¿·ÆüËÜ¥×¥í¥ì¥¹¼ÒÄ¹¡¦Ãª¶¶¹°»ê¤¬¸½ÌòºÇ¸å¤Ë¸«¤»¤ë·Ê¿§¡Ö°úÂà¤·¤Æ¤â¥×¥í¥ì¥¹¥é¡¼¤È¤·¤Æ¤Î¿®Ç°¤Ï»ý¤ÁÂ³¤±¤ë¡×
°ø±ï¤Î¥ª¥«¥À¡¦¥«¥º¥Á¥«¤È·èÀï¡£ü¥100Ç¯¤Ë°ì¿Í¤Î°ïºàü¥Ãª¶¶¹°»ê¤¬Æ²¡¹°úÂà¡ª
à°ïºàá¡¢¤½¤·¤Æ¥×¥í¥ì¥¹³¦¤ÎàµßÀ¤¼çá¤È¤â¸Æ¤Ð¤ì¤¿ÃË¤¬¡¢1·î4Æü¤Î°úÂàÀï¤Ç¤Ä¤¤¤Ë26Ç¯´Ö¤Î¸½ÌòÀ¸³è¤ÎËë¤òÊÄ¤¸¤ë¡£
¸¶ÅÀ¤Ç¤¢¤ëÂç³Ø»þÂå¡¢¥×¥í¥ì¥¹³¦Á´ÂÎ¤ËµÕÉ÷¤¬¿á¤¤¤Æ¤¤¤¿2000Ç¯Âå¤Ë¿·¤·¤¤¥ì¥¹¥é¡¼Áü¤ò³ÎÎ©¤Ç¤¤¿ÍýÍ³¡¢¤½¤·¤Æ¼«¤é¤Î°úÂà¤È¼¡À¤Âå¤Ë¤«¤±¤ë»×¤¤¤Þ¤ÇÍ¾¤¹¤È¤³¤í¤Ê¤¯¸ì¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¡£¡Ú¸«Æ¨¤¹¤Ê!!¡¡¿·ÆüËÜ¥×¥í¥ì¥¹1.4Åìµþ¥É¡¼¥à¡¡Part1¡Û
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¥×¥í¥ì¥¹¤ÎÌ¤Íè¤òÇ®¤¯¸ì¤ëÃª¶¶¡ÚÃª¶¶¤Ï²Ì¤¿¤·¤ÆàÈè¤ì¤ëá¤Î¤«!?¡Û
¡Ö°úÂà»î¹ç¤Ï¡¢¤É¤¦¤·¤Æ¤â°úÂà¤¹¤ëÁª¼ê¤Ë¥Õ¥©¡¼¥«¥¹¤¬¤¤¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£¤½¤ó¤ÊÃæ¡¢ÂÐÀï¤ò°ú¤¼õ¤±¤Æ¤¯¤ì¤¿¥ª¥«¥À¤Ë¤Ï¡¢¤Þ¤º´¶¼Õ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤¿¤À¡¢ÂÐÀïÀ®ÀÓ¤Ï5¾¡9ÇÔ3Ê¬¤±¤Ç¡¢Ä¾¶á¤â4Ï¢ÇÔ¡£ºÇ¸å¤Ë°ìÈ¯¡¢¼Ú¤ê¤òÊÖ¤·¤¿¤¤»×¤¤¤â¶¯¤¤¤Ç¤¹¡£
É¨¤Î¾õÂÖ¤¬°¤¯¡Ø°úÂà¤â¤ä¤à¤Ê¤·¡Ù¤È»×¤ï¤ì¤ë¤è¤¦¤Ê»Ñ¤ò¸«¤»¤ë¤Î¤«¡£¤½¤ì¤È¤â¡¢¤·¤Ã¤«¤ê¥³¥ó¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤òÀ°¤¨¡Ø¤Þ¤À¤Þ¤À¤Ç¤¤ë¡Ù¤È»×¤ï¤ì¤Ê¤¬¤é¥ê¥ó¥°¤ò¹ß¤ê¤ë¤Î¤«¡£¤É¤Á¤é¤Ë¤Ê¤ë¤«¤Ç°õ¾Ý¤ÏÂç¤¤¯ÊÑ¤ï¤ë¤·¡¢ËÍ¤È¤·¤Æ¤Ï¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¸å¼Ô¤Ç½ª¤ï¤ê¤¿¤¤¤Ç¤¹¤Í¡×
2025Ç¯7·î25Æü¡¢Åìµþ¡¦ÂçÅÄ¶èÂÎ°é´Û¤Ç¤Î»î¹ç¤Ç¹ë²÷¤Ê¥¨¥ë¥Ü¡¼¤ò·è¤áÂ¸ºß´¶¤ò¼¨¤¹Ãª¶¶
2026Ç¯1·î4Æü¤ËÇ÷¤Ã¤¿Åìµþ¥É¡¼¥à¤Ç¤Î¥ª¥«¥À¡¦¥«¥º¥Á¥«¡ÊÊÆAEW¡¢38ºÐ¡Ë¤È¤Î°úÂà»î¹ç¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¤½¤¦ÏÃ¤¹¤Î¤Ï¿·ÆüËÜ¥×¥í¥ì¥¹¡Ê°Ê²¼¡¢¿·ÆüËÜ¡Ë¤ÎÉÔÆ°¤Î¥¨¡¼¥¹¡¢Ãª¶¶¹°»ê¡Ê49ºÐ¡Ë¡£à100Ç¯¤Ë°ì¿Í¤Î°ïºàá¤ò¼«¾Î¤·¡¢¿·ÆüËÜ¤ò»Ù¤¨Â³¤±¤Æ¤¤¿¡£
