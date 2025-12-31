»³¸ýÉ´·Ã¤¬19ºÐ¤Ç²õ¤·¤¿ÊÉ¡ÄÈþ¶õ¤Ò¤Ð¤ê¡Ö¥È¥ê°Ê³°¤Ê¤é½Ð¤Ê¤¤¡×»ö·ï¤«¤éÆÉ¤ß²ò¤¯¡Ø¹ÈÇò¡Ù·ãÆ°»Ë
»þÂå¤¬ÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤â¡Ø¹ÈÇò²Î¹çÀï¡Ù¤Ï¡¢²Î¼ê¤Ë¤È¤Ã¤ÆÌ´¤ÎÈÖÁÈ¤À¡£²Î¼ê¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤«¤é¤Ï¤¢¤ÎÉñÂæ¤ËÎ©¤Ä¤³¤È¤¬¥¹¥Æ¡¼¥¿¥¹¤À¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¤¤¡£
¡Ö¾¼ÏÂ100Ç¯¡×¤Ç¤¢¤ê¡ÖÊüÁ÷³«»Ï100Ç¯¡×¤Ç¤¢¤ëº£Ç¯¤Î¡Ø¹ÈÇò¡Ù¤Ë¡¢12·î22Æü¤Ë¤Ê¤Ã¤ÆÆÃÊÌ´ë²è¤Ç½Ð±é¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¾¾Ç¤Ã«Í³¼Â¤Ï¤³¤¦¸ì¤Ã¤¿¡£
¡Ö¤ª¤ª¤è¤½50Ç¯Á°Åö»þ¡¢ÆüËÜ¤Î·ÝÇ½³¦¤ÎËÜÎ®¤«¤é±ó¤¯Î¥¤ì¤¿¾ì½ê¤ËÂ¤òÆ§¤ßÆþ¤ì¤¿¼«Ê¬¤¬¡¢¤³¤Î¥á¥â¥ê¥¢¥ë¤Ê¹ÈÇò²Î¹çÀï¤Ë½Ð±é¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯Æü¤¬Íè¤ë¤Ê¤ó¤Æ¡¢¤Þ¤µ¤ËÌ´¤Î¤è¤¦¤Ê»ö¼Â¤Ç¤¹¡×
¥æ¡¼¥ß¥ó¤Î¹Ó°æÍ³¼Â»þÂå¡¢¼Â¤Ï¡Ø¹ÈÇò¡Ù¤ò¼Âà¤·¤Æ¤¤¤¿¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¡Ø¤¢¤ÎÆü¤Ëµ¢¤ê¤¿¤¤¡Ù¤ä¡ØæÊ¤ê¤æ¤¯Éô²°¡Ù¤Ï¥Ò¥Ã¥È¤·¤¿¤¬¡¢¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ë¤½¤ÎÌ¾¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£Åö»þ¤Î¥Þ¥¹¥³¥ß¤¬Èà½÷¤ÎÍîÁªÍýÍ³¤ò¥á¥ó¥Ð¡¼È¯É½Æü¤Ë¤¿¤º¤Í¤¿¤È¤³¤í¡¢NHK¤Ï¡Ö¥Æ¥ì¥Ó¤Ç¤Î³èÌö¤¬¾¯¤Ê¤¤¡×¡Ö¼ã¤¤ÁØ¤Î»Ù»ý¤Ï¤¢¤ë¤Ë¤Ï¤¢¤Ã¤¿¤¬¡¢ÅÔ²ñ¤¬Ãæ¿´¤ÇÃÏÊý¤Î»Ù»ý¤Ï·÷³°¡×¤ÈÅú¤¨¤Æ¤¤¤¿¡£
¤½¤ì¤Ï¥æ¡¼¥ß¥ó¤Ë¸Â¤é¤º¡¢¡Ø¤Ê¤´¤êÀã¡Ù¤Î¥¤¥ë¥«¤äÃæÅç¤ß¤æ¤¤é¤âÆ±ÍÍ¤À¤Ã¤¿¡£¤½¤ÎÅö»þ¤«¤é½Ð±é¸ò¾Ä¤òÃÇ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ï¡¢Èþ¶õ¤Ò¤Ð¤ê¤äÀÐ¸¶Íµ¼¡Ïº¡¢¹¾Íø¥Á¥¨¥ß¤Ê¤É¤ÎÂçÊª¤À¤Ã¤¿¡£¤Þ¤À¿·¿Í¤À¤Ã¤¿º¢¤ÎÈà½÷¤¿¤Á¤Ï¡Ö¥Æ¥ì¥Ó¤Ç¤Î³èÌö¤¬¾¯¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦ÍýÍ³¤Ç¥ª¥ß¥Ã¥È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿»þÂå¤À¤Ã¤¿¡£¤½¤Î»þÂå¤òÃÎ¤ë¥æ¡¼¥ß¥ó¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢¤ä¤Ï¤ê¡Ø¹ÈÇò¡Ù¤ÎÂ¸ºß¤ÏÂç¤¤¤¤â¤Î¤Ê¤Î¤À¡£
