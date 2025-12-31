¡ÖÅ´Æ»²ñ¼Ò¤¬ºî¤ë³¹¡×¤Î¸Â³¦ ¡Ö°ìÊýÅª¤Ê¶¡µë¡×¤«¤é¡Ö¤ß¤ó¤Ê¤Ç¤ä¤í¤¦¡×¤ØµÞÅ¾´¹ ºÆÀ¸¤¢¤Î¼ê¤³¤Î¼ê¡ª
115Ç¯Íè¤Î¥Ó¥¸¥Í¥¹¥â¥Ç¥ë¤¬¸Â³¦¤Ë
¡¡ÆüËÜ¤ÎÅÅÅ´²ñ¼Ò¤Ë¤è¤ë±èÀþ³«È¯¤Ï¡¢Å´Æ»¤¬¥¤¥ó¥Õ¥éÀ°È÷¤ÈÀ¸³è¥µ¡¼¥Ó¥¹¤ò¿âÄ¾Åý¹ç¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢±èÀþ¤Î²ÁÃÍ¤òÁÏÂ¤¤·¡¢µï½»¼Ô¤òÁý¤ä¤·¤ÆÅ´Æ»¼ý±×¤â³ÈÂç¤¹¤ë¤È¤¤¤¦ÍýÁÛÅª¤Ê¥Ó¥¸¥Í¥¹¥â¥Ç¥ë¤òÃÛ¤¤¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢¤½¤Î¥â¥Ç¥ë¤¬¤â¤Ï¤äÀ®¤êÎ©¤¿¤Ê¤¯¤Ê¤ê¡¢³Æ¼Ò¤¬´íµ¡´¶¤òÊú¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤³¤¦¤·¤¿¥Ó¥¸¥Í¥¹¥â¥Ç¥ë¤ÎÅµ·¿¤È¤·¤Æ¸ì¤é¤ì¤ë¤Î¤¬¡¢ºåµÞÅÅÅ´¤ÎÃæ¶½¤ÎÁÄ¤Ç¤¢¤ë¾®ÎÓ°ì»°¤¬1910¡ÊÌÀ¼£43¡ËÇ¯¤ËÁÏ½Ð¤·¤¿¼êË¡¤Ç¡¢115Ç¯¤ÎÎò»Ë¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡¹Ù³°¤Î°Â²Á¤ÊÅÚÃÏ¤ò¹ØÆþ¤·¤Æ½»ÂðÃÏ¤È¤·¤Æ³«È¯¡¦ÈÎÇä¤·¡¢¤½¤Î½»Ì±¤òÅÔ¿´¤ØÍ¢Á÷¤¹¤ë¤¿¤á¤ËÅ´Æ»¤òÉßÀß¤·¤Æ¼ý±×´ðÈ×¤ò³ÎÎ©¡¢¤µ¤é¤Ë¹Ù³°¤ËÍ·±àÃÏ¤äµå¾ì¤È¤¤¤Ã¤¿¥ì¥¸¥ã¡¼»ÜÀß¤òÀß¤±¡¢ÅÔ¿´¥¿¡¼¥ß¥Ê¥ë±Ø¤Ë¤ÏÉ´²ßÅ¹¤òÊ»Àß¤·¡¢Å´Æ»ÍøÍÑ¤òÂ¥¤¹¡½¡½¤³¤ì¤é¤¬°ìÂÎ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¹¥½Û´Ä¤òÀ¸¤ß½Ð¤¹¥â¥Ç¥ë¤ò¡¢¤è¤êÂçµ¬ÌÏ¤ËÅ¸³«¤·¤¿Îã¤¬¡¢ÅìµÞÅÅÅ´¤Î¼ê³Ý¤±¤¿¡ÖÂ¿ËàÅÄ±àÅÔ»Ô¡×¤Î³«È¯¤Ç¤·¤¿¡£