1999Ç¯¤ÎÆþÌç¤«¤é26Ç¯¡£µÕ¶¤Î»þÂå¤â¿·ÆüËÜ¤Ò¤È¶Ú¤ò´Ó¤¡¢23Ç¯12·î¤Ë¤ÏÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¤Ë½¢Ç¤¡£Áª¼ê·ó¼ÒÄ¹¤È¤·¤Æ¥ê¥ó¥°¤ËÎ©¤ÁÂ³¤±¤Æ¤¤¿ÃË¤¬¡¢¤Ä¤¤¤Ë¥¥ã¥ê¥¢¤Ë¥Ô¥ê¥ª¥É¤òÂÇ¤Ä¡£
Åö½é¡¢°úÂà»î¹ç¤ÎÁê¼ê¤Ë¤Ï¡¢²¿¿Í¤â¤Î¥ì¥¹¥é¡¼¤ÎÌ¾Á°¤¬µó¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¤À¤¬¡¢Ãª¶¶¤â¡ÖºÇ¸å¤Ï¤æ¤«¤ê¤Î¤¢¤ëÁê¼ê¡×¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤ª¤ê¡¢10Ç¯Âå¤Ë»àÆ®¤ò½Å¤Í¤¿¥ª¥«¥À¤È¤ÎÂÐÀï¤Ë·è¤Þ¤Ã¤¿¡£
¡Ö¥¥ã¥ê¥¢¤ò¿¶¤êÊÖ¤ì¤Ð¡¢»þÂå¤´¤È¤Ë¥é¥¤¥Ð¥ë¤¬¤¤¤Þ¤·¤¿¡£00Ç¯Âå¤Ë¤ÏÃæÍ¸¿¿Êå¡Ê45ºÐ¡Ë¡£¤½¤Î¸å¤ÏÆâÆ£Å¯Ìé¡Ê43ºÐ¡Ë¤¬¼´¤Ë¤Ê¤ê¡¢¤½¤·¤Æ¥ª¥«¥À¡£ÁªÂò»è¤¬Â¿¤«¤Ã¤¿¤Ö¤ó¡¢·èÃÇ¤Ï´ÊÃ±¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£¤¿¤À¡¢¥ª¥«¥À¤È¤Ï°ø±ï¤â¤¢¤ê¡¢ºÇ¸å¤ËàÁÔÂç¤ÊÉúÀþ²ó¼ýá¤¬¤«¤Ê¤¦¤Î¤«¤É¤¦¤«¤Ë¤âÃíÌÜ¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡×
Ãª¶¶¤¬¸À¤¦ÉúÀþ²ó¼ý¤È¤Ï¡¢12Ç¯1·î¤Þ¤Ç¤µ¤«¤Î¤Ü¤ë¡£Åö»þ¡¢IWGP¥Ø¥Ó¡¼µé²¦¼Ô¤À¤Ã¤¿Ãª¶¶¤Ë¡¢³¤³°±óÀ¬¤«¤é³®Àûµ¢¹ñ¤·¤¿¤Ð¤«¤ê¤Î¥ª¥«¥À¤¬¥ê¥ó¥°¾å¤Ç¡ÖÃª¶¶¤µ¤ó¡¢à¤ªÈè¤ì¤µ¤Þ¤Ç¤·¤¿á¡£¤¢¤Ê¤¿¤Î»þÂå¤Ï½ª¤ï¤ê¤Ç¤¹¡×¤ÈÀ¤Âå¸òÂå¤ò¹ð¤²¤ë°§»¢¤ò¤·¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£
¤¹¤ë¤È¡¢Ãª¶¶¤¬¡Ö°¤¤¤Ê¡¢¥ª¥«¥À¡£¥ª¥ì¤ÏàÀ¸¤Þ¤ì¤Æ¤«¤éÈè¤ì¤¿¤³¤È¤¬¤Ê¤¤¤ó¤Àá¡×¤ÈÊÖ¤·¡¢¤½¤Î¤ä¤ê¤È¤ê¤¬Âç¤¤ÊÏÃÂê¤Ë¡£Íâ·î¤Ë¤Ï¤Õ¤¿¤ê¤¬IWGP¥Ø¥Ó¡¼µé¤Î¥Ù¥ë¥È¤ò¤«¤±¤ÆÀï¤¤¡¢¥ª¥«¥À¤¬É¬»¦µ»¤Î¥ì¥¤¥ó¥á¡¼¥«¡¼¤ÇÃª¶¶¤«¤é½é¾¡Íø¤òµó¤²¤¿¡£
IWGP¥Ø¥Ó¡¼µé¤ò10ÅÙËÉ±Ò¤·¡¢¥×¥í¥ì¥¹Âç¾ÞMVP¤ò¼õ¾Þ¤·¤Æºä¸ýÀ¬Æó¸µ¼ÒÄ¹¤«¤é½ËÊ¡¤µ¤ì¤¿¡£2011Ç¯¡¢¿·ÆüÆ»¾ì¤Ç»£±Æ
