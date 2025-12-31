´Ú¹ñ¤Ç¡ÖÍ©Îî³ØÀ¸¡×¤È¡Ö¥¾¥ó¥ÓÂç³Ø¡×¤¬ÂçÎÌÈ¯À¸¤¹¤ëÍýÍ³¤Ï¡©¡½Ãæ¹ñ¥á¥Ç¥£¥¢
2025Ç¯12·î30Æü¡¢Ãæ¹ñ¥á¥Ç¥£¥¢¤Î´ÄµåÌÖ¤Ï´Ú¹ñ¥á¥Ç¥£¥¢¤ÎÊóÆ»¤ò´ð¤Ë¡¢¡Ö´Ú¹ñ¤ÇÂçÎÌÈ¯À¸¤¹¤ë¥¾¥ó¥ÓÂç³Ø¤ÈÍ©Îî³ØÀ¸¡×¤ÎÌäÂê¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÅÁ¤¨¤¿¡£
µ»ö¤Ï½é¤á¤Ë¡¢ºÑ½£Åç¤Î¤¢¤ëÂç³Ø¤ÇÈ¯À¸¤·¤¿¡ÖÍ©Îî³ØÀ¸¡ÊÊç½¸ÏÈ¤òËä¤á¤ë¤â¤Î¤Î¡¢¼ÂºÝ¤Ë¤ÏÅÐ¹»¤·¤Ê¤¤Ì¾µÁ¤À¤±¤Î³ØÀ¸¤Î¤³¤È¡Ë¡×¤ÎÊç½¸¥¹¥¥ã¥ó¥À¥ë¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ÀµÚ¤·¤¿¡£¡Ö¤³¤Î³Ø¹»¤Ïº£Ç¯1480¿Í¤Î¿·ÆþÀ¸¤òÊç½¸¤·¤¿¤¬¡¢¸½»þÅÀ¤Ç¼ÂºÝ¤Ëºß¹»¤·¤Æ¤¤¤ë³ØÀ¸¿ô¤Ï205¿Í¤·¤«¤¤¤Ê¤¤¡£¼ø¶È¤¬½¸Ãæ¤¹¤ëÍËÆü¤Ë¤Ï¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¼ø¶È¤ò¹Ô¤¦¶µ¼ø¤â¤¤¤ë¤¿¤á¡¢¥¥ã¥ó¥Ñ¥¹Æâ¤Ç³ØÀ¸¤Î»Ñ¤ò¸«¤ë¤³¤È¤Ï¾¯¤Ê¤¯¡¢¿©Æ²¤ä¥³¥ó¥Ó¥Ë¡¢¿Þ½ñ´Û¤âÊÄ¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤ó¤ÊÂç³Ø¤ËÂ¸ºß°ÕµÁ¤Ï¤¢¤ë¤Î¤«¡©¡×¤Èµ¿Ìä¤òÄè¤·¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢´Ú¹ñ¤ÎÂç³Ø¤¬ÃÖ¤«¤ì¤Æ¤¤¤ëµç¾õ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¶ñÂÎÎã¤òµó¤²¤¿¡£¡ÖÃÏÊý¤ÎÂç³Ø¤Ç¤Ï¡¢Ë¡Îá°ãÈ¿¤ò¤·¤Æ¤Ç¤âÍ©Îî³ØÀ¸¤òÊç½¸¤·¡¢¥¾¥ó¥Ó²½¤·¤è¤¦¤È¤¹¤ë¥±¡¼¥¹¤¬¤¢¤ë¡£¸÷½£¤Ç¤Ï¡¢¼«Ê¬¤¿¤Á¤Î³Ø²Ê¤¬¥ê¥¹¥È¥é¤µ¤ì¤ë¤Î¤òËÉ¤°¤¿¤á¡¢¶µ¼ø¤¬Í©Îî³ØÀ¸¤ÎÂØ¤¨¶Ì¼õ¸³¤ò¹Ô¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦ÊóÆ»¤â¤¢¤ë¡£À®ÀÓ¤¬´ð½à¤ËËþ¤¿¤Ê¤«¤Ã¤¿³ØÀ¸¤¬½üÀÒ¤µ¤ì¤ì¤Ð¡¢³Ø²Ê¤½¤Î¤â¤Î¤¬¾Ã¤¨¤Æ¤·¤Þ¤¦¤¿¤á¡¢Í©Îî³ØÀ¸¤òºî¤ê½Ð¤·¡¢»î¸³¤ÎÀ®ÀÓ¤Þ¤ÇÙÔÂ¤¤·¤¿¤È¤¤¤¦¡£¿·ÆþÀ¸¤ÎÊä½¼Î¨¤Ï