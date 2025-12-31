ÌÕÌÜ¤Î¤ª¾Ð¤¤·Ý¿Í¡¦ßÀÅÄÍ´ÂÀÏº¡Ö¡ØR-1¡ÙMC¡¢´§ÈÖÁÈ¡¢Âç¸ç¤µ¤ó¤ä¥¯¥í¤Á¤ã¤ó¤È¤Î¶¦±é¡£Ç»¤¤°ìÇ¯¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢°ìÈÖ¤Î½ÐÍè»ö¤Ï......¡×
ÌÕÌÜ¤Î¤ª¾Ð¤¤·Ý¿Í¡¦ßÀÅÄÍ´ÂÀÏº¤µ¤ó
¡ØR-1¤°¤é¤ó¤×¤ê¡ÙÂè16Âå²¦¼Ô¤Ë¤·¤Æ¡¢ÌÕÌÜ¤Î¥Ô¥ó·Ý¿Í¡¦ßÀÅÄÍ´ÂÀÏº¡£Èà¤Î¥³¥é¥à¤¬½µ´©¥×¥ì¥¤¥Ü¡¼¥¤¤Ç¹¥É¾Ï¢ºÜÃæ¡ª¡¡¤½¤ÎÌ¾¤â¡ÖÌÕÌÜ¤Î¤ª¾Ð¤¤·Ý¿Í¡¦ßÀÅÄÍ´ÂÀÏº¤Î¡Ø»à³Ñ¤«¤é¤Î°ì·â¡Ù¡×¡£
Âè8²ó¤Ï¡¢ßÀÅÄ¤µ¤ó¤¬¤³¤Î°ìÇ¯¤ò¿¶¤êÊÖ¤ê¤Þ¤¹¡ª
¡ö¡¡¡ö¡¡¡ö
º£²ó¤ÏÇ¯ÆâºÇ¸å¤ËÈ¯Çä¤µ¤ì¤ë¹æ¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢¤³¤Î°ìÇ¯¤ò¿¶¤êÊÖ¤Ã¤Æ¤ß¤è¤¦¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
2025Ç¯¤Ë¤Ê¤Ã¤ÆºÇ½é¤Ë¤¢¤Ã¤¿Âç¤¤Ê»Å»ö¤Ï2·î¤Ë¤ä¤Ã¤¿¡ØR-1¥°¥é¥ó¥×¥ê¡Ù½à·è¾¡¤ÎMC¤Ç¤¹¡£
¡ØR-1¡Ù¤Ï¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï¤ÎÁ´¹ñÊüÁ÷¡£Åö»þ¡¢¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¤ÏÌäÂê¤Î¿¿¤Ã¤¿¤ÀÃæ¡£½à·è¾¡¤Ç¤â²ñ¾ì¤Ë¤Ï¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¤Î´Ø·¸¼Ô¤¬¤Á¤é¤Û¤é¡£¤½¤·¤ÆßÀÅÄÍ´ÂÀÏº¤Ï»þ»ö¥Í¥¿¤¬¹¥¤¡£¤³¤ì¤Ï¸À¤¦¤·¤«¤Ê¤¤¡£
......¤µ¤¹¤¬¤Ë¹äÂ®µå¤Î¥¹¥È¥ì¡¼¥È¤Ï¹µ¤¨¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤µ¤é¤Ã¤È¥Í¥¿¤òMC¤Ë³ê¤ê¹þ¤Þ¤»¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤·¤¿¤é°ì½ï¤ËMC¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Ï¤ê¤±¡Á¤ó¤º¤Î¤ª¤Õ¤¿¤ê¤Ë¡Ö¤ª¤Þ¤¨¡¢¤¹¤´¤¤¤Ê¡ª¡×¤ÈÉñÂæ¾å¤Ç¥Ä¥Ã¥³¤Þ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤ó¤ÊÆÇÀå¤¬ÎÉ¤«¤Ã¤¿¤Î¤«¡¢¤½¤Î¸å¡Ø¼ª¤Î·ê¤«¤Ã¤Ý¤¸¤Ã¤ÆÊ¹¤±¡ª¡Ù¡Ê¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü·Ï¡Ë¤È¤¤¤¦ÈÖÁÈ¤ËÆÇÀå·Ý¿Í¤È¤·¤Æ½Ð±é¡£¤½¤ì¤â¡¢¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥«¥¸¥Îµ¿ÏÇ¤Ç¥Æ¥ì¥Ó½Ð±é¤ò¸«¹ç¤ï¤»¤Æ¤¤¤¿¡¢¤È¤í¥µ¡¼¥â¥ó¡¦µ×ÊÝÅÄ¡Ê¤«¤º¤Î¤Ö¡Ë¤µ¤ó¤ÎÂåÌò¡£