¤³¤Î°ìÏ¢¤ÎÎ®¤ì¤Ïà¥ì¥¤¥ó¥á¡¼¥«¡¼¥·¥ç¥Ã¥¯á¤È¸Æ¤Ð¤ì¤¿¡£¤½¤ì°Ê¹ß¡ÖÈè¤ì¤¿¤³¤È¤¬¤Ê¤¤¡×¤¬Ãª¶¶¤ò¾ÝÄ§¤¹¤ë¥Õ¥ì¡¼¥º¤È¤Ê¤ê¡¢Ãª¶¶¤Ï¤É¤ó¤Ê¤ËÂ¿Ë»¤Ç¤âàÈè¤ì¤é¤ì¤Ê¤¤á¤È¤¤¤¦½½»ú²Í¤òÇØÉé¤¦¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤À¡£
¡ÖËÍ¤¬¡Ê¿·ÆüËÜ¤ÎÁÏÀß¼Ô¡Ë¥¢¥ó¥È¥Ë¥ªÃöÌÚ¤µ¤ó¤Ë½é¤á¤Æ°§»¢¤·¤¿¤È¤¤Î¤³¤È¤Ç¤¹¡£¡Ø¤ªÈè¤ì¤µ¤Þ¤Ç¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡Ù¤È¸À¤Ã¤¿¤é¡¢¡ØÊÌ¤ËÈè¤ì¤Æ¤Í¤¨¤è¡Ù¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£¤½¤Î½Ö´Ö¡¢¡Ø¤ªÈè¤ì¤µ¤Þ¤Ç¤¹¡Ù¤ò¼õ¤±¼è¤Ã¤Æ¤â¤é¤¨¤Ê¤¤À¤³¦¤¬¤¢¤ë¤ó¤À¤È¾×·â¤ò¼õ¤±¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤ì¤Ç¥ª¥«¥À¤Ë¡Ø¤ªÈè¤ì¤µ¤Þ¤Ç¤·¤¿¡Ù¤È¸À¤ï¤ì¤¿¤È¤¤ËÃöÌÚ¤µ¤ó¤Î¸ÀÍÕ¤¬Æ¬¤ò¤è¤®¤ê¡¢Åìµþ¥É¡¼¥à¤Î¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î´ÑµÒ¤ÎÁ°¤Ç¡ØÈè¤ì¤¿¤³¤È¤¬¤Ê¤¤¡Ù¤È¸À¤¤ÀÚ¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£¤½¤ó¤ÊÎ®¤ì¤¬¤¢¤ë¤À¤±¤Ë¡¢ºÇ¸å¤ËàÈè¤ì¤¿á¤È¸À¤¦¤Î¤«¤É¤¦¤«¡¢ÃíÌÜ¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
Èè¤ì¤¿¼ÒÄ¹¤Ë¤Ï´üÂÔ¤Ç¤¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¤é¡¢¸À¤ï¤Ê¤¤¤Û¤¦¤¬¤¤¤¤¤Î¤«¤Ê¡£¤¿¤À¡¢¤³¤³¤ÇàÈè¤ìá¤òÇ§¤á¤Ê¤¤¤È°ìÀ¸Ç§¤á¤é¤ì¤Ê¤¤¡Ê¾Ð¡Ë¡£
¤Þ¤¢¡¢ËÍ¤Ï¼«Ê¬¤Î»à°ø¤òà²áÏ«»àá¤È·è¤á¤Æ¤¤¤Æ¡¢Ë´¤¯¤Ê¤Ã¤¿ºÝ¤Ë¤Ï¡ØÃª¶¶¡¢¤Ä¤¤¤ËÈè¤ì¤ë¡Ù¤Ã¤Æ¥Ë¥å¡¼¥¹¤Î¸«½Ð¤·¤Ç»à¤Ì´ÖºÝ¤Þ¤Ç¥Õ¥¡¥ó¤ò¤Û¤Ã¤³¤ê¤µ¤»¤¿¤¤µ¤»ý¤Á¤â¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¤Í¡×
Ãª¶¶¹°»ê
Ãª¶¶¤Î°úÂà»î¹ç¤ò´Þ¤à¡¢1·î4Æü¤Î¡ÖWRESTLE KINGDOM 20 in Åìµþ¥É¡¼¥à¡×¤Î¥Á¥±¥Ã¥È¤Ï¡¢ºÇÁ°Îó100Ëü±ß¤ÎÃª¶¶¹°»ê°úÂàÆÃÊÌ¥·¡¼¥È¤ò´Þ¤àÁ´ÀÊ¼ï¤¬´°Çä¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü¤¬24Ç¯¤Ö¤ê¤ËÃÏ¾åÇÈ¥×¥é¥¤¥à¥¿¥¤¥à¤Ç¤ÎÊüÁ÷¤ò·è¤á¤ë¤Ê¤É¡¢À¤´Ö¤ÎÃíÌÜ¤â¹â¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÖºÇÁ°Îó¤ÏÃöÌÚ¤µ¤ó¤Î¤È¤¤è¤ê¤â¹â³Û¤Ê¤Î¤Ë¡¢¡ÊÂ¨´°Çä¤Ï¡Ë¤Ó¤Ã¤¯¤ê¤Ç¤¹¡£¤¿¤À¡¢ÃöÌÚ¤µ¤ó¤Î°úÂà»î¹ç¤Ï¤Þ¤À³ØÀ¸¤À¤Ã¤¿ËÍ¤â¸«¤Ë¹Ô¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¥Ñ¥ó¥Ñ¥ó¤ÎÅìµþ¥É¡¼¥à¤Ç¡¢´¿À¼¤â¤¹¤´¤«¤Ã¤¿¡£ºÇ¶á¤Ï¤½¤³¤Þ¤Ç¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤¬¡¢¼ã¼ê¤Ë¤â¤½¤¦¤·¤¿¥ê¥ó¥°¤ò·Ð¸³¤µ¤»¤Æ¤¢¤²¤¿¤¤µ¤»ý¤Á¤Ï¶¯¤¤¤Ç¤¹¡£
º£¤Î20Âå¡¢30Âå¤ÎÁª¼ê¤Ï¡¢¤Á¤ç¤¦¤É¥Õ¥¡¥ó¤ËÌ¾Á°¤òÇä¤ê¤¿¤¤»þ´ü¤Ë¥³¥í¥Ê²Ò¤ËÄ¾ÌÌ¤·¤¿À¤Âå¤Ç¤â¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢ËÍ¤È¤·¤Æ¤Ï¼¡¤ÎÀ¤Âå¤Ë¶¶ÅÏ¤·¤ò¤¹¤ë¤Î¤â°úÂà»î¹ç¤ÎÎ¢¥Æ¡¼¥Þ¡£¥×¥í¥ì¥¹¤Ï¥Õ¥é¥Ã¥È¤Ë¸«¤Æ¤âÌÌÇò¤¤¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¤É¤Á¤é¤«¤Ë¸ªÆþ¤ì¤·¤Æ¸«¤ë¤Û¤¦¤¬ÃÇÁ³ÌÌÇò¤¤¡£Ãª¶¶¤Ï°úÂà¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤Ç¡¢à¥¤¥Ã¥Æ¥ó¥è¥óá¤òµ¡¤Ë¼¡¤Îà¿ä¤·á¤ò¸«¤Ä¤±¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ì¤Ð¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¡Ú¸¶ÅÀ¤Ï²¾ÌÌ¥é¥¤¥À¡¼¡Û
00Ç¯Âå¤ÎÁí¹ç³ÊÆ®µ»¤ÎÂæÆ¬¤Ë²Ã¤¨¡¢¶¶ËÜ¿¿Ìé¡¢ÉðÆ£·É»Ê¡¢Ä¹½£ÎÏ¡¢Æ£ÇÈÃ¤¼¤¤é¿Íµ¤¥ì¥¹¥é¡¼¤ÎÃ¦Âà¤¬Áê¼¡¤¤¤À¿·ÆüËÜ¤Ï¡¢¿Íµ¤ÄãÌÂ¤Ë¶ì¤·¤ó¤Ç¤¤¤¿¡£¤½¤ó¤Ê¶ì¶¤Î»þÂå¤Ë¡¢¼ã¼ê¥¨¡¼¥¹¤È¤·¤Æ¸É·³Ê³Æ®¤·¡¢¤½¤Î¸å¤Î¿·ÆüËÜ¤ÎV»ú²óÉü¤ò¸£°ú¤·¤¿¤Î¤¬Ãª¶¶¤À¤Ã¤¿¡£
¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢Åö»þ¤Î¿·ÆüËÜ¤ÏÃöÌÚ¥¤¥º¥à¤Î¡Ö¥¹¥È¥í¥ó¥°¥¹¥¿¥¤¥ë¡×¤È¹õ¤Î¥·¥ç¡¼¥È¥¿¥¤¥Ä¤¬à²¦Æ»á¤À¤Ã¤¿»þÂå¡£¤½¤³¤ËÃãÈ±¡¦¥í¥óÌÓ¡¢ÇÉ¼ê¤Ê¥í¥ó¥°¥¿¥¤¥Ä¤ÇÅÐ¾ì¤·¤¿Ãª¶¶¤Ï¡¢°ÛÃ¼¤ÎÂ¸ºß¤È¸«¤é¤ì¡¢Åö½é¤Ï¸Å»²¥Õ¥¡¥ó¤ÎÈ¿È¯¤â¶¯¤«¤Ã¤¿¡£
¡Ö00Ç¯Âå¤Î¿·ÆüËÜ¤Ï¥Ó¥¸¥Í¥¹Åª¤Ë¤º¤Ã¤È¶ì¤·¤«¤Ã¤¿¡£ËÍ¤Ï06Ç¯¤Ë½é¤á¤ÆIWGP¥Ø¥Ó¡¼µé²¦¼Ô¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¥Á¥ã¥éÃË¤ÈÙèÙé¤µ¤ì¤ÆÂç¥Ö¡¼¥¤¥ó¥°¡£¤½¤ì¤¬5Ç¯¤¯¤é¤¤¤ÏÂ³¤¤Þ¤·¤¿¡£¡Ø²¿¤â°¤¤¤³¤È¤·¤Æ¤Ê¤¤¤Î¤Ë¡¢¤Ê¤ó¤Ç¡©¡Ù¤È¤Ï»×¤¤¤Þ¤·¤¿¤è¡£
