¿¤Îµ»½Ñ¤ò³Ø¤Ó¡¢2006Ç¯¤ËÀ¾¾ò»Ô¤Ë¡ÖBRANCH COFFEE¡×¤ò¥ª¡¼¥×¥ó¡£2011Ç¯¡¢¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥Æ¥£¥³¡¼¥Ò¡¼¤ÎÂé¸ïÌ£¤òÃÎ¤ê¡¢¥«¥Õ¥§¤«¤é¥í¡¼¥¹¥¿¡¼¤Ë¼´¤ò°Ü¤·¡¢Â¿ºÌ¤Ê¥³¡¼¥Ò¡¼¤ÎÄó°Æ¤ËÉå¿´¡£Ãå¼Â¤ËÃÏ¸µ¤Î»Ù»ý¤òÆÀ¤Æ¡¢2016Ç¯¡¢¾¾»³»ÔÆâ¤Ë2¹æÅ¹¤Î¡ÖBRANCH COFFEE TSUBAKI¡×¤ò¥ª¡¼¥×¥ó¡£
¢£»×¤ï¤Ì¶ì¶¤«¤é»Ï¤Þ¤Ã¤¿¥í¡¼¥¹¥¿¡¼¤Ø¤ÎÆ»
Ž¢¼Â¤Ï¡¢Å¹¤ò»Ï¤á¤ëÁ°¤Þ¤Ç¥³¡¼¥Ò¡¼¤ò¥Ö¥é¥Ã¥¯¤Ç°û¤ó¤À¤³¤È¤Ï¡¢¤Û¤È¤ó¤É¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹Ž£¤È¾Ð¤¦¡¢Å¹¼ç¤Î±ÛÃÒÍº°ìÏº¤µ¤ó¡£°ÊÁ°¤Ï²È¶È¤Î·úÀß¤Î»Å»ö¤Ë½¢¤¤¤Æ¤¤¤¿±ÛÃÒ¤µ¤ó¤¬¡¢¥³¡¼¥Ò¡¼Å¹¤ò³«¶È¤¹¤ë¤Ë¤¤¤¿¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢¡ÈÆüËÜ°ì¤¦¤Þ¤¤¥«¥×¥Á¡¼¥Î¤¬¤¢¤ë¡É¤ÈÍ§¿Í¤ËÍ¶¤ï¤ì¤Æ¡¢Åçº¬¤ÎÌ¾Å¹¡¦¥«¥Õ¥§¥í¥Ã¥½¤òË¬¤ì¤¿¤Î¤¬¤¤Ã¤«¤±¤À¤Ã¤¿¡£¡Ö¤Þ¤À¡¢ËÜ¾ì¥¤¥¿¥ê¥¢¤ÎÌ£¤Ê¤É¿»Æ©¤·¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤³¤í¡¢º£¤Þ¤Ç¤Ë¤Ê¤¤Ì£¤ï¤¤¤Ë¾×·â¤ò¼õ¤±¤Æ¡£Ãê½ÐÆ°ºî¤ä¥Þ¥·¥ó¤Î¤«¤Ã¤³¤è¤µ¤Ë¤â¼æ¤«¤ì¤Þ¤·¤¿¡£Å¹¼ç¤ÎÌçÏÆÍÎÇ·¤µ¤ó¤Ë¤Ï¡¢¤Þ¤ÀÅ¹¤ò»Ï¤á¤ë¤È¤â¸À¤Ã¤Æ¤Ê¤¤¤Î¤Ë¡¢¿Æ¿È¤ËÏÃ¤·¤òÊ¹¤¤¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¡¢¤³¤Î°ìÇÕ¤Ë½Ð¹ç¤Ã¤Æ¤Ê¤«¤Ã¤¿¤éº£¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤ÍŽ£¤È¡¢¶öÁ³¤Î½ä¤ê¹ç¤ï¤»¤¬Âç¤¤ÊÅ¾µ¡¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