½Ð±é°ÍÍê¤¬Íè¤¿¤È¤¤Ë¡Ö¤¨¡©¡¡ËÍ¤Ã¤Æ¤½¤Ã¤Á¤Î·ÝÉ÷¤À¤Ã¤¿¤Î¡©¡×¤È¶Ã¤¤Þ¤·¤¿¡£ËÍ¤ÏÉÊ¹ÔÊýÀµ¤ÇÃ¯¤â½ý¤Ä¤±¤Ê¤¤¾Ð¤¤¤Î¿½¤·»Ò¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¿¤Î¤Ë¡¢¤Þ¤µ¤«¼«Ê¬¤¬ÆÇÀå¤À¤Ã¤¿¤Ê¤ó¤ÆÃÎ¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¤è¡£
µ×ÊÝÅÄ¤µ¤ó¤ÎÂåÌò¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤¬¤â¤¦ÌÌÇò¤¯¤Æ¡£ËÍ¤Ï¥¹¥Þ¥Û¤Î²èÌÌ¤¬¸«¤¨¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢·Ý¿Í¤ÎÃæ¤ÇÍ£°ì¥ª¥ó¥«¥¸¤¬¤Ç¤¤Ê¤¤¤«¤éÈÖÁÈ¤â°Â¿´¤È¤¤¤¦¤ï¤±¤Ç¤¹¤Í¡£ËÍ°Ê³°¤Î·Ý¿Í¤ÏÁ´°÷¤ä¤Ã¤Æ¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¤Í¡£¤¢¤ì¡¢¤ä¤Ã¤Ñ¤êÆÇÀå¤«¤â¡£
4·î¤Ë¤Ï¡Ø5»þ¤ËÌ´Ãæ¡ª¡Ù¡ÊTOKYO MX¡Ë¤Ë½Ð±é¡£À¸ÊüÁ÷¤Ç¡Ö¶»¤è¤ê¤ª¿¬¤Î¤Û¤¦¤¬¹¥¤¤Ç¤¹¡×¤ÈÂçÈ¯É½¡£²¼¥Í¥¿OK¤ÎÈÖÁÈ¤âÂç¹¥¤¡£
5·î¤Ë¤ÏµÈËÜ¿·´î·à¤È¥³¥é¥Ü¤·¤Æ¡¢¤Ê¤ó¤È¼çÌò¤ò¤ä¤é¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡£´Ö´²Ê¿¤µ¤ó¤Ë¶¨ÎÏ¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¼Â¸½¤·¤¿¤Î¤Ç¡¢ËÍ¤Ë¤È¤Ã¤Æ´²Ê¿¤µ¤ó¤Ï²¸¿Í¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£¤³¤Î¸ø±é¤ÎÉ¾È½¤¬¤â¤Î¤¹¤´¤¯ÎÉ¤¯¤Æ¡¢26Ç¯5·î¤Ë¤â¡¢¤â¤¦°ìÅÙ¿·´î·à¤ò¤ä¤é¤»¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
6·î¤Ë¤ÏËÍ¤Î¥¨¥Ã¥»¡¼½¸¡ØÌÂ¤Ã¤¿¤é¾Ð¤Ã¤È¤¤¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡Ù¡ÊÂÀÅÄ½ÐÈÇ¡Ë¤¬È¯Çä¡£¤½¤·¤Æ7·î¤È8·î¤Ï¡¢¤Þ¤¢½ë¤«¤Ã¤¿¡£¤¢¡¢¿¶¤êÊÖ¤ê¤¸¤ã¤Ê¤¯¤Æ¡¢¤¿¤À¤Î²Æ¤Î´¶ÁÛ¤Ç¤·¤¿¡£
9·î¤Ë¤ÏËÍ¤Î´§ÈÖÁÈ¡ØßÀÅÄÍ´ÂÀÏº¤Î¥Ö¥é¥ê¥â¥¦¥É¥¯¡Ù¡ÊABC¥Æ¥ì¥Ó¡Ë¤ÎÇ®³¤ÊÔ¤¬ÊüÁ÷¡£¤½¤Î¥í¥±¤Ç¿ÍÀ¸½é¤Î¥·¥å¥Î¡¼¥±¥ê¥ó¥°¤Ë¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¤·¤Þ¤·¤¿¡£³Ú¤·¤«¤Ã¤¿¤Ê¤¢¡£
10·î¤Ë¤Ï¡ØÂç¸ç¤Î·Ý¿ÍÎÎ¼ý½ñ¡Ù¡ÊÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ë¤Ë½Ð±é¡£¤½¤³¤Ç¡ÖÌÜ¤¬¸«¤¨¤Ê¤¤¤±¤É¡ØÆ¨ÁöÃæ¡Ù¤Ë½Ð±é¤·¤Æ¥Ï¥ó¥¿¡¼¤«¤éÆ¨¤²ÀÚ¤ê¤¿¤¤¤Ç¤¹¡×¤ÈËÍ¤¬¸À¤Ã¤¿¤é¡¢MC¤ÎÀéÄ»¡¦Âç¸ç¤µ¤ó¤Ë¡ÖÆ¨¤²ÀÚ¤Ã¤Æ¤â¡¢µÕ¤Ë³«»Ï3ÉÃ¤ÇÊá¤Þ¤Ã¤Æ¤â¤ª¤â¤í¤¤¤Ê¡×¤ÈºÇ¹â¤Î¥³¥á¥ó¥È¤ò¸À¤Ã¤Æ¤â¤é¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤¼¤Ò¡ØÆ¨ÁöÃæ¡Ù¤Ë¤Ï½Ð±é¤·¤¿¤¤¤Ç¤¹¡ª