¤½¤ó¤ÊÃæ¤Ç¡¢¹ÈÇò³Æ·³¤ÎºÇ½ª²Î¾§¼Ô¡¦¥È¥ê¤ò²Î¤¦¤Î¤ÏÌ¾ÍÀ¤Ê¤³¤È¤Ç¤¢¤ë¡£
ºòÇ¯¤Þ¤ÇMISIA¡¢Ê¡»³²í¼£¤¬£µÇ¯Ï¢Â³¤Ç¥È¥ê¤ò¤Ä¤È¤á¤¿¤¬¡¢»ëÄ°Î¨¤¬70¡ó°Ê¾å¤Î¡Ö¾¼ÏÂ¤Î¹ÈÇò¡×¤Î¥È¥ê¤È¤¤¤¨¤Ð¡¢¹ÈÁÈ¤ÏÈþ¶õ¤Ò¤Ð¤ê¤ÈÁê¾ì¤¬·è¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤â¤Î¤À¡£¤Ò¤Ð¤ê¤Ï¥Ç¥Ó¥å¡¼£µÇ¯ÌÜ¤Î¡ØÂè£µ²ó¹ÈÇò²Î¹çÀï¡Ù¤Ë½é½Ð¾ì¤·¤¿¡£¥Ò¥Ã¥È¶Ê¤ÎÂ¿¤µ¤«¤é¤¹¤ë¤È¤½¤ì°ÊÁ°¤«¤é½Ð¾ì¤·¤Æ¤â¤Ê¤ó¤é¤ª¤«¤·¤¯¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¡ÖÇ¯Îð¤¬¼ã¤¹¤®¤ë¤¿¤á½Ð¾ì¤·¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤È¤¤¤¦ÍýÍ³¤òÊÂ¤Ù¤Æ¤¤¤ë½ñÊª¤Ë¡¢»þ¤¿¤Þ½Ð¤¯¤ï¤¹¤¬»ö¼Â¤Ï°Û¤Ê¤ë¡£
¸½¤Ë¡Ø¹ÈÇò²Î¹çÀï¡Ù¤Î¸¶·¿ÈÖÁÈ¤À¤Ã¤¿½ªÀï¤ÎÇ¯¡¢¾¼ÏÂ20¡Ê1945¡ËÇ¯¤ÎÂç¤ß¤½¤«¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¡Ø¹ÈÇò²»³Ú»î¹ç¡Ù¤Ë¤Ï¡¢Åö»þ11ºÐ¤ÎÆ¸ÍØ²Î¼ê¡¢ÀîÅÄÀµ»Ò¤¬¡Øµ¥¼Ö¥Ý¥Ã¥Ý¡Ù¤Ç½Ð¾ì¤·¤Æ¤¤¤ë¤·¡¢17ºÐ¤Ç¤Ò¤Ð¤ê¤¬½é½Ð¾ì¤ÎÇ¯¤Ë¤Ï¡¢¤ä¤Ï¤ê11ºÐ¤Î¥Ü¡¼¥¤¥½¥×¥é¥Î¤Î²ÏÌî¥è¥·¥æ¥¤â½é½Ð¾ì¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÖÀäÂÐ½÷²¦¡×Èþ¶õ¤Ò¤Ð¤ê¤ÎºÂ¤ò¶¼¤«¤·¤¿ÅçÁÒÀéÂå»Ò
¤Ò¤Ð¤ê¤Ï½é½Ð¾ì¤ÎÍâÇ¯¤«¤é£²Ç¯´Ö¡¢¡Ø¹ÈÇò¡Ù¤Ë½Ð¾ì¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Î¤À¡£¤Ê¤¼¤«¡©¡¡¡Ø¹ÈÇò¡Ù¼«ÂÎ¤¬¤Þ¤À¡Ö¹ñÌ±Åª¹Ô»ö¡×¤ÈÇ§¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤«¤é½Ð¾ì¤¹¤ëÉ¬Í×À¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤À¡£¤µ¤é¤Ë¤Ò¤Ð¤ê½é½Ð¾ì¤ÎÍâÇ¯¤«¤é£²Ç¯´Ö¤Ï¡¢NHK¤ÎÎ¢ÈÖÁÈ¤Ç¡Ø¹ÈÇò²Î¹çÀï¡Ù¤ÎÆâÍÆ¤ò¤¹¤Ã¤«¤ê¿¿»÷¤Æ¥é¥¸¥ªÅìµþ¡Ê¸½¡¦TBS¡Ë¤¬¡Ø¥ª¡¼¥ë¥¹¥¿¡¼²Î¹çÀï¡Ù¤È¤¤¤¦ÈÖÁÈ¤òºî¤Ã¤¿¡£NHK¤Î¿ôÇÜ¤Î¥®¥ã¥é¤òÊ§¤Ã¤Æ¥á¥ó¥Ð¡¼¤ò³ÎÊÝ¡£¤Ò¤Ð¤ê¤ä¿·¿Í¤À¤Ã¤¿ÅçÁÒÀéÂå»Ò¤Ï¤½¤Á¤é¤Î¤Û¤¦¤Ë½Ð¤Æ¤¤¤¿¤Î¤À¡£
