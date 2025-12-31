¤³¤¦¤¤¤¦¤Îµá¤á¤Æ¤¿¡ª¡ª¡ª¡Ê´î¡Ë¡Ú3COINS¡Û¤«¤µ¤Ð¤ë²ÙÊª¤ò¥®¥å¥Ã¤È°µ½Ì♡¡Ö¿·ºî¼ýÇ¼¡×
Åß¤ÎÎ¹¹Ô¤Ï¡¢ÍÎÉþ¤¬¸ü¼ê¤Ç¤«¤µ¤Ð¤ê¤ä¤¹¤¯¡¢²ÙÊª¤ò¥³¥ó¥Ñ¥¯¥È¤Ë¤Þ¤È¤á¤ë¤Î¤Ë¶ìÀï¤¹¤ë¿Í¤âÂ¿¤¤¤Ï¤º¡£Î¹¹Ô¤ÎÆüÄø¤¬Ä¹¤¯¤Ê¤ë¤È²ÙÊª¤âÁý¤¨¤Æ¤·¤Þ¤¦¤¿¤á¡¢¥¥ã¥êー¥±ー¥¹¤Ï½ÐÈ¯Á°¤«¤é¥Ñ¥ó¥Ñ¥ó¡Ä¡Ä¤È¤¤¤¦¾õÂÖ¤Ë¤Ê¤ê¤¬¤Á¤Ç¤¹¡£¤½¤ó¤Ê²ÙÊª¼ýÇ¼¤ÎÇº¤ß¤Ë¤Ï¡Ú3COINS¡Ê¥¹¥êー¥³¥¤¥ó¥º¡Ë¡Û¤Î¡Ö¿·ºî¼ýÇ¼¡×¤¬¤È¤Æ¤âÊØÍø¡£º£²ó¤Ï¡¢¤«¤µ¤Ð¤ë²ÙÊª¤Î°µ½Ì¤Ë³èÌö¤¹¤ë¥¢¥¤¥Æ¥à¤ò¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
¸ü¼ê¤Î¥È¥ìー¥Êー¤â¥®¥å¥®¥å¤Ã¤È°µ½Ì
Î¹¹ÔÃæ¤Î²ÙÊª¤ò¼êÆ°¤Ç¥³¥ó¥Ñ¥¯¥È¤Ë¤Ç¤¤ë¡Ö°µ½Ì¥Ñ¥Ã¥¯¡×¤Ï¡¢¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤Ë¤è¤ë¤È¥ì¥Ç¥£ー¥¹¤ÎM¥µ¥¤¥º¤Î¥È¥ìー¥Êー¤¬Ìó4Ëç¤â¼ýÇ¼¤Ç¤¤ë¤½¤¦¡£Çö¼ê¤ÎT¥·¥ã¥Ä¤Ï¡¢¤Ê¤ó¤ÈÌó10Ëç¤â¼ýÇ¼¤Ç¤¤ë¤Î¤Ç¡¢²Æ¾ì¤ÎÎ¹¹Ô¤Ë¤âÂç³èÌö¤·¤Þ¤¹¡£°µ½ÌÊýË¡¤â´ÊÃ±¤Ç¥Ð¥ë¥Ö¤Ë¸þ¤«¤Ã¤Æ¤æ¤Ã¤¯¤ê¤È¶õµ¤¤òÈ´¤¤¤Æ¤¤¤¯¤À¤±¡£¤«¤µ¤Ð¤ëÍÎÉþ¤ò¤·¤Ã¤«¤ê°µ½Ì¤Ç¤¤Æ¡¢Î¹¹Ô¤ÎÉ¬¼ûÉÊ¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È´Ö°ã¤¤¥Ê¥·¤Ç¤¹¡£
ÊÌÇä¤ê¤Î°µ½Ìµ¡¤ò»È¤Ã¤Æ¥é¥¯¥é¥¯°µ½Ì
¡Ö¡ÔÁÝ½üµ¡¤Ç¤â»È¤¨¤ë¡Õ¼«Æ°°µ½Ì¥Ð¥Ã¥°3Ëç¥»¥Ã¥È¡×¤Ï¡¢ÊÌÇä¤ê¤Î°µ½Ìµ¡¤ò»È¤¨¤Ð´ÊÃ±¥¹¥Ôー¥Ç¥£ー¤Ë°µ½Ì¤Ç¤¤ëÊØÍø¤Ê¥Ð¥Ã¥°¡£ÁÝ½üµ¡¤Ç¤âÂåÍÑ¤Ç¤¤ë¤¿¤á¡¢¼«Âð¤Î°áÎàÀ°Íý¤Ç»ÈÍÑ¤¹¤ë¤È¤¤Ë¤Ï¼ê»ý¤Á¤ÎÁÝ½üµ¡¤ò»È¤¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡£°µ½Ìµ¡¤äÁÝ½üµ¡¤ò»È¤¦°µ½Ì¥Ð¥Ã¥°¤Ï¡¢°µ½Ì¤ÎÁÇÁá¤µ¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢¼êÆ°¤ËÈæ¤Ù¤Æ¤·¤Ã¤«¤ê¤È¶õµ¤¤¬È´¤±¤Æ¤Ô¤Ã¤Á¤ê¤È°µ½Ì¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¤«¤µ¤Ð¤ë²ÙÊª¤ËÇº¤ó¤À¤é¡Ú3COINS¡Û¤Î¡Ö¿·ºî¼ýÇ¼¡×¤ËÍê¤Ã¤Æ¤ß¤Æ¡£¤É¤Á¤é¤â´ÊÃ±¤Ë°µ½Ì¤Ç¤¤Æ¡¢²ÙÊª¤ò¥³¥ó¥Ñ¥¯¥È¤Ë¤Þ¤È¤á¤é¤ì¤ë¤¿¤á¡¢Î¹¹Ô¤ä½ÐÄ¥¡¦°áÂØ¤¨¡¦°áÎàÀ°Íý¤Ê¤ÉÉý¹¤¤¥·ー¥ó¤Ç³èÌö¤¹¤ë¤Ï¤º¤Ç¤¹¡£
writer¡§²Ï¹ç ¤Ò¤«¤ë