11·î¤Ë¤Ï¡Ø¿åÍËÆü¤Î¥À¥¦¥ó¥¿¥¦¥ó¡Ù¡ÊTBS·Ï¡Ë¤Ë½Ð±é¤·¡¢°ÂÅÄÂç¥µ¡¼¥«¥¹¤Î¥¯¥í¤Á¤ã¤ó¤Ë¥É¥Ã¥¥ê¤ò»Å³Ý¤±¤Þ¤·¤¿¡£¡Ø¿å¥À¥¦¡Ù¤Î¥â¥ó¥¹¥¿¡¼¤È¶¦±é¤Ç¤¤Æ¤¦¤ì¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£
Ç»¤¤°ìÇ¯¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢°ìÈÖ¤Î½ÐÍè»ö¤Ï¤Ê¤ó¤È¤¤¤Ã¤Æ¤â¡Ö¥¤¥ó¥¹¥¿¤Î¥Ï¥Á¥ß¥Ä»ö·ï¡×¤Ç¤¹¤Í¡£
ËÍ¤ÏÉáÃÊ¤«¤é¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ë¼«Ê¬¤Ç»£¤Ã¤¿¼Ì¿¿¤òÅê¹Æ¤·¤Æ¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢ÌÜ¤¬¸«¤¨¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤É¤ó¤Ê¼Ì¿¿¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤ë¤Î¤«Ëè²ó¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¡£¤À¤«¤é¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¤¬¤É¤ó¤Ê¼Ì¿¿¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¥³¥á¥ó¥È¤Ç¶µ¤¨¤Æ¤¯¤ì¤¿¤ê¤¹¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£
¤½¤ì¤Ç¤³¤ÎÁ°¡¢º¹¤·Æþ¤ì¤Ç¤â¤é¤Ã¤¿¥Ï¥Á¥ß¥Ä¤ÎÉÓ¤Î¼Ì¿¿¤òÅê¹Æ¤·¤¿¤é¡¢¡Ö¤Õ¤¿¤Î¾å¤ËÆ²¡¹¤È±¢ÌÓ¤¬¾è¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡×¤Ã¤Æ¥³¥á¥ó¥È¤¬¤¿¤¯¤µ¤óÍè¤Æ¡¢¤½¤³¤Ç½é¤á¤Æ¤½¤ó¤Ê¼Ì¿¿¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤òÃÎ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤ì¤¬ËÍ¤Î2025Ç¯¤Ç¤¹¡£º£Ç¯¤â¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡üßÀÅÄÍ´ÂÀÏº¡Ê¤Ï¤Þ¤À¡¦¤æ¤¦¤¿¤í¤¦¡Ë¡¡
1989Ç¯À¸¤Þ¤ì¡¢Ê¼¸Ë¸©¿À¸Í»Ô½Ð¿È¡£2013Ç¯¤è¤ê·Ý¿Í¤È¤·¤Æ³èÆ°¤ò³«»Ï¤·¡¢¡ØR-1¤°¤é¤ó¤×¤ê2018¡Ù¡Ê¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¡Ë¤ÇÍ¥¾¡¡£´ØÀ¾¤Î·à¾ì¤òÃæ¿´¤ËÉñÂæ¤ËÎ©¤Ä¤Û¤«¡¢¥Æ¥ì¥Ó¤ä¥é¥¸¥ª¤Ê¤É¤Ç¤â³èÌö¡£¸ø¼°X¡Ú@7LnFxg25Wdnv8K5¡Û
ÌÕÌÜ¤Î¤ª¾Ð¤¤·Ý¿Í¡¦ßÀÅÄÍ´ÂÀÏº¤µ¤ó
»£±Æ¡¿ÇßÅÄ¹¬ÂÀ