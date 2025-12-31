¡Ú¥×¥í¤ËÊ¹¤¤¤¿¡ÛÊÒ¤Å¤±¤Ê¤¯¤Æ¤âÉô²°¤¬¥¹¥Ã¥¥ê¸«¤¨¤ë¥³¥Ä
ÉáÃÊ¤ÏË»¤·¤¯¤ÆÉô²°¤ò¤¤ì¤¤¤Ë¤¹¤ëÍ¾Íµ¤¬¤Ê¤¤¿Í¤Ç¤â¡¢¡Ö¤¿¤Þ¤Ë¤ÏÊÒ¤Å¤±¤Ç¤â¤·¤Æ¥¹¥Ã¥¥ê¤·¤¿¤¤¤Ê¡Ä¡×¤È»×¤¦¤³¤È¤Ï¤¢¤ë¤À¤í¤¦¡£
¤·¤«¤·¡¢¥â¥Î¤¬Â¿¤¤¥ê¥Ó¥ó¥°¤ä¥¯¥í¡¼¥¼¥Ã¥È¤òÁ°¤Ë¤¹¤ë¤È¡¢¤É¤³¤«¤é¼ê¤ò¤Ä¤±¤ì¤Ð¤¤¤¤¤Î¤«¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¡£Á´Éô°ìµ¤¤ËÊÒ¤Å¤±¤ëµ¤ÎÏ¤âÂÎÎÏ¤â¤Ê¤¤¤Î¤¬¸½¼Â¤À¡£¤½¤ó¤Ê¤È¤¤Ï¤É¤¦¤¹¤ì¤Ð¤¤¤¤¤Î¤À¤í¤¦¤«¡£
ÊÒ¤Å¤±¤Î¥×¥í¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¼Â¤Ï¡ÖÃ»»þ´Ö¤Îºî¶È¡×¤Ç¤âÉô²°¤¬¥¹¥Ã¥¥ê¸«¤¨¤ë¥³¥Ä¤¬¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¤½¤³¤Ç¡¢ÅÐÏ¿¼Ô¿ô19Ëü¿Í¤Î¿Íµ¤YouTube¡Ö¥¤¡¼¥Ö¥¤ÊÒÉÕ¤±¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡×±¿±Ä¼Ô¤Ç¤¢¤ê¡¢½ñÀÒ¡Ø1Ëü¸®°Ê¾åÊÒ¤Å¤±¤¿¥×¥í¤¬ÅÁ¤¨¤¿¤¤ ¼Î¤Æ¤ë¥³¥Ä¡Ù¤Î¤ÎÃø¼Ô¤Ç¤â¤¢¤ëÆó¸«Ê¸Ä¾»á¤Ë¡¢¡ÖÃ»»þ´Ö¤Ç´ÊÃ±¤Ë¤Ç¤¤Æ¡¢Éô²°¤¬¥¹¥Ã¥¥ê¸«¤¨¤ë¥³¥Ä¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ»Ç¤Ã¤¿¡£
¡Ê¹½À®¡¿³ò»³Èþ²Æ¡¢¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥É¼Ò¡¦ÏÂÅÄ»Ë»Ò¡Ë
¡ÖÊÒ¤Å¤±¡×¤È¡Ö¼Î¤Æ¤ë¡×¤Ï»÷¤ÆÈó¤Ê¤ë¤â¤Î
»ä¤¿¤Á¤¬ÊÒ¤Å¤±¤ÎÁêÃÌ¤ò¼õ¤±¤ëºÝ¡¢°ÍÍê¼Ô¤ÎÊý¤«¤é¤è¤¯¼¡¤Î¤è¤¦¤ÊÇº¤ß¤òÊ¹¤¤Þ¤¹¡£
¡Ö¥â¥Î¤¬Â¿¤¯¤Æ¤É¤³¤«¤é¼ê¤ò¤Ä¤±¤Æ¤¤¤¤¤«¤ï¤«¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¡ÖÊÒ¤Å¤±¤Ï¤¸¤á¤¿¤éÍ¾·×¤Ë»¶¤é¤«¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡×¡ÖÀè¤Ë¼ýÇ¼¥±¡¼¥¹¤òÇã¤Ã¤¿¤éÃÖ¤¾ì½ê¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×
