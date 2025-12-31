2025Ç¯¡¢¥®¥º¥â¡¼¥É¤Ç¿Íµ¤¤À¤Ã¤¿±§Ãè¥Ë¥å¡¼¥¹
¤¿¤¯¤µ¤ó¤ÎÆæ¤ËÊñ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë±§Ãè¡£¤Û¤ó¤Î¾¯¤·¤º¤Ä²òÌÀ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢º£Ç¯¤â±§Ãè´Ø·¸¤Î¥Ë¥å¡¼¥¹¤¬¤¤¤í¤¤¤í¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤È¤¤¤¦¤ï¤±¤Ç¡¢¿Íµ¤¤À¤Ã¤¿±§Ãè¤Ë¤Þ¤Ä¤ï¤ëµ»ö¤ò¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
µ¡Ç½Ää»ß¤Ç²»¿®ÉÔÄÌ¤À¤Ã¤¿¿Í¹©±ÒÀ±¡¢57Ç¯¤Ö¤ê¤Ë¿®¹æÈ¯¿®
¤Ò¤È¤ÄÌÜ¤Î¥Ë¥å¡¼¥¹¤Ï¡¢²»¿®ÉÔÄÌ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¿Í¹©±ÒÀ±¤¬¡¢57Ç¯¤Ö¤ê¤Ë¿®¹æ¤òÈ¯¿®¤·¤¿¤È¤¤¤¦¤â¤Î¡£
»ö¤Î»Ï¤Þ¤ê¤Ï¡¢¥ª¡¼¥¹¥È¥é¥ê¥¢¤Î¸¦µæ¥Á¡¼¥à¤¬¸¡½Ð¤·¤¿Ææ¤Î¶¯ÎÏ¤ÊÅÅ¼§ÇÈ¤Ç¤·¤¿¡£¥Ç¡¼¥¿¤ÎÊ¬ÀÏ¤ò¿Ê¤á¤¿¤È¤³¤í¡¢¤½¤ÎÈ¯¿®¸»¤Ï¡¢ÌòÌÜ¤ò½ª¤¨¤¿¤Þ¤ÞÃÏµåµ°Æ»¤òÉº¤¦¡Ö¥¾¥ó¥Ó±ÒÀ±¡×¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤¬È½ÌÀ¤·¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£
¤³¤Î±ÒÀ±¤ÎÀµÂÎ¤Ï¡¢1964Ç¯¤ËÂÇ¤Á¾å¤²¤é¤ì¤¿NASA¤ÎÄÌ¿®±ÒÀ±¡ÖRelay-2¡×¡£1967Ç¯¤ËÁõÃÖ¤Î¸Î¾ã¤Ç±¿ÍÑ¤ò½ª¤¨¤Æ¤¤¤¿¤Ï¤º¤ÎÆ±µ¡¤¬¡¢2024Ç¯¤ËÆþ¤ê¡¢ÆÍÇ¡¤È¤·¤Æ¹âÂ®ÅÅÇÈ¥Ð¡¼¥¹¥È¡ÊFRB¡Ë¤Ë»÷¤¿¶¯ÎÏ¤Ê¥Ñ¥ë¥¹¿®¹æ¤òÈ¯¿®¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢Relay-2¤¬¤É¤¦¤ä¤Ã¤ÆÆÍÁ³¤³¤Î¿®¹æ¤òÈ¯¤·¤¿¤Î¤«¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢°ÍÁ³¤È¤·¤ÆÆæ¤Î¤Þ¤Þ¡£¸¦µæ¥Á¡¼¥à¤Ï¡¢Ä¹¤¤»þ´Ö¤ò¤«¤±¤ÆÅÅµ¤¤òÃß¤¨¤¿Relay-2¤¬¡¢ÆÍÈ¯Åª¤Ë¶¯ÎÏ¤Ê°ì·â¤òÊü¤Ã¤¿¤«¡¢¤Þ¤¿¤Ï¡¢Relay-2¤¬Èù¾®ð¨ÀÐ¡Ê¤¤¤ó¤»¤¡Ë¤äµ°Æ»¾å¤ÎÊªÂÎ¤È¾×ÆÍ¤·¤¿ºÝ¡¢¾®¤µ¤Ê¥×¥é¥º¥Þ±À¤òÊü½Ð¤·¤¿¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë¤È¤Î¤³¤È¡£
