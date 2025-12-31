»ÔÀîÀ÷¸ÞÏº¤¬¾×·â¿·ºî¤Ç¸½Âå·à½éÄ©Àï¡¦½ªËöÀ¤³¦¤Î¼ã¤Àï»Î¡¦¥°¥í¡¼¥Ð¥ëµé´Ú¹ñÇÐÍ¥¤ÎÇ®±é¡Äº£¥¢¥Ä¤¤¥¤¥±¥á¥ó¥¥ã¥é3¿Í
¡Ú¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹¡á2025/12/31¡ÛÆ°²èÇÛ¿®¥µ¡¼¥Ó¥¹¤ÎÉáµÚ¤Ë¤è¤êÀ¤³¦Ãæ¤ÎºîÉÊ¤ò³Ú¤·¤á¤ë¤è¤¦¤Ë¡£º£¡¢¹ñ¶¤ò±Û¤¨¤ÆÏÃÂêÊ¨ÆÃæ¤Î¥¤¥±¥á¥ó¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼3¿Í¤ò¥Ô¥Ã¥¯¥¢¥Ã¥×¤¹¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¾¾ËÜ¹¬»ÍÏº¤Î¥¤¥±¥á¥óÂ©»Ò¡¢¸½Âå·à¥É¥é¥Þ½é½Ð±é
12·î19Æü¤è¤êPrime Video¤ÇÀ¤³¦ÆÈÀêÇÛ¿®¤¬³«»Ï¤µ¤ì¤¿¡¢Ì«¤«¤Ê¤¨¸¶ºî¤Î¶ØÃÇ¤Î¥ß¥¹¥Æ¥ê¡¼¡Ö¿Í´ÖÉ¸ËÜ¡×¡£ËÜºî¤Ç¡¢À¾Åç½¨½Ó±é¤¸¤ë¶¸µ¤¤ÎÃæ¤Ë¤¢¤ë¼ç¿Í¸ø¡¦ºç»ËÏ¯¤ÎÂ©»Ò¡¦ºç»ê¤ò±é¤¸¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¡¢²ÎÉñ´ìÌò¼Ô¤Î»ÔÀîÀ÷¸ÞÏº¤À¡£
À÷¸ÞÏº¤Ë¤È¤Ã¤ÆËÜºî¤¬¸½Âå·à¥É¥é¥Þ½é½Ð±é¤È¤Ê¤ë¤¬¡¢²ÎÉñ´ì¤ÎÉñÂæ¤ÇÇÝ¤ï¤ì¤¿°µÅÝÅª¤ÊÂ¸ºß´¶¤Èµ¤ÉÊ¡¢¤½¤·¤Æ¤É¤³¤«Ñ³¤²¤ÊÈþ¤·¤µ¤Ï¡¢º£ºî¤ÎÀ¤³¦´Ñ¤È¶¦ÌÄ¡£¤½¤ÎÇ®±é¤È¡¢²èÌÌ¤ò»ÙÇÛ¤¹¤ëÍ£°ìÌµÆó¤Î¥ª¡¼¥é¤Ï¡¢´Ñ¤ë¼Ô¤ò°ì½Ö¤ÇÊª¸ì¤Ø¤È°ú¤¤º¤ê¹þ¤àÎÏ¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
À¤³¦Åª¿Íµ¤¥²¡¼¥à¤ò¼Â¼Ì²½¤·¤¿Prime Video¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥·¥ê¡¼¥º¡Ö¥Õ¥©¡¼¥ë¥¢¥¦¥È¡×¤«¤é¤Ï¡¢½ªËöÀ¤³¦¤ÎÁÈ¿¥¡Ö¥Ö¥é¥¶¡¼¥Õ¥Ã¥É¡¦¥ª¥Ö¡¦¥¹¥Æ¥£¡¼¥ë¡ÊBoS¡Ë¡×¤Î¼ã¤Àï»Î¡¦¥Þ¥¥·¥Þ¥¹¡Ê¥¢¡¼¥í¥ó¡¦¥â¡¼¥Æ¥ó¡Ë¤ò¥Ô¥Ã¥¯¥¢¥Ã¥×¡£
¥Þ¥¥·¥Þ¥¹¤Ï¡¢ÀµµÁ´¶¤ÈÌî¿´¤¬Ê£»¨¤ËÍí¤ß¹ç¤Ã¤¿Èó¾ï¤Ë¿Í´ÖÌ£°î¤ì¤ë¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¡£ÎÏ¶¯¤¤´ãº¹¤·¤È¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤¬Êú¤¨¤ëÀÈ¤µ¤òÉ½¸½¤¹¤ëÁ¡ºÙ¤Ê±éµ»¤Î¥®¥ã¥Ã¥×¤¬¡¢»ëÄ°¼Ô¤Î¿´¤òÄÏ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
Prime Video¤ÇÆÈÀêÇÛ¿®Ãæ¤Î´Ú¹ñ¥É¥é¥Þ¡ÖÁþ¤é¤·¤¤Îø¡×¡£¼ç±é¤Î¥¤¡¦¥¸¥ç¥ó¥¸¥§¤ä¥¤¥à¡¦¥¸¥è¥ó¤é¹ë²Ú¥¥ã¥¹¥È¤¬½¸·ë¤¹¤ëÃæ¡¢¥¥à¡¦¥¸¥Õ¥ó±é¤¸¤ë¥¤¡¦¥¸¥§¥Ò¥ç¥ó¤ËÃíÌÜ¤·¤¿¤¤¡£
¥¸¥§¥Ò¥ç¥ó¤Ï¥¹¥Ý¡¼¥Ä´ë¶È¡Ö¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥¦¥ó¥½¥ó¡×¤òÎ¨¤¤¤ë40Âå¤Î¼ÒÄ¹¡£ºâÈ¶¸æÁâ»Ê¤Ç¤¢¤ê¤Ê¤¬¤é¥á¥¸¥ã¡¼¥ê¡¼¥¬¡¼¤È¤·¤ÆÀ®¸ù¤ò¼ý¤á¤¿¤¬¡¢²ø²æ¤Ç¤Î°úÂà¤ÈºÇ°¦¤Î¿Í¤È¤Î»àÊÌ¤È¤¤¤¦ÁÔÀä¤Ê²áµî¤òÊú¤¨¤ë¡£7Ç¯¸å¤ËºÆ²ñ¤·¤¿µ¼Ô¤Î¥¦¥£¡¦¥¸¥ç¥ó¥·¥ó¡Ê¥¸¥è¥ó¡Ë¤òÁ°¤Ë¡¢Åà¤Æ¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤¿¿´¤¬ÍÉ¤ìÆ°¤¯ÍÍ¤ò¥¸¥Õ¥ó¤¬Ç®±é¡£°¥½¥¤òÂÓ¤Ó¤¿´ãº¹¤·¤ÈÂ¸ºß´¶¤Ç»ëÄ°¼Ô¤ò¼æ¤¤Ä¤±¤Æ¤¤¤ë¡£¡ÊmodelpressÊÔ½¸Éô¡Ë