¾¼ÏÂ30¡Ê1955¡ËÇ¯¤Î¡Ø¥ª¡¼¥ë¥¹¥¿¡¼²Î¹çÀï¡Ù¤Î¹ÈÁÈ¥È¥Ã¥×¥Ð¥Ã¥¿¡¼¤¬¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¤¿¤Ð¤«¤ê¤ÎÅçÁÒÀéÂå»Ò¤Ç¥È¥ê¤Ï¤¹¤Ç¤Ë¤Ò¤Ð¤ê¤¬Ì³¤á¤Æ¤¤¤ë¡£TBS¤¬Ä¾ÀÜÂÐ·è¤òÈò¤±¤¿¾¼ÏÂ32¡Ê1957¡ËÇ¯¤Î¡ØÂè8²ó¹ÈÇò¡Ù¤Ë¤Ò¤Ð¤ê¤Ï¥«¥à¥Ð¥Ã¥¯¡£ÅçÁÒ½é½Ð¾ì¡£¤Ò¤Ð¤ê¤Ï20ºÐ¤ÇÆ²¡¹¤È¹ÈÁÈ¤Î¥È¥ê¤òÌ³¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
²áµî£±²óÌÜ¤«¤é£·²óÌÜ¤Þ¤Ç¥È¥ê¤ò¤Ä¤È¤á¤Æ¤¤¤¿ÅÏÊÕ¤Ï¤Þ»Ò¡ÊÂè£±²ó¡¢£²²ó¡¢£´²ó¡¢£µ²ó¤Î¥È¥ê¡Ë¤ä³ÞÃÖ¥·¥Å»Ò¡ÊÂè£³²ó¡¢£·²ó¤Î¥È¥ê¡Ë¤é¤«¤é»þÂå¤¬ÂØ¤ï¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤À¡£¤½¤³¤«¤é¤Ò¤Ð¤ê¤Ï¡¢ºÇ¸å¤Î½Ð±é¤È¤Ê¤ë¾¼ÏÂ47¡Ê1972¡ËÇ¯¤Þ¤Ç13²ó¥È¥ê¤ò¤Ä¤È¤á¤Æ¤¤¤ë¡£¾¼ÏÂ35¡Ê1960¡ËÇ¯¤«¤é37¡Ê1962¡ËÇ¯¤Þ¤Ç¤Î£³Ç¯´Ö¤À¤±¡¢¤½¤ÎºÂ¤òÅçÁÒÀéÂå»Ò¤Ë¾ù¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ë¡£
ÅçÁÒ¤ËÀ¸Á°Ê¹¤¤¤¿ÏÃ¤À¤¬¡¢
¡Ö¼ã¤¤¤È¤¤Ï¥È¥ê¤â½çÈÖ¤Ê¤Î¤«¤Ê¡©¡¡¤°¤é¤¤¤Ë¤·¤«»×¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤±¤ì¤É¡¢¸å¡¹¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤Ò¤Ð¤ê¤µ¤ó¤È°ì½ï¤ÎÈÖÁÈ¤Ç¡¢¤Ò¤Ð¤ê¤µ¤ó¤¬ÅÓÃæ¤ÇÆÃÊÌ¥³¡¼¥Ê¡¼¤Ç²¿¶Ê¤«²Î¤¤¡¢»ä¤¬¥È¥ê¤Î¤È¤¤Î¤Û¤¦¤¬¿Ì¤¨¤¢¤¬¤ê¤Þ¤·¤¿¡×
¤¤¤ä¼ÂºÝ¡¢¤Ò¤Ð¤ê¤ÈÅçÁÒ¤Î¿Íµ¤Äº¾åÁè¤¤¤Ï¤·Îõ¤Ç¡¢»¨»ï¡ØÊ¿ËÞ¡Ù¤Ç¤Ò¤Ð¤ê¤¬¤º¤Ã¤È¿Íµ¤ÅêÉ¼£±°Ì¤òÂ³¤±¤¿¤¬¡¢ÂÐ¹³¤Î»¨»ï¡ØÌÀÀ±¡Ù¤ÇÅçÁÒ¤¬£±°Ì¤Ë¤Ê¤Ã¤¿»þ´ü¤Ë¤Ò¤Ð¤ê¤«¤é¥È¥ê¤Î¥Ð¥È¥ó¤ò¼õ¤±¤¿¡£¤³¤Î¤È¤¡¢¾¼ÏÂ35¡Ê1960¡ËÇ¯¤Ï¡¢¤Ò¤Ð¤ê¤¬¡Ø¥ì¥³¡¼¥ÉÂç¾Þ¡Ù²Î¾§¾Þ¼õ¾Þ¶Ê¡Ø°¥½¥ÇÈ»ß¾ì¡Ù¤Ç¹ÈÁÈ¤ÎÁ°È¾¥È¥ê¡£Íâ36¡Ê1961¡ËÇ¯¤Ï¡Ø¤Ò¤Ð¤ê¤ÎÅÏ¤êÄ»¤À¤è¡Ù¤ÇÌÀ¤ë¤¯¸åÈ¾¤Î¥È¥Ã¥×¤ò¾þ¤Ã¤¿¡£¤·¤«¤·£³Ç¯ÌÜ¤Î37¡Ê1962¡ËÇ¯¡¢¤Ò¤Ð¤ê¤Ë¤Ï¡Ø¤Ò¤Ð¤ê¤Îº´ÅÏ¾ðÏÃ¡Ù¤È¤¤¤¦Ì¾ºî¤¬Í¿¤¨¤é¤ì¡¢ÅöÁ³¥È¥ê¤Ë²Î¤¦¤Ù¤¤À¤Ã¤¿¡£
¿·º§¡¦Èþ¶õ¤Ò¤Ð¤ê¤¬¡Ö¥È¥êÇíÃ¥¡×¤Î¶þ¿«
¤È¤³¤í¤¬²Î¤Ã¤¿½çÈÖ¤Ï¡¢¿·¿ÍÊÂ¤ß¤Î¹ÈÁÈ¤Î£¶ÈÖ¼ê¤À¤Ã¤¿¡£¤Ê¤¼¡©¡¡¤È¤º¤Ã¤Èµ¿Ìä¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢ºÇ¶á¤è¤¦¤ä¤¯ÍýÍ³¤¬È½ÌÀ¤·¤¿¡£¤³¤ÎÇ¯¡¢¤Ò¤Ð¤ê¤Ï¾®ÎÓ°°¤È·ëº§¤·¡¢¿·º§¤È¤·¤Æ½é¤á¤Æ¤ÎÂç¤ß¤½¤«¤À¤Ã¤¿¤Î¤À¡£¤½¤Î¤¿¤á¤Ò¤Ð¤ê¤Ï½Ð¾ì¤ò¼Âà¤·¤Æ¤â¡¢°ì½ï¤ËÇ¯±Û¤·¤ò¤·¤¿¤¤¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤¿¡£¤·¤«¤·NHK¤ÎÀâÆÀ¤Ç¡¢¡Ö½é¤á¤Î¤Û¤¦¤Ë²Î¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤½¤Î¸å¤Ï¤ªµ¢¤ê¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤â·ë¹½¡×¤È¤¤¤¦ÌóÂ«¤ò¼è¤êÉÕ¤±¤Æ²Î¤Ã¤¿¡£