¡¡¤·¤«¤·¡¢¿Í¸ý¸º¾¯¤È¾¯»Ò¹âÎð²½¤Ë¤è¤ê½»Âð¼ûÍ×¤äÅ´Æ»¤ÎÍ¢Á÷ÎÌ¤ÏÆ¬ÂÇ¤Á¤È¤Ê¤ê¡¢ÃÏÊýÉô¤ä¹Ù³°¤Ç¤ÏÆ»Ï©À°È÷¤â¿Ê¤ó¤ÇÅ´Æ»ÍøÍÑ¼Ô¤¬¸º¾¯¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¥³¥í¥Ê²Ò¤Ë¤è¤ë¥ê¥â¡¼¥È¥ï¡¼¥¯¤ÎÉáµÚ¤ä¼ã¼Ô¤Î³°½Ð¸º¾¯¤âÄÉ¤¤ÂÇ¤Á¤ò¤«¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡²Ã¤¨¤Æ¡¢³«È¯¤«¤é¿ô½½Ç¯¤¬·Ð²á¤·¡¢Âçµ¬ÌÏ½»ÂðÃÄÃÏ¤ÎÏ·µà²½¤È½»Ì±¤Î¹âÎð²½¤Ë¤è¤ë¾ÃÈñ¤Î½Ì¾®¤âµ¯¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Å´Æ»»ö¶È¼ÔÃ±ÆÈ¤Ç¤Î¼ý±×³ÎÊÝ¤ä±èÀþ²ÁÃÍ¤Î°Ý»ý¤¬º¤Æñ¤Ë¤Ê¤ê¤Ä¤Ä¤¢¤ê¡¢½¾Íè¤Î³«È¯¥â¥Ç¥ë¤ÏÊÑ³×¤òÇ÷¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ö°ìÊýÅª¤Ê¶¡µë¡×¤Î¸Â³¦
¡¡¤½¤³¤Ç¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î¡ÖÅ´Æ»»ö¶È¼Ô¤Ë¤è¤ë°ìÊýÅª¤Ê¶¡µë¡×¤«¤é¡¢¼«¼£ÂÎ¡¢½»Ì±¡¢Ì±´Ö»ö¶È¼Ô¡ÊÂè4ÀªÎÏ¡Ë¤¬¼ê¤ò¼è¤ê¹ç¤¤¡¢Â¿ÍÍ¤Ê²ÁÃÍ¤òÁÏ½Ð¤¹¤ë¶¦ÁÏ¥â¥Ç¥ë¤Ø¤Î¿Ê²½¤¬¿Ê¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤³¤ì¤ÏÃÏ°èÁ´ÂÎ¤Ç¼è¤êÁÈ¤à¤¿¤á¡¢ÅÅÅ´²ñ¼Ò¤À¤±¤ÎÍø±×ÄÉµá¤Ë¤Ï¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¡£ÃÏ°è¼Ò²ñÁ´ÂÎ¤Î¿´Ë¤«¤ÊÊë¤é¤·¡Ê¥¦¥§¥ë¥Ó¡¼¥¤¥ó¥°¡Ë¤Î¸þ¾å¤òÌÜ»Ø¤¹¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
¡¡¤³¤ÎÄ¬Î®¤Ï¡¢Å´Æ»·úÃÛ¶¨²ñ¤¬55¤«½ê¤òÄ´ºº¸¦µæ¤·2024Ç¯¤ËÈ¯É½¤·¤¿¡Ö³èÎÏ¤¢¤ëÅÔ»Ô¡¦¤Þ¤Á¤Å¤¯¤ê¤ÈÅ´Æ»¡¦±Ø¤ÎÌò³ä¡×¤Ç¤â¸«¤é¤ì¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢JR¤äÌ±Å´Âç¼ê¤¬»²²Ã¤¹¤ë±èÀþ¤Þ¤Á¤Å¤¯¤ê¸¦µæ²ñ¤¬¡¢2025Ç¯6·î¤Ë¹ñÅÚ¸òÄÌ¾ÊÅÔ»Ô¶ÉÄ¹¤ØÄó¸À¤·¤¿Ãæ´Ö¤È¤ê¤Þ¤È¤á°Æ¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤â¡¢Ï¢·È¡¦¶¦ÁÏ·¿±èÀþ¤Þ¤Á¤Å¤¯¤ê¤¬Äó°Æ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡º£¤Þ¤Ç¤Î³«È¯¥â¥Ç¥ë¤È¤Î°ã¤¤¤Ï¤¤¤¯¤Ä¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