¤¿¤À¡¢¿®Íê¤·¤Æ¤¤¤¿¥Ù¥Æ¥é¥ó¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤ÎÊý¤Ë¡ØÃª¶¶¤¯¤ó¤Ï¡¢¤½¤Î¤Þ¤Þ¤Ç¤¤¤¤¤è¡Ù¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¡¢¼«¿®¤¬¤Ä¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¤«¡£ËÍ¤Ë¥Ö¡¼¥¤¥ó¥°¤¬Íè¤¿¤È¤·¤Æ¤â¡¢¡Ø¤½¤ì¤Ç²ñ¾ì¤¬À¹¤ê¾å¤¬¤ë¤Ê¤é¤¤¤¤¤¸¤ã¤ó¡Ù¤Ã¤Æ¡£
¤À¤Ã¤Æ¡¢¤½¤ì¤Þ¤Ç¿·ÆüËÜ¤Ïà¹õ¥¿¥¤¥Ä¤Î¥¹¥È¥í¥ó¥°¥¹¥¿¥¤¥ëá¤òÇä¤ê¤Ë¤·¤Æ¤¤Æ¡¢¥Ó¥¸¥Í¥¹Åª¤Ë¹Ô¤µÍ¤Þ¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£¤½¤¦¤Ê¤Ã¤¿¤é¡¢Æ±¤¸ÊýË¡¤Ç¤¤¤¯¤é´èÄ¥¤Ã¤Æ¤âÌµÍý¡£¤À¤«¤éËÍ¤Ï¿·¤·¤¤¥Õ¥¡¥ó¤ò³ÍÆÀ¤¹¤ë¤¿¤á¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¥×¥í¥ì¥¹¤ÈÀÜÅÀ¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¿Í¤Ë¤â¥¢¥Ô¡¼¥ë¤·¤è¤¦¤È»×¤¤¡¢ÇÉ¼ê¤Ê¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤ò¼è¤êÆþ¤ì¤¿¤ê¤·¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£
¤½¤ì¤Ë°ãÏÂ´¶¤ò³Ð¤¨¤¿¥Õ¥¡¥ó¤â¤¤¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤ì¤Ç¤â¡¢¡ØÀäÂÐ¤Ë´Ö°ã¤Ã¤Æ¤Ê¤¤¡Ù¤È¤¤¤¦³Î¿®¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢ÆÍ¤¿Ê¤ó¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡×
¤½¤ì¤¬¡¢Ãª¶¶¤¬àµßÀ¤¼çá¤È¤¤¤ï¤ì¤ë¤æ¤¨¤ó¤Ç¤¢¤ë¡£Ãª¶¶¤ÎÊ³Æ®¤Ë¤è¤Ã¤Æ¥×¥í¥ì¥¹¤ÏÌÀ¤ë¤¯¤Ê¤ê¡¢²ñ¾ì¤ËÇ®¤¬Ìá¤Ã¤¿¡£¤¿¤À¡¢¤½¤ó¤Ê¤Û¤«¤È¤Ï°ìÀþ¤ò²è¤·¤¿¡¢¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤ä¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤ò´Þ¤á¤¿¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ï¡¢¤¤¤Ã¤¿¤¤¤É¤³¤«¤éÀ¸¤Þ¤ì¤¿¤Î¤«¡£