º£¸å¡¢¤³¤¦¤·¤¿¡ÖÆ°¤¯ÁÆÂç¥´¥ß¡×¤È²½¤·¤¿¸Å¤¤±ÒÀ±¤¬Áý¤¨¤ë¤Ë¤Ä¤ì¡¢±§Ãè¤«¤é¤Î¿¿¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤È¡¢²õ¤ì¤¿µ¡³£¤Ë¤è¤ë¥Î¥¤¥º¤ò¸«Ê¬¤±¤ë¤³¤È¤Ï¡¢²Ê³Ø¼Ô¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¤Þ¤¹º¤Æñ¤Ê²ÝÂê¤È¤Ê¤ê¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¾Ü¤·¤¯¤Ï¤³¤Á¤é¢
µ¡Ç½Ää»ß¤Ç²»¿®ÉÔÄÌ¤À¤Ã¤¿¿Í¹©±ÒÀ±¡¢57Ç¯¤Ö¤ê¤Ë¿®¹æÈ¯¿®
53Ç¯´Ö¤âÃÏµåµ°Æ»¾å¤ò¤µ¤Þ¤è¤Ã¤Æ¤¤¤¿±§ÃèÁ¥¡£ÃÏµå¤ÎÂçµ¤·÷¤ËÆÍÆþ¤«
Â³¤¤¤Æ¤ÎÏÃÂê¤Ï¡¢ÃÏµåÄãµ°Æ»¤«¤é53Ç¯´ÖÃ¦½Ð¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿±§ÃèÃåÎ¦Á¥¡Ö±§ÃèÁ¥¥³¥¹¥â¥¹482¹æ¡×¤¬¡¢¿ô½µ´Ö°ÊÆâ¤ËÃÏµå¤ÎÂçµ¤·÷¤ËÆÍÆþ¤¹¤ë¤ÈÍ½ÁÛ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡¢¤È¤¤¤¦¥È¥Ô¥Ã¥¯¡£
Ãµººµ¡¤Ï¶ËÅÙ¤ÎÇ®¤ËÂÑ¤¨¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤ËÀß·×¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¡¢Âçµ¤·÷ÆÍÆþ¤ÇÇ³¤¨¿Ô¤¤Ê¤«¤Ã¤¿°ìÉô¤¬ÃÏµå¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤È¹Í¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¥®¥º¥â¡¼¥É¤Çµ»ö¤ò¸ø³«¤·¤¿Åö»þ¤ÏÆÍÆþ¡ÖÍ½ÁÛ¡×¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤³¤Á¤é¤ÎÃµººµ¡¡£¥í¥·¥¢¹ñ±Ä±§Ãè³«È¯´ë¶È¥í¥¹¥³¥¹¥â¥¹¤Ë¤è¤ë¤È¡¢Æ±µ¡¤Ï2025Ç¯5·î10Æü¤Ë¥¤¥ó¥ÉÍÎ¤ËÍî²¼¤·¤¿¤È¤Î¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¥³¥¹¥â¥¹482¹æ¤ÎÎ¹¤¬»Ï¤Þ¤Ã¤¿¤Î¤Ï1972Ç¯3·î31Æü¡£¥«¥¶¥Õ¥¹¥¿¥ó¤Î¥Ð¥¤¥³¥Ì¡¼¥ë±§Ãè´ðÃÏ¤«¤é¡¢¶âÀ±ÃåÎ¦¤È¤¤¤