£Å´Æ»¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¼«¼£ÂÎ¤äÂç³Ø¡¦´ë¶È¤Ê¤É¤¬Ï¢·È¤¹¤ë¤³¤È¡¢±Ø¥Ó¥ë¤Ê¤É¤Î·úÀß¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯ÃÏ°è¤Î·Ò¤¬¤ê¤ä¥Ó¥¸¥Í¥¹¤òºî¤ê½Ð¤¹¸«¤¨¤Ê¤¤¡Ö¥½¥Õ¥È¡×¤âÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤ë¤³¤È¡¢Ì¥ÎÏÅª¤Ê¾ì½ê¤¬Æø¤ï¤¤¤òºî¤ê¡¢¤µ¤é¤ËÌ¥ÎÏ¤¬Áý¤¹½Û´Ä¤òºî¤ë¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¡¡¤³¤ì¤Ë¤è¤ê¡¢Å´Æ»¤äÅ¹ÊÞ¤ÏÍøÍÑ¤¬Áý¤¨¡¢¼«¼£ÂÎ¤Ï¿Í¸ý¤äÀÇ¼ý¤¬Áý¤¨¡¢»ÔÌ±¤Ï¤è¤êË¤«¤ÊÊë¤é¤·¤òËþµÊ¤Ç¤¤ë¤È¤¤¤¦¡Ö»°Êý¤è¤·¡×¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£´ï¤ò¶¡µë¤¹¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¤½¤ì¤òÍøÍÑ¤¹¤ë¿Í¤òÃæ¿´¤Ë¿Ê¤á¤ë³«È¯¥â¥Ç¥ë¤Ê¤Î¤Ç¤¹¡£
ÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤ÏÌµ¸Â Â¿ÍÍ¤ÊÅ¸³«Îã
¡¡¤³¤ÎÏ¢·È¡¦¶¦ÁÏ·¿±èÀþ¤Þ¤Á¤Å¤¯¤ê¤Ï¡¢Â¿ÍÍ¤ÊÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤ÇÅ¸³«¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
±Ø¤ò¡ÖÁ´¤¯ÊÌ¤ÎÍÑÅÓ¡×¤Ë»È¤¦
¡¡·²ÇÏ¸©¤Î»³´Ö¤Ë¤¢¤ë¾å±ÛÀþ¤ÎÅÚ¹ç±Ø¡ÊJRÅìÆüËÜ¡Ë¤Ç¤Ï¡¢¥¹¥¿¡¼¥È¥¢¥Ã¥×´ë¶È¤¬±Ø¤òµÊÃãÅ¹¤Ë¤·¡¢ÎÙÀÜÃÏ¤ò¥°¥é¥ó¥Ô¥ó¥°¾ì¤È¤·¤Æ±¿±Ä¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£JRÀ¾ÆüËÜ¤ÏÉ±¿·Àþ ÂÀ»Ô±Ø¡ÊÊ¼¸Ë¸©É±Ï©»Ô¡Ë¤Î±Ø¼Ë¤ò¥·¥ó¥×¥ë²½¤·¡¢À¸¤ß½Ð¤·¤¿Í¾ÃÏ¤òÃÏ¸µ´ë¶È¤¬³èÍÑ¡£¤³¤ì¤òÅ´Æ»Â¦¤ÎÂÔ¹ç¼¼¤È¤·¤Æ¤â²òÊü¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Å´Æ»¤ÈÃÏ°è¤¬»ñ»º¤ò¶¦Í¤¹¤ë·Á¤Ç¡¢±Ø¤ò¡Ö¤Þ¤Á¤Ë³«¤«¤ì¤¿¾ì½ê¡×¤ØÅ¾´¹¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤¦¤Á¤Î¼ÒÂð¤ò»È¤Ã¤Æ¡ª