¡ÖËÍ¤Î¥¹¥¿¥¤¥ë¤Î¸¶ÅÀ¤Ï¡¢¼Â¤Ïà²¾ÌÌ¥é¥¤¥À¡¼á¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£´«Á±Ä¨°¤ÎÀ¤³¦´Ñ¤Ã¤Æ¡¢¤ï¤«¤ê¤ä¤¹¤¤¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡£¤É¤ì¤À¤±¶¯¤¤²ø¿Í¤¬½Ð¤Æ¤¤Æ¤â¡¢ºÇ¸å¤Ï²¾ÌÌ¥é¥¤¥À¡¼¤¬¾¡¤Ä¤ß¤¿¤¤¤Ê¡£Ãæ¤Ç¤â¥¤¥ó¥¹¥Ñ¥¤¥¢¤ò¼õ¤±¤¿¤Î¤Ï¡¢¤Á¤ç¤¦¤É»Ò¶¡¤¬ÍÄÃÕ±à¤Î¤È¤¤Ë°ì½ï¤Ë¸«¤Æ¤¤¤¿¡Ø²¾ÌÌ¥é¥¤¥À¡¼¥«¥Ö¥È¡Ù¡Ê06¡Á07Ç¯ÊüÁ÷¡Ë¡£
ËÍ¤¬¥Ó¥Ã¥°¥Þ¥¦¥¹¤Ç¥Ê¥ë¥·¥·¥¹¥È´ó¤ê¤Î¥¥ã¥é¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Ã¤¿¤Î¤â¡¢¥«¥Ö¥È¤Ç¿åÅè¥Ò¥í¤µ¤ó¤¬±é¤¸¤¿¼«¿®Ëþ¡¹¤Î¥¥ã¥é¡¦Å·Æ»Áí»Ê¤Î±Æ¶Á¤¬Âç¤¤¤¤ó¤Ç¤¹¡£à°ïºà¥Ý¡¼¥º¡Ê¶»¤òÄ¥¤Ã¤Æ±¦¼ê¤Î¿Æ»Ø¤È¿Í¤µ¤·»Ø¤òÎ©¤Æ¤ë¥Ý¡¼¥º¡Ëá¤â¡¢¼Â¤Ï¥«¥Ö¥È¤«¤é¤Þ¤ó¤Þ¥Ñ¥¯¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¤«¤é¤Í¡Ê¾Ð¡Ë¡×
¥ê¥ó¥°¤ò¹ß¤ê¤Æ¤â¼ÒÄ¹¤Î¸ª½ñ¤Ï¤½¤Î¤Þ¤Þ¡£¥×¥í¥ì¥¹¤ÎÌ¤Íè¤òÇ®¤¯¸ì¤ë
Î©Ì¿´ÛÂç³ØË¡³ØÉô½Ð¿È¤ÎÃª¶¶¤Ï¡¢³ØÀ¸»þÂå¥×¥í¥ì¥¹Æ±¹¥²ñ¤Ë½êÂ°¡£ÂÎ°é²ñ¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤¿¤á¥×¥í¥ì¥¹¤ò¤¹¤ëµ¡²ñ¤Ï³Ø±àº×¤Ê¤É¤Ë¸Â¤é¤ì¡¢Ãç´Ö¤È´ÑÀï¤Ë¹Ô¤¯¤è¤¦¤Ê³èÆ°¤¬¼ç¤À¤Ã¤¿¤½¤¦¡£¤½¤¦¤·¤¿¥ë¡¼¥Ä¤ò¤¿¤É¤Ã¤Æ¤â¡¢¿·ÆüËÜ¤Ø¤ÎÆþÌç¡¢¤½¤·¤Æ¥¨¡¼¥¹¤«¤é¼ÒÄ¹¤Ø¤È¾å¤êµÍ¤á¤¿¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤Ï¡¢¤Þ¤ë¤ÇÌ¡²è¤Î¤è¤¦¤À¡£
¡Ö¤¿¤Ö¤ó¡¢Å·¤Ë°¦¤µ¤ì¤Æ¤¿¤ó¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡Ê¾Ð¡Ë¡£¤¿¤À¡¢ËÍ¤ÏÆ±¹¥²ñ½Ð¿È¤Ç¤¹¤¬¡¢Âç³Ø»þÂå¤Ë¥¢¥Þ¥Á¥å¥¢¥ì¥¹¥ê¥ó¥°¤â¤«¤¸¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤¬¥é¥Ã¥¡¼¤Ç¤·¤¿¡£¸«¤ë¿Í¤ò³Ú¤·¤Þ¤»¤ë³ØÀ¸¥×¥í¥ì¥¹¤ò·Ð¸³¤·¤¿¾å¤Ç¡¢à¥¢¥Þ¥ì¥¹á¤Ç´ðËÜ¤ò³Ø¤Ð¤»¤Æ¤â¤é¤¤¤Þ¤·¤¿¤«¤é¡×
¥×¥í¥ì¥¹¤òÂ³¤±¤Æ¤¯¤ë¾å¤Ç¤¤¤Á¤Ð¤ó¤Ä¤é¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤òÊ¹¤±¤Ð¡¢Ãª¶¶¤Ï¡Ö¹¥¤¤Ê¤³¤È¤ò»Å»ö¤Ë¤Ç¤¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢´î¤Ó¤¬¾å²ó¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡×¤ÈÂ¨Åú¤·¤¿¡£