¤ä¤ëµ¤¤Ï¤¢¤ë¤Î¤ËÊÒ¤Å¤±¤é¤ì¤Ê¤¤Êý¤Ë¶¦ÄÌ¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢¡ÖÊÒ¤Å¤±¡áÀ°Íý¡¦¼ýÇ¼¡×¤À¤È»×¤¤¹þ¤ó¤Ç¤¤¤ëÅÀ¤Ç¤¹¡£
Éô²°¤ÎÃæ¤ò¸«ÅÏ¤·¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£Âç¾®¤¤¤í¤¤¤í¤Ê¼ýÇ¼¥±¡¼¥¹¤¬Â¿¤¹¤®¤Þ¤»¤ó¤«¡©ËÜÃª¤ÏËÜ¤Ç¤®¤Ã¤·¤ê¡¢¥¯¥í¡¼¥¼¥Ã¥È¤Ï¥Ñ¥ó¥Ñ¥ó¡£¤½¤ì¤Ê¤Î¤Ë¤Þ¤¿¿·¤·¤¤¼ýÇ¼¥Ü¥Ã¥¯¥¹¤òÇã¤Ã¤Æ¤¤Æ¡¢¡Öº£ÅÙ¤³¤½ÊÒ¤Å¤±¤ë¤¾¡ª¡×¤È°Õµ¤¹þ¤ó¤Ç¤ÏºÃÀÞ¤¹¤ë¡Ä¤È¤¤¤¦¤³¤È¤ò·«¤êÊÖ¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤ì¤ÏÍ×¤¹¤ë¤Ë¡¢¡Ö¼Î¤Æ¤ë¡×¤È¤¤¤¦¹©Äø¤òÈô¤Ð¤·¤ÆÊÒ¤Å¤±¤è¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¡¢°½Û´Ä¤Ë¤ª¤Á¤¤¤Ã¤Æ¤¤¤ë¾õÂÖ¤Ç¤¹¡£¤¤¤¤Ê¤êÀ°ÍýÀ°ÆÜ¤«¤é»Ï¤á¤Æ¾å¼ê¤¯¤¤¤¯¤Î¤Ï¡¢Æü¾ïÅª¤Ë¤¤¤é¤Ê¤¤¥â¥Î¤ò¼Î¤Æ¤ë½¬´·¤¬¤¢¤ë¿Í¤À¤±¤Ê¤Î¤Ç¤¹¡£
¶õ´Ö¤ò°ìµ¤¤Ë¹¤²¤ë¡Ö10Ê¬¥ë¡¼¥ë¡×¤È¡Ö¥´¥ßÂÞ1ÂÞÊ¬¡×
Éô²°¤òÊÒ¤Å¤±¤Æ¥¹¥Ã¥¥ê¤·¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤¿¤é¡¢¤Þ¤º¡Ö¼Î¤Æ¤ë¤³¤È¡×¤«¤é¤Ï¤¸¤á¤Þ¤·¤ç¤¦¡£¤È¤¤¤Ã¤Æ¤â¡¢¤à¤º¤«¤·¤¯¹Í¤¨¤ëÉ¬Í×¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¤ª¤¹¤¹¤á¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢¤´¤Á¤ã¤´¤Á¤ã¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤³¤í¤ò1²Õ½ê¤À¤±¡¢¡Ö10Ê¬¤À¤±¡×¡Ö¥´¥ßÂÞ1ÂÞÊ¬¤À¤±¡×¤Ê¤É´ÊÃ±¤Ê¥ë¡¼¥ë¤ò·è¤á¤Æ¡¢¤¤¤é¤Ê¤¤¥â¥Î¤ò½èÊ¬¤¹¤ëÊýË¡¤Ç¤¹¡£