º£¤Ç¤³¤½½Ð¾ì²Î¼ê¤Î¥·¡¼¥ó¤Ï¡¢²Î¤¦»þ¤À¤±¡¢¤»¤¤¤¼¤¤±þ±ç¥³¥á¥ó¥È¤¢¤¿¤ê¤À¤¬¡¢Åö»þ¤Î¡Ø¹ÈÇò¡Ù¤ÏÊüÁ÷»þ´ÖÃæ¤º¤Ã¤È½Ð¾ì¼Ô¤¬¤ß¤Ê¡¢½÷À¤Ï²¼¼ê¡Ê¤·¤â¤Æ¡ËÂ¦¡ÊµÒÀÊ¤«¤é¸«¤Æº¸¼ê¡Ë¡¢ÃËÀ¤Ï¾å¼ê¡Ê¤«¤ß¤Æ¡Ë¤Î±þ±çÀÊ¤Ç¼«Ê¬¤¬²Î¤¤½ª¤ï¤Ã¤Æ¤â¹ÈÇòÎ¾·³¤ò±þ±ç¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤À¡£¤½¤ÎÅÀ¤«¤é¤·¤Æ¤â¡¢¤Ò¤Ð¤ê¤ÏÎã³°¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£
¤½¤ÎÆü¤Î¹ÈÁÈ»Ê²ñ¤Î¿¹¸÷»Ò¤Î¾Ò²ð¤Î²»À¼¤¬»Ä¤ë¡£¿¹¤Ï¡Ö¾®ÎÓ¤µ¤ó¿½¤·Ìõ¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£±üÍÍ¤ò¡È¤Ò¤Ã¤Ð¤ê¡É½Ð¤·¤Á¤ã¤Ã¤Æ¡Ä¡×¡£¡Ö¤Ò¤Ð¤ê¡×¤È¡Ö¤Ò¤Ã¤Ð¤ê¡×¤ò¤â¤¸¤Ã¤Æ¡Ø¤Ò¤Ð¤ê¤Îº´ÅÏ¾ðÏÃ¡Ù¤ò¾Ò²ð¡¢¥È¥ê¤Ç²Î¤¦¤Ù¤¤Ò¤Ð¤ê¤¬Á°È¾Àï¤Ç²Î¤¤¡¢¼«Âð¤Ø¤ÈµÞ¤¤¤À¡£
ÍâÇ¯¤«¤é¤Ï¡Ö¥È¥ê¤Ï¤ä¤Ï¤ê¡¢¤Ò¤Ð¤ê¤Ç¤Ê¤¯¤Æ¤Ï¡Ä¡×¤ÎÀ¼¤¬¹â¤Þ¤ê¡¢¥È¥ê¤ËÉü³è¡£
¤µ¤é¤ËÍâÇ¯¤Î39¡Ê1964¡ËÇ¯¤Î¡Ø¹ÈÇò¡Ù¤Ç¤Ï¡¢Åìµþ¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¤â¤¢¤ê½ÀÆ»¤¬¤Ï¤¸¤á¤Æ¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¶¥µ»¤Ë²Ã¤¨¤é¤ì¤¿¤³¤È¤â¤¢¤Ã¤Æ¡¢³«»Ï¤µ¤ì¤¿¤Ð¤«¤ê¤Î¥Æ¥ì¥Ó¥É¥é¥Þ¼çÂê²Î¤Ç¿·¶Ê¡Ø½À¡Ù¡Ê¤ä¤ï¤é¡Ë¤Ç¥È¥ê¡£¤È¤³¤í¤¬¤³¤ì¤¬¼¡¤ÎÇ¯¤Ë¤«¤±¤ÆÂç¥Ò¥Ã¥È¤·¡¢¤Ò¤Ð¤êºÇÂç¤Î¥Ò¥Ã¥È¶Ê¤Ë°é¤Ä¡£ÅöÁ³Íâ40¡Ê1965¡ËÇ¯¤âÂç¥È¥ê¤Ç¤³¤Î²Î¤ò²Î¤¦¡£¤È¤³¤í¤¬º£¤Ç¤Ï¹Í¤¨¤é¤ì¤Ê¤¤¤¬¡¢Åö»þ¤ÏÆ±¤¸¶ÊÌÜ¤ò£²Ç¯Â³¤±¤Æ¡Ø¹ÈÇò¡Ù¤Ç²Î¤¦¤Î¤ÏÈó¾ï¼±¤À¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤¿º¢¡£¤Û¤«¤Î¶Ê¤È¤Îº¹¤·´¹¤¨¤â¹Í¤¨¤é¤ì¤¿¤¬¡¢¤³¤ÎÇ¯¤Î¡Ø¹ÈÇò¡Ù¤Ç¡Ø½À¡Ù¤ò²Î¤ï¤Ê¤¤¤Û¤¦¤¬¤ª¤«¤·¤¤¡Ä¤È¤¤¤¦°Õ¸«¤¬½Ð¤µ¤ì¡¢ÆÃÊÌ¤Ë¡¢¤¤¤äÅöÁ³¤ËÆ±¤¸¶Ê¤Ç£²Ç¯Ï¢Â³¥È¥ê¡£
¼¡¤ÎÇ¯¤Ï¡ØÈá¤·¤¤¼ò¡Ù¤ò²Î¤¦¤¬¡¢¾¼ÏÂ45¡Ê1970¡ËÇ¯¤¢¤¿¤ê¤Ï¡¢¤³¤ì¤È¤¤¤Ã¤¿¥Ò¥Ã¥È¶Ê¤¬½Ð¤º¡¢¡Ö¤Ò¤Ð¤ê¤Î¸å³ø¤Î¥È¥ê¤ÏÆ£·½»Ò¤«ÀÄ¹¾»°Æà¤«¡©¡×¤Ê¤É¤È½µ´©»ï¤ä¿·Ê¹¤¬½ñ¤¤Þ¤¯¤Ã¤¿¡£¤·¤«¤·¤³¤ÎÇ¯¡¢¤Ò¤Ð¤ê¤Ï¹ÈÁÈ¤Î»Ê²ñ¼Ô¤ò°ú¤¼õ¤±Ìµ»ö¤Ë¥È¥ê¡£