¡Ö³¤³°¤Ë¹Ô¤¯¤È¤¡¢½ñÎà¤Ë¿¦¶È¤ò½ñ¤¯Íó¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤è¤Í¡£¤½¤Î¤È¤¤Ë¥×¥í¥ì¥¹¥é¡¼¤Ã¤Æ½ñ¤±¤ë¤Î¤¬¤¹¤´¤¯¤¦¤ì¤·¤¯¤Æ¡£¤â¤¦½ñ¤±¤Ê¤¯¤Ê¤ë¤È»×¤¦¤È¡¢¤½¤³¤¬¼ä¤·¤¤¡£º£¸å¤Ïà¸µ¥×¥í¥ì¥¹¥é¡¼á¤Ã¤Æ½ñ¤¤¤Á¤ã¤¦¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¤Í¡Ê¾Ð¡Ë¡×¡Ú¡Ö¿ÍÀ¸¤ò¤«¤±¤¿¥¨¥ó¥¿¡¼¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¡×¡Û
Ãª¶¶°úÂàÀï¤Î1·î4Æü¤Ï¡¢25Ç¯²Æ¡¢¿·ÆüËÜ¤ËÅÅ·âÆþÌç¤·¤¿21Ç¯Åìµþ¸ÞÎØ¡¦½ÀÆ»ÃË»Ò100Ôµé¶â¥á¥À¥ê¥¹¥È¤Î¥¦¥ë¥Õ¥¢¥í¥ó¡Ê29ºÐ¡Ë¤Î¥Ç¥Ó¥å¡¼Àï¤Ç¤â¤¢¤ë¡£Ãª¶¶¼ÒÄ¹¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢¥¦¥ë¥Õ¤Ø¤Î´üÂÔ¤âÂç¤¤¤¤Ë°ã¤¤¤Ê¤¤¡£
¡ÖÁê¼ê¤ÎEVIL¡Ê38ºÐ¡Ë¤ÏÉ´ÀïÏ£Ëá¡£¤¿¤À¡¢¥¦¥ë¥Õ¤â½ÀÆ»¤ÇÄºÅÀ¤ò¶Ë¤á¡¢Ç®¤¤»×¤¤¤Ç¥×¥í¥ì¥¹¤Ø¤ÎÅ¾¿È¤ò·è¤á¤¿¤Ï¤º¡£¤½¤Î³Ð¸ç¤ò»î¹ç¤Ç¸«¤»¤Æ¤Û¤·¤¤¡£ÁÇºà¤Ï´Ö°ã¤¤¤Ê¤¤¤·¡¢Èà¤¬Æþ¤ë¤³¤È¤Ç¤Î¿·ÆüËÜÁ´ÂÎ¤Î²½³ØÈ¿±þ¤Ï³Ú¤·¤ß¤Ç¤¹¤Í¡×
Ãª¶¶¤Ë¤È¤Ã¤Æ¥×¥í¥ì¥¹¤È¤Ï¤É¤¦¤¤¤¦¤â¤Î¤«¤È¤¤¤¨¤Ð¡¢¡Ö¿ÍÀ¸¤ò¤«¤±¤¿¥¨¥ó¥¿¡¼¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¡×¤Ê¤Î¤À¤È¤¤¤¦¡£
¡ÖÀ¸¤Êý¤Ç¤¹¤è¡£¥¹¥Ý¡¼¥ÄÁª¼ê¤Ï°úÂà¤¹¤ë¤È¥¥ã¥ê¥¢¤¬½ª¤ï¤ë¥¤¥á¡¼¥¸¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤¿¤À¡¢¥×¥í¥ì¥¹¤Ï¤É¤ó¤Ê¤È¤¤âÄü¤á¤º¤Ë´õË¾¤ò»ý¤Ã¤ÆÁ°¤Ë¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤¯¤â¤Î¡£¤À¤«¤éËÍ¤Ï¥×¥í¥ì¥¹¥é¡¼¤Ï°úÂà¤·¤Þ¤¹¤¬¡¢¥×¥í¥ì¥¹¥é¡¼¤È¤·¤Æ¤Î¿®Ç°¤Ï¤³¤ì¤«¤é¤â»ý¤ÁÂ³¤±¤Þ¤¹¡×
24Ç¯10·î¤Ë°úÂà¤òÈ¯É½¤·¡¢¤³¤³¤Þ¤ÇÁ´ÎÏ¤ÇÆÍ¤ÃÁö¤Ã¤Æ¤¤¿¡£¤½¤ì¤À¤±¤Ë¡¢°úÂà¸å¤Ë¤É¤ó¤Ê¿´¶¤Ë¤Ê¤ë¤«¤Ï¤Þ¤Ã¤¿¤¯ÁÛÁü¤¬¤Ä¤«¤Ê¤¤¤è¤¦¤À¡£