¤¿¤Ã¤¿1²ó¤À¤±¤Ç¤â¡¢¥¹¥Ú¡¼¥¹¤¬¶õ¤¤¤¿¤Ö¤ó¥¹¥Ã¥¥ê¤·¤Þ¤¹¤·¡¢¤½¤ì¤ò²¿²ó¤«Â³¤±¤ë¤ÈÌÜ¤Ë¸«¤¨¤Æ¥¹¥Ú¡¼¥¹¤¬¹¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤Î¤Ç¡¢³«ÊüÅª¤Êµ¤Ê¬¤òÌ£¤ï¤¨¤Þ¤¹¡£
¤³¤ÎÊýË¡¤ÎºÇÂç¤ÎÌ¥ÎÏ¤Ï¡¢¤¹¤°¤Ë¡Ö½ª¤ï¤ê¡×¤¬Íè¤ëÅÀ¤Ë¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¡Öº£Æü¤ÏÊÒ¤Å¤±¤ò¤¹¤ëÆü¤À¡ª¡×¤ÈÂç¤²¤µ¤Ë¹½¤¨¤ë¤È¡¢¤Ä¤¤Á´Éô¤ä¤í¤¦¤È´°àú¤òµá¤á¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢´°àú¤ÈºÃÀÞ¤ÏÉ½Î¢°ìÂÎ¤Ç¤¹¡£¤¹¤Ù¤Æ¤ò´°àú¤Ë¤ä¤í¤¦¤È¤¹¤ë¤È¡¢¤¢¤¤é¤á¤ë¤Î¤âÁá¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤·¤«¤·¡Ö10Ê¬¤À¤±¤ä¤í¤¦¡×¡Ö¥´¥ß¤ò1ÂÞÊ¬¤À¤±¼Î¤Æ¤è¤¦¡×¤È·è¤á¤ì¤Ð¡¢ºÃÀÞ¤¹¤ëÁ°¤Ë½ª¤ï¤ê¤¬Íè¤Þ¤¹¡£¤â¤·10Ê¬¤âÂ³¤«¤Ê¤±¤ì¤Ð¡¢5Ê¬¤Ç¤â1Ê¬¤Ç¤â¡¢¼«Ê¬¤¬¤Ç¤¤ë»þ´Ö¤ËÃ»½Ì¤¹¤ì¤Ð¤¤¤¤¤Î¤Ç¤¹¡£
¡Ö¥´¥ßÂÞ1ÂÞÊ¬¤À¤±¡×¤È¤¤¤¦¥ë¡¼¥ë¤â¡¢ÂÞ¤¬¥Ñ¥ó¥Ñ¥ó¤Ë¤Ê¤ë¤Þ¤Ç¥´¥ß¤ò½¸¤á¤ëÉ¬Í×¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£7³ä¤°¤é¤¤Æþ¤Ã¤¿¤é¸ý¤ò·ë¤ó¤Ç¡¢¥´¥ß½Ð¤·¤·¤ä¤¹¤¤ÎÌ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤é¤½¤³¤Ç½ªÎ»¤Ç¤¹¡£
¼ÂºÝ¤Ë¡¢¤³¤ÎÊýË¡¤Ç¾¯¤·¤º¤Ä¡Ö¼Î¤Æ³è¡×¤ò¤Ï¤¸¤á¤¿Êý¤«¤é¤Ï¡¢1½µ´Ö¸å¤Ë¤Ï¸«°ã¤¨¤ë¤è¤¦¤ËÉô²°¤¬¹¡¹¤È¤·¤¿¤È¤¤¤¦À¼¤âÆÏ¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Éô²°¤ò¹¤¯¸«¤»¤ë¤Ê¤é¡Ö³Ñ¡Ê¶ù¤Ã¤³¡Ë¡×¤ò¹¶¤á¤ë
¤µ¤é¤Ë¡¢»ë³ÐÅª¤Ê¸ú²Ì¤òÁÀ¤¦¤Ê¤é¡ÖÉô²°¤Î³Ñ¡Ê¶ù¤Ã¤³¡Ë¡×¤Î¥¹¥Ú¡¼¥¹¤ò¹¤²¤Æ¤¤¤¯¤Î¤¬¤ª¤¹¤¹¤á¤Ç¤¹¡£¤³¤ì¤ÏËÍ¤ÎÄï¤Ç¤¢¤ê¡¢Æ±¤¸¤¯ÊÒ¤Å¤±¤Î¥×¥í¤Ç¤¢¤ë¥Î¥Ö¤¬¿ä¾©¤·¤Æ¤¤¤ëÊýË¡¤Ç¤¹¡£