¦ÁÔÂç¤Ê¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¤òÃ´¤Ã¤ÆÂÇ¤Á¾å¤²¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢¶âÀ±¤Ø¤È¸þ¤«¤¦µ°Æ»¤Ë¾è¤ë¤¿¤á¤Î¥¨¥ó¥¸¥óÊ®¼Í¤Ë¼ºÇÔ¡£NASA¤ÎÊ¬ÀÏ¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¿ä¿ÊÎÏÉÔÂ¤Ë¤è¤êÃÏµå¼þ²óµ°Æ»¤Ë¼è¤ê»Ä¤µ¤ì¤ë·ë²Ì¤È¤Ê¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ç¤¹¡£
¤³¤Î»ö¸Î¤ÎºÝ¡¢µ¡ÂÎ¤Ï4¤Ä¤ËÊ¬Îö¡£¾®¤µ¤Ê2¤Ä¤ÎÇËÊÒ¤ÏÂÇ¤Á¾å¤²Ä¾¸å¤Ë¥Ë¥å¡¼¥¸¡¼¥é¥ó¥É¾å¶õ¤ÇºÆÆÍÆþ¤·¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢ÃåÎ¦µ¡¤ò´Þ¤à¼çÍ×¤ÊÉôÊ¬¤Ï¡¢ÃÏµå¤òÂç¤¤¯ÂÊ±ß¾õ¤Ë²ó¤ë¹âµ°Æ»¡Ê210km¡ß9,800km¡Ë¤Ë»Ä¤µ¤ì¤¿¤Þ¤Þ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£
Ìó500kg¤È¤¤¤¦½ÅÎÌµé¤ÎÃåÎ¦Á¥¤¬¤½¤Î¤Þ¤ÞÍî²¼¤·¤Æ¤¯¤ë¤³¤È¤ËÂÐ¤·¡¢ÀìÌç²È¤ÎLangbroek»á¤Ï¡Ö¤½¤Î¥ê¥¹¥¯¤Ïð¨ÀÐ¤Î¾×ÆÍ¤Ë¶á¤¤¡×¤È·Ù¾â¤òÌÄ¤é¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£ºÇ½ªÅª¤Ë¡¢Æ±µ¡ÂÎ¤¬³¤¤ËÍî¤Á¤¿¤³¤È¤Ï¡¢¹¬¤¤¤À¤Ã¤¿¤È¸À¤¨¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¾Ü¤·¤¯¤Ï¤³¤Á¤é¢
53Ç¯´Ö¤âÃÏµåµ°Æ»¾å¤ò¤µ¤Þ¤è¤Ã¤Æ¤¤¤¿±§ÃèÁ¥¡£ÃÏµå¤ÎÂçµ¤·÷¤ËÆÍÆþ¤«
¥¦¥§¥Ã¥Ö±§ÃèË¾±ó¶À¤¬¤Þ¤¿µÏ¿¹¹¿·¡£»Ë¾åºÇ¤â±ó¤¤¶ä²Ï¡Ê¤·¤«¤âÄ¶±§Ãè½é´ü¡Ë¤Î²èÁü¤¬¸ø³«
ºÇ¸å¤Ë¤´¾Ò²ð¤¹¤ë¤Î¤Ï¡¢¥¸¥§¡¼¥à¥º¡¦¥¦¥§¥Ã¥Ö±§ÃèË¾±ó¶À¡ÊJWST¡Ë¤¬¤Þ¤¿¤·¤Æ¤â±§Ãè´ÑÂ¬¤ÎÎò»Ë¤òÅÉ¤êÂØ¤¨¤¿¤È¤¤¤¦ÏÃÂê¤Ç¤¹¡£
¸ø³«¤µ¤ì¤¿¥â¥¶¥¤¥¯¾õ¤Î²èÁü¤Ë¼Ì¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢¿ÍÎà¤¬¤³¤ì¤Þ¤ÇÂª¤¨¤¿Ãæ¤Ç¤â¤Ã¤È¤â±ó¤¤¶ä²Ï¡ÖMoM-z14¡×¤Î»Ñ¡£¤³¤Î¶ä²Ï¤Ï¡¢¶Ã¤¯¤Ù¤¤³¤È¤Ë¥Ó¥Ã¥°¥Ð¥ó¤«¤é¤ï¤º¤«2²¯8,000ËüÇ¯¸å¤È¤¤¤¦¡¢±§ÃèÃÂÀ¸¤ÎÄ¾¸å¤«¤éµ±¤¤¤Æ¤¤¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
¤³¤ÎÈ¯¸«¤Ï¡¢½é´ü¶ä²Ï¤ÎÀµÂÎ¤òÃµ¤ë¤¿¤á¤ËÀß·×¤µ¤ì¤¿´ÑÂ¬¥×¥í¥°¥é¥à¡Ö¥ß¥é¡¼¥¸¥å¡×¤Î°ì´Ä¤È¤·¤ÆÀ®¤·¿ë¤²¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
ÆÃÉ®¤¹¤Ù¤¤Ï¡¢MoM-z14¤ÎÁÛÄê°Ê¾å¤Îµ±¤¡£¤½¤ÎÆ°ÎÏ¸»¤ÏµðÂç¥Ö¥é¥Ã¥¯¥Û¡¼¥ë¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¹âÌ©ÅÙ¤Ë½¸¤Þ¤Ã¤¿¼ã¤¯ÌÀ¤ë¤¤¹±À±¤Î½¸ÃÄ¤Ç¤¢¤ë¤È¹Í¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤é¤ÎÅ·ÂÎ¤ÎÌÀ¤ë¤µ¤Ï¡¢¥Ó¥Ã¥°¥Ð¥ó¸å¤Ë¤É¤ì¤Û¤ÉÁá¤¯¹±À±¤ä¶ä²Ï¤¬·ÁÀ®¤µ¤ì¤¿¤«¤È¤¤¤¦´ûÂ¸¤ÎÍýÏÀ¤ËÄ©Àï¤òÆÍ¤¤Ä¤±¤ë¿·È¯¸«¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢¤³¤Î¶ä²Ï¤Î²½³ØÅªÆÃÀ¤âÂç¤¤ÊÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÃºÁÇ¤ËÂÐ¤·¤ÆÃâÁÇ¤Î³ä¹ç¤¬¹â¤¤¤È¤¤¤¦ÆÃÄ§¤Ï¡¢Å·¤ÎÀî¶ä²Ï¤Î¼þ°Ï¤Ë¤¢¤ë¸ÅÂå¤Îµå¾õÀ±ÃÄ¤È¶¦ÄÌ¤¹¤ëÀ¼Á¤Ç¤¹¡£¤³¤ÎÎà»÷À¤Ï¡¢130²¯Ç¯°Ê¾å¤âÁ°¤«¤éÀ±·ÁÀ®¤Î¥×¥í¥»¥¹¤Ë°ì´Ó¤·¤¿¥ë¡¼¥ë¤¬¤¢¤Ã¤¿²ÄÇ½À¤ò¼¨º¶¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢±§Ãè¤Î¿Ê²½¤ò²ò¤ÌÀ¤«¤¹¿·¤¿¤Ê¸°¤È¤Ê¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
JWST¤Î°µÅÝÅª¤ÊÀÇ½¤Ë¤Ï¡¢²þ¤á¤Æ¶Ã¤«¤µ¤ì¤ë¤Ð¤«¤ê¡£º£¸å¡¢ÂÇ¤Á¾å¤²¤¬Í½Äê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¥í¡¼¥Þ¥ó±§ÃèË¾±ó¶À¤Ê¤É¤Î¼¡À¤Âå´ÑÂ¬ÁõÃÖ¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢½é´ü±§Ãè¤ÎÆæ¤¬¤µ¤é¤Ë²òÌÀ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤Ø¤Î´üÂÔ¤¬¹â¤Þ¤ê¤Þ¤¹¡£
¾Ü¤·¤¯¤Ï¤³¤Á¤é¢
¥¦¥§¥Ã¥Ö±§ÃèË¾±ó¶À¤¬¤Þ¤¿µÏ¿¹¹¿·¡£»Ë¾åºÇ¤â±ó¤¤¶ä²Ï¡Ê¤·¤«¤âÄ¶±§Ãè½é´ü¡Ë¤Î²èÁü¤¬¸ø³«
GIZMODO ¥Æ¥Ã¥¯ÈëÅÁ¤Î½ñ