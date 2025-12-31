¡Ø¤É¤¦¤¾¡Ù¤ò³Ð¤¨¤¿¾®¤µ¤ÊÃË¤Î»Ò¢ªÂç·¿¸¤¤Ë¸þ¤«¤Ã¤Æ¡ÄÍ¥¤·¤¤À¤³¦¤¹¤®¤ë¡Ø°¦¤Ë¤¢¤Õ¤ì¤¿¹ÔÆ°¡Ù¤ËÌåÀä¡Ö²Ä°¦¤¤¡×¡Ö»ä¤Þ¤Ç¹¬¤»¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡×¡ÖºÇ¹â¡×
Âç·¿¸¤¤È¾®¤µ¤ÊÃË¤Î»Ò¤¬°ì½ï¤ËÍü¤ò¿©¤Ù¤Æ¤¤¤ë»þ¤Ë¡¢ÃË¤Î»Ò¤¬Âç·¿¸¤¤ËÍü¤òº¹¤·½Ð¤·¤Æ¡Ä¡©°¦¤Ë¤¢¤Õ¤ì¤¿¹ÔÆ°¤¬È¿¶Á¤ò¸Æ¤Ó¡¢Åê¹Æ¤Ïµ»ö¼¹É®»þÅÀ¤Ç4Ëü7000²óºÆÀ¸¤òÆÍÇË¡£¡ÖÍ¥¤·¤¤¡×¡Ö²Ä°¦¤¹¤®¤ë¡×¡Ö¹¬¤»¤¬°î¤ì¤Æ¤ë¡×¤È¤¤¤Ã¤¿À¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Instagram¥¢¥«¥¦¥ó¥È¡Öbokumarley¡×¤ËÅê¹Æ¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢¥·¥Ù¥ê¥¢¥ó¥Ï¥¹¥ー¤Î¡ÖZIGGY¡×¤¯¤ó¤È¾®¤µ¤ÊÃË¤Î»Ò¤¬°ì½ï¤ËÍü¤ò¿©¤Ù¤ëÍÍ»Ò¤Ç¤¹¡£¤Þ¤º¤Ï¥Ñ¥Ñ¤µ¤ó¤¬°ì¸ýÂç¤Ë¥«¥Ã¥È¤·¤¿Íü¤ò¼ê¤Ç¤Ä¤«¤ß¡¢¡Ö¤É¤¦¤¾¡×¤ÈZIGGY¤¯¤ó¤Ë¤¢¤²¤¿¤½¤¦¡£¤¹¤ë¤ÈZIGGY¤¯¤ó¤ÏÈþÌ£¤·¤½¤¦¤ËÍü¤ò¿©¤Ù¡¢¤½¤ÎÍÍ»Ò¤òÃË¤Î»Ò¤Ï¤¸¤Ã¤È¸«¤Ä¤á¤Æ¤¤¤¿¤È¤«¡£
¼Â¤ÏÃË¤Î»Ò¤ÏºÇ¶á¡Ö¤É¤¦¤¾¡×¤ò³Ð¤¨¤¿¤Ð¤«¤ê¤Ç¡¢¡Ö¼¡¤ÏËÍ¤¬¤¢¤²¤¿¤¤¡ª¡×¤È¾®¤µ¤Ê¤ª¼ê¡¹¤ËÍü¤ò°®¤ê¤·¤á¤ÆÂÔ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¥Ñ¥Ñ¤µ¤ó¤Ë¤ª¼êËÜ¤â¸«¤»¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¾å¼ê¤Ë¡Ö¤É¤¦¤¾¡×¤¬¤Ç¤¤ë¤«¤Ê¡Ä¡©
ÃË¤Î»Ò¤Ï¥Þ¥Þ¤µ¤ó¤Î¡Ö¤É¤¦¤¾¡×¤È¤¤¤¦À¼¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ¤ª¼ê¡¹¤ò¿¤Ð¤·¡¢ZIGGY¤¯¤ó¤Î¤ª¸ý¤ËÍü¤ò¶á¤Å¤±¤¿¤È¤«¡£³Ð¤¨¤¿¤Æ¤È¤Ï»×¤¨¤Ê¤¤¤Û¤É¡¢¾å¼ê¤Ë¡Ö¤É¤¦¤¾¡×¤¬¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡ª
¼«Ê¬¤è¤êÀè¤ËZIGGY¤¯¤ó¤Ë¿©¤Ù¤µ¤»¤Æ¤¢¤²¤ë¤È¤³¤í¤ä¡¢¿©¤Ù¤ä¤¹¤¤¤è¤¦¤Ë¤ª¸ý¤Î¿¿¤óÁ°¤Ëº¹¤·½Ð¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¤È¤³¤í¤Ë¡¢°¦¤ÈÍ¥¤·¤µ¤ò´¶¤¸¤Æ¤Û¤Ã¤³¤ê¤·¤Þ¤¹¡£ZIGGY¤¯¤ó¤Ë¤âÃË¤Î»Ò¤ÎÂç¹¥¤¤Îµ¤»ý¤Á¤¬ÅÁ¤ï¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ç¡¢¡Ö¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡¢Äï¤è¡×¤È´ò¤·¤½¤¦¤Ê¤ª´é¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤Î¤³¤È¡£
ZIGGY¤¯¤ó¤¬ÃË¤Î»Ò¤òµ¤¸¯¤Ã¤Æ¤½～¤Ã¤È¿©¤Ù¤è¤¦¤È¤·¤¿·ë²Ì¡¢Íü¤ò¾²¤ËÍî¤È¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¤È¤¤¤¦¥Ï¥×¥Ë¥ó¥°¤¬È¯À¸¡£ZIGGY¤¯¤ó¤¬Íü¤ò½¦¤Ã¤Æ¿©¤Ù¤ëÍÍ»Ò¤ò¡¢ÃË¤Î»Ò¤Ï¡Ö¤Á¤ã¤ó¤È¿©¤Ù¤é¤ì¤¿¡©¡×¤È¿´ÇÛ¤½¤¦¤ËÇÁ¤¹þ¤ó¤Ç¤¤¤¿¤È¤«¡£
¤½¤·¤ÆZIGGY¤¯¤ó¤¬¤Á¤ã¤ó¤È¿©¤Ù¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ò³ÎÇ§¤·¤Æ¤«¤é¡¢¥Ñ¥Ñ¤µ¤ó¤ËÍü¤ò¤â¤é¤Ã¤Æ¼«Ê¬¤â¿©¤Ù¤ëÃË¤Î»Ò¡£¡Ö¤É¤¦¤¾¡×¤¬¤Ç¤¤¿ËþÂ´¶¤ÈÍü¤ÎÈþÌ£¤·¤µ¤Ç¡¢¥Ë¥³～¥Ã¤ÈËþ³«¤Î¾Ð´é¤Ë¡ª
¤½¤Î¸å¤âÃË¤Î»Ò¤ÏZIGGY¤¯¤ó¤Ë¡Ö¤É¤¦¤¾¡×¤ÈÍü¤òº¹¤·½Ð¤·¡¢2¿Í¤ÇÃçÎÉ¤¯Ê¬¤±¹ç¤Ã¤ÆÍü¤ò¿©¤Ù¤Æ¤¤¤¿¤È¤Î¤³¤È¡£²Ä°¦¤¯¤ÆÂº¤¤¸÷·Ê¤Ï¡¢Â¿¤¯¤Î¿Í¤ËÌþ¤·¤È¥È¥¥á¥¤òÆÏ¤±¤Æ¤¯¤ì¤ë¤³¤È¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¤Ï¡ÖÍ¥¤·¤¤À¤³¦¡×¡Ö²Ä°¦¤µ¤ËÌåÀä¡×¡Ö°¦¤ª¤·¤¯¤Æ¤¿¤Þ¤ó¤Ê¤¤¡×¡Ö¹¬¤»¤Êµ¤»ý¤Á¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Instagram¥¢¥«¥¦¥ó¥È¡Öbokumarley¡×¤Ë¤Ï¡¢¤Á¤ç¤Ã¤Ô¤êÊÊ¤¬¶¯¤¤¥Ï¥¹¥ー¤Î·»ÄïZIGGY¤¯¤ó¡õ¡ÖMARLEY¡×¤¯¤ó¤ÎÌû²÷¤ÊÆü¾ï¤¬Åê¹Æ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£2É¤¤ÈÃË¤Î»Ò¤ÎÃçÎÉ¤·¤Ç²Ä°¦¤¤»Ñ¤âÀ¹¤ê¤À¤¯¤µ¤ó¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤¼¤Ò¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Í¡£