°ÊÍè¡¢¤¿¤Ó¤¿¤ÓÅçº¬¤òË¬¤ì¡¢»Å»ö¤ÎËµ¤é¥³¡¼¥Ò¡¼¤Ë¤Î¤á¤ê¹þ¤ó¤Ç¤¤¤Ã¤¿±ÛÃÒ¤µ¤ó¤À¤¬¡¢ËÜµ¤¤Ç³«¶È¤ò¹Í¤¨¤¿¤Î¤Ï¡¢ÆÍÁ³¤Î²È¶È¤ÎÅÝ»º¤È¤¤¤¦»×¤ï¤ÌµÕ¶¤ËÄ¾ÌÌ¤·¤¿»þ¤À¤Ã¤¿¡£¤Ê¤ó¤ÎÅÁ¼ê¤â¤Ê¤¤¤Ê¤«¡¢ÌçÏÆ¤µ¤ó¤ËÅ¹¤ò»Ï¤á¤ë°Õ»Ö¤òÅÁ¤¨¡¢Äê´üÅª¤ËÅçº¬¤Þ¤ÇÄÌ¤¤¶µ¤¨¤òÀÁ¤¦¡£¤¹¤Ù¤Æ¤¬Ì¤·Ð¸³¤Î¾õ¶·¤Ç¡¢2006Ç¯¡¢¡ÖBRANCH COFFEE¡×¤ò¥ª¡¼¥×¥ó¤·¤¿¡£
Åö½é¤Ï¡¢¥³¡¼¥Ò¡¼¤È¼«²ÈÀ½¥Ñ¥ó¤ò¥á¥¤¥ó¤Ë¤·¤¿¥Ù¡¼¥«¥ê¡¼¥«¥Õ¥§¤È¤·¤Æ¥¹¥¿¡¼¥È¡£È¾Ç¯¸å¤ËßäÀùµ¡¤âÆ³Æþ¤·¤¿¡£2Ç¯¤Û¤É¶ì¤·¤¤»þ´ü¤¬Â³¤¡¢»×¤¤ÀÚ¤Ã¤Æ1½µ´Ö¡¢Å¹¤òÊÄ¤á¤Æ¥é¥ó¥Á¥á¥Ë¥å¡¼¤ò¹Í°Æ¡£¥é¥ó¥Á¤¬¹¥É¾¤È¤Ê¤ê¡¢¿©¸å¤Ë¥³¡¼¥Ò¡¼¤ÎÃíÊ¸¤¬Áý¤¨¤¿¤³¤È¤Ç¡¢¥í¡¼¥¹¥¿¡¼¤È¤·¤Æ¤ÎÇ§ÃÎ¤â¹â¤Þ¤Ã¤¿¡£
¡Ö³«¶ÈÅö»þ¤Ï¡¢¤Þ¤µ¤ËÇØ¿å¤Î¿Ø¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤Ç¤·¤¿¡£¥µ¡¼¥É¥¦¥§¡¼¥Ö¤ÎÅþÍè¤è¤ê¤Á¤ç¤Ã¤ÈÁá¤¤»þ´ü¤Ç¡¢¼þ¤ê¤«¤é¹¥´ñ¤ÎÌÜ¤Ç¸«¤é¤ì¤¿¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢»õ¤ò¿©¤¤¤·¤Ð¤Ã¤Æ¤ä¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤ë¡£
¢£ÌÜ»Ø¤¹¤Ù¤¤Ï¡È¼«Ê¬¤ÎÌ£¡É¤Ç¤Ê¤¯¡ÈÀ¸Æ¦ËÜÍè¤ÎÌ£¡É
¥é¥ó¥Á¤Î¿Íµ¤¤Ë¤è¤Ã¤Æ¥«¥Õ¥§¤Ï·Á¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤¬¡¢Æ¦¤ÎÈÎÇä¤Ï¿¤ÓÇº¤ß¡¢³«¶È¸å¤âÌÏº÷¤ÎÆü¡¹¤¬Â³¤¤¤¿¡£¤½¤ó¤Ê¤Ê¤«¡¢2010Ç¯¤ËË¬¤ì¤¿Ä¹Ìî¤Î´Ý»³àÝàê¤Ç¡¢½é¤á¤Æ¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥Æ¥£¥³¡¼¥Ò¡¼¤ÎÂé¸ïÌ£¤òÃÎ¤Ã¤¿±ÛÃÒ¤µ¤ó¡£Åö»þ¤ÏÆ¦¤ËÂÐ¤¹¤ëÃÎ¼±¤â¤Û¤È¤ó¤É¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢Ž¢°ìÅÙ¡¢¼Â´¶¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤éÊÑ¤¨¤¶¤ë¤òÆÀ¤Ê¤«¤Ã¤¿Ž£¤È