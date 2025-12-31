£Ô£Â£Ó¡¦¼Ä¸¶ÍüºÚ¥¢¥Ê¡¢¡Ö£Ô£È£Å¡¡£Ô£É£Í£Å¡¤¡×ÁáÄ«¥°¥ë¥á¤òµÙ¤à¡Ä¿ù»³¿¿Ìé¥¢¥Ê¡ÖÍýÍ³¡×¤òÈ¯É½
¡¡£Ô£Â£Ó¤Î¼Ä¸¶ÍüºÚ¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤¬£³£±Æü¡¢Æ±¶É·Ï¡Ö£Ô£È£Å¡¡£Ô£É£Í£Å¡¤¡×¡Ê·î¡Á¶âÍË¡¦¸áÁ°£µ»þ£²£°Ê¬¡ËËè½µ·îÍË¤«¤é¿åÍË¤Þ¤ÇÃ´Åö¤¹¤ë¡ÖÁáÄ«¥°¥ë¥á¡×¤òµÙ¤ó¤À¡£
¡¡¼Ä¸¶¥¢¥Ê¤Ï¡ÖÁáÄ«¥°¥ë¥á¡×Ãæ·Ñ¤ÇÅÔÆâ¤Ê¤É¤Î°û¿©Å¹¤«¤é¥ê¥Ý¡¼¥È¤·¼Â¿©¤·¤Æ¤¤¤ë¡£ÈÖÁÈ¿Ê¹Ô¤òÌ³¤á¤ë¿ù»³¿¿Ìé¥¢¥Ê¤¬¡ÖËÜÆü¡¢¥Ë¥å¡¼¥¤¥ä¡¼±ØÅÁ½Ð±é¤Î¤¿¤á¼Ä¸¶¤µ¤ó¤Ï¡¢¤ª¤ä¤¹¤ß¤Ç¤¹¡×¤ÈÍýÍ³¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡¡¥Ë¥å¡¼¥¤¥ä¡¼±ØÅÁ¤ÏÍèÇ¯£±·î£±Æü¸áÁ°£¸»þÈ¾£³£°Ê¬¤«¤é¸á¸å£²»þ£³£°Ê¬¤Þ¤ÇÆ±¶É·Ï¤ÇÀ¸Ãæ·Ñ¤¹¤ë¡£
¡¡Âå¤ï¤ê¤Ë¿·¿Í³ØÀ¸¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤ÎóîÆ£Èþ²í¤¬ÅÔÆâ¤Î¥é¡¼¥á¥óÅ¹¤«¤é½Ð±é¤·¥ê¥Ý¡¼¥È¤·¤Æ¤¤¤¿¡£