Éô²°¤Î³Ñ¤Ë¤ÏÃÊ¥Ü¡¼¥ë¤ä¼ýÇ¼¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢¥â¥Î¤¬ÀÑ¤ß¾å¤²¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤ªÂð¤¬¤Û¤È¤ó¤É¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£¤½¤³¤Ç¤¢¤¨¤Æ¡¢³Ñ¤Ë¤¢¤ë¥â¥Î¤ò½èÊ¬¤·¤Æ¤½¤Î¾ì½ê¤òÁÝ½ü¤¹¤ë¤È¡¢¾²¤ÈÊÉ¤ÎÌÌÀÑ¤¬Æ±»þ¤Ë¹¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Ã¤Æ¶õ´Ö¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¤¹¤ë¤È¡¢¼ÂºÝ¤ÎÌÌÀÑ°Ê¾å¤Ë¡Ö¹¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡ª¡×¤È¤¤¤¦°õ¾Ý¤ò¼õ¤±¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¥º¥Ü¥é¤Ç¤âOK¡ª ¡ÖÄ¶¡¦½é¿´¼Ô¸þ¤±¡×¼Î¤Æ¤ë¥³¥Ä
¼«Ê¬¤ÎÉô²°¤ò¸«ÅÏ¤·¤Æ¤ß¤Æ¡¢¡Ö³Ñ¤Ë¤Ï¥â¥Î¤¬Â¿¤¹¤®¤ë¤«¤é¡¢º£¤Ï»þ´Ö¤â¤Ê¤¤¤·¤ä¤ëµ¤¤â½Ð¤Ê¤¤¡×¡Ö10Ê¬¤À¤±¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤â¡¢¤É¤³¤«¤é¼Î¤Æ¤ì¤Ð¤¤¤¤¤«ÌÂ¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¡×¤È»×¤ï¤ì¤¿Êý¤â¤¤¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
¤½¤¦¤¤¤¦¤È¤¤Ï¡¢¡Öº£¼«Ê¬¤¬ºÂ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¾ì½ê¤Î¼ê¤ÎÆÏ¤¯ÈÏ°Ï¡×¤Ë¤¢¤ëÉÔÍ×¤Ê¥â¥Î¤À¤±¤Ç¤â¡¢¥´¥ßÈ¢¤Ë¥Ý¥¤¤·¤Æ¤ß¤Þ¤»¤ó¤«¡©
¤³¤Î¡Ö¼ê¤ÎÆÏ¤¯ÈÏ°Ï¤Î¥´¥ß¼Î¤ÆË¡¡×¤Ï¡¢ÊÒ¤Å¤±½é¿´¼Ô¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤â¤Ã¤È¤â¥Ï¡¼¥É¥ë¤¬Äã¤¤ÊýË¡¤Ç¤¹¡£¤Ê¤¼¤Ê¤é¡Ö¤É¤³¤«¤é»Ï¤á¤ë¤«¡×¤È¤¤¤¦ÁªÂò¤Î¥¹¥È¥ì¥¹¤¬¤Ê¤¤¤«¤é¤Ç¤¹¡£º£¤¤¤ë¾ì½ê¤«¤é¼ê¤ò¿¤Ð¤·¤Æ¡¢ÆÏ¤¯ÈÏ°Ï¤Ë¤¢¤ë¥´¥ß