¹ÈÇòÉñÂæÎ¢¤Î¡È¥ì¥³¡¼¥É²ñ¼ÒÀïÁè¡É
Íâ46¡Ê1971¡ËÇ¯¡¢¤Ò¤Ð¤ê¤Ï·ÝÇ½À¸³è25¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¡¢Á°Ç¯¤Ë°ú¤Â³¤µÇ°¤ÎÇ¯¤ò»Ê²ñ¡¢¥È¥ê¤Ç¤È¤¤¤¦¹½ÁÛ¤¬Î©¤Æ¤é¤ì¤¿¡£¤â¤·»Ê²ñ¤Ç¤Ê¤±¤ì¤Ð¥È¥ê¤Ï¿åÁ°»ûÀ¶»Ò¤¢¤¿¤ê¤Ë¥Ð¥È¥ó¥¿¥Ã¥Á¤«¡©¡¡¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢10·î¤Î½ª¤ï¤ê¤ËÂçºå¤ÎÇßÅÄ¥³¥Þ·à¾ì¤ÎºÂÄ¹¸ø±é¤ò¹µ¤¨¤¿µ¼Ô²ñ¸«¤ÇÈ¯¸À¤¹¤ë¡£
¡Ö¤â¤¦ÆóÅÙ¤È¹ÈÇò¤Î»Ê²ñ¼Ô¤Ï¤ä¤í¤¦¤È»×¤¤¤Þ¤»¤ó¤Í¡£µîÇ¯¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤ò¸«¤Æ¤Ó¤Ã¤¯¤ê¤·¤Á¤ã¤Ã¤¿¡£ÅöÁ³Æþ¤é¤Ê¤¤ã¤¤¤±¤Ê¤¤¿Í¤¬¡¢¤¢¤Î¿Í¤â¤³¤Î¿Í¤âÍî¤Á¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤ó¤Ê¿Í¤¬¤È¤¤¤¦¤è¤¦¤Ê²Î¼ê¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤Ç¤·¤ç¡£¤Þ¤È¤â¤Ë²Î¤Ã¤Æ¤¤¤é¤ì¤Ê¤¤¡£¤³¤ó¤Ê¹ÈÇò¤Ë¤Ï½Ð¤ëµ¤¤Ï¤·¤Þ¤»¤ó¡£º£Ç¯¤Ï¼Âà¤·¤è¤¦¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¤µ¤é¤Ë¤½¤Ð¤ËºÂ¤Ã¤Æ¤¤¤¿Êì¿Æ¤â¡Ö¤â¤·½Ð¤ë¤È¤·¤Æ¤â¡¢¤ª¾î¡Ê¤Ò¤Ð¤ê¡Ë¤Ïº£¤Þ¤Ç¤Î¼ÂÀÓ¤¬¤¢¤ë¤ó¤À¤«¤é¥È¥ê°Ê³°¹Í¤¨¤é¤ì¤Þ¤»¤ó¡£¤³¤ì¤ÏÀäÂÐ¤Î¾ò·ï¤Ë¤·¤Þ¤¹¡×¤È¸À¤¤Êü¤Ã¤¿¡£
¼«Ê¬¤«¤é¥È¥ê¤ò¡Ä¤È¤ÏÐþËý¤È¤¤¤¦À¼¤Ï³Î¤«¤Ë¤¢¤Ã¤¿¤Ë¤Ï¤¢¤Ã¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢¥È¥ê²Î¾§¤¬¤É¤ì¤À¤±½ÅÍ×¤Ç¤¢¤ê¡¢¤½¤Î½ÅÀÕ¤ò¤Ä¤È¤á¤ë¿Í¤ÏÅöÁ³¡¢¤½¤Î¼ÂÎÏ¤Ë¸«¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦ÀµÏÀ¤ò¼¨¤·¤¿¡£¤³¤Î°ì·ï¤Ç¡Ø¹ÈÇò¡Ù¤Î¥È¥ê¤ò¤È¤ë²Î¼ê¤Ï¡¢Ã¯¤â¤¬Ç§¤á¤ë°ìÎ®²Î¼ê¤Ç¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¤³¤È¤ò¾ÚÌÀ¤·¤¿¤Î¤À¡£
½÷À¤Ï¤É¤¦¤·¤Æ¤â¡¢ÂÎÎÏÅª¤Ë¤âÃËÀ¤ËÎô¤ë¤¬¡¢²Î¤Î¤¦¤Þ¤µ¤ä¤½¤Î¼ÂÎÏ¤ä¿Íµ¤¤Ê¤éÃËÀ¤Ë¤â¾¡¤ë¡£¡Ø¹ÈÇò¡Ù¤ÏºÇ½é¤«¤éÃË½÷Ê¿Åù¤ò·Ç¤²¤¿ÈÖÁÈ¤Ê¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£¤À¤«¤é¤³¤½ÂÐÀï¥à¡¼¥É¤â¹â¤Þ¤Ã¤¿¡£¡Ø¹ÈÇò¡Ù¤ÎÂÐÀïÁê¼ê¤¬¡¢Æ±¤¸¥ì¥³¡¼¥É²ñ¼ÒÆ±»Î¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤â¶ËÎÏÈò¤±¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£¤¤¤ï¤ÐÆ±¤¸Éô²°¤ÎÎÏ»ÎÆ±»Î¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤¬¤Ê¤¤¤Î¤ÈÆ±ÍÍ¤Î¹Í¤¨¤À¡£