¡¡ÅìÉðÅ´Æ»¤Î¡Ö¥ß¥Î¥ê¥Æ¥é¥¹Áð²Ã¡×¤Ï¤â¤È¤â¤ÈÆ±¼Ò¤Î¼ÒÂð¤Ç¤·¤¿¡£¤³¤ì¤òÁð²Ã»Ô¤Î¥ê¥Î¥Ù¡¼¥·¥ç¥ó¥¹¥¯¡¼¥ë¤Î¶µºà¤Ë»È¤¤¡¢ÄÂÂß½»Âð¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯Å¹ÊÞ¡¢Èª¤òÀ°È÷¤·¤Þ¤·¤¿¡£¡Ö¿²¤Ëµ¢¤ë¤À¤±¤Î¤Þ¤Á¡×¤«¤é¤ÎÃ¦µÑ¤òÌÜ»Ø¤¹¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡ÃÄÃÏ¤¬¹¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¿±ØÁ°¤Ê¤É¤òÂçµ¬ÌÏ¤ËºÆ³«È¯¤·¤¿Îã¤¬¡¢µþºåËçÊý»Ô±Ø¤Ç¤¹¡£¿Í¸ý¸º¤ä¼ãÇ¯ÁØ¸º¾¯¤Î¼Ò²ñ²ÝÂê¤ËÂÐ¤·¡¢20Ê¬°ÊÆâ¤ÇÀ¸³è¤ËÉ¬Í×¤Ê»ÜÀß¤Ë¥¢¥¯¥»¥¹¤Ç¤¤ë¡Ö20Ê¬ÅÔ»Ô¡×¤ò¥³¥ó¥»¥×¥È¤ËºÆ³«È¯¤ò¿Ê¤á¡¢½»Âð¡¢¥ª¥Õ¥£¥¹¡¢¾¦¶È»ÜÀß¡¢¥Û¥Æ¥ë¤Ê¤É¤ò½¸Ìó¡£ÄÂÂß¥ì¥¸¥Ç¥ó¥¹¤Ø¼ãÇ¯¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼ÁØ¤¬Î®Æþ¤·¡¢±ØÍøÍÑ¤â5000¿ÍÁý¤¨¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
Æñ¤·¤¤¾ì½ê¤ËÃåÌÜ
¡¡°ìÈÌÅª¤Ë³«È¯¤¬Æñ¤·¤¤¾ì½ê¤¬±Ø´Ö¤Î¹â²Í²¼¤Ç¤¹¡£¤³¤ì¤òÌ¥ÎÏÅª¤ÊÆø¤ï¤¤¶õ´Ö¤Ë¤¹¤ë¤¿¤á¡¢JRÅìÆüËÜ¥°¥ë¡¼¥×¤ÎJRÃæ±ûÀþ¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ï¡¢¥Û¥Ã¥×ºÏÇÝ¤ÈÃÏ¥Ó¡¼¥ë¾úÂ¤¤Ê¤É¤òÄÌ¤¸¤ÆÃÏ°è¤È¤ÎÀÜÅÀ¤ò³È¤²¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡ÅìµÞ¤¬Ä®ÅÄ»Ô¤È¶¦Æ±¤Ç¿ä¿Ê¤·¤¿ÆîÄ®ÅÄ¥°¥é¥ó¥Ù¥ê¡¼¥Ñ¡¼¥¯¤Ï¡¢Æ»Ï©¤ÇÊ¬ÃÇ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿±Ø¡¦Äá´Ö¸ø±à¡¦¾¦¶È»ÜÀß¤ò¡¢ÅÚÃÏ¶è²èÀ°Íý»ö¶È¤ÈÊâ¹Ô¼ÔÆ»¤ÎÀ°È÷¤Ë¤è¤ê°ìÂÎ²½¤µ¤»¤Þ¤·¤¿¡£¸ø±à¤òÃæ¿´¤ËÍ·¤Ó¤äÂÚºß¤¬³Ú¤·¤á¤ë¾ì¤ä¡¢´ë¶È¤È¤Î¶¨¶È¤Ç³Ø¤Ó¤Î¾ì¤âºî¤ê¡¢ÅÔ»Ô·Ê´ÑÂç¾Þ¤äÃÏµå´Ä¶Âç¾Þ¤Ê¤ÉÂ¿¿ô¤Î¾Þ¤ò¼õ¾Þ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Äê´ü·ô¤â´Ô¸µ¡ª
