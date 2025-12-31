¡Ö¥¿¥é¥Ð¤¤¤¤¤Ç¤¹¤è¡×¡Ö¤ªÃµ¤·Êª¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡×¡Ä»¥ËÚ¤ÎÆó¾ò»Ô¾ì¡¢Àµ·î¤ÎÇã¤¤½Ð¤·¤Ç¤Ë¤®¤ï¤¤
¡¡»¥ËÚ»ÔÃæ±û¶è¤ÎÆó¾ò»Ô¾ì¤Ï£³£°Æü¡¢Àµ·îÍÑ¤Î¿©ºà¤ÎÇã¤¤½Ð¤·¤ËÍè¤¿µÒ¤ä¡¢³°¹ñ¿Í´Ñ¸÷µÒ¤é¤Ç¤Ë¤®¤ï¤Ã¤¿¡£
¡¡Ìó£µ£°Å¹ÊÞ¤ÎÅ¹Àè¤Ë¤Ï¿Íµ¤¤Î¥¿¥é¥Ð¥¬¥Ë¤äÌÓ¥¬¥Ë¤Î¤Û¤«¡¢¥µ¡¼¥â¥ó¤ä¥Û¥¿¥Æ¤Ê¤É¤Îµû²ðÎà¤¬¿ôÂ¿¤¯ÊÂ¤Ó¡¢¡Ö¥¿¥é¥Ð¤¤¤¤¤Ç¤¹¤è¡×¡Ö¤ªÃµ¤·Êª¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡×¤Ê¤É¤Î°ÒÀª¤Î¤¤¤¤À¼¤¬Èô¤Ó¸ò¤Ã¤¿¡£
¡¡»¥ËÚ»Ô¤Ëµ¢¾Ê¤·¤¿ÅìµþÅÔÂæÅì¶è¤Î²ñ¼Ò°÷½÷À¡Ê£´£¶¡Ë¤Ï¡¢¥Þ¥°¥í¤È¥Ï¥Þ¥Á¤ò¹ØÆþ¤·¡¢¡Ö¤ªÀµ·î¤Î¿ÆÀÌ¤Î½¸¤Þ¤ê¤Ë»ý¤Ã¤Æ¹Ô¤¯¡£»É¤·¿È¤Ë¤·¤Æ¿©¤Ù¤¿¤¤¡×¤È¾Ð´é¤ÇÏÃ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£