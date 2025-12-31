¶¶ËÜ´ÄÆà¡ÈËèÆü¿©¤Ù¤Æ¤âË°¤¤Ê¤¤¤â¤Î¡É¤ËÆ²ËÜ¸÷°ì¡Ö»ä¤â¹¥¤¤Ç¤¹¡ª¡ª¡×
½÷Í¥¤Î¶¶ËÜ´ÄÆà¡Ê26ºÐ¡Ë¤¬¡¢12·î30Æü¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£ÈÖÁÈ¡ÖÆ²ËÜ·»Äï2025¡×¡Ê¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ë¤Ë½Ð±é¡£¡ÈËèÆü¿©¤Ù¤Æ¤âË°¤¤Ê¤¤¤â¤Î¡É¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤Ã¤¿¡£
ÈÖÁÈ¤Î¥È¡¼¥¯¥³¡¼¥Ê¡¼¤Ç¡¢¡ÈËèÆü¿©¤Ù¤Æ¤âË°¤¤Ê¤¤¤â¤Î¡É¤òÊ¹¤«¤ì¤¿¶¶ËÜ¤Ï¡Ö»É¿È¤Ç¤¹¡×¤ÈÂ¨Åú¡£Ãæ¤Ç¤â¡Ö¥¿¥³¡£À¸¥¿¥³»É¤·¡×¤¬¹¥¤¤À¤È¤¤¤¦¶¶ËÜ¤Ë¡¢Æ²ËÜ¸÷°ì¤â¡Ö»ä¤â¹¥¤¤Ç¤¹¡ª¡ª¡×¤ÈÎÏ¤ò¹þ¤á¤ÆÆ±°Õ¤¹¤ë¡£
¶¶ËÜ¤Ï¡Ö¤á¤Ã¤Á¤ãÈþÌ£¤·¤¯¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡© ¤Õ¤ë¤µ¤ÈÇ¼ÀÇ¤Ç¼è¤ê´ó¤»¤¿¤ê¤È¤«¤·¤Æ¤Æ¡£¤½¤ì¤òÎäÅà¤Ç¡¢Ëè²ó²òÅà¤·¤Æ¡×¿©¤Ù¤Æ¤¤¤ë¤½¤¦¤Ç¡¢¤½¤ì¤¬¤¢¤ë¤È¡Ö¹¬¤»¤Ç¤¹¡Ê¥Ï¡¼¥È¡Ë¡×¤È¤·¤ß¤¸¤ß¡£
¿©¤ÙÊý¤È¤·¤Æ¤Ï¡Ö¤À¤·¾ßÌý¤È¤«¤Ç¤âÎÉ¤¤¤Ç¤¹¤·¡¢Çß¤Ä¤±¤¿¤ê¤È¤«¡¢¥Ý¥ó¿Ý¤Ç¤â¡£¤æ¤º¥Ý¥ó¤È¤«¤âÈþÌ£¤·¤¤¡£¥´¥ÞÌý¤È¤«¤ÇÏÂ¤¨¤Æ¤âÈþÌ£¤·¤¤¡×¤ÈÏÃ¤¹¤È¡¢¤³¤³¤ÇÆ²ËÜ¹ä¤¬¡Ö¤³¤ì¤Û¤ó¤È¡Ä¿å¤òº¹¤¹¤è¤¦¤Ç¿½¤·Ìõ¤Ê¤¤¤ó¤À¤±¤É¤â¡¢¤½¤ì¤Ã¤ÆÄ´Ì£ÎÁ¿©¤Ù¤Æ¤Ê¤¤¡© ¤¤¤Þ¤ÎÈ¯ÁÛ¡×¤Èµ¿Ìä¤ò¤Ö¤Ä¤±¤ë¡£
¤³¤ì¤Ë¶¶ËÜ¤Ï¡¢»Ø¤òº¸±¦¤Ë¿¶¤Ã¤Æ¡È¥Î¥ó¥Î¥ó¥Î¥ó¡É¤È¤·¤¿¾å¤Ç¡Ö¿©´¶¤È¡¢¤¢¤È¡ÊÄ´Ì£ÎÁ¤Î¡Ë¤Ä¤±¤¹¤®¤Ï¹ç¤ï¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£³ú¤à¤È¤¤Î´ÅÌ£¤¬ÈþÌ£¤·¤¯¤Æ¡×¤ÈÇ®ÊÛ¤·¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢¸÷°ì¤â¡Ö½ÐÁ°¤Î¤È¤¤â¤½¤¦¤À¤·¡¢¤¹¤´¤¯¥¹¥Æ¥¤Ê¤ª¼÷»Ê²°¤µ¤ó¤È¤«¤â¤½¤¦¤Ê¤ó¤À¤±¤É¡¢¹â¤¤¤ª¼÷»Ê¤È¤«Íê¤à¤È¥¿¥³Æþ¤Ã¤Æ¤Ø¤ó¡ª¡×¤ÈÏÃ¤·¡¢¶¶ËÜ¤â¹ä¤â¡Ö¤¿¤·¤«¤Ë¡×¡£¡Ö¤À¤«¤é°Â¤¤¤Î¤¬¤¤¤¤¡×¤È¸ì¤ë¸÷°ì¤Ë¡¢¹ä¤Ï¡Ö½µ1¤Ç²óÅ¾¼÷»Ê¹Ô¤Ã¤¿¤é¡©¡×¤ÈÄó°Æ¤¹¤ë¤È¡¢¸÷°ì¤Ï¡Ö¤¹¤´¤¤´ò¤·¤¤¡×¤È¸À¤¤¡¢¹ä¤Ï¡ÖÊÌ¤Ë¤Í¡¢¤¢¤Ê¤¿¼¡Âè¡Ä¡×¤È¥Ä¥Ã¥³¥ß¤òÆþ¤ì¤¿¡£
ÈÖÁÈ¤Î¥È¡¼¥¯¥³¡¼¥Ê¡¼¤Ç¡¢¡ÈËèÆü¿©¤Ù¤Æ¤âË°¤¤Ê¤¤¤â¤Î¡É¤òÊ¹¤«¤ì¤¿¶¶ËÜ¤Ï¡Ö»É¿È¤Ç¤¹¡×¤ÈÂ¨Åú¡£Ãæ¤Ç¤â¡Ö¥¿¥³¡£À¸¥¿¥³»É¤·¡×¤¬¹¥¤¤À¤È¤¤¤¦¶¶ËÜ¤Ë¡¢Æ²ËÜ¸÷°ì¤â¡Ö»ä¤â¹¥¤¤Ç¤¹¡ª¡ª¡×¤ÈÎÏ¤ò¹þ¤á¤ÆÆ±°Õ¤¹¤ë¡£
¶¶ËÜ¤Ï¡Ö¤á¤Ã¤Á¤ãÈþÌ£¤·¤¯¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡© ¤Õ¤ë¤µ¤ÈÇ¼ÀÇ¤Ç¼è¤ê´ó¤»¤¿¤ê¤È¤«¤·¤Æ¤Æ¡£¤½¤ì¤òÎäÅà¤Ç¡¢Ëè²ó²òÅà¤·¤Æ¡×¿©¤Ù¤Æ¤¤¤ë¤½¤¦¤Ç¡¢¤½¤ì¤¬¤¢¤ë¤È¡Ö¹¬¤»¤Ç¤¹¡Ê¥Ï¡¼¥È¡Ë¡×¤È¤·¤ß¤¸¤ß¡£
¤³¤ì¤Ë¶¶ËÜ¤Ï¡¢»Ø¤òº¸±¦¤Ë¿¶¤Ã¤Æ¡È¥Î¥ó¥Î¥ó¥Î¥ó¡É¤È¤·¤¿¾å¤Ç¡Ö¿©´¶¤È¡¢¤¢¤È¡ÊÄ´Ì£ÎÁ¤Î¡Ë¤Ä¤±¤¹¤®¤Ï¹ç¤ï¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£³ú¤à¤È¤¤Î´ÅÌ£¤¬ÈþÌ£¤·¤¯¤Æ¡×¤ÈÇ®ÊÛ¤·¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢¸÷°ì¤â¡Ö½ÐÁ°¤Î¤È¤¤â¤½¤¦¤À¤·¡¢¤¹¤´¤¯¥¹¥Æ¥¤Ê¤ª¼÷»Ê²°¤µ¤ó¤È¤«¤â¤½¤¦¤Ê¤ó¤À¤±¤É¡¢¹â¤¤¤ª¼÷»Ê¤È¤«Íê¤à¤È¥¿¥³Æþ¤Ã¤Æ¤Ø¤ó¡ª¡×¤ÈÏÃ¤·¡¢¶¶ËÜ¤â¹ä¤â¡Ö¤¿¤·¤«¤Ë¡×¡£¡Ö¤À¤«¤é°Â¤¤¤Î¤¬¤¤¤¤¡×¤È¸ì¤ë¸÷°ì¤Ë¡¢¹ä¤Ï¡Ö½µ1¤Ç²óÅ¾¼÷»Ê¹Ô¤Ã¤¿¤é¡©¡×¤ÈÄó°Æ¤¹¤ë¤È¡¢¸÷°ì¤Ï¡Ö¤¹¤´¤¤´ò¤·¤¤¡×¤È¸À¤¤¡¢¹ä¤Ï¡ÖÊÌ¤Ë¤Í¡¢¤¢¤Ê¤¿¼¡Âè¡Ä¡×¤È¥Ä¥Ã¥³¥ß¤òÆþ¤ì¤¿¡£