¡¡JRÅì³¤¤Ï°Â¾ë±Ø¤äÉÙ»Î±Ø¤Ç¡¢Æ±¼Ò¤Î»ñ»º¤È¸ø¶¦ÍÑÃÏ¤ò°ìÂÎÍøÍÑ¤·¡¢±Ø¼þÊÕ¤Ø¤ÎÅÔ»Ôµ¡Ç½¤ò½¸Ìó²½¤¹¤ë·×²è¤ò¿Ê¤á¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢URÄÂÂß½»Âð¤Î¿·µ¬Æþµï¼Ô¤ËÂÐ¤·Äê´ü·ô¹ØÆþ³Û¤Î20¡ó´Ô¸µ¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¤ò¼Â»Ü¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢ÃÄÃÏºÆÀ¸¤È¸ø¶¦¸òÄÌÍøÍÑÂ¥¿Ê¤â¿Ê¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ºåµÞÊõÄÍ±Ø¡£±Ø¤äÊõÄÍ¥Û¥Æ¥ë¡¢ÊõÄÍÂç·à¾ì¤Ê¤ÉºåµÞ¤Î»ÜÀß¤ÏÆî²¤É÷¤Î¥Ç¥¶¥¤¥ó¤¬¼è¤êÆþ¤ì¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë
¢¨¡¡¢¨¡¡¢¨
¡¡¸øÊ¿À¤¬½ÅÍ×¤Ê¼«¼£ÂÎ¡¢¼ý±×¤Ë¸þ¤±ÀïÎ¬Åª¤Ë¿Ê¤á¤ëÅ´Æ»¡¢Ë¤«¤ÊÊë¤é¤·¤òÌÜ»Ø¤¹½»Ì±¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤ÎÁÛ¤¤¤ÈÎ©¾ì¤È²ÁÃÍ´Ñ¤Ï°Û¤Ê¤ê¡¢Â¿ÍÍ¤Ê¼çÂÎ¤ÎÏ¢·È¤Ï´ÊÃ±¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤Þ¤¿¡¢Âçµ¬ÌÏ½»ÂðÃÄÃÏ¤Î¥ª¡¼¥ë¥É¥¿¥¦¥ó²½¤Ê¤É¡¢Âç¤¤ÊÌäÂê¤â»Ä¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÃÏÌÌ¤ËÅ½¤êÉÕ¤¤¤Æ¤¤¤ëÅ´Æ»¤â¼«¼£ÂÎ¤âÃÏ°è¤«¤é¤ÏÆ¨¤²½Ð¤»¤º¡¢¶¦¤Ë¼ê¤òÁÈ¤ßÃÏ°è¤òÎÉ¤¯¤·¤Æ¤¤¤¯¤·¤«Æ»¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¡ÊËÜ¹Æ¤Ï¡¢Å´Æ»µ»½ÑÅ¸ 2025 11·î26Æü¡Ö TAKANAWA GATEWAY CITY¤òµ¯ÅÀ¤È¤·¤¿¿·¤¿¤Ê²ÁÃÍÁÏÂ¤¡×¡Á100Ç¯Àè¤Î¿´Ë¤«¤Ê¤¯¤é¤·¤Î¤¿¤á¤Î¼Â¸³¾ì¡Á¡¢27Æü¡Ö³èÎÏ¤¢¤ëÅÔ»Ô¡¦¤Þ¤Á¤Å¤¯¤ê¤ÈÅ´Æ»¡¦±Ø¤ÎÌò³ä¡×¡¢12·î1Æü³«ºÅ ¡Ö±èÀþ¤Þ¤Á¤Å¤¯¤ê¥·¥ó¥Ý¥¸¥¦¥à¡×¤Î¹Ö±éÆâÍÆ¤Ê¤É¤«¤é¹½À®¤·¤Þ¤·¤¿¡Ë