¡¢Å¹¼ç¤Î´Ý»³·òÂÀÏº¤µ¤ó¤¬¼çºÅ¤·¤Æ¤¤¤¿Æ¦¤Î¶¦Æ±¹ØÆþ¥°¥ë¡¼¥×¤Ë²ÃÆþ¡£ÍâÇ¯¤Ë¤Ï¡¢Çã¤¤ÉÕ¤±¤Î¤¿¤á½é¤á¤ÆÀ¸»ºÃÏ¤âË¬Ìä¤·¤¿¡£¡Ö¤³¤³¤Ç¡¢´Ý»³¤µ¤ó¤ò¤Ï¤¸¤áÆ±¶È¤Î¥ì¥¸¥§¥ó¥É¤ËÃÃ¤¨¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤Ê¤Ë¤è¤ê¡¢ÉÊ¼Á¤Î¹â¤¤Æ¦¤¬¤É¤Î¤è¤¦¤ËÉ¾²Á¤µ¤ì¤ë¤Î¤«¤¬Íý²ò¤Ç¤¡¢¸½ÃÏ¤Ç¤Î·Ð¸³¤òÄÌ¤·¤Æ¡¢¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥Æ¥£¥³¡¼¥Ò¡¼¤Î´ð½à¤¬¤Ê¤ó¤¿¤ë¤«¤ò¿È¤ò¤â¤Ã¤ÆÃÎ¤Ã¤¿¤Î¤¬Âç¤¤¤¡×¤È¡¢¤Þ¤µ¤ËÌÜ¤«¤éÎÚ¤ÎÂÎ¸³¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
°·¤¦Æ¦¤ÎÉÊ¼Á¤¬ÊÑ¤ï¤Ã¤¿¤³¤È¤Ç¡¢ßäÀù¤ÎÊýË¡¤â½ù¡¹¤ËÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤Ã¤¿¡£Ž¢ºÇ½é¤ÏÁÇºà¤ò¡È¼«Ê¬¤ÎÌ£¡É¤Ë¤·¤è¤¦¤È¿¼Àù¤ê¤¹¤ë·¹¸þ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥Æ¥£¥³¡¼¥Ò¡¼¤Î¸ÄÀ¤Ë¿¨¤ì¤Æ¤«¤é¤Ï¡¢¡ÈÆ¦¼«ÂÎ¤¬¤É¤¦¤¤¤¦Ì£¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¤Î¤«¡É¤ò¹Í¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿Ž£¡£¤³¤Î¤³¤í¤«¤é¡¢ßäÀù¤ÎÊý¸þÀ¤ò·è¤á¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢ºÇ¤â½Å»ë¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¥«¥Ã¥Ô¥ó¥°¡£Ž¢¥«¥Ã¥Ô¥ó¥°¤Ë»Ï¤Þ¤ê¡¢¥«¥Ã¥Ô¥ó¥°¤Ë½ª¤ï¤ëŽ£¤È¤¤¤¦¤Û¤É¡¢ËèÆü·ç¤«¤µ¤ºÌ£¤Î¸¡¾Ú¤ò¹Ô¤¤¡¢ßäÀù¤ËÈ¿±Ç¤·¤Æ¤¤¤¯ºî¶È¤ÏÆü¡¹¤Î¥ë¡¼¥Æ¥£¥ó¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢¶¦Æ±¹ØÆþ¤Ï»ÅÆþ¤ì¥í¥Ã¥È¤¬Âç¤¤¤¤¿¤á¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç°Ê¾å¤ËÆ¦¤ÎßäÀù¡¦ÈÎÇäÎÌ¤òÁý¤ä¤¹É¬Í×¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÊýË¡¤ò»î¤ß¤¿¤¬¡¢ºÇ½ªÅª¤Ë¤Ï¡¢ÌÜ¤ÎÁ°¤Ë¤¤¤ë¤ªµÒ¤Ë°ì¿Í¤º¤Ä¡¢ÃúÇ«¤ËÂÐ±þ¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¿Ô¤¤ë¤È»×¤¤»ê¤Ã¤¿¡£Ž¢¤Ê¤Ë¤è¤ê¤â¤ªÅ¹¤Î¥Õ¥¡¥ó¤ò¤Ä¤¯¤ë¤³¤È¤¬Âç»ö¡£ÃÏÆ»¤Ë¹Í¤¨¤òÅÁ¤¨¤Æ¡¢¿®ÍÑ¤·¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤¬¡¢±ó²ó¤ê¤Î¤è¤¦¤Ç¶áÆ»¤Ç¤·¤¿Ž£
¤µ¤é¤Ë¡¢¥³¡¼¥Ò¡¼¶µ¼¼¤Î³«ºÅ¤Ê¤É¡¢ºÙ¤«¤ÊÀÑ¤ß½Å¤Í¤Î¤«¤¤¤¢¤Ã¤Æ¡¢Æ¦¤ÎÈÎÇä¤Ï5Ç¯ÌÜ¤Ç°ìµ¤¤ËÇÜÁý¡£Æ¦¤ÎÈÎÇä¥¹¥Ú¡¼¥¹¤â¹¤²¡¢ßäÀùµ¡¤â5kg¤«¤é25kg¤Ø¤È°ìµ¤¤Ë¥µ¥¤¥º¥¢¥Ã¥×¤·¤¿¡£¡Ö¡È¥³¡¼¥Ò¡¼¤òÀ¸¶È¤Ë¤¹¤ë¡É¤È¤¤¤¦ÁÛ¤¤¤Ç¡¢¾¯¡¹ÇØ¿¤Ó¤·¤Æ¤Ç¤â¡¢È¾¤ÐÌµÍý¤ä¤êÆþ¤ìÂØ¤¨¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤³¤«¤é¥í¡¼¥¹¥¿¡¼¤ËÂÉ¤òÀÚ¤ë¤È¤¤¤¦Àë¸À¤Î°ÕÌ£¤â¤¢¤ê¡¢¼«Ê¬¤Î´õË¾¤â¹þ¤á¤¿·è°ÕÉ½ÌÀ¤Ç¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡×
¢£¥í¡¼¥¹¥¿¡¼¤È¤·¤Æ¤Îââ»ý¤ò´Ó¤¤¤¿»î¹Ôºø¸í
»ºÄ¾¤ÇÆ¦¤ò»ÅÆþ¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤Ç¡¢¡Ö¤â¤Ã¤È¥·¥ó¥°¥ë¥ª¥ê¥¸¥ó¤ÎÌ¥ÎÏ¤òÅÁ¤¨¤¿¤¤¡×¤È¤Î»×¤¤¤ò¶¯¤¯¤·¤¿±ÛÃÒ¤µ¤ó¡£ßäÀùµ¡¤ÎÆþ¤ìÂØ¤¨¤òµ¡¤Ë¡¢¤½¤ì¤Þ¤Ç¿¼Àù¤ê¤Î¥Ö¥ì¥ó¥É¤¬Ãæ¿´¤À¤Ã¤¿Æ¦¤ÎßäÀùÅÙ¤â¡¢ÀõÀù¤êÃæ¿´¤Ë°ì¿·¤·¤¿¡£¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢¡Öº£¤Þ¤ÇÀõÀù¤ê¤òÂÇ¤Á½Ð¤·¤¿¤³¤È¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¤«¤é¡¢¤¢¤ë°ÕÌ£¤ÇÅÒ¤±¤Ç¤·¤¿¡£ºÇ½é¤