¹ñ¤«¤é¤Î¾©³Ø¶â¤Ê¤ÉºâÀ¯»Ù±ç¤ÎÉ¾²Á´ð½à¤Ë¤â¤Ê¤ë¤¿¤á¡¢¶µ¼ø¤¬¾©³Ø¶â³ÍÆÀ¤Î¤¿¤á¤ËÈÈºá¤Ë¤Þ¤Ç¼ê¤òÀ÷¤á¤Æ¤¤¤ë¡£¤¢¤ëÂç³Ø¤Ç¤Ï¡¢¶µ¼ø¤¬²ÈÂ²¤äÍ§¿Í¡¢¿ÆÀÌ¤ò¿·ÆþÀ¸¤È¤·¤ÆÅÐÏ¿¤·¤¿¤ê¡¢Â¿¿ô¤ÎÃæ¹âÇ¯¤ò¶µ¼ø¤¬Ä¾ÀÜÊç½¸¤·¤¿³ØÀ¸¤È¤·¤ÆÅÐÏ¿¤·¡¢Êç½¸ÏÈ¤òËþ¤¿¤»¤Ê¤«¤Ã¤¿³Ø²Ê¤Ë¿¶¤êÊ¬¤±¤¿¤ê¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈÀâÌÀ¤·¤¿¡£
Â³¤±¤Æµ»ö¤Ï¡¢ÃÏÊýÂç³Ø¤Î¶µ¼ø¤Îµç¾õ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¡ÖÃÏÊýÂç³Ø¤Î¶µ¼ø¤Ï¤Þ¤ë¤ÇÊÝ¸±³°¸ò°÷¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢¿·ÆþÀ¸³ÍÆÀ¤Î¤¿¤á¤Ë¹â¹»¤òË¬Ìä¤¹¤ë¤³¤È¤¬Æü¾ï²½¤·¤Æ¤¤¤ë¡£Èà¤é¤Ë¤È¤Ã¤Æ¸¦µæ¤ËË×Æ¬¤¹¤ë¤Î¤ÏÌ´¤Î¤Þ¤¿Ì´¤Ç¡¢É¾²Á´ð½à¤Ï¸¦µæÀ®²Ì¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¹â¹»¤òË¬Ìä¤·¤Æ¿·ÆþÀ¸¤òÉ¬»à¤Ë³ÍÆÀ¤¹¤ë¤³¤È¤ËÃÖ¤«¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£³ø»³¤Î»äÎ©Âç³Ø¤Î¶µ¼ø¤¬SNS¤ËÅê¹Æ¤·¤¿ÆâÍÆ¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¶µ¼ø¤¬¿·ÆþÀ¸Êç½¸¤Î¤¿¤á¤Ë¹â¹»¤Î¶µÌ³¼¼¤òË¬Ìä¤¹¤ë¤È¡¢¹â¹»¶µ»Õ¤«¤é¤Þ¤ë¤ÇÊÝ¸±¤Î±Ä¶È¤¬Íè¤¿¤«¤Î¤è¤¦¤Ê»ëÀþ¤òÍá¤Ó¤ë¤È¤¤¤¦¡£¶µ¼ø¤Î»Å»ö¤Ë¤Ï¡¢Æþ³Ø¤ò¿½ÀÁ¤·¤¿³ØÀ¸¤ËÅÅÏÃ¤ò¤«¤±¡¢É¬¤º³Ø¹»¤ËÍè¤ë¤è¤¦Íê¤ß¹þ¤à¤³¤È¤Þ¤Ç´Þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤À¡×¤ÈÀâÌÀ¤·¤¿¡£
µ»ö¤Ï¡Ö¾¯»Ò²½¤Ë¤è¤ë¿Í¸ý¸º¾¯¤Ë¤è¤ê¡¢Á´¹ñ¤Î4Ç¯À©Âç³Ø208¹»¤Î¤¦¤Á¡¢¿·ÆþÀ¸¿ô¤¬Êç½¸Äê°÷¤Î8³ä¤ËËþ¤¿¤Ê¤«¤Ã¤¿³Ø¹»¤ÏÁ´ÂÎ¤Î13¡ó¤ËÅö¤¿¤ë27¹»¤ËÃ£¤·¡¢40Ç¯¤Þ¤Ç¤Ë4³ä¤ÎÂç³Ø¤¬¿·ÆþÀ¸¥¼¥í¤Ë¤Ê¤ë¤ÈÍ½ÁÛ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£À¤´Ö¤Ç¤Ï¡Øºù¤¬ºé¤¯½çÈÖ¤ÇÂç³Ø¤¬ÇÑ¹»¤Ë¤Ê¤ë¡Ù¤È¤¤¤¦¤¦¤ï¤µ¤Þ¤Ç¤¢¤ë¡×¤È½Ò¤Ù¤¿¾å¤Ç¡¢¡ÖÁ´ËÌÂç³Ø¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢¿·ÆþÀ¸³ÍÆÀ¤Î¤¿¤á³°¹ñ¿ÍÎ±³ØÀ¸¤ÎÊç½¸¤ËÃíÎÏ¤¹¤ë³Ø¹»¤â¸½¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¥Ù¥È¥Ê¥à¤ä¥¤¥ó¥É¥Í¥·¥¢¤Ê¤É¤ÎÅìÆî¥¢¥¸¥¢¡¢¥¦¥º¥Ù¥¥¹¥¿¥ó¤Ê¤ÉÃæ±û¥¢¥¸¥¢¤«¤é¤ÎÎ±³ØÀ¸¤¬Áý¤¨¤Ä¤Ä¤¢¤ë¡£´Ú¹ñÅì³¤´ß¤Î¤¢¤ë»äÎ©Âç³Ø¤Ç¤Ï¡¢´Ú¹ñ¿Í³ØÀ¸¤ËÂå¤ï¤Ã¤Æ¡¢¥Í¥Ñ¡¼¥ë¤Ê¤É20°Ê¾å¤Î¹ñ¤«¤éÍè¤¿1500¿Í°Ê¾å¤ÎÎ±³ØÀ¸¤¬Â¿¿ô¤òÀê¤á¡¢¤Þ¤ë¤Ç³°¹ñ¿ÍÀìÍÑÂç³Ø¤Î¤è¤¦¤ÊÉ÷·Ê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£¤³¤Î»äÎ©Âç³Ø¤Î´Ø·¸¼Ô¤Ï¡¢Âç³Ø¤¬¤Ê¤±¤ì¤ÐÃÏ°è·ÐºÑ¤¬À®¤êÎ©¤¿¤Ê¤¤¤Û¤É¤À¤È¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤È½Ò¤Ù¤¿¡£
µ»ö¤ÏºÇ¸å¤Ë¡¢¡Ö¿Í¸ý¸º¾¯¤È¤¤¤¦µðÂç¤ÊÇÈ¤òÁ°¤Ë¡¢¸½ºß¤Îµ¬ÌÏ¤ÇÂç³Ø¤ò°Ý»ý¤¹¤ë¤Î¤Ï¤Û¤ÜÉÔ²ÄÇ½¤À¤í¤¦¡£´Ú¹ñÀ¯ÉÜ¤ÏÀÖ»ú·Ð±Ä¤ÎÂç³Ø¤Î¹½Â¤²þÁ±¤ò¿Ê¤á¤è¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢ÁêÅö¿ô¤ÎÂç³Ø¤¬¥¾¥ó¥Ó¤Î¤è¤¦¤Ë¶µ°é¤ÎÀ¸ÂÖ·Ï¤ò¿ª¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£ÃÏÊý¤Î¹â¹»¤Î¾Ã¼º¤òËÉ¤°¤¿¤á¤Ë¤ÏÂç³Ø¤ÎÀµ¾ï¤Ê±¿±Ä¤¬ÉÔ²Ä·ç¤À¤¬¡¢ÉÔË¡¹Ô°Ù¤Ë¤è¤Ã¤Æ¶¯°ú¤ËÂç³Ø¤ÎÌ¿Ì®¤ò±ä¤Ð¤·¤Æ¤â¡¢ÃÏÊý¶µ°é¤Î¼Á¤ÏÄã²¼¤¹¤ë¤À¤í¤¦¡£À¯ÉÜ¤ÏÊä½¼Î¨Ãæ¿´¤ÎÂç³ØÉ¾²Á´ð½à¤òºÆ¸¡Æ¤¤·¡¢ÃÏÊýÂç³Ø¤¬ÃÏ°è»º¶È¤ËÆÃ²½¤·¤¿¶µ°é¤ò¿Ê¤á¤¿¤ê¡¢À¸³¶¶µ°éµ¡´Ø¤ØÅ¾´¹¤·¤¿¤ê¤Ç¤¤ë¤è¤¦¸¡Æ¤¤¹¤Ù¤¤À¡×¤È»ØÅ¦¤·¤¿¾å¤Ç¡¢¡Ö´Ú¹ñ¹ñ²ñ¤òÄÌ²á¤·¤¿¡Ø»äÎ©Âç³Ø¤Î¹½Â¤²þÁ±»Ù±ç¤Ë´Ø¤¹¤ëË¡Î§¡Ê»äÎ©Âç¹½Â¤²þÁ±Ë¡¡Ë¡Ù¤Ï26Ç¯8·î¤Ë»Ü¹Ô¤µ¤ì¤ë¡£ÅÝ»º¤·¤¿Âç³Ø¤Î»ñ»º¤òÀ¶»»¤·¤¿¶â³Û¤Î15¡ó¤¬ÁÏÎ©¼Ô¤ËÊÖ´Ô¤µ¤ì¤ë¡£¤³¤ÎË¡Î§¤Î»Ü¹Ô¸å¡¢¥¾¥ó¥ÓÂç³Ø¤äÍ©Îî³ØÀ¸¤Ë´Ø¤¹¤ë¥Ë¥å¡¼¥¹¤¬¸º¾¯¤¹¤ë¤³¤È¤òË¾¤à¡×¤È½Ò¤Ù¤¿¡£¡ÊËÝÌõ¡¦ÊÔ½¸¡¿¸¶Ë®Ç·¡Ë