¤½¤ó¤Ê¤³¤È¤â¤¢¤ê¡¢¤Ò¤Ð¤ê¤ÈÅçÁÒ¤¬¥³¥í¥à¥Ó¥¢¥ì¥³¡¼¥É¤ÎÀìÂ°¡¢¤½¤ÎÁ°¤Î³ÞÃÖ¥·¥Å»Ò¤äÆóÍÕ¤¢¤»Ò¤é¤â¥³¥í¥à¥Ó¥¢¤À¤Ã¤¿¤¿¤á¡¢ÂÐ¤¹¤ëÇòÁÈ¤Î¥È¥ê¤Ï¥³¥í¥à¥Ó¥¢ÀìÂ°¤Î²Î¼ê¤Ï¤º¤Ã¤ÈÀ¸¤Þ¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¤Ò¤Ð¤ê¤Î¥È¥ê¤ÎÁê¼ê¤ÏºÇ½é¤Îº¢¤Ï¡¢»°¶¶ÈþÃÒÌé¤ä½ÕÆüÈ¬Ïº¤Î¥¥ó¥°¥ì¥³¡¼¥É¤Ç¤¢¤ê¡¢¤½¤Î¸å¤â»°ÇÈ½ÕÉ×¡Ê¥Æ¥¤¥Á¥¯¡Ë¡¢¶¶¹¬É×¡¢¿¹¿Ê°ì¡Ê¥Ó¥¯¥¿¡¼¡Ë¤é¤Ç¡¢¤Ò¤Ð¤êºÇ¸å¤Î½Ð¾ì¤ÎÇ¯¤Ë¤Ï¤¸¤á¤Æ¥¯¥é¥¦¥ó¥ì¥³¡¼¥É¤ÎËÌÅç»°Ïº¤¬Ã´Åö¤·¤¿¡£¤½¤Î¤¿¤á¡Ø²¦¾¡Ù¡Ø³§¤Î½°¡Ù¤Ê¤É¥Ò¥Ã¥È¶Ê¤òÈô¤Ð¤·¤Æ¡¢¥È¥ê¤ò²Î¤Ã¤Æ¤â²¿¤é¤ª¤«¤·¤¯¤Ê¤«¤Ã¤¿¥³¥í¥à¥Ó¥¢ÀìÂ°¤ÎÂ¼ÅÄ±ÑÍº¤Ï¡¢°ìÅÙ¤â¥È¥ê¤ò¤Ä¤È¤á¤ë¤³¤È¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£
¥³¥í¥à¥Ó¥¢¤ÎÃËÀ¤Î¥È¥ê¤Ï¥Ó¥¯¥¿¡¼¤ÎÅÏÊÕ¤Ï¤Þ»Ò¤¬¥È¥ê¤ò¤Ä¤È¤á¤¿£±²ó¡¢£²²ó¡¢£´²ó¤Î¤È¤¤ÎÆ£»³°ìÏº¤È£µ²ó¤Î¤È¤¤ÎÌ¸Åç¾º°ÊÍè¤Ï³§Ìµ¤È¤Ê¤ê¡¢¾¼ÏÂ58¡Ê1983¡ËÇ¯¤ÎÂè34²ó¤Ç¤ÎºÙÀî¤¿¤«¤·¡ØÌðÀÚ¤ÎÅÏ¤·¡Ù¤Þ¤Ç¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¤Ò¤Ð¤êÉÔºß¤ÎÇ¯¤«¤é¡¢¥È¥ê¤Ë¤ÏÅçÁÒÀéÂå»Ò¤¬Éüµ¢¡£¤½¤Î¸å¡ØËÌ¤Î½É¤«¤é¡Ù¤ÎÂç¥Ò¥Ã¥È¤ÇÅÔ¤Ï¤ë¤ß¤¬¤Ä¤È¤á¤¿¤¬¡¢¤ä¤Ï¤ê¥³¥í¥à¥Ó¥¢¡£Ï·ÊÞ¤Î¥Æ¥¤¥Á¥¯¤¬¤Ï¤¸¤á¤ÆÈ¬Âå°¡µª¡Ø¤ª¤ó¤Ê¹ÁÄ®¡Ù¤Ç¤Ä¤È¤á¤¿¤Î¤Ï¡¢¾¼ÏÂ52¡Ê1977¡ËÇ¯¤ÎÂè28²ó¡£¤³¤³¤Ç¹ÈÁÈ¤Î¥³¥í¥à¥Ó¥¢¤Î¥È¥ê¤¬22Ç¯¤Ö¤ê¤ËÂå¤ï¤Ã¤¿¤Î¤À¡£ÇòÁÈ¤Ï¾¼ÏÂ50¡Ê1975¡ËÇ¯¤Ë¸ÞÌÚ¤Ò¤í¤·¤¬¡ØÀé¶ÊÀî¡Ù¤Ç½é¥È¥ê¡£¤½¤Î¸å¤ÏËÌÅç¡¢¸ÞÌÚ¡¢¿¹¤Î£³¿Í¤¬¥È¥ê¤ò¶¥¤¤¹ç¤¦»þÂå¤¬Ë¬¤ì¤¿¡£¸½ºß¤Þ¤ÇËÌÅç¡¢¸ÞÌÚ¤¬13²ó¡¢¿¹¤¬£¹²óÇòÁÈ¤Î¥È¥ê¤ò¤Ä¤È¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
»³¸ýÉ´·Ã¤¬¡Ö19ºÐ¡×¤Ç²õ¤·¤¿±é²Î¤ÎÊÉ