¡Ö¡Ø¤â¤¦»î¹ç¤ò¤·¤Ê¤¯¤Æ¤¤¤¤¤ó¤À¡Ù¡Ø¥ê¥ó¥°¤ËÎ©¤Ã¤ÆÀï¤¦¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤Ê¤¤¤ó¤À¡Ù¡£¤½¤¦¤·¤¿´¶¾ð¤Ï¤ä¤á¤Æ¤ß¤Ê¤¤¤È¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤«......¡£¤Þ¤¢¡¢¤½¤ó¤Ê¤³¤È¤ò¸À¤¤¤Ê¤¬¤é¡¢ÅöÆüÆþ¾ì¤ÎºÝ¤Ëµã¤¤¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Êµ¤¤â¤·¤¿¤ê¡£
Æþ¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤È¤¤«¤éµã¤¤¤Æ¤¿¤é»î¹ç¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤¤·¡¢ºÇ¸å¤Þ¤Çµã¤«¤Ê¤¤¤Ä¤â¤ê¤Ç¤¹¤¬¡¢²Ì¤¿¤·¤Æ¤É¤¦¤Ê¤ë¤Î¤«¡£ºÇ¸å¤Ë¡ÊÉ¬»¦µ»¤Î¡Ë¥Ï¥¤¥Õ¥é¥¤¥Õ¥í¡¼¤¬¸«¤¿¤¤¡©¡¡Ä·¤Ð¤Ê¤¤Ãª¶¶¤Ï¤¿¤À¤Îà¥¤¥±¥ª¥¸á¤Ç¤¹¤«¤é¤Í¡Ê¾Ð¡Ë¡£ºÇ¸å¤Þ¤ÇÄ·¤ÓÂ³¤±¤Þ¤¹¤è¡ª¡×
°úÂàÍýÍ³¤Ï¡ÖÈè¤ì¤¿¤«¤é¡×¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤«¡£ºÇ¸å¤ÎÎÏ¤ò¿¶¤ê¹Ê¤Ã¤Æ¸«¤»¤ë¥Õ¥£¥Ê¡¼¥ì¤ËÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤ë
°úÂà»î¹ç¤Î¹ÔÊý¤ÏÅöÆü¤Î¤ª³Ú¤·¤ß¡£¤À¤¬°úÂà¸å¤Î¥¤¥á¡¼¥¸¤Ï¤Ç¤¤Ä¤Ä¤¢¤ë¤È¤âÏÃ¤·¤¿¡£
¡Öº£¡¢ÂÎ½Å¤ÏÌó100Ô¤Ç¤¹¤¬¡¢°úÂà¤·¤¿¤é75Ô¤¯¤é¤¤¤Þ¤ÇÍî¤È¤·¤Æ¡¢¥Ü¥Ç¥£¥Ó¥ë¤È¤«¥Õ¥£¥¸¡¼¥¯¤ò¤ä¤í¤¦¤«¤Ê¤È¡£¼ÒÄ¹¶È¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢°úÂà¤·¤Æ¤â·ò¹¯¤Ç¤¤¤¿¤¤¤·¡¢¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¥â¥Æ¤¿¤¤¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡Ê¾Ð¡Ë¡£
¤½¤ì¤È¡¢ËèÆü¤ª¼ò¤ò°û¤ß¤¿¤¤¡£¤ª¼ò¤ò°û¤à¤È¡¢´ÎÂ¡¤ÎÆ°¤¤¬³èÈ¯¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ·ìÅüÃÍ¤¬²¼¤¬¤ë¡£·ìÅüÃÍ¤¬²¼¤¬¤ë¤È¡¢¥é¡¼¥á¥ó¤Ê¤ó¤«¤ò¿©¤Ù¤¿¤¯¤Ê¤ê¡¢¤â¤¦ÂÀ¤ë¥á¥«¥Ë¥º¥à¤Ç¤¹¤±¤É¤Í¡£¤Ç¤â¡¢¤³¤ì¤Þ¤ÇÇ¯1¡¢2²ó¤À¤Ã¤¿¥é¡¼¥á¥ó¤ò·î1¡¢¤¤¤ä½µ1¤Ë¤·¤Á¤ã¤Ã¤Æ¤â¤¤¤¤¤«¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
ºÇ¸å¤ËÃª¶¶¤Ï¡¢¤É¤ó¤Ê·Ê¿§¤ò¸«¤»¤Æ¤¯¤ì¤ë¤Î¤«¡£à°ïºàáÃª¶¶¹°»ê¤ÎÊª¸ì¤Ï¡¢1¡¦4Åìµþ¥É¡¼¥à¤ÇÀÅ¤«¤Ë¡¢¤½¤·¤Æ²Ú¤ä¤«¤ËËë¤òÊÄ¤¸¤ë¡£
¼èºà¡¦Ê¸¡¿·ª¸¶ÀµÉ×¡¡»£±Æ¡¿¥ä¥Ê¥¬¥ï¥´¡¼¥Ã¡ª