Ï¡¢25¥¥íÍÒ¤Ç¤Î½µ1²ó¤ÎßäÀù¤Ç¤³¤ÈÂ¤ê¤ë¤¯¤é¤¤¤ÎÎÌ¤·¤«Çä¤ì¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¤«¤é¡×¤È¤¤¤¦ÄÌ¤ê¡¢ÆÍÁ³¤ÎÊÑ²½¤Ë¸ÍÏÇ¤¦¤ªµÒ¤â¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤½¤ì¤Ç¤â¡¢È¾Ê¬°Ê¾å¤ÏßäÀùÅÙ¤òÃæÀù¤êÁ°¸å¤Ë¤·¤Æ¡¢Æ¦¤Î¥Æ¥í¥ï¡¼¥ë¤ò´¶¤¸¤Æ¤â¤é¤ª¤¦¤ÈÅØ¤á¤¿¡£
°ìÊý¡¢¥«¥Õ¥§¤Î¥á¥Ë¥å¡¼¤Ç¤Ï¡¢Æ¦¤Î¸ÄÀ¤¬¥À¥¤¥ì¥¯¥È¤Ë½Ð¤»¤ë¥Õ¥ì¥ó¥Á¥×¥ì¥¹¤ÇÄó°Æ¡£¸½ºß¤Ï¡¢¥Ö¥ì¥ó¥É3¼ï¡¢¥·¥ó¥°¥ë¥ª¥ê¥¸¥ó7¡¢8¼ï¤ÈÉý¹¤¯¡¢¤¦¤Á1¡¢2¼ï¤Ï´õ¾¯¤ÊCOE(¥«¥Ã¥×¡¦¥ª¥Ö¡¦¥¨¥¯¥»¥ì¥ó¥¹)Æþ¾ÞÆ¦¤òÃÖ¤¯¡£Ž¢¤Þ¤º¤Ï¡È¥³¡¼¥Ò¡¼¤Ã¤Æ¤³¤ó¤ÊÌ£¤À¤Ã¤¿¤Î¡©¡É¤È¤¤¤¦°õ¾Ý¤ò´¶¤¸¤Æ¤â¤é¤¤¤¿¤¤¡£¤¿¤È¤¨¤Ð¡¢COE¤ÎÍ¥¾¡ÌÃÊÁ¤Ê¤É´õ¾¯¤ÊÆ¦¤Ë½Ð¹ç¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¯¤Æ¡¢¥é¥ó¥Á¤Î¥»¥Ã¥È¥É¥ê¥ó¥¯¤ËÉÕ¤±¤¿¤ê¤â¤¹¤ë¡£¤½¤ó¤ÊÌµÃã¤Ê¤³¤È¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢¤¦¤Á¤°¤é¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó(¾Ð)Ž£¤È±ÛÃÒ¤µ¤ó¡£¤¤Ã¤«¤±¤Ï²¿¤Ç¤¢¤ì¡¢¤ª¤¤¤·¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤â¤é¤¨¤ì¤Ð²Á³Ê¤Ë¤«¤«¤ï¤é¤ºÆ¦¤ò¹ØÆþ¤¹¤ë¤ªµÒ¤âÁý¤¨¤ë¡£¤³¤ÎÀè¡¢¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥Æ¥£¤Ï¿¤Ó¤ë¤È¤¤¤¦¶¯µ¤¤ÎÁÛÄê¤¬·ë²ÌÅª¤ËÁÕ¸ù¤·¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢µÊÃãÅ¹Ê¸²½¤¬º¬¶¯¤¤ÅÚÃÏÊÁ¤â¤¢¤Ã¤Æ¡¢ÁÏ¶ÈÅö½é¤Ï¥ª¡¼¥À¡¼¤Î9³ä¤¬ÄÌ¾ï¤Î¥³¡¼¥Ò¡¼¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢º£¤Ç¤Ï¥¨¥¹¥×¥ì¥Ã¥½·Ï¤Î¥É¥ê¥ó¥¯¤âÂ¿¤¯¤òÀê¤á¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£¡ÖÌçÏÆ¤µ¤ó¤Ø¤ÎÆ´¤ì¤¬¸¶ÅÀ¤Ç¤¹¤«¤é¡¢¥¨¥¹¥×¥ì¥Ã¥½¤Ï³°¤»¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¶ÈÌ³ÍÑ¤Î3Ï¢¥Þ¥·¥ó¤òÆ³Æþ¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢¤¦¤Á¤¬»Í¹ñ¤Ç°ìÈÖÁá¤«¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤Ç¤âºÇ½é¤Ï¡¢1Æü¤Ë¥«¥×¥Á¡¼¥Î2ÇÕ¤·¤«½Ð¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿(¾Ð)¡×¡£ºÇ½é¤ÏÉÔ°Â¤Ê»þ´ü¤¬²¿ÅÙ¤â¤¢¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£¤½¤ì¤Ç¤â¡¢¥·¥¢¥È¥ë·Ï¥«¥Õ¥§¤ÎÉáµÚ¤Ê¤É¤¬»×¤ï¤ÌÄÉ¤¤É÷¤È¤Ê¤ê¡¢»þÂå¤ÎÎ®¤ì¤ËÅ¹¤ÎÊý¸þÀ¤¬°Õ¿Þ¤»¤º¾è¤Ã¤¿¤Î¤Ï¹¬±¿¤À¤Ã¤¿¡£
¢£¥³¥Ä¥³¥Ä¤ÈÀÑ¤ß½Å¤Í¤ÆÆÀ¤¿¿®Íê¤Ë±þ¤¨¤ë¤¿¤á¤Ë
¡ÖÀ¸»º¼Ô¤«¤é¥í¡¼¥¹¥¿¡¼¤ò·Ð¤Æ¡¢¤ªµÒ¤µ¤ó¤ËÄó¶¡¤¹¤ë¤Þ¤Ç¤Î¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤È¡¢ÁÇºà¤Ø¤Î´¶¼Õ¤¬¤Ê¤¤¤È¥³¡¼¥Ò¡¼¤ÎÂé¸ïÌ£¤ÏÅÁ¤ï¤é¤Ê¤¤Ž£¤È¡¢¥³¡¼¥Ò¡¼¤òÄÌ¤·¤¿¿Í¤È¿Í¤È¤Î·ë¤Ó¤Ä¤¤ò¶¯Ä´¤¹¤ë±ÛÃÒ¤µ¤ó¡£10Ç¯°Ê¾å¤«¤±¤Æ¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥Æ¥£¥³¡¼¥Ò¡¼¤È¤¤¤¦Å¹¤ÎÃì¤òÄêÃå¤·¤Æ¤¤¿¤¬¡¢Ž¢ÀìÌçÅª¤Ê¥«¥Ã¥Ô¥ó¥°¤ÎÅÀ¿ô¤è¤ê¤â¡¢¤Þ¤Ã¤¿¤¯¥³¡¼¥Ò¡¼¤Ë¶½Ì£¤Î¤Ê¤¤¿Í¤ÎÁÇËÑ¤Ê´¶ÁÛ¤¬¡¢¤ªÅ¹¤Ë¤È¤Ã¤ÆËÜÍè¤ÎÉ¾²ÁŽ£¤È¡¢Å¹¤Î¤¢¤êÊý¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤â¤ªµÒ¤ÎÎ©¾ì¤ò½Å»ë¤¹¤ë»ÑÀª¤¬ÅÚÂæ¤Ë¤¢¤ë¡£¤½¤Î¤¿¤á¡¢¤Ç¤¤ë¤À¤±Â¿¤¯¤Î¥³¡¼¥Ò¡¼¤Î¸ÄÀ¤òÂÎ¸³¤·¤Æ¤â¤é¤ª¤¦¤È¡¢²·Àè¤Î³«Âó¤ä½ÐÄ¥¥³¡¼¥Ò¡¼¶µ¼¼¤Ë¤âÃíÎÏ¤·¤Æ¤¤¿¡£
¤½¤ÎÃæ¤Ç¡¢¡Ö°¦É²¤Ç¤ÏºÇÂç¤ÎÅÔ²ñ¤Ç¡¢¼«Ê¬¤Î¥³¡¼¥Ò¡¼¤òÀ¤¤ËÌä¤¦¥Õ¥é¥Ã¥°¥·¥Ã¥×¥·¥ç¥Ã¥×¤È¤·¤Æ¡¢¤É¤¦¤·¤Æ¤â¾¾»³¤ËÅ¹¤òºî¤ê¤¿¤«¤Ã¤¿¡×¤È¤¤¤¦±ÛÃÒ¤µ¤ó¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢2016Ç¯¤Ë³«¶È¤·¤¿¾¾»³ÄØÅ¹¤Ï°ì¤Ä¤Î½¸ÂçÀ®¤È¤â¤¤¤¨¤ë¿·µòÅÀ¤À¡£²¿¤è¤êÆÃÄ§Åª¤Ê¤Î¤Ï¡¢1³¬¤òÁ´ÌÌÅª¤Ë¥Ó¡¼¥ó¥º¥·¥ç¥Ã¥×¤È¤·¤¿¥Õ¥í¥¢¹½À®¡£¤½¤ì¤Þ¤Ç¥«¥Õ¥§¤Î¥¤¥á¡¼¥¸¤¬¶¯¤«¤Ã¤¿¤À¤±¤Ë¡¢¡ÖºÇ½é¤Î¤³¤í¤Ï¤É¤¦»È¤Ã¤Æ¤¤¤¤¤«¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤ªµÒ¤µ¤ó¤âÂ¿¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤Í¡×¤È¤¤¤¦¤Û¤É¡¢»Â¿·¤Ê¥¹¥¿¥¤¥ë¤ÏÏÃÂê¤ò¸Æ¤ó¤À¡£¥«¥Õ¥§¤ò¼çÂÎ¤ËÉý¹¤¤À¤Âå¤ò¼õ¤±Æþ¤ì¤ëÀ¾¾òËÜÅ¹¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢¾¾»³ÄØÅ¹¤Ï¿·¶½½»Âð³¹¤Ë¤¢¤Ã¤Æ¡¢¼ã¤¤À¤Âå¤Î¤ªµÒ¤òÃæ¿´¤Ë¿·¤¿¤Ê¥Õ¥¡¥ó¤ò¹¤²¤Æ¤¤¤ë¡£
»×¤ï¤Ì¶ì¶¤«¤é»Ï¤Þ¤ê¡¢äþÍ¾¶ÊÀÞ¤ò·Ð¤Æ¡¢¼«ÎÏ¤Ç¿·¶ÃÏ¤òÀÚ¤êÂó¤¤¤Æ¤¤¿±ÛÃÒ¤µ¤ó¡£2026Ç¯¤Ç20Ç¯¤ÎÀáÌÜ¤ò·Þ¤¨¡¢º£¤ä»Í¹ñ¤òÂåÉ½¤¹¤ë¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥Æ¥£¥³¡¼¥Ò¡¼ÀìÌçÅ¹¤È¸Æ¤Ù¤ëÂ¸ºß¤È¤Ê¤Ã¤¿¤¬¡¢¤³¤ì¤«¤é¤ÎÅ¹ºî¤ê¤ËÌÂ¤¤¤Ï¤Ê¤¤¡£¡Ö¤Ç¤¤ë¤À¤±¥Ç¥¤¥ê¡¼¤Ë»È¤Ã¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢¥³¡¼¥Ò¡¼¤Ë¿¨¤ì¤ë¤¤Ã¤«¤±¤òºî¤Ã¤Æ¡¢Áð¤Îº¬Åª¤ËÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤¯¤Î¤¬¤¦¤Á¤Î¥â¥Ã¥È¡¼¡£¥³¡¼¥Ò¡¼¤ËÌÜ³Ð¤á¤Æ°ÊÍè¡¢¥³¥Ä¥³¥Ä¤È¤ä¤Ã¤Æ¤¤Æ¡¢¤³¤³¤Þ¤ÇÍè¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£µÞ·ã¤ËÆÀ¤¿¿Íµ¤¤äÉ¾È½¤ÏÄ¹Â³¤¤·¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤·¡¢ÀÑ¤ß½Å¤Í¤¿¤³¤È¤¬¼«¿®¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£²¿²ó¤â¤¢¤¤é¤á¤«¤±¤¿¤±¤É¡¢Å¹¤ò¿®ÍÑ¤·¤Æ¤¯¤ì¤ëÊý¤¬Áý¤¨¤¿¤Î¤Ç¡¢¤³¤ì¤«¤é¤â¥³¥Ä¥³¥ÄÀÑ¤ß¾å¤²¤Æ±þ¤¨¤ë¤À¤±¤Ç¤¹¤Í¡×
¢£±ÛÃÒ¤µ¤ó¥ì¥³¥á¥ó¥É¤Î¥³¡¼¥Ò¡¼¥·¥ç¥Ã¥×¤Ï¡ÖL PLUS¡×
¼¡²ó¡¢¾Ò²ð¤¹¤ë¤Î¤Ï¡¢°¦É²¸©¾¾Á°Ä®¤Î¡ÖL PLUS¡×¡£
¡ÖÅ¹¼ç¤ÎºäËÜ¤µ¤ó¤Ï¤â¤È¤â¤È¤¦¤Á¤Î¾ïÏ¢¤µ¤ó¤Ç¡¢¥¢¥í¥Þ¥»¥é¥Ô¥¹¥È¤Î¤ªÊì¤µ¤ó¤¬¼çºÅ¤¹¤ë±§ÏÂÅç¤Î¥µ¥í¥ó¤ËÆ¦¤ò²·¤·¤Æ¤¤¤¿¤´±ï¤¬¤¢¤ê¡¢ÆÈÎ©¤·¤Æ¥«¥Õ¥§¤ò»Ï¤á¤ë¤Ë¤¢¤¿¤Ã¤ÆÎ©¤Á¾å¤²¤Î¤ª¼êÅÁ¤¤¤ò¤µ¤»¤Æ¤â¤é¤¤¤Þ¤·¤¿¡£ºäËÜ¤µ¤ó¼êºî¤ê¤Î¤ª²Û»Ò¤¬¿Íµ¤¤Ç¡¢¤ª¤·¤ã¤ì¤Ê¥á¥Ë¥å¡¼¤Î¸«¤»Êý¤ä¶õ´Ö¤Å¤¯¤ê¤Ï¡¢¼«Ê¬¤â»²¹Í¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤À¿·¤·¤¤¤ªÅ¹¤Ê¤Î¤Ç¡¢º£¸å¤ÎÅ¸³«¤ò³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×(±ÛÃÒ¤µ¤ó)
¡ÚBRANCH COFFEE¡Û
¡üßäÀùµ¡¡¿¥×¥í¥Ð¥Ã¥È 25¥¥í(È¾Ç®É÷¼°)
¡üÃê½Ð¡¿¥Õ¥ì¥ó¥Á¥×¥ì¥¹¡¢¥¨¥¹¥×¥ì¥Ã¥½¥Þ¥·¥ó(¥·¥Í¥Ã¥½)
¡üßäÀùÅÙ¹ç¤¤¡¿Àõ¡Á¿¼Àù¤ê
¡ü¥Æ¥¤¥¯¥¢¥¦¥È¡¿¤¢¤ê(858±ß¡Á)
¡üÆ¦¤ÎÈÎÇä¡¿¥Ö¥ì¥ó¥É3¼ï¡¢¥·¥ó¥°¥ë¥ª¥ê¥¸¥ó8¼ï¡£100¥°¥é¥à935±ß¡Á
¼èºà¡¦Ê¸¡¿ÅÄÃæ·Ä°ì
»£±Æ¡¿Ä¾¹¾ÂÙ¼£
¢¨µ»öÆâ¤Ë²Á³ÊÉ½¼¨¤¬¤¢¤ë¾ì¹ç¡¢ÆÃ¤ËÃíµÅù¤¬¤Ê¤¤¾ì¹ç¤ÏÀÇ¹þ¤ßÉ½¼¨¤Ç¤¹¡£¾¦ÉÊ¡¦¥µ¡¼¥Ó¥¹¤Ë¤è¤Ã¤Æ·Ú¸ºÀÇÎ¨¤ÎÂÐ¾Ý¤È¤Ê¤ê¡¢É½¼¨²Á³Ê¤È°Û¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