¤äÉÔÍ×ÉÊ¤À¤±¤ò½¦¤¤½¸¤á¤Æ¼Î¤Æ¤ì¤Ð¤¤¤¤¤Î¤Ç¡¢ÌÂ¤¦É¬Í×¤¬¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¤Þ¤¿¡¢¤³¤ÎÊýË¡¤Ë¤ÏÊÌ¤ÎÍøÅÀ¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£»ä¤¿¤Á¤ÏÌµ°Õ¼±¤Î¤¦¤Á¤Ë¡¢ºÇ¤â»È¤¦¥â¥Î¤ò¼ê¤ÎÆÏ¤¯¾ì½ê¤ËÃÖ¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£µÕ¤Ë¸À¤¨¤Ð¡¢¼ê¤ÎÆÏ¤¯ÈÏ°Ï¤Ë¤¢¤ë¡Ö¤¤¤é¤Ê¤¤¥â¥Î¡×¤Ï¡¢¼Â¤Ï¡Ö»È¤ï¤Ê¤¤¤Î¤Ë°ìÅùÃÏ¤òÀêµò¤·¤Æ¤¤¤ë¥â¥Î¡×¤Ê¤Î¤Ç¤¹¡£¤³¤ì¤é¤ò½èÊ¬¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¤è¤¯»È¤¦Í¥Àè¤·¤¿¤¤¥â¥Î¤Î¤¿¤á¤Î¥¹¥Ú¡¼¥¹¤¬À¸¤Þ¤ì¤Þ¤¹¡£
ÌÂ¤ï¤º¤¹¤°¤Ë¼Î¤Æ¤é¤ì¤ë¥â¥Î¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢¼ç¤Ë°Ê²¼¤Î3¤Ä¤¬µó¤²¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
1.»Ä¤ê¾¯¤Ê¤¤¿©¤Ù¤«¤±¤Î¤ª²Û»Ò¤Ê¤É¡Ö¤Á¤ç¤Ã¤È¤·¤«Æþ¤Ã¤Æ¤Ê¤¤¥â¥Î¡×
2.¥Á¥é¥·¤äDM¤Ê¤É¡Ö¤Ê¤¯¤Æ¤âº¤¤é¤Ê¤¤¥â¥Î¡×
3.·ÊÉÊ¤Ç¤â¤é¤Ã¤¿¥¯¥ê¥¢¥Õ¥¡¥¤¥ë¤ä¥Ú¥é¥Ú¥é¤Î¥¨¥³¥Ð¥Ã¥°¤Ê¤É¡Ö»È¤¨¤½¤¦¤À¤±¤É»È¤ï¤Ê¤¤¥â¥Î¡×
¤³¤ì¤é¤Î¥â¥Î¤Ï¡¢¼Î¤Æ¤Æ¤â²¿¤Î¸å²ù¤â¤·¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤Þ¤Ã¤¿¤¯ÌäÂê¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¤³¤Þ¤´¤Þ¤·¤¿¥â¥Î¤Ç¤â¡¢ËèÆü¾¯¤·¤º¤Ä¸º¤é¤·¤Æ¤¤¤±¤Ð¡¢¤½¤Î¤Ö¤ó¤Î¥¹¥Ú¡¼¥¹¤¬¹¤¬¤ê¡¢¤¤¤Ä¤«É¬¤º½ª¤ï¤ê¤¬¤¤Þ¤¹¡£ÌµÍý¤·¤Æ°ìµ¤¤ËÊÒ¤Å¤±¤è¤¦¤È¤·¤ÆºÃÀÞ¤¹¤ë¤è¤ê¡¢¥³¥Ä¥³¥Ä¼Î¤Æ³è¤¹¤ë¤Û¤¦¤¬¡¢¤è¤Ã¤Ý¤É¸½¼ÂÅª¤ÊÊÒ¤Å¤±Ë¡¤Ê¤Î¤Ç¤¹¡£
¤³¤Î¡Ö¾®¤µ¤Ê¥¹¥Ã¥¥ê´¶¡×¤ò½¬´·¤Ë¤¹¤ì¤Ð¡¢¤¢¤Ê¤¿¤ÎÉô²°¤Ï¤â¤Ã¤È¤º¤Ã¤È¿´ÃÏ¤è¤¤¤â¤Î¤Ë¤Ê¤ë¤Ï¤º¤Ç¤¹¡£