¤³¤Î»þ´ü¤Þ¤Ç¤Ï¡Ö¹ÈÇò¥È¥ê¤Ï¤ä¤Ï¤ê±é²Î¤Ç¡×¤È¤¤¤¦¥¤¥á¡¼¥¸¤¬¶¯¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢¤½¤ì¤òÊ¤¤·¤¿¤Î¤¬¾¼ÏÂ53¡Ê1978¡ËÇ¯¡¢»³¸ýÉ´·Ã¤ÈÂôÅÄ¸¦Æó¤Î¥Ý¥Ã¥×¥¹ÂÐ·è¤À¤Ã¤¿¡£É´·Ã¤Ï19ºÐ¤Ç¥È¥ê¤ò¤Ä¤È¤á¡¢¤Ò¤Ð¤ê¤Î20ºÐ¤ÎµÏ¿¤òÅÉ¤êÂØ¤¨¤Æ¡Ø¥×¥ì¥¤¥Ð¥Ã¥¯Part¶¡Ù¡¢ÂÐ¤¹¤ë¥¸¥å¥ê¡¼¡¢ÂôÅÄ¸¦Æó¤Ï¡ØLOVE¡½Êú¤¤·¤á¤¿¤¤¡Ù¡£¤³¤Î²Î¤Î²Î»ì¤ÎºÇ¸å¤¬¡¢¡Ö¤µ¤è¤Ê¤é¤µ¤è¤Ê¤é¡×¤À¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¡¢¥é¥¹¥È¤Ë¤Õ¤µ¤ï¤·¤¤¤È¸À¤ï¤ì¤¿¤Î¤À¡£
¤·¤«¤·¥Ý¥Ã¥×¥¹¤Î¥È¥ê¤Ï¤³¤Î²ó¸Â¤ê¡£Íâ54¡Ê1979¡ËÇ¯¤Ï¡Ø¹ÈÇò¡Ù30²óµÇ°¤Ç¡¢£±²óÌÜ¤ÎÇòÁÈ¤Î¥È¥ê¡¢Æ£»³°ìÏº¤È¥È¥ê¤Î¾ïÏ¢¡¢Èþ¶õ¤Ò¤Ð¤ê¤¬ÆÃÊÌ½Ð±é¡£¥È¥ê¤Ï¸ÞÌÚ¤Ò¤í¤·¡Ø¤ª¤Þ¤¨¤È¤Õ¤¿¤ê¡Ù¤ÈÈ¬Âå°¡µª¡Ø½®±´¡Ù¤Î¥³¥ó¥Ó¤¬£²Ç¯¤Ö¤ê¤ËÉü³è¤·¤¿¡£
¤½¤Î¸å¡¢¹ÈÁÈ¤â¿¹¾»»Ò¤äÀÐÀî¤µ¤æ¤ê¡¢¾®ÎÓ¹¬»Ò¤é¼¡À¤Âå¤Î²Î¼ê¤¿¤Á¤Ë¥È¥ê¤Î½ÐÈÖ¤¬²ó¤ê¡¢¥Ý¥Ã¥×¥¹¤Ç¤ÏÏÂÅÄ¥¢¥»Ò¤¬¥È¥ê¤Ç²Î¤¦¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ë¡£¤µ¤æ¤ê¤Ïº£¤Þ¤Ç¤Ë£¹²ó¡¢ÏÂÅÄ¤â£·²ó¥È¥ê¤ò¤Ä¤È¤á¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢É´·Ã°ÊÍè¤Î¥Ý¥Ã¥×¥¹¤Î¼ã¼ê¿Íµ¤²Î¼ê¤Î¥È¥ê¤Î¼Â¸½¤Ï¡¢Ê¿À®£¹¡Ê1997¡ËÇ¯¤Î°Â¼¼ÆàÈþ·Ã¤Þ¤ÇÂÔ¤Ä¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡£É´·Ã°ÊÍè19Ç¯¤Ö¤ê¤Î²÷µó¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£°Â¼¼¤Ï¡Ø¹ÈÇò¡Ù¤Î¥È¥ê¤ò¡ØCAN¡¡YOU¡¡CELEBRATE¡©¡Ù¤Ç¾þ¤Ã¤Æ»ºµÙ¤ËÆþ¤Ã¤¿¤¬¡¢ÍâÇ¯£µ·î¤ËÌµ»ö»Ò¤É¤â¤ò½Ð»º¤·¤Æ¡¢ÍâÇ¯¤Î¡Ø¹ÈÇò¡Ù¤ËÉüµ¢¡£¤³¤Î¤È¤¤Ï¥È¥êÁ°¤ÇÁ°Ç¯Æ±ÍÍ¡¢¡ØCAN¡¡YOU¡¡CELEBRATE¡©¡Ù¤ò²Î¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¤³¤ÎÇ¯¤«¤é¤Þ¤¿¥Ù¥Æ¥é¥ó¤Î¥È¥ê¤Ë°Ü¤Ã¤¿¤¬¡¢¼¡¤Ë¼ã¼Ô¤Î¥Ý¥Ã¥×¥¹¤Î¥¢¥¤¥É¥ë¤¬¥È¥ê¤ò¤Ä¤È¤á¤ë¤Î¤¬¡¢Ê¿À®15¡Ê¡Ç03¡ËÇ¯¡£¤½¤ì¤â¥°¥ë¡¼¥×²Î¼ê¤¬¥È¥ê¤È¤¤¤¦¿·¤·¤¤Îò»Ë¤¬»Ï¤Þ¤ë¤Î¤À¡£¤½¤ì¤¬SMAP¡ØÀ¤³¦¤Ë°ì¤Ä¤À¤±¤Î²Ö¡Ù¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£
SMAP¤Ï¤½¤Î¸å¤â¡¢ÇòÁÈ¤Î¥È¥ê¤Î¾ïÏ¢¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤½¤ì¤«¤é£¶²ó¡£¤½¤ì¤¬Íò¤ä¤æ¤º¤Ê¤É¤Ø¤Ä¤Ê¤¬¤ê¡¢º£Ç¯¤Ï»Ë¾å½é¤Î¥í¥Ã¥¯¥Ð¥ó¥É¡¢Mrs.GREEN APPLE¤¬Ã´Åö¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£¹ÈÁÈ¤Î¤Û¤¦¤âÊ¿À®21¡Ê¡Ç09¡ËÇ¯¤ÎÂè60²ó¤Ë¤ÏDREAMS COME TRUE¤¬¥°¥ë¡¼¥×½é¤Î¥È¥ê¤òÌ³¤á¤¿¤¬¡¢¤³¤ì¤ÏÆ±»þ¤ËÃË½÷º®¹ç¥°¥ë¡¼¥×¤Î½é¥È¥êµÏ¿¤È¤Ê¤ê¡¢Æ±24¡Ê¡Ç12¡ËÇ¯¤Ë¤Ï¡ØÉ÷¤¬¿á¤¤¤Æ¤¤¤ë¡Ù¤Ç¡¢¤¤¤¤â¤Î¤¬¤«¤ê¤¬¤½¤ÎµÏ¿¤ò½Å¤Æ¤¤¤ë¡£
¤½¤ó¤ÊÃæ¤Ç80Ç¯Âå¤«¤é²ÎÍØ³¦¤ò¥ê¡¼¥É¤·¤Æ¤¤¿¡Ö²ÎÉ±¡×¾¾ÅÄÀ»»Ò¤¬¡¢Ê¿À®26¡Ê¡Ç14¡ËÇ¯¡¢½Ð¾ì18²óÌÜ¤Ë¤·¤Æ¤ä¤Ã¤È½é¥È¥ê¡£ÎáÏÂ¤Î»þÂå¤ò·Þ¤¨¤ÆMISIA¡¢Ê¡»³²í¼£¥³¥ó¥Ó¤Ø¤È¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤Æ¤æ¤¯¡£
º£²ó¤Ï¡¢½Ð¾ì50²ó¤ò·Þ¤¨¤¿Ç¯¤ÎËÌÅç»°Ïº¡¢¸µ¹æ¤¬ÊÑ¤ï¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿Ê¿À®ºÇ¸å¤ÎÇ¯¤Î¥µ¥¶¥ó¥ª¡¼¥ë¥¹¥¿¡¼¥º¤ËÂ³¤¡¢¡ÖÊüÁ÷100Ç¯¡×¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¾¾ÅÄÀ»»Ò¤¬¹ÈÇòÎ¾·³¤Î¥È¥ê¤ÎÂÐÀï¸å¤Ë¡¢¡Öµæ¶Ë¤ÎÂç¥È¥ê¡×¤È¤·¤Æ²Î¤¦¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¤³¤¦¤·¤Æ¥È¥ê²Î¼ê¤ÎÎò»Ë¤ò¸«¤Æ¤ß¤ë¤È¡¢¼ÂÀÓ¡¢²Î¾§ÎÏ¡¢³§¤¬Ç§¤á¤ë¼ÂÎÏ¼Ô¤À¤±¤¬¤Ä¤È¤á¤ë¤³¤È¤¬µö¤µ¤ì¤ë¡¢¤Þ¤µ¤·¤¯Àï¸å²ÎÍØ»Ë¤ÎÃæ¤ÇÁª¤Ð¤ì¤¿¿Í¤¿¤Á¤Î½¸¤Þ¤ê¤À¤È¸À¤Ã¤Æ¤â²á¸À¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£
Ê¸¡§¹çÅÄ Æ»¿Í
ºî²È¡¦¡Ê°ì¼Ò¡ËÆüËÜ²Î¼ê¶¨²ñÍý»öÄ¹¡£1979Ç¯¡¢¹â¹»ºß³ØÃæ¤ËÅÏÊÕ¥×¥í¥À¥¯¥·¥ç¥ó¤«¤é¥·¥ó¥¬¡¼¡¦¥½¥ó¥°¡¦¥é¥¤¥¿¡¼¤È¤·¤Æ¥Ç¥Ó¥å¡¼¡£¤½¤Î¸å¡¢ÉñÂæ¤äÊüÁ÷¤Î¹½À®±é½Ð»Ê²ñ¡¢ºî»íºî¶Ê¡¢ºî²È¤Ê¤É³ÆÊýÌÌ¤Ç°ÛºÍ¤òÈ¯´ø¤¹¤ë¡£Ãø½ñ¤Ë¤Ï¡ØÆ¸ÍØ¤ÎÆæ¡Ù¡Ø¿À¼Ò¤ÎÆæ¡Ù¥·¥ê¡¼¥º¡¢¡Ø¹ÈÇò²Î¹çÀï¤Î¿¿¼Â¡Ù¡Ø²Î¤ÏÀ¤¤Ë¤Ä¤ì¢ö¡¡Î®¹Ô²Î¤Ç¿¶¤êÊÖ¤ë¡¡¾¼ÏÂ100Ç¯¡Ù¤Ê¤ÉÂ¿¿ô¡£¶áÃø¤ÏÀï¸å80Ç¯¤ò¥â¥Á¡¼¥Õ¤Ë¤·¤¿¡Ø¤¢¤Î±´¤â¡¢¤³¤Î¶Ê¤â¼Â¤ÏÀïÁè¤Î²Î¤À¤Ã¤¿¡¡Æ¸ÍØ¡¦°¦¾§²Î¤ÎÆæ¡Ù¡Ê³Þ´Ö½ñ±¡¡Ë¤¬¤¢¤ë¡£¡Ç24Ç¯¡¢¸ÞÌÚ¤Ò¤í¤·¤Ë¡Ø¤³¤·¤ÎÅÔ¡Ù¤òÄó¶¡¡¢¡ØÆüËÜºî»íÂç¾Þ¡Ù¿³ºº°÷ÆÃÊÌ¾Þ¤ò¼õ¾Þ¡£¸½ºß¡¢BS¥Æ¥ìÅì¤Î¡Ø¥×¥ì¥¤¥Ð¥Ã¥¯²ÎÍØº×¡Ù¡Ø²ÎÍØº×¥×¥ì¥ß¥¢¥à¡Ù¤Ë¹½À®»Ê²ñ¤Ç¥ì¥®¥å¥é¡¼½Ð±éÃæ¡¢¡Ç25Ç¯£±·î£²Æü¤Ë¤ÏÃë12»þ¤«¤éÌë12»þ¤Þ¤Ç¤Î¡ØÆüËÜ²Î¼ê¶¨²ñ¡¡ ¿·½Õ12»þ´Ö²ÎÍØº×¡Ù¤¬ÊüÁ÷¤µ¤ì¤ë¡£