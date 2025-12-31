¤½¤Î¥Ç¥Ë¥à¡¢¤â¤¦¸Å¤¤¤«¤â¡ª¡©¡ÚGU¡Û40¡¦50Âå¤Î¥³ー¥Ç³Ê¾å¤²♡¡Ö¤ª¤·¤ã¤ì¥¸ー¥ó¥º¡×
¡Ö¤¤¤Ä¤â¤Î¥Ç¥Ë¥à¤¬¡¢¤Ê¤ó¤À¤«¤·¤Ã¤¯¤ê¤³¤Ê¤¤¡Ä¡Ä¡×¤½¤ó¤Êµ¤Ê¬¤Î¤È¤¤ËÍê¤ì¤ë¤Î¤¬¡ÚGU¡Ê¥¸ー¥æー¡Û¤Î¡Ö¥¸ー¥ó¥º¡×¡£º£µ¨¤Ï¥Õ¥ì¥¢¤ä¥Ð¥ì¥ë¥ì¥Ã¥°¤Ê¤É¡¢Âç¿Í¤¬¼«Á³¤Ë¥¹¥¿¥¤¥ë¥¢¥Ã¥×¤Ç¤¤½¤¦¤Ê ¡ÈÈþ¥·¥ë¥¨¥Ã¥È¥¸ー¥ó¥º¡É ¤¬Àª¤¾¤í¤¤¡£ÄêÈÖ¥³ー¥Ç¤Î¥Ü¥È¥à¥¹¤òÊÑ¤¨¤ë¤À¤±¤Ç¡¢¥°¥Ã¤È¤³¤Ê¤ì¤¿°õ¾Ý¤Ë¡£40¡¦50Âå¤ÎÁõ¤¤¤ò¤µ¤ê¤²¤Ê¤¯³Ê¾å¤²¤·¤Æ¤¯¤ì¤ëÃíÌÜ¥Ç¥¶¥¤¥ó¤È¡¢¤½¤ÎÃå¤³¤Ê¤·¥Ý¥¤¥ó¥È¤ò¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
åºÎï¤Ë¹¤¬¤ë¥·¥ë¥¨¥Ã¥È¤¬Ì¥ÎÏ¤Î¥Õ¥ì¥¢¥¸ー¥ó¥º
¡ÚGU¡Û¡Ö¥Ð¥®ー¥Õ¥ì¥¢¥¸ー¥ó¥º¡×\2,990¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
º£µ¨ÂçÃíÌÜ¤Î¥Õ¥ì¥¢¥·¥ë¥¨¥Ã¥È¤ò¼è¤êÆþ¤ì¤¿1ËÜ¡£É¨¤«¤é¿þ¤Ë¤«¤±¤Æ¼«Á³¤Ë¹¤¬¤ë¥é¥¤¥ó¤¬¡¢µÓ¤òåºÎï¤Ë¸«¤»¤Ä¤Ä¡¢È´¤±´¶¤Î¤¢¤ëÃå¤³¤Ê¤·¤ò³ð¤¨¤Æ¤¯¤ì¤½¤¦¡£¹ø¤Þ¤ï¤ê¤Ï¤¹¤Ã¤¤êÀß·×¤Ç¡¢¤æ¤ë¥Ë¥Ã¥È¤Ë¤â¥·¥çー¥È¾æ¥È¥Ã¥×¥¹¤Ë¤â¹ç¤¦Í¥½¨¤µ¤âÌ¥ÎÏ¡£¥«¥éー¤Ï¡¢Âç¿Í¥ë¥Ã¥¯¤Ë¼è¤êÆþ¤ì¤ä¤¹¤¤4¿§¤ò¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¡£¤Ê¤«¤Ç¤â¡¢¥¯¥êー¥ó¤Ë¤â¥«¥¸¥å¥¢¥ë¤ËÃå²ó¤·¤Ç¤¤ë¥ª¥Õ¥Û¥ï¥¤¥È¤Ï¡¢40¡¦50Âå¤Î1·³¥Ü¥È¥à¥¹¤Ë¤â¤Ô¤Ã¤¿¤ê¤